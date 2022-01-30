Токаєв виступив проти міжнародного розслідування масових протестів у Казахстані

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відхилив пропозицію провести міжнародне розслідування щодо масових протестів у Казахстані, внаслідок яких, загинуло не менше 225 людей,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Німецька хвиля.

Європейський парламент та міжнародні правозахисні організації виступили з вимогами провести незалежне розслідування масових протестів.

У резолюції Європарламенту, ухваленій 20 січня, рішуче засуджувалися "масові акти насильства, що послідували за мирними протестами", і "підбурювальна риторика президента Токаєва", який оголосив усіх протестувальників, у тому числі й мирних, - "терористами".

За словами Токаєва, ця резолюція рекомендаційна та не має обов'язкового характеру. Глава держави назвав її "необ'єктивною та передчасною".

У створенні резолюції Токаєв звинуватив "лобістів", які працюють "на замовлення людей, які колись покинули Казахстан", а власний наказ стріляти по протестувальниках на раження Токаєв виправдав "інтересами держави та безпеки громадян".

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Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

У пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

Опівночі 19 січня в останніх семи регіонах Казахстану скасували режим надзвичайного стану.