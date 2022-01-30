Токаев выступил против международного расследования массовых протестов в Казахстане
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отклонил предложение провести международное расследование по массовым протестам в Казахстане, в результате которых погибли не менее 225 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Немецкая волна.
Европейский парламент и международные правозащитные организации выступили с требованием провести независимое расследование массовых протестов.
В резолюции Европарламента, принятой 20 января, решительно осуждались "массовые акты насилия, последовавшие за мирными протестами", и "подстрекающая риторика президента Токаева", объявившего всех протестующих, в том числе и мирных, - "террористами".
По словам Токаева, эта резолюция рекомендательна и не носит обязательного характера. Глава государства назвал ее "необъективной и преждевременной".
В создании резолюции Токаев обвинил "лоббистов", работающих "по заказу когда-то покинувших Казахстан", а собственный приказ стрелять по протестующим на поражение Токаев оправдал "интересами государства и безопасности граждан".
Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.
В пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.
В полночь 19 января в последних семи регионах Казахстана был отменен режим чрезвычайного положения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И так, наихудший результат по итогам испытаний безопасности, показали Dacia Logan и Dacia Duster.
Только тогда бы, я был бы где то, как то, согласен с ним, расследований по токаеву, не нужно!
для кремля это были показательные выступления, театр, для токаева - Казахстан это сцена в пуйловском театре