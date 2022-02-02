Разумков инициирует внеочередное заседание ВР по делу нардепа Трухина: Ожидаем срочный отчет Монастырского и Сухачева

Нардеп, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков инициирует проведение внеочередного заседания ВР по расследованию дорожно-транспортного происшествия с участием народного депутата Александра Трухина и попытки предоставления им неправомерной выгоды патрульным.

Об этом Разумков написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня направил письмо главе Верховной Рады с требованием созвать внеочередное пленарное заседание парламента для расследования участия народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Трухина в ДТП (на данный момент Трухина исключили из партии "Слуга народа". - Ред.), а также предположительной попытки дать взятку сотруднику полиции", - написал Разумков.

"Ожидаем срочный отчет министра внутренних дел Дениса Монастырского и директора Государственного Бюро расследований Алексея Сухачева по скандальному делу Трухина. Закон должен быть один для всех!" - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трухина исключили из партии "Слуга народа"

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.