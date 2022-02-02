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Новости Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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Разумков инициирует внеочередное заседание ВР по делу нардепа Трухина: Ожидаем срочный отчет Монастырского и Сухачева

Нардеп, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков инициирует проведение внеочередного заседания ВР по расследованию дорожно-транспортного происшествия с участием народного депутата Александра Трухина и попытки предоставления им неправомерной выгоды патрульным.

Об этом Разумков написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня направил письмо главе Верховной Рады с требованием созвать внеочередное пленарное заседание парламента для расследования участия народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Трухина в ДТП (на данный момент Трухина исключили из партии "Слуга народа". - Ред.), а также предположительной попытки дать взятку сотруднику полиции", - написал Разумков.

"Ожидаем срочный отчет министра внутренних дел Дениса Монастырского и директора Государственного Бюро расследований Алексея Сухачева по скандальному делу Трухина. Закон должен быть один для всех!" - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трухина исключили из партии "Слуга народа"

Разумков инициирует внеочередное заседание ВР по делу нардепа Трухина: Ожидаем срочный отчет Монастырского и Сухачева 01

Разумков инициирует внеочередное заседание ВР по делу нардепа Трухина: Ожидаем срочный отчет Монастырского и Сухачева 02

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

Автор: 

ДТП (7686) цензура (1337) внеочередное заседание (262) Монастырский Денис (335) ГБР (3049) Разумков Дмитрий (1522) Трухин Александр (145) Сухачев Алексей (57)


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Топ комментарии
+27
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02.02.2022 10:30 Ответить
+12
ООО!Розумков типа прозрел после того как возглавлял 2года зеленый турборежим?)Это не больше чем пиар,потому как слуги не собирутся ни на какое внеочередное заседание Рады без команды Янелоха и Розумков это знает!Надо заканчивать с этим цирком и переизбирать Раду!
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02.02.2022 10:37 Ответить
+10
Тут дело на пять томов,перевозка неучтенной налички,пьяный за рулём,дтп,попытка дачи взятки,лжесвидетельство,крышевание преступника на самом высоком уровне,по справедливому на скамье подсудимых должно быть не меньше десятка фигурантов.
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02.02.2022 10:39 Ответить
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02.02.2022 10:30 Ответить
+100500
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02.02.2022 10:33 Ответить
Мыло и веревку не забудь.
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02.02.2022 11:13 Ответить
за водою?
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02.02.2022 12:03 Ответить
Як биж...
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02.02.2022 19:05 Ответить
все на сейшелах давно уже а вона у жули в дубаях
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02.02.2022 10:30 Ответить
- ну, словом, все были бы чрезвычайно удивлены, если б узнали, что Александр Иванович Корейко, смиреннейший из конторщиков, еще только час назад перетаскивал с одного вокзала на другой чемодан, в котором лежали десять миллионов рублей в иностранной валюте и советских денежных знаках.(с)
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02.02.2022 10:34 Ответить
Таке кіно зробить,тут талант потрібен!
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02.02.2022 10:31 Ответить
Починається мочілово!
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02.02.2022 10:31 Ответить
Та це ж просто ніж у спину
Жабогадюкінг...
Поки що й Разумков на щось згодиться...
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02.02.2022 10:32 Ответить
А де про розслідування злочинної бездіяльності та можливо матеріальної вигоди цих діячів - Монастирського та Сухачова?
Також нехай Осел розкаже що він там кому дзвонив.
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02.02.2022 10:32 Ответить
Давай, лупоглазик, добивай лежачее зебильее!
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02.02.2022 10:34 Ответить
моностирьській і вєнікдіктова не мають морального права отримувати зп. Факт кришування корупції і холопська залежність не потребує інших доказів.
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02.02.2022 10:35 Ответить
ООО!Розумков типа прозрел после того как возглавлял 2года зеленый турборежим?)Это не больше чем пиар,потому как слуги не собирутся ни на какое внеочередное заседание Рады без команды Янелоха и Розумков это знает!Надо заканчивать с этим цирком и переизбирать Раду!
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02.02.2022 10:37 Ответить
Там навіть Арохамія прозрєл. Напевно і сам підшефний Єрмака прозріє до стану аяйяй.
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02.02.2022 10:44 Ответить
для того, аби прозріла людина-хламідія треба йому у скроні хвіртку видовбати і ліхтариком посвітити.
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02.02.2022 12:05 Ответить
"разумков" хоче зняти вершки з цієї пригоди. Але ж треба було бути таким наполегливим, коли ще перебував головою ВР? Чому тоді не бив на сполох щодо цієї справи?
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02.02.2022 10:38 Ответить
То нє щітаєцца! 🙃
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02.02.2022 10:46 Ответить
Тут дело на пять томов,перевозка неучтенной налички,пьяный за рулём,дтп,попытка дачи взятки,лжесвидетельство,крышевание преступника на самом высоком уровне,по справедливому на скамье подсудимых должно быть не меньше десятка фигурантов.
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02.02.2022 10:39 Ответить
"... неучтенной налички..."
---
А може то був черговий "транш" для СН
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02.02.2022 10:43 Ответить
А де було цей "разумков" 5 місяців тому?Воно мовчало.
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02.02.2022 10:41 Ответить
Тобто термінового позачергового засідання ВРУ стосовно скупчення військ московитів біля наших кордонів не треба - то все ЗМІ та країни Заходу "нагнітають", а по Трухіну - неодмінно треба??? Пів року тягли кота за хвіст і тут раптом "позачергове"? ДБЛ! (с)
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02.02.2022 10:42 Ответить
н-да...
так как обделался Роялист,не обделывался даже Завгар...
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02.02.2022 11:05 Ответить
хитромудрый разумков решил первым проскочить мимо брызг разлетающегося гофна? ))))
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02.02.2022 11:12 Ответить
У вовки с нового года просто полоса "везения" пошла
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02.02.2022 11:16 Ответить
Разумков ніби від цього шапіто відійшов? Чи все ж таки ні? Який Монастірскій? Який Сухачьов? Один хитунів лодки викриває і думає, як з Порошенком зв'язати, інший має персональне завдання Самого! цього ж Порошенка має "за зраду" хоча б під домашній арешт посадити! Ніколи їм!
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02.02.2022 11:22 Ответить
Разумков зашевелился. Интересно, какой олигарх, стоит за спиной у него. Как по мне, так это Коломойский готовит замену зеленскому.
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02.02.2022 11:28 Ответить
Инициатор Разумков, уже чувствуя явный запах внеочередных выборов, решил очистить ряды ЗЕбилов от одиозных элементов... А Розумков, это, случайно, не та паскуда, которая визировала законы о дерибане украинской земли и законы, которые дали зеленый свет проведению сомнительных медицинских экспериментов на украинцах?
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02.02.2022 11:56 Ответить
Разумков---НЕ НУЖНО ЛОМАТЬ КОМЕДИЮ И ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕШЕВЫЙ АВТОРИТЕТ----сколько при тебе было подобных случаев--И КОГО С ТВОЕЙ ПОДАЧИ НАБРАЛИ В ВР ???????????
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02.02.2022 12:03 Ответить
Чого ви тут розкричались? Діма (мальчік з причьосьою "мальчік -подлянчік") майбутній товариш порошенка по Раді. Він зомбовиборцю втюхав зе тепер ****** петра з собою.
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02.02.2022 13:19 Ответить
 
 