Трухина в ближайшее время исключат из фракции "Слуга народа", - спикер Палийчук

Заседание фракции "Слуга народа" по рассмотрению вопроса об исключении из рядов фракции депутата Александра Трухина должно состояться в ближайшее время.

Об этом сообщила спикер фракции Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

По ее словам, "дело действительно достаточно резонансное, действительно оно ставит на нас определенный отпечаток, не очень положительный – это точно не то, с чем мы шли в политику".

"Для того чтобы созвать заседание фракции, нужно время. Сейчас мы определяемся с датой проведения такого заседания, с форматом его проведения. Мы хотим, чтобы это было как можно быстрее", - пояснила Палийчук.

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Комментируя сообщения некоторых СМИ, что такое заседание должно состояться 14 февраля, Палийчук отметила, что это "недостоверная информация".

По ее словам, действительно, плановое заседание фракции планируется на 14 февраля, то есть традиционно в понедельник перед началом пленарной недели, но заседание по ситуации с Трухиным состоится гораздо раньше.

"Сегодня глава партии Елена Шуляк заявила об исключении Трухина из рядов партии "Слуга народа", а сейчас стоит вопрос об исключении его из фракции. Сейчас определяемся со временем, потому что во фракции 241 народный депутат по состоянию на вчера", - добавила Палийчук.

2 февраля нардеп Александр Трухин был исключен из партии "Слуга народа".

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.