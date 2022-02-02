Трухина в ближайшее время исключат из фракции "Слуга народа", - спикер Палийчук
Заседание фракции "Слуга народа" по рассмотрению вопроса об исключении из рядов фракции депутата Александра Трухина должно состояться в ближайшее время.
Об этом сообщила спикер фракции Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
По ее словам, "дело действительно достаточно резонансное, действительно оно ставит на нас определенный отпечаток, не очень положительный – это точно не то, с чем мы шли в политику".
"Для того чтобы созвать заседание фракции, нужно время. Сейчас мы определяемся с датой проведения такого заседания, с форматом его проведения. Мы хотим, чтобы это было как можно быстрее", - пояснила Палийчук.
Комментируя сообщения некоторых СМИ, что такое заседание должно состояться 14 февраля, Палийчук отметила, что это "недостоверная информация".
По ее словам, действительно, плановое заседание фракции планируется на 14 февраля, то есть традиционно в понедельник перед началом пленарной недели, но заседание по ситуации с Трухиным состоится гораздо раньше.
"Сегодня глава партии Елена Шуляк заявила об исключении Трухина из рядов партии "Слуга народа", а сейчас стоит вопрос об исключении его из фракции. Сейчас определяемся со временем, потому что во фракции 241 народный депутат по состоянию на вчера", - добавила Палийчук.
2 февраля нардеп Александр Трухин был исключен из партии "Слуга народа".
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.
7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".
1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.
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Під час депутатства у Полтавській облраді прогуляв всі засідання земельної комісії. Таким чином він був кандидатом на відкликання з депутатства через прогулиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17] .
Будучи одним з найбагатших депутатів ВРУ (за розміром задекларованого доходу, 20 млн грн, 4-те місце !!!!!), отримував компенсацію за житло від платників податківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [18] .
А что такое могло случится?что так зашевелились.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подтвердил информацию о том, что задержанный за организацию массовых беспорядков - бывший сотрудник полиции, полковник Юрий Голубан. Источник:
Отмечается, что обыски проводятся у бывшего руководства НАК "Нафтогаз Украины", Источник:
Одно из двух. Аваков. Сколько там ещё плёнок лежит.
І він продовжує сидіти на своєму ж місці і голосує в унісон зі слугами, як і голосував.
Хоча.... тут не партія винна, а 73 відсотків очільників туполобості.
они не с этим шли в политику))))) а с чем?))) с шаурмой и роялем??? )))
https://www.facebook.com/borislav.bereza 3 ч. ·
Трухин не только заместитель главы бюджетного комитета, влиятельный "Слуга народа" и сопредседаталь важной группы межпарламентских связей с Китаем, но и личный бухгалтер-схематозник Зеленского. А это значит, что его все равно будут "отмазывать" до конца. Он очень много знает и очень много умеет. И в ОП очень не хотят, чтоб он заговорил. Но тут такая ситуация, что история с Трухиным ещё не закончилась. Я же говорил, что есть видео того, как Трухин был бухим и как он предлагал взятку полицейского. И я заранее предупреждал, что это видео появится. Но наша туговатая власть меня не слушала. Так вот, это ещё не все. Есть ещё свидетель и видео того, что бухой Трухин сидел за рулём в момент аварии. И это тоже скоро всплывет. Так что это вопрос лишь времени. И дальше у Зеленского будет ситуация лишь ухудшаться.
Дело в том, что с Трухиным хотят действовать по схеме Иванисова и Юрченко. Официально вывести его из "слуг народа", но оставить его в ВР. И будет дальше Саша мутить схемы и голосовать по отмашке с Банковой. Но тут ситуация явно отличается от истории насильника Иванисова и Юрченко, которому НАБУ вручило подозрение в коррупции. Дело в том, что Трухин не только совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, но и пытался дать взятку в 150 000 полицейскому. А это уже совершенно иное. Особенно на фоне того, как Зеленский блокирует избрание Главы САП. И видео с тем, как Трухин пытался дать взятку патрульному, посмотрят во всех посольствах. А оппозиция будет через Трухина минусовать рейтинг Зеленского. Системно, регулярно и успешно.
И для Зеленского наступает момент выбора - "отдать" Трухина или защищать его и сделать из него идеальное оружие для атак на власть и лично президента. Дело в том, что ситуация с Трухиным - это история с вопиющей несправедливостью, когда Зеленский, Монастырский и фракция "Слуга народа" цинично защищала от ответственности своего https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZVE2n3UAAxltSq1Es-I0dGakXI9LqH9z7wVsoOcikc8lin5EspfUOd4Z8FZ8-PlSLLw5mdoJ3rI6xrxn9ZNvr7Cypdlk5t-daKEwD2wZOF7sZ4870dIPadtfPsn3Jx6ins&__tn__=*NK-R #слугу Трухина, точно зная, что он совершил преступление. И эта история, при правильной, системной, технологической работе, превратится для Зеленского во Врадиевку. А как известно, именно с Врадиевки начался конец правления Януковича. Так что интересно посмотреть, какой сценарий выберет Зеленский.
А я еще раз напоминаю, что предложение неправомерной выгоды (взятки) служебному лицу - это безусловное коррупционное преступление (ст. 369 УК), которое наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Совершенное народным депутатом - это подследственность НАБУ. И НАБУ уже должно требовать взятие Трухина под стражу.
с ЗЕ-льоным партбилетом на сердце
Встроять публічну порку, виключать з фракції тай буде далі сидіти в Раді та возити гроші.
Вообще то, все происходящее очень страшно.
Вот это вот - очень страшно:
"ГБР открыло дело о деятельности партии "Голос" в 2020 году, основываясь на "данных из открытых источников"" Источник:
Это начало 37-го года.
Дальше будут обвинять и приговаривать ДАЖЕ ПОКОЙНИКОВ.
Не верите?
Так в РФ УЖЕ судят покойников и уже их обвиняют.
Я как-то мало следила за "литераной", так сказать, деятельностью в РФ, то есть деятельностью в области цензуры. А тут youtube мне сюжет дал.
И что самое ужасное - так это то, что это, к сожалению,правда.
На днях Лев Толстой был признан в России по суду экстремистом уже в третий раз. 18 марта 2010 года в Кировском суде г. Екатеринбурга на одном из многочисленных антиэкстремистских процессов, которые сейчас происходят по всей России, эксперт по экстремизму Павел Суслонов веско засвидетельствовал: «В листовках Льва Толстого «Предисловие к «Солдатской памятке» и «Офицерской памятке», направленных к солдатам, фельдфебелям и офицерскому составу, содержатся прямые призывы к разжиганию межрелигиозной розни, направленные против православной церкви».
До этого в конце января 2010 года стало известно, что решением суда в Ростовской области от 11 сентября 2009 года писатель Толстой Лев Николаевич, мужчина 1828 г. рождения, русский, женатый, место прописки: Ясная Поляна Щекинского р-на Тульской обл., был признан экстремистом в ходе одного антиэкстремистского процесса в Таганроге. В интернете выложено заключение экспертизы, которая засвидетельствовала об экстремистский характер мировоззрения Льва Толстого, возбуждавшего религиозную вражду и/или ненависть по признакам статьи 282 УК РФ, в частности в следующем высказывании:
«Я убедился, что учение [русской православной] церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения».
И впервые, в 1901 году, Толстой Лев Николаевич, мужчина 1828 г. рождения, русский, женатый, место прописки: Ясная Поляна Щекинского р-на Тульской обл., уже был официально осужден за крамольные мысли в отношении РПЦ, отлучен от церкви и предан анафеме."
http://koltushi.org/index.php?topic=5672.0;wap2
Информация пришла из Украинской правды , собственности Пинчука.
с украинской правдой связаны 2 крупных политических скандала - убийство Гонгадзе и Шеремета. ( Елена Притула агент ФСБ)
Теперь разгорается очередной политический скандал .
Учитывая беспрецедентную обстановку с войной в Украине и поддержкой Украины западными странами , позволю себе сделать вывод , что записи ДТП были в украинской правде давно , и их запустили только сейчас.
НУ А МОНАСТЫРСКОГО , ТАТАРОВА пора в отставку
Трухина СРОЧНОисключить из депутатов за попытку взятки должностному лицу
вы, мадам очень бзд..тельная, насчет УП в прошлом!
Притула - ватница . И тут вдруг в УП ???
Трухина должны судить КАК депутата и члена партии "Слуга народа". Иначе все умыли руки и какой то гражданин что то нарушил. Партия и депутаты здесь не при чём.
"А тот полцай, что сбил на переходе, уже 20 минут не был полицаем, и быковал ещё не зная об этом"
его люди выбрали, за гречку по округу
посадить можно, а с депутатов - ниЗЗЗяяя !
Оцените рынок компромата. От плівок Вовка, кто подслушивал премьера, до, прости господи, Трухина.
Сейчас пытаюсь вспомнить что оно ещё наобещало, готовлюсь к очередным ударам по Украине от козЕл (коломша - зЕлох). Был уверен перед выборами, писюнист-президент, это анекдот!
А з чим ви йшли? Анал табу? Корабельна сосна? Заплатити собакою за комуналку?