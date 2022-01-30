Токаев выступил против международного расследования массовых протестов в Казахстане

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отклонил предложение провести международное расследование по массовым протестам в Казахстане, в результате которых погибли не менее 225 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Немецкая волна.

Европейский парламент и международные правозащитные организации выступили с требованием провести независимое расследование массовых протестов.

В резолюции Европарламента, принятой 20 января, решительно осуждались "массовые акты насилия, последовавшие за мирными протестами", и "подстрекающая риторика президента Токаева", объявившего всех протестующих, в том числе и мирных, - "террористами".

По словам Токаева, эта резолюция рекомендательна и не носит обязательного характера. Глава государства назвал ее "необъективной и преждевременной".

В создании резолюции Токаев обвинил "лоббистов", работающих "по заказу когда-то покинувших Казахстан", а собственный приказ стрелять по протестующим на поражение Токаев оправдал "интересами государства и безопасности граждан".

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Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

В пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

В полночь 19 января в последних семи регионах Казахстана был отменен режим чрезвычайного положения.