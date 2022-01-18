Режим надзвичайного стану скасовується на всій території Казахстану
Режим надзвичайного стану скасовується опівночі 19 січня в останніх семи регіонах Казахстану.
Про це повідомив прессекретар президента Казахстану Берік Уалі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"З півночі 19 січня припиняється дія режиму надзвичайного стану в містах Нур-Султан і Алмати, а також в Алматинській, Атирауській, Жамбильській, Кизилординській і Мангістауській областях", - зазначив Уалі.
Раніше було достроково скасовано надзвичайний стан в інших десяти регіонах.
"Отже, вся країна повертається до нормального життя. Скасовуються впроваджені на період НС комендантська година та інші тимчасові обмеження", - додав він.
Режим НС було впроваджено в Казахстані після того, як мітинги проти підвищення цін на скраплений газ переросли в масові протести в усій країні.
Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.
У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.
У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль