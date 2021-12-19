У Саакашвілі спостерігається втрата пам'яті через катування та насильство, - Ясько

У Міхеіла Саакашвілі спостерігаються епізоди втрати пам'яті. Стверджується, що вони викликані насильством і тортурами, яких він зазнав у Глданській в'язниці.

8Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Грузія Online, про це заявила депутат Верховної Ради Єлизавета Ясько після того, як відвідала політика у Горійському військовому шпиталі.

За її словами, з урахуванням цих симптомів не можна переводити Саакашвілі до Руставської в'язниці.

"Він дуже слабкий, і в цьому напрямі немає нічого нового. Можу ще раз сказати, що процес реабілітації має відбуватися на волі. Посттравматичний синдром, який є у Міхеїла Саакашвілі, впливає як на фізичне, так і на ментальне здоров'я. У нього спостерігаються епізоди втрати пам'яті, що спричинено тим насильством і тортурами, яких він зазнав у Глданській в'язниці", - заявила Ясько.

Читайте: Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, його хвороба може різко загостритися і ми отримаємо інваліда, - лікар Тоїдзе

За її словами, чи буде Саакашвілі присутній на судовому процесі, наміченому на 22 грудня, здебільшого залежить від його стану здоров'я.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Постійно перебуває у тривожному стані, погіршується слух і зір": "слуга народу" Ясько повідомила, що до Саакашвілі застосовували "фармакологічне катування". ВIДЕО

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузіїі опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

8 грудня повідомили, що після дозволу вмикати телевізор колишній президент відновив лікування, але його неврологічний стан погіршився.

15 грудня стало відомо, що Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися.