День 10 січня у Казахстані оголошено днем жалоби
У Казахстані у понеділок, 10 січня, оголошено загальнонаціональну жалобу у зв'язку з людськими жертвами внаслідок масових протестів у регіонах країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський Інтерфакс.
"У зв'язку із загибеллю людей внаслідок скоєних у Республіці Казахстан терористичних актів оголосити 10 січня 2022 року загальнонаціональну жалобу в Республіці Казахстан", - йдеться у тексті указу, підписаного главою держави Касим-Жомартом Токаєвим у суботу, 8 січня.
Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.
У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.
У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.
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суки !
Но раз вроде как из глаз (ну или почти) - то вот и "слёзы".
Конечно, борьба не закончена, война не выиграна, но мы им уже не по зубам.
Ватное население в Украине слабое и пассивное, максимум, что они могут, вопить у себя на диванах. Если стрельнет рядом, они первые побегут и не в Россию, они понимают, что там не нужны. Так уже было с большинством с Донбасса.
Патриотическое крыло в меньшинство, но сильное. Да, даже несмотря на все срчи и непонимание. Сила в том, что мы умеем сплотиться в нужный момент. Пример 14 год и за эти годы, патриоты не раз показывали, что готовы дать отпор.
Самое слабое звено, зелёная власть, но и тут есть плюсик, Зеленский слаб психологически, очень слаб. Любой практикующий психолог скажет вам о его депрессивном настроении и страхе. Пыжиться может только на камеру. Кроты давят на него. У Кремля был шанс и они его упустили.
Истерика в публичном пространстве России, говорит о многом. Заметьте, такой истерики в отношении Беларуси и Казахстана у них нет и быть не может. Там они действуют по давней схеме, Америка оплачивает бунт, протестующие террористы, введение "миротворцев".
Да, физически они могут попытаться придушить Украину, но это немыслимые жертвы, и не только с нашей стороны, погибших со стороны россиян, будет намного больше, чем в той же Чечне.
Россия кидает больше ресурсов в информационную войну, потому как полномасштабное вторжение, они пока не могут себе позволить.
Наталья Юсупова
Обещания Запада наказать Россию если Украина падет похоже обещаниями так и останутся.
Рашка надоела своим нытьем Западу и будет погашена.
Грядет более серьезная проблема Поднебесной.
Хотя и она решабельна, ибо лучше демократии системы нет !
Ссали в глаза одним словом.
Тем самым признавая свою вину.
По идее, каждая казахская семья, в которой погиб кто-либо, может подавать в Европейский суд по правам человека - факт убийства есть. факт признания убийств есть. Расследования нет.
И требовать хотя бы компенсации.