День 10 января в Казахстане объявлен днем траура
В Казахстане в понедельник, 10 января, объявлен общенациональный траур в связи с человеческими жертвами в результате массовых протестов в регионах страны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский Интерфакс.
"В связи с гибелью людей в результате совершенных в Республике Казахстан террористических актов объявить 10 января 2022 года общенациональный траур в Республике Казахстан", - говорится в тексте указа, подписанного главой государства Касым-Жомартом Токаевым в субботу, 8 января.
Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.
В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.
В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.
Пожалуйста, подождите...
суки !
Но раз вроде как из глаз (ну или почти) - то вот и "слёзы".
Конечно, борьба не закончена, война не выиграна, но мы им уже не по зубам.
Ватное население в Украине слабое и пассивное, максимум, что они могут, вопить у себя на диванах. Если стрельнет рядом, они первые побегут и не в Россию, они понимают, что там не нужны. Так уже было с большинством с Донбасса.
Патриотическое крыло в меньшинство, но сильное. Да, даже несмотря на все срчи и непонимание. Сила в том, что мы умеем сплотиться в нужный момент. Пример 14 год и за эти годы, патриоты не раз показывали, что готовы дать отпор.
Самое слабое звено, зелёная власть, но и тут есть плюсик, Зеленский слаб психологически, очень слаб. Любой практикующий психолог скажет вам о его депрессивном настроении и страхе. Пыжиться может только на камеру. Кроты давят на него. У Кремля был шанс и они его упустили.
Истерика в публичном пространстве России, говорит о многом. Заметьте, такой истерики в отношении Беларуси и Казахстана у них нет и быть не может. Там они действуют по давней схеме, Америка оплачивает бунт, протестующие террористы, введение "миротворцев".
Да, физически они могут попытаться придушить Украину, но это немыслимые жертвы, и не только с нашей стороны, погибших со стороны россиян, будет намного больше, чем в той же Чечне.
Россия кидает больше ресурсов в информационную войну, потому как полномасштабное вторжение, они пока не могут себе позволить.
Наталья Юсупова
Обещания Запада наказать Россию если Украина падет похоже обещаниями так и останутся.
Рашка надоела своим нытьем Западу и будет погашена.
Грядет более серьезная проблема Поднебесной.
Хотя и она решабельна, ибо лучше демократии системы нет !
Ссали в глаза одним словом.
Тем самым признавая свою вину.
По идее, каждая казахская семья, в которой погиб кто-либо, может подавать в Европейский суд по правам человека - факт убийства есть. факт признания убийств есть. Расследования нет.
И требовать хотя бы компенсации.