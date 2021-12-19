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У Саакашвілі спостерігається втрата пам'яті через катування та насильство, - Ясько

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

У Саакашвілі спостерігається втрата пам'яті через катування та насильство, - Ясько

У Міхеіла Саакашвілі спостерігаються епізоди втрати пам'яті. Стверджується, що вони викликані насильством і тортурами, яких він зазнав у Глданській в'язниці.

8Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Грузія Online, про це заявила депутат Верховної Ради Єлизавета Ясько після того, як відвідала політика у Горійському військовому шпиталі.

За її словами, з урахуванням цих симптомів не можна переводити Саакашвілі до Руставської в'язниці.

"Він дуже слабкий, і в цьому напрямі немає нічого нового. Можу ще раз сказати, що процес реабілітації має відбуватися на волі. Посттравматичний синдром, який є у Міхеїла Саакашвілі, впливає як на фізичне, так і на ментальне здоров'я. У нього спостерігаються епізоди втрати пам'яті, що спричинено тим насильством і тортурами, яких він зазнав у Глданській в'язниці", - заявила Ясько.

Читайте: Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, його хвороба може різко загостритися і ми отримаємо інваліда, - лікар Тоїдзе

За її словами, чи буде Саакашвілі присутній на судовому процесі, наміченому на 22 грудня, здебільшого залежить від його стану здоров'я.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузіїі опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

8 грудня повідомили, що після дозволу вмикати телевізор колишній президент відновив лікування, але його неврологічний стан погіршився

15 грудня стало відомо, що Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися.
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Топ коментарі
+49
Украина?)походу только идиотина Олег Петрович с Ясько
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19.12.2021 17:36
+47
а как он может утверждать что его пытали...если он потерял память?
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19.12.2021 17:30
+43
та откуда? ))) он ее сразу узнавать перестал, как жена приехала)))))
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19.12.2021 17:46
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а шо міхо забув скільки кому должин?
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19.12.2021 19:56 Відповісти
наблюдается потеря памяти
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19.12.2021 20:07 Відповісти
Лизку под него ещё при Богдане подложили. А к ак только поняли, что вот-вот начнет кричать 'зильоный барига', тут же ее в командировку по сопровождению Карлсона подальше от ОП и отправили. Интересно... Михо сняли с довольствия в конторе 'Рога и копыта'? А лизке зарплату за счёт украинских налогоплательщиков регулярно отслюнявливают?!
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19.12.2021 20:15 Відповісти
Я так розумію, що ця хвлйда, Яресько, живе і моніторить розумові здібності зовсім не цікавої і не корисної для Україні людин и, за наш кошт? Круто...блт
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19.12.2021 20:56 Відповісти
Ясько.
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19.12.2021 21:15 Відповісти
Сподіваюсь Саакашвілі забув хто Барига в Україні.
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19.12.2021 21:13 Відповісти
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19.12.2021 21:18 Відповісти
подкацапники и барыго-боты дегенеративно гыгыкают хором.
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19.12.2021 22:03 Відповісти
Сумний фінал авантюриста, генератора, так званих простих рішень.
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19.12.2021 23:01 Відповісти
Ты , скатина шалавная - хоть раз что то подобное сказала, написала - про наших бойцов , что в плену кацапии? про наших людей что в плену в оккупированом донецке в пыточных "изоляции"??? Про наших РЕАЛЬНО убитых и раненых с 2014 года?
Про сержанта Журавля что то говорила, писала, высказывала?
Вообще - знаешь кто это и по чьей вине наш герой погиб?
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19.12.2021 23:04 Відповісти
Сказала бы прямо: началась ломка...
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19.12.2021 23:11 Відповісти
Карлсону закрили доступ до корита, Карлсон від цього божеволіє🤣
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20.12.2021 03:54 Відповісти
Та хто ж його катує? З гуманних міркувань Штати уважно стежать, щоб його не образили в ув'язнені. Просто у цього нарциса, самозакоханого індика поїхав дах від контрасту і руйнації всієї картини світу, яка була вигадана їм самім. А реальність виявилася взагалі іншою
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20.12.2021 11:18 Відповісти
Косив Ясь_конюшину...
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20.12.2021 12:35 Відповісти
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