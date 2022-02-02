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Трухіна найближчим часом виключать із фракції "Слуга народу", - речниця Палійчук

Трухіна найближчим часом виключать із фракції

Засідання фракції "Слуга народу" з розгляду питання про виключення з лав фракції депутата Олександра Трухіна має відбутися найближчим часом.

Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

За її словами, "справа дійсно досить резонансна, дійсно вона ставить на нас певний відбиток, не дуже позитивний - це точно не те, з чим ми йшли в політику".

"Для того, щоб скликати засідання фракції, потрібен час. Зараз ми визначаємось з датою проведення такого засідання, з форматом його проведення. Ми хочемо, щоб це було якнайшвидше", - пояснила Палійчук.

Коментуючи повідомлення деяких ЗМІ, що таке засідання має відбутися 14 лютого, Палійчук зазначила, що це "недостовірна інформація".

За її словами, дійсно, планове засідання фракції планується на 14 лютого, тобто традиційно у понеділок перед початком пленарного тижня, але засідання щодо ситуації з Трухіним відбудеться набагато раніше.

"Сьогодні голова партії Олена Шуляк заявила про виключення Трухіна з лав партії "Слуга народу", а зараз стоїть питання про виключення його з фракції. Зараз визначаємось з часом, бо у фракції 241 народний депутат станом на вчора", - додала Палійчук.

2 лютого нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу".

Також читайте: Стосовно Трухіна розпочато кримінальне провадження за спробу підкупу правоохоронця, - спікер Офісу генпрокурора Питель

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. доларів. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

Також читайте: Трухін після ДТП почав шукати свої окуляри з боку водійського сидіння. ФОТО

Автор: 

виключення з фракції (37) Слуга народу (2820) Трухін Олександр (159)


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Топ коментарі
+10
...но увеличат зарплату в конверте, как компенсацию за моральный ущерб...
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02.02.2022 12:18 Відповісти
+9
Ту ******** ЗЕлену партію недоносків треба звільнити з лав керування Державою.
Хоча.... тут не партія винна, а 73 відсотків очільників туполобості.
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02.02.2022 12:20 Відповісти
+8
Трухіна найближчим часом виключать із фракції "Слуга народу", - речниця Палійчук Але в депутатах ЗАЛИШАТЬ, і в тюрму не посадять!
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02.02.2022 12:24 Відповісти
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...но увеличат зарплату в конверте, как компенсацию за моральный ущерб...
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02.02.2022 12:18 Відповісти
зеУБЛЮДКИ ХОТЯТ ОТДЕЛАТЬСЯ малой кровью ! Юрченко они уже "исключали"😂,ГОЛУСУЕТ С НИМИ В УНИСОН ,ПРЛУЧАЕТ КОНВЕРТЫ И В УС НЕ ДУЕТ
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02.02.2022 12:30 Відповісти
Получает
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02.02.2022 12:31 Відповісти
эта "личность" многогранна в ..овнизме:Прогули засідань комісії

Під час депутатства у Полтавській облраді прогуляв всі засідання земельної комісії. Таким чином він був кандидатом на відкликання з депутатства через прогулиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17] .
Будучи одним з найбагатших депутатів ВРУ (за розміром задекларованого доходу, 20 млн грн, 4-те місце !!!!!), отримував компенсацію за житло від платників податківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [18] .
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02.02.2022 12:41 Відповісти
С Трухиным не всё так однозначно!!! дайте ему еще 100 ДТП!!!
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02.02.2022 12:54 Відповісти
Не прошло и пол года.
А что такое могло случится?что так зашевелились.
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02.02.2022 12:19 Відповісти
Кстати да. Шо-то там происходит. Может европейцы и американцы пенделей на последних встречах надавали?
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02.02.2022 12:28 Відповісти
Как-бы не так !НАЕЗД НА АХМЕТОВА- ОТВЕТКА 🪃🪃🪃🪃🪃
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02.02.2022 12:33 Відповісти
Можливо. 🤔 Може гарному хлопцю з погонами у іншій сумні дали 200 к? Але давайте будемо ідеалістами і приймемо версію, що патрульний - чесний патріот професії. 😊
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02.02.2022 12:38 Відповісти
Ну тогда запасаемся попкорном.
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02.02.2022 12:39 Відповісти
Эту,тварь,избрали жители полтавской губернии ,которых он водит за нос уже с десяток лет.Хотя знают ,что ОНО настоящий ворюга и подонок,но избрали за кусок колбасы,ну а теперь жрите,не подавитесь !
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02.02.2022 12:41 Відповісти
А что такое могло случится?
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подтвердил информацию о том, что задержанный за организацию массовых беспорядков - бывший сотрудник полиции, полковник Юрий Голубан. Источник:
Отмечается, что обыски проводятся у бывшего руководства НАК "Нафтогаз Украины", Источник:
Одно из двух. Аваков. Сколько там ещё плёнок лежит.
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02.02.2022 12:41 Відповісти
ну і шо? Юрченка он теж "виключили".
І він продовжує сидіти на своєму ж місці і голосує в унісон зі слугами, як і голосував.
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02.02.2022 12:19 Відповісти
Так ще навіть ліпше. Повністю контрольована персона.
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02.02.2022 12:20 Відповісти
І портфельчик с зеленими вкусняшками за ним залишать. А виключення то гарний пас руками илюзіоніста перед зеваками.
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02.02.2022 12:20 Відповісти
Ту ******** ЗЕлену партію недоносків треба звільнити з лав керування Державою.
Хоча.... тут не партія винна, а 73 відсотків очільників туполобості.
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02.02.2022 12:20 Відповісти
І це усе покарання? Та на нього як мінімум три статті уголовки треба відкривати, плюс відшкодування за тілесні та моральні збитки усім потерпілим. А це на мільярд потягне. Тільки мільярд той піде в кишені тим, хто це діло зіл'є в унітаз. Потім його компенсують за рахунок Порошенка. Але навряд компенсують рейтинг "слуг", який так само буде зливатися з кожним таким зашкваром.
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02.02.2022 12:24 Відповісти
Трухіна найближчим часом виключать із фракції "Слуга народу", - речниця Палійчук Але в депутатах ЗАЛИШАТЬ, і в тюрму не посадять!
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02.02.2022 12:24 Відповісти
А этот Трухин вообще ещё в Украине?
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02.02.2022 12:24 Відповісти
Ай, Ткач молодец! Перцу на зеленый сфинктер насыпал!)))
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02.02.2022 12:25 Відповісти
Молодцу по электронке из итернет-кафе скинули запись. "Публикуй"
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02.02.2022 12:49 Відповісти
затоптать проблемку не получилось , теперь бегом к торжеству справедливости ...клоуны
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02.02.2022 12:26 Відповісти
та на вас бл*** там уже негде отпечатки ставить)))
они не с этим шли в политику))))) а с чем?))) с шаурмой и роялем??? )))
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02.02.2022 12:27 Відповісти
Цікаво у Авакова ще багато компромату, скоро (ближче до виборів) випливе відосидик, де водію ефіра ногу прострелюють перед постановкою!
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02.02.2022 12:29 Відповісти
А может и у Ахметова, за обыски.
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02.02.2022 12:38 Відповісти
Так, могутніх недругів зельцер собі таки зміг набути в дуже великій кількості, чекаємо, чим ближче до виборів, тим гарячіше йому буде, вкраденими у Держави грошима скористатися не встигне!
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02.02.2022 12:43 Відповісти
Учитывая офшорный опыт этих выродков (схем много, которые мы не знаем), украденные деньги могут исчезнуть навсегда((((
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02.02.2022 13:05 Відповісти
так к вечеру глядишь и казнят , на электрическом стуле

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02.02.2022 12:30 Відповісти
В турборежиме!
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02.02.2022 12:39 Відповісти
Ні! Сам в дупі.
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02.02.2022 13:11 Відповісти
Воно б для початку Вєнєдіктова хоча б підозру підписала. 🤔 Порошенку не хотіла. Бо нема у природі такої плівки. А тут все є.
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02.02.2022 12:40 Відповісти
Та и не говорите! Прямо беспредел какой то! Прямо не слуги а волчары беспощадные!!! Полгода было всё ламца дрица и тут вот тебе и пожалуйста..
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02.02.2022 12:43 Відповісти
так він останеться все одно депутатом.
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02.02.2022 12:33 Відповісти
Та не. Это ж уже совсем не то! То есть - по образу, по подобию, вроде как и то, но уже не то, это точно…. Это как жилетка не того хфасона и уже проиграл… ни тебе грошей в конверте ни тебе уважения гаранта и папы каломыйского..
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02.02.2022 12:47 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZVE2n3UAAxltSq1Es-I0dGakXI9LqH9z7wVsoOcikc8lin5EspfUOd4Z8FZ8-PlSLLw5mdoJ3rI6xrxn9ZNvr7Cypdlk5t-daKEwD2wZOF7sZ4870dIPadtfPsn3Jx6ins&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza 3 ч. ·



Трухин не только заместитель главы бюджетного комитета, влиятельный "Слуга народа" и сопредседаталь важной группы межпарламентских связей с Китаем, но и личный бухгалтер-схематозник Зеленского. А это значит, что его все равно будут "отмазывать" до конца. Он очень много знает и очень много умеет. И в ОП очень не хотят, чтоб он заговорил. Но тут такая ситуация, что история с Трухиным ещё не закончилась. Я же говорил, что есть видео того, как Трухин был бухим и как он предлагал взятку полицейского. И я заранее предупреждал, что это видео появится. Но наша туговатая власть меня не слушала. Так вот, это ещё не все. Есть ещё свидетель и видео того, что бухой Трухин сидел за рулём в момент аварии. И это тоже скоро всплывет. Так что это вопрос лишь времени. И дальше у Зеленского будет ситуация лишь ухудшаться.

Дело в том, что с Трухиным хотят действовать по схеме Иванисова и Юрченко. Официально вывести его из "слуг народа", но оставить его в ВР. И будет дальше Саша мутить схемы и голосовать по отмашке с Банковой. Но тут ситуация явно отличается от истории насильника Иванисова и Юрченко, которому НАБУ вручило подозрение в коррупции. Дело в том, что Трухин не только совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, но и пытался дать взятку в 150 000 полицейскому. А это уже совершенно иное. Особенно на фоне того, как Зеленский блокирует избрание Главы САП. И видео с тем, как Трухин пытался дать взятку патрульному, посмотрят во всех посольствах. А оппозиция будет через Трухина минусовать рейтинг Зеленского. Системно, регулярно и успешно.

И для Зеленского наступает момент выбора - "отдать" Трухина или защищать его и сделать из него идеальное оружие для атак на власть и лично президента. Дело в том, что ситуация с Трухиным - это история с вопиющей несправедливостью, когда Зеленский, Монастырский и фракция "Слуга народа" цинично защищала от ответственности своего https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZVE2n3UAAxltSq1Es-I0dGakXI9LqH9z7wVsoOcikc8lin5EspfUOd4Z8FZ8-PlSLLw5mdoJ3rI6xrxn9ZNvr7Cypdlk5t-daKEwD2wZOF7sZ4870dIPadtfPsn3Jx6ins&__tn__=*NK-R #слугу Трухина, точно зная, что он совершил преступление. И эта история, при правильной, системной, технологической работе, превратится для Зеленского во Врадиевку. А как известно, именно с Врадиевки начался конец правления Януковича. Так что интересно посмотреть, какой сценарий выберет Зеленский.

А я еще раз напоминаю, что предложение неправомерной выгоды (взятки) служебному лицу - это безусловное коррупционное преступление (ст. 369 УК), которое наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Совершенное народным депутатом - это подследственность НАБУ. И НАБУ уже должно требовать взятие Трухина под стражу.
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02.02.2022 12:34 Відповісти
Та для зельца Врадиевка давно началась еще с офшоров и вагнеровцев.
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02.02.2022 12:50 Відповісти
та не надо так много исключений)))) просто - посадите тварь )))
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02.02.2022 12:36 Відповісти
так он что "Слугой народа" умрет ?
с ЗЕ-льоным партбилетом на сердце
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02.02.2022 12:49 Відповісти
а идея то неплохая )))))
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02.02.2022 12:53 Відповісти
Так уже же вроде трухана из партии исключили? А теперь и из фракции? Ну вы слуги каломыйского и волчары беспощадные!!! Это ж надо так над человеком издеваться! Ну просто беспредел какой то! Наверное эра справедливости началась? А изю каломыйского вы когда в руки американского правосудия передадите??? А Фирташа? А мертвечука когда на зону? А кто за вагнергейт ответит? А Гогу будут судить???
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02.02.2022 12:40 Відповісти
Ну беспощадными я назвал бы слуг зебени если бы они предложили трухинсону самоубиться о стену ВС.А так это детский лепет.
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02.02.2022 13:18 Відповісти
Та это ж мой сарказм, шучу я так… а ты и не понял?Ничего с труханом не станется, будет так же как и прежде греть ж.пу в мягком депутатском кресле и носить бабки от каломыйского кому надо. Это спектакль для пересичных лохов, чтобы поменьше обсуждали куйню которую гарант про нагнетание Штатами и Европой обстановки с трибуны наговорил…
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02.02.2022 13:24 Відповісти
Mon ami Sharl! Та все я зрозумів. Я також жартую поки що. Бо прийде час і прийдеться зебеніних слуг гнати в три шиї.
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02.02.2022 13:39 Відповісти
Точно!
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02.02.2022 13:42 Відповісти
Как «Дирижеру» выйти с балкона?
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02.02.2022 13:35 Відповісти
Ніхто нікого не здасть. Якщо взятися за Трухіна - той може здати багато чого і кого. А також налякати кодло кловунів наріду і ті почнуть розбігатись та здавати Осла.
Встроять публічну порку, виключать з фракції тай буде далі сидіти в Раді та возити гроші.
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02.02.2022 12:44 Відповісти
Свежо придание но верится с трудом.
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02.02.2022 12:46 Відповісти
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02.02.2022 12:46 Відповісти
Исключение из этой шоблы конченых больше похоже на награду, а не наказание.
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02.02.2022 12:46 Відповісти
Это не смешно.
Вообще то, все происходящее очень страшно.
Вот это вот - очень страшно:
"ГБР открыло дело о деятельности партии "Голос" в 2020 году, основываясь на "данных из открытых источников"" Источник:

Это начало 37-го года.
Дальше будут обвинять и приговаривать ДАЖЕ ПОКОЙНИКОВ.
Не верите?
Так в РФ УЖЕ судят покойников и уже их обвиняют.
Я как-то мало следила за "литераной", так сказать, деятельностью в РФ, то есть деятельностью в области цензуры. А тут youtube мне сюжет дал.
И что самое ужасное - так это то, что это, к сожалению,правда.

На днях Лев Толстой был признан в России по суду экстремистом уже в третий раз. 18 марта 2010 года в Кировском суде г. Екатеринбурга на одном из многочисленных антиэкстремистских процессов, которые сейчас происходят по всей России, эксперт по экстремизму Павел Суслонов веско засвидетельствовал: «В листовках Льва Толстого «Предисловие к «Солдатской памятке» и «Офицерской памятке», направленных к солдатам, фельдфебелям и офицерскому составу, содержатся прямые призывы к разжиганию межрелигиозной розни, направленные против православной церкви».

До этого в конце января 2010 года стало известно, что решением суда в Ростовской области от 11 сентября 2009 года писатель Толстой Лев Николаевич, мужчина 1828 г. рождения, русский, женатый, место прописки: Ясная Поляна Щекинского р-на Тульской обл., был признан экстремистом в ходе одного антиэкстремистского процесса в Таганроге. В интернете выложено заключение экспертизы, которая засвидетельствовала об экстремистский характер мировоззрения Льва Толстого, возбуждавшего религиозную вражду и/или ненависть по признакам статьи 282 УК РФ, в частности в следующем высказывании:

«Я убедился, что учение [русской православной] церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения».

И впервые, в 1901 году, Толстой Лев Николаевич, мужчина 1828 г. рождения, русский, женатый, место прописки: Ясная Поляна Щекинского р-на Тульской обл., уже был официально осужден за крамольные мысли в отношении РПЦ, отлучен от церкви и предан анафеме."
http://koltushi.org/index.php?topic=5672.0;wap2
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02.02.2022 12:48 Відповісти
НА ЧТО стоит обратить внимание :
Информация пришла из Украинской правды , собственности Пинчука.

с украинской правдой связаны 2 крупных политических скандала - убийство Гонгадзе и Шеремета. ( Елена Притула агент ФСБ)

Теперь разгорается очередной политический скандал .

Учитывая беспрецедентную обстановку с войной в Украине и поддержкой Украины западными странами , позволю себе сделать вывод , что записи ДТП были в украинской правде давно , и их запустили только сейчас.
НУ А МОНАСТЫРСКОГО , ТАТАРОВА пора в отставку

Трухина СРОЧНОисключить из депутатов за попытку взятки должностному лицу
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02.02.2022 12:48 Відповісти
УП уже давно не та и не тех
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02.02.2022 12:50 Відповісти
Украинская правда с самого начала была проектом ФСБ , несмотря на ЯКОБЫ финансирование из США
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02.02.2022 12:55 Відповісти
я понимаю, что лучше перебздеть, чем недобдеть, но

вы, мадам очень бзд..тельная, насчет УП в прошлом!
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02.02.2022 12:59 Відповісти
А Вы проанализируйте биографию Притулы Елены. Откуда она взялась, как ее взяли В УП, как Гонгадзе возили в США .
Притула - ватница . И тут вдруг в УП ???
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02.02.2022 13:02 Відповісти
Трухина СРОЧНОисключить из депутатов за попытку взятки
Трухина должны судить КАК депутата и члена партии "Слуга народа". Иначе все умыли руки и какой то гражданин что то нарушил. Партия и депутаты здесь не при чём.
"А тот полцай, что сбил на переходе, уже 20 минут не был полицаем, и быковал ещё не зная об этом"
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02.02.2022 12:57 Відповісти
ниЗЗяяя !!!
его люди выбрали, за гречку по округу

посадить можно, а с депутатов - ниЗЗЗяяя !
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02.02.2022 13:00 Відповісти
Якби там не було з тими записами, хочу сказати, що насправді слуги зебенів нездатні приймати оптимальних політичних рішень. І головна причина цього тупість цієї мафіозної групи.
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02.02.2022 13:30 Відповісти
Ну и исключите вы его из фракции, а шо толоку??? Он что не останется внепартийным депутатом?? Если бы его за то что он "замутил" в тюрьму посадили годков на тяток, чтобы было время подумать над своим поведением, штраф впаяли тыс на 500, прав лишили лет на 10 чтобы **** пьяным не ездил О!!! Это толк, а так попугали и делов то, с него как с гуся вода!!!
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02.02.2022 12:51 Відповісти
типа нихто до этого трухлявый видос с камер патрульных не видел
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02.02.2022 12:51 Відповісти
Типа крысы везде. И тот видос уничтожили, но скопировали. И положили на полку.
Оцените рынок компромата. От плівок Вовка, кто подслушивал премьера, до, прости господи, Трухина.
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02.02.2022 13:01 Відповісти
Главное что всех кого когда то при слугах каломыйского брали за ж.пу все на свободе и продолжают спокойно и бесстрашно пилить и дерибанить бабло. Высновок - действующая власть народ держит за лохов.
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02.02.2022 12:53 Відповісти
Всё как мафии "кпсс", уворовал, ограбил, поймали на взятке, совершил ДТП, или ещё какое то криминальное преступление, лишили партейнаво билета, но уголовного дела не завели... =)
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02.02.2022 12:59 Відповісти
И ещё - не забывайте, что сейчас, чтобы украинский народ не возмущался той лажей которую зельц наговорил о нагнетании Штатами и Западом паники о войне с рашкой (которую тут же приняли на вооружение и уже во всю цитируют рашисты и даже в ООН), в Украине чтобы перекрыть лажу гаранта, нужен новый сенсационный скандал. Вот вам скандал про трухана, хавайте пересичные и забудьте о речах маленького наполеона.
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02.02.2022 13:00 Відповісти
К сожалению, похоже на это!
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02.02.2022 13:05 Відповісти
А вы сильно не сожалейте. Уже к этому и привыкнуть пора. Это же излюбленный метод ребятишек ермака. Там над такими «операциями по отмазке»целый отдел трудится… даже Люсик (хотя и сам прохиндей ещё тот) такого цинизма не выдержал и убежал.
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02.02.2022 13:13 Відповісти
Привыкаю.., начиная с автобуса с заложниками...
Сейчас пытаюсь вспомнить что оно ещё наобещало, готовлюсь к очередным ударам по Украине от козЕл (коломша - зЕлох). Был уверен перед выборами, писюнист-президент, это анекдот!
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02.02.2022 13:26 Відповісти
Джонсон зєлі і трухіна згадав?
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02.02.2022 13:13 Відповісти
и еще,....получив от родителей (???) 22 млн грн в подарок (согласно декларации 2019) это падло брало от ВР ежемесячную компенсацию за жилье..
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02.02.2022 13:19 Відповісти
И будет продолжать брать… а ты сомневаешься? Ты ж видел что для него 150 тысяч это как для нас высморкаться. А вы все кричите что хлеб у нас по 30 гривен за буханку, а он на ваши крики йух ложил!!! Он и Ауди разбитые как вы носки через день меняет… а вы хлеб..
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02.02.2022 13:29 Відповісти
честно говоря не сомневался... (особенно как стефанчук стал получать за аренду квартиры своей тещи...а стефанчук не самый глупый... но жадный как все)
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02.02.2022 13:34 Відповісти
Тут надо понять их психологию. Надо успеть накосить… вы ж понимаете что уходит (или его уходят) зельц и -все слуги каломыйского через сутки (а может и раньше) становятся никем и ничем… мало того кому то ещё и в суде отвечать придётся. А потом заляпанному зелёнкой попробуй куда-то устроится….
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02.02.2022 13:47 Відповісти
только в терновый куст не швыряйте
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02.02.2022 14:22 Відповісти
"...За її словами, "справа дійсно досить резонансна, дійсно вона ставить на нас певний відбиток, не дуже позитивний - це точно не те, з чим ми йшли в політику". ..

А з чим ви йшли? Анал табу? Корабельна сосна? Заплатити собакою за комуналку?
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03.02.2022 03:44 Відповісти
 
 