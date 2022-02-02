Трухіна найближчим часом виключать із фракції "Слуга народу", - речниця Палійчук

Засідання фракції "Слуга народу" з розгляду питання про виключення з лав фракції депутата Олександра Трухіна має відбутися найближчим часом.

Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

За її словами, "справа дійсно досить резонансна, дійсно вона ставить на нас певний відбиток, не дуже позитивний - це точно не те, з чим ми йшли в політику".

"Для того, щоб скликати засідання фракції, потрібен час. Зараз ми визначаємось з датою проведення такого засідання, з форматом його проведення. Ми хочемо, щоб це було якнайшвидше", - пояснила Палійчук.

Коментуючи повідомлення деяких ЗМІ, що таке засідання має відбутися 14 лютого, Палійчук зазначила, що це "недостовірна інформація".

За її словами, дійсно, планове засідання фракції планується на 14 лютого, тобто традиційно у понеділок перед початком пленарного тижня, але засідання щодо ситуації з Трухіним відбудеться набагато раніше.

"Сьогодні голова партії Олена Шуляк заявила про виключення Трухіна з лав партії "Слуга народу", а зараз стоїть питання про виключення його з фракції. Зараз визначаємось з часом, бо у фракції 241 народний депутат станом на вчора", - додала Палійчук.

2 лютого нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу".

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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. доларів. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

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