Исключение Трухина из "Слуги народа" - не наказание, а дешевая подачка. Для начала он должен получить подозрение, - Шабунин

Если попытки нардепа Александра Трухина откупиться от пьяного ДТП увидят менее нескольких миллионов, команда Зеленского продолжит отмазывать своего депутата.

Об этом написал в Фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Исключение последнего из фракции/партии – это не наказание, а дешевая подачка. Трухин, для начала, должен получить подозрение в совершенном преступлении. Отмечаю – для начала. Сейчас главной задачей является максимальное распространение этого видео", - пишет он.

Шабунин призывает как минимум показать это видео максимальному количеству друзей.

"Я не знаю, дал ли Зеленский указание отмазывать своего депутата от пьяного ДТП. Но фактом является то, что подконтрольное президенту ГБР пятый месяц это делает. И если не смотреть вверх и предположить, что Зеленский опять ничего не знал, то уже сегодня директор ГБР должен быть уволен. Не будет же честный президент такого терпеть, правда?" - продолжает он.

"С кем поспорить на деньги, что у Сухачева – ставленника Татарова во главе ГБР – все будет хорошо? Хотя бы потому, что Зеленский назначил его на должность 31 декабря 2021 г. На пятый месяц крышевание последним пьяного ГТП, совершенного президентским кассиром Верховной Рады. Глядя на попытки Трухина купить патрульных за 150 тыс. (из спортивной сумки), сразу понимаешь почему офис Зеленского срывает назначение независимого руководителя САП", - резюмирует Шабунин.

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Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.