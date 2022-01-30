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Новости
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Токаев выступил против международного расследования массовых протестов в Казахстане

Токаев выступил против международного расследования массовых протестов в Казахстане

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отклонил предложение провести международное расследование по массовым протестам в Казахстане, в результате которых погибли не менее 225 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Немецкая волна.

Европейский парламент и международные правозащитные организации выступили с требованием провести независимое расследование массовых протестов.

В резолюции Европарламента, принятой 20 января, решительно осуждались "массовые акты насилия, последовавшие за мирными протестами", и "подстрекающая риторика президента Токаева", объявившего всех протестующих, в том числе и мирных, - "террористами".

По словам Токаева, эта резолюция рекомендательна и не носит обязательного характера. Глава государства назвал ее "необъективной и преждевременной".

В создании резолюции Токаев обвинил "лоббистов", работающих "по заказу когда-то покинувших Казахстан", а собственный приказ стрелять по протестующим на поражение Токаев оправдал "интересами государства и безопасности граждан".

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Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

В пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

В полночь 19 января в последних семи регионах Казахстана был отменен режим чрезвычайного положения.

Казахстан (781) протест (5862) расследование (3045) Токаев Касим-Жомарт (62)


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Топ комментарии
+16
Ну зовсім не спалився
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30.01.2022 11:03 Ответить
+14
Щось згадався крадій у палаючій на власній голові шапці...
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30.01.2022 11:03 Ответить
+13
А хто такий токаєв?! шавка х.уйла( всім відомо що буває з ними: яник кадафі та іна зашкваромпанія,а)! Проти чого він може виступати? закрити хлібало і в будку, без нього розберуться!
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30.01.2022 11:04 Ответить
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Щось згадався крадій у палаючій на власній голові шапці...
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30.01.2022 11:03 Ответить
Ну зовсім не спалився
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30.01.2022 11:03 Ответить
А хто такий токаєв?! шавка х.уйла( всім відомо що буває з ними: яник кадафі та іна зашкваромпанія,а)! Проти чого він може виступати? закрити хлібало і в будку, без нього розберуться!
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30.01.2022 11:04 Ответить
нє-он тєпєрь любимая жєна в Кахахстані лапаного сцаря...
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30.01.2022 11:08 Ответить
тобто лапатного...
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30.01.2022 11:10 Ответить
походу і так і так правильно! =)
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30.01.2022 11:25 Ответить
кстати,вторая жена у казахов называется ТОКАл,так что тут всё совпадает
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30.01.2022 11:37 Ответить
Испытания безопасности, которые проводила немецкая Ассоциация технического надзора TÜV.

И так, наихудший результат по итогам испытаний безопасности, показали Dacia Logan и Dacia Duster.
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30.01.2022 11:04 Ответить
Ха, наивные европейцы! Через полгода когда и этого тоже снесут появятся подробности.
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30.01.2022 11:15 Ответить
А коли в Штатах коп задавив коліном чорношкірого наркомана і почались заворушення по всій країні - були якісь міжнародні розслідування?Ні...Всі розуміли,що США самостійна незалежна держава,сама розбереться і сама дасть раду своїм проблемам...Чому цього не розуміють у випадку з Казахстаном?..
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30.01.2022 11:17 Ответить
Кремлебот, опять ты спалился своим гуглопереводом.
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30.01.2022 11:22 Ответить
я понимаю что вы кацапы зачастую путаете х@й с трамвайной ручкой,но ты постарайся себя сдерживать .
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30.01.2022 11:41 Ответить
Ще одне воно типу Путлера-Луки вирисовується!
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30.01.2022 11:20 Ответить
Токаєв звичайний совєтський людожер. Навіщо йому ті розлідування, він знає і так, що він міжнародний злочинець-вбивця.
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30.01.2022 11:24 Ответить
Всё то-же ху#ло,только казахское.
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30.01.2022 11:28 Ответить
І що ж ти там ховаєш???
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30.01.2022 11:33 Ответить
Цілком зрозуміла позиція президента Казакстану. Є що приховувати. Кому хочеться на весь світ вивішувати свою брудну білизну. Але шила в мішку не утаїш . Пролилась кров. Прикро, але серед світових лідерів на одного не адекватна стало більше.
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30.01.2022 11:41 Ответить
225???....что то слишком мало?......
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30.01.2022 11:55 Ответить
Пристрелить бы этого токаева, со всеми родственниками и сказать - что оно так и было!
Только тогда бы, я был бы где то, как то, согласен с ним, расследований по токаеву, не нужно!
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30.01.2022 11:57 Ответить
Убийца и вор против полиции и суда. Да не может быть! Вот это новость!
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30.01.2022 12:03 Ответить
а чо расследовать? были 20 тысяч специальных террористов по снижению цены на газ. Их подготовили в специальных зарубежных центрах говорить на непонятном казахском языке, потом, на специальных верблюдах и ослах 7 раз забросили в страну. Когда их убили, они побрили бороды и прикинулись мирными трупами , а которых поймали, притворились киргизскими баянистами!
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30.01.2022 12:37 Ответить
Там же куча видео и свидетельство очевидцев. Расстрелы прохожих милицией, разгоны мирных митингов, пытки, кошмаранье просто активистов после. Настоящий тоталитаризм.
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30.01.2022 12:38 Ответить
ну ясен пень! кто ж захочет, чтоб грязные портки весь мир увидел!
для кремля это были показательные выступления, театр, для токаева - Казахстан это сцена в пуйловском театре
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30.01.2022 14:53 Ответить
Та да, почнуть розслідувати, виявлять базу терористів десь у рф, потім вийдуть на замовників, себто, самих себе...Біда, одним словом.
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30.01.2022 15:34 Ответить
А я згоден з токаевим, німа чого розслідувати, це може зайняти багато років! Як що є смертна кара, повісити за шию, як що немає, за печінку...
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30.01.2022 15:52 Ответить
Ссыкло. Надо было в жесткий отказ идти. "Нет такого места как Казахстан!"
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30.01.2022 17:26 Ответить
 
 