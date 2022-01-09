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Казахстан (778) траур (216)

День 10 января в Казахстане объявлен днем траура

День 10 января в Казахстане объявлен днем траура

В Казахстане в понедельник, 10 января, объявлен общенациональный траур в связи с человеческими жертвами в результате массовых протестов в регионах страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский Интерфакс.

"В связи с гибелью людей в результате совершенных в Республике Казахстан террористических актов объявить 10 января 2022 года общенациональный траур в Республике Казахстан", - говорится в тексте указа, подписанного главой государства Касым-Жомартом Токаевым в субботу, 8 января.

Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

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В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

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В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.
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Топ комментарии
+17
Касым-Жомарт Токаев войдет в историю как подонок.
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10.01.2022 00:02
+15
От же ж лицеміри...Самі розстріляли своїх громадян а тепер "жалкують"
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09.01.2022 23:45
+11
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09.01.2022 23:42
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Сюр !
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09.01.2022 23:42 Ответить
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09.01.2022 23:42 Ответить
чтоб вы возили-неперевозили !
суки !
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10.01.2022 00:59 Ответить
От же ж лицеміри...Самі розстріляли своїх громадян а тепер "жалкують"
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09.01.2022 23:45 Ответить
Это все так было и задумано.Иначе как бы народу обяснили сдачу страны мокшанам?Тем более что это небыло похоже на протесты так как громили в большинстве частную и госсобственность а не правительство.А их действия скорее похожи на действия казахо-титушек.
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10.01.2022 06:16 Ответить
Крокодиловы слёзы!
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09.01.2022 23:46 Ответить
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09.01.2022 23:48 Ответить
Это не "поверье в старину", а у крокодилов действительно выделяется жидкость из желёз, находящихся возле глаз. Но это не слёзы, а скорее пот, который выделяется, естественно, не из-за жалости к жертве, а по той же причине, что и у всех других животных.
Но раз вроде как из глаз (ну или почти) - то вот и "слёзы".
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10.01.2022 00:55 Ответить
вот именно, рашискими Илами завезли крокодильи слезы
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10.01.2022 00:57 Ответить
Внаслідок злочину влади!!!
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09.01.2022 23:49 Ответить
Я что то пропустил? все рашинские сайты вк, однокласники уже не блокируються?
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09.01.2022 23:52 Ответить
блокируются, скорее либо анонимайзер включен, либо провайдер отличился
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10.01.2022 00:06 Ответить
или это глюк у моего провайдера?
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09.01.2022 23:53 Ответить
ну тут уже точно, самим пришлось срочно поубивать сотни людей только потому, чтобы это не сделали террористы из нато.
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09.01.2022 23:53 Ответить
Точного числа погибших, или хотя бы в общем нет, похоже события не закончились, фото или видео похорон, имена---не названы. Негодяйское лицемерие!
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09.01.2022 23:55 Ответить
Внаслідок терористичних актів, які скоїла влада Казахстану проти свого народу. Палач "оплакує" свої жертви.
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10.01.2022 00:02 Ответить
Касым-Жомарт Токаев войдет в историю как подонок.
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10.01.2022 00:02 Ответить
если траур, так почему токай бабай до сих пор не огласил весь список погибших?
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10.01.2022 00:13 Ответить
террористический акт устроенный властью против народа ..они реальность преподносят в другом измерении ..это как на отару овец напали волки но в жтом виноваты овцы
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10.01.2022 00:15 Ответить
подвiйна жалоба - загиблi i повний провал
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10.01.2022 00:17 Ответить
А хіба за розстріляними іноземними терористами проводять день жадоби?
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10.01.2022 00:35 Ответить
тоталитарное госсударство победило свой народ
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10.01.2022 00:36 Ответить
Елбасу на калбасу , токая на кукая.
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10.01.2022 00:40 Ответить
Всі ті напівспроби, що були за поребриком, що в білорусів, тепер в казахів з самого початку були провальні, людей звичайно жаль, але до українцівїім усим .як до небес.
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10.01.2022 00:46 Ответить
Исходя из того, что мы видим по Беларуси и Казахстане, думаю, что Россия потеряла Украину. Безвозвратно.
Конечно, борьба не закончена, война не выиграна, но мы им уже не по зубам.
Ватное население в Украине слабое и пассивное, максимум, что они могут, вопить у себя на диванах. Если стрельнет рядом, они первые побегут и не в Россию, они понимают, что там не нужны. Так уже было с большинством с Донбасса.
Патриотическое крыло в меньшинство, но сильное. Да, даже несмотря на все срчи и непонимание. Сила в том, что мы умеем сплотиться в нужный момент. Пример 14 год и за эти годы, патриоты не раз показывали, что готовы дать отпор.
Самое слабое звено, зелёная власть, но и тут есть плюсик, Зеленский слаб психологически, очень слаб. Любой практикующий психолог скажет вам о его депрессивном настроении и страхе. Пыжиться может только на камеру. Кроты давят на него. У Кремля был шанс и они его упустили.
Истерика в публичном пространстве России, говорит о многом. Заметьте, такой истерики в отношении Беларуси и Казахстана у них нет и быть не может. Там они действуют по давней схеме, Америка оплачивает бунт, протестующие террористы, введение "миротворцев".

Да, физически они могут попытаться придушить Украину, но это немыслимые жертвы, и не только с нашей стороны, погибших со стороны россиян, будет намного больше, чем в той же Чечне.

Россия кидает больше ресурсов в информационную войну, потому как полномасштабное вторжение, они пока не могут себе позволить.

Наталья Юсупова
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10.01.2022 01:15 Ответить
Нурсултана позбавили повноважень і, схоже, відправили на чужину. Токаєв, https://www.dsnews.ua/ukr/world/putin-vvedi-viyska-prezident-kazahstanu-oficiyno-zvernuvsya-do-odkb-za-dopomogoyu-u-pridushenni-protestiv-05012022-447520 покликавши до себе путінських головорізів , присягнув Кремлю. І https://www.dsnews.ua/ukr/world/v-almaty-iz-avtomatov-rasstrelyali-bezoruzhnyh-protestuyushchih-foto-18-06012022-447572 після зачистки Алмати й інших неспокійних місць настане час бізнесу сім'ї Назарбаєва. А він величезний, ділити, не переділити.
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10.01.2022 01:13 Ответить
Реакция Запада на события в Казахстане это похоже реакция Запада если Украина тоже падет.

Обещания Запада наказать Россию если Украина падет похоже обещаниями так и останутся.
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10.01.2022 02:00 Ответить
Крутнуть колесо истории вспять до 1997 года это перебор!
Рашка надоела своим нытьем Западу и будет погашена.
Грядет более серьезная проблема Поднебесной.
Хотя и она решабельна, ибо лучше демократии системы нет !
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10.01.2022 02:17 Ответить
Ну согласитесь, это что-то новое. На росии убитых режимом автоматически обьявляют екстремистами и врагами народа, а тут еще типо скорбят. Когда януковощь отдал приказ избить студентов на майдане там тоже типа уголовное дело открывали и обещали наказать кого попало.
Ссали в глаза одним словом.
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10.01.2022 02:05 Ответить
Восток дело тонкое.
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10.01.2022 02:19 Ответить
А где квартальный ******* с его соболезнованиями? Он наверное от всей души радуется за токаева, что тому удалось проучить митингующих
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10.01.2022 02:36 Ответить
Да он Казахстан на карте не найдет.
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10.01.2022 03:08 Ответить
Кровавое Воскременье 9 января 1905 года...
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10.01.2022 05:18 Ответить
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10.01.2022 05:19 Ответить
В 1905 году был поп Гапон,сегодня Басмач Назарбаев в морде лица Токаева...,все в этой жизни всегда повторяется....Карма в перемешку с Астрологией....
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10.01.2022 05:31 Ответить
Не карма, а сценарий. Был разыгран сценарий 1917 года.
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10.01.2022 06:27 Ответить
Все що може принести срюзький мір - це голод , холод , руїни , ніщіту , вбивства , мародерство , колони Червоного Хреста з гуманітаркою , похорони і жалоби .
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10.01.2022 06:31 Ответить
Путлер спаситель фюреров 21 века...Лукашеску спас от 20 000 беженцев в Польшу,Токаева спас от 20 000 боевиков вооруженных до зубов....,вам не кажется что сценарий этого идиотизма вперемешку с дебилизмом написан на Лубянке?
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10.01.2022 07:09 Ответить
Самое интересное не это... Руководство страны заявило о наличии трагедии, но... Не заявили о расследовании...
Тем самым признавая свою вину.
По идее, каждая казахская семья, в которой погиб кто-либо, может подавать в Европейский суд по правам человека - факт убийства есть. факт признания убийств есть. Расследования нет.
И требовать хотя бы компенсации.
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10.01.2022 08:26 Ответить
 
 