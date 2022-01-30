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Новини
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Токаєв виступив проти міжнародного розслідування масових протестів у Казахстані

Токаєв виступив проти міжнародного розслідування масових протестів у Казахстані

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відхилив пропозицію провести міжнародне розслідування щодо масових протестів у Казахстані, внаслідок яких, загинуло не менше 225 людей,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Німецька хвиля.

Європейський парламент та міжнародні правозахисні організації виступили з вимогами провести незалежне розслідування масових протестів.

У резолюції Європарламенту, ухваленій 20 січня, рішуче засуджувалися "масові акти насильства, що послідували за мирними протестами", і "підбурювальна риторика президента Токаєва", який оголосив усіх протестувальників, у тому числі й мирних, - "терористами".

За словами Токаєва, ця резолюція рекомендаційна та не має обов'язкового характеру. Глава держави назвав її "необ'єктивною та передчасною".

У створенні резолюції Токаєв звинуватив "лобістів", які працюють "на замовлення людей, які колись покинули Казахстан", а власний наказ стріляти по протестувальниках на раження Токаєв виправдав "інтересами держави та безпеки громадян".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бандити ночами нападали на морги і забирали тіла своїх спільників, - Токаєв

Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

У пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

Опівночі 19 січня в останніх семи регіонах Казахстану скасували режим надзвичайного стану.

Казахстан (874) протест (2402) розслідування (2275) Токаєв Касим-Жомарт (85)


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Топ коментарі
+16
Ну зовсім не спалився
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30.01.2022 11:03 Відповісти
+14
Щось згадався крадій у палаючій на власній голові шапці...
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30.01.2022 11:03 Відповісти
+13
А хто такий токаєв?! шавка х.уйла( всім відомо що буває з ними: яник кадафі та іна зашкваромпанія,а)! Проти чого він може виступати? закрити хлібало і в будку, без нього розберуться!
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30.01.2022 11:04 Відповісти
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Щось згадався крадій у палаючій на власній голові шапці...
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30.01.2022 11:03 Відповісти
Ну зовсім не спалився
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30.01.2022 11:03 Відповісти
А хто такий токаєв?! шавка х.уйла( всім відомо що буває з ними: яник кадафі та іна зашкваромпанія,а)! Проти чого він може виступати? закрити хлібало і в будку, без нього розберуться!
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30.01.2022 11:04 Відповісти
нє-он тєпєрь любимая жєна в Кахахстані лапаного сцаря...
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30.01.2022 11:08 Відповісти
тобто лапатного...
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30.01.2022 11:10 Відповісти
походу і так і так правильно! =)
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30.01.2022 11:25 Відповісти
кстати,вторая жена у казахов называется ТОКАл,так что тут всё совпадает
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30.01.2022 11:37 Відповісти
Испытания безопасности, которые проводила немецкая Ассоциация технического надзора TÜV.

И так, наихудший результат по итогам испытаний безопасности, показали Dacia Logan и Dacia Duster.
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30.01.2022 11:04 Відповісти
Ха, наивные европейцы! Через полгода когда и этого тоже снесут появятся подробности.
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30.01.2022 11:15 Відповісти
А коли в Штатах коп задавив коліном чорношкірого наркомана і почались заворушення по всій країні - були якісь міжнародні розслідування?Ні...Всі розуміли,що США самостійна незалежна держава,сама розбереться і сама дасть раду своїм проблемам...Чому цього не розуміють у випадку з Казахстаном?..
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30.01.2022 11:17 Відповісти
Кремлебот, опять ты спалился своим гуглопереводом.
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30.01.2022 11:22 Відповісти
я понимаю что вы кацапы зачастую путаете х@й с трамвайной ручкой,но ты постарайся себя сдерживать .
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30.01.2022 11:41 Відповісти
Ще одне воно типу Путлера-Луки вирисовується!
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30.01.2022 11:20 Відповісти
Токаєв звичайний совєтський людожер. Навіщо йому ті розлідування, він знає і так, що він міжнародний злочинець-вбивця.
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30.01.2022 11:24 Відповісти
Всё то-же ху#ло,только казахское.
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30.01.2022 11:28 Відповісти
І що ж ти там ховаєш???
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30.01.2022 11:33 Відповісти
Цілком зрозуміла позиція президента Казакстану. Є що приховувати. Кому хочеться на весь світ вивішувати свою брудну білизну. Але шила в мішку не утаїш . Пролилась кров. Прикро, але серед світових лідерів на одного не адекватна стало більше.
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30.01.2022 11:41 Відповісти
225???....что то слишком мало?......
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30.01.2022 11:55 Відповісти
Пристрелить бы этого токаева, со всеми родственниками и сказать - что оно так и было!
Только тогда бы, я был бы где то, как то, согласен с ним, расследований по токаеву, не нужно!
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30.01.2022 11:57 Відповісти
Убийца и вор против полиции и суда. Да не может быть! Вот это новость!
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30.01.2022 12:03 Відповісти
а чо расследовать? были 20 тысяч специальных террористов по снижению цены на газ. Их подготовили в специальных зарубежных центрах говорить на непонятном казахском языке, потом, на специальных верблюдах и ослах 7 раз забросили в страну. Когда их убили, они побрили бороды и прикинулись мирными трупами , а которых поймали, притворились киргизскими баянистами!
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30.01.2022 12:37 Відповісти
Там же куча видео и свидетельство очевидцев. Расстрелы прохожих милицией, разгоны мирных митингов, пытки, кошмаранье просто активистов после. Настоящий тоталитаризм.
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30.01.2022 12:38 Відповісти
ну ясен пень! кто ж захочет, чтоб грязные портки весь мир увидел!
для кремля это были показательные выступления, театр, для токаева - Казахстан это сцена в пуйловском театре
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30.01.2022 14:53 Відповісти
Та да, почнуть розслідувати, виявлять базу терористів десь у рф, потім вийдуть на замовників, себто, самих себе...Біда, одним словом.
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30.01.2022 15:34 Відповісти
А я згоден з токаевим, німа чого розслідувати, це може зайняти багато років! Як що є смертна кара, повісити за шию, як що немає, за печінку...
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30.01.2022 15:52 Відповісти
Ссыкло. Надо было в жесткий отказ идти. "Нет такого места как Казахстан!"
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30.01.2022 17:26 Відповісти
 
 