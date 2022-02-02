Трухіна найближчим часом виключать із фракції "Слуга народу", - речниця Палійчук
Засідання фракції "Слуга народу" з розгляду питання про виключення з лав фракції депутата Олександра Трухіна має відбутися найближчим часом.
Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
За її словами, "справа дійсно досить резонансна, дійсно вона ставить на нас певний відбиток, не дуже позитивний - це точно не те, з чим ми йшли в політику".
"Для того, щоб скликати засідання фракції, потрібен час. Зараз ми визначаємось з датою проведення такого засідання, з форматом його проведення. Ми хочемо, щоб це було якнайшвидше", - пояснила Палійчук.
Коментуючи повідомлення деяких ЗМІ, що таке засідання має відбутися 14 лютого, Палійчук зазначила, що це "недостовірна інформація".
За її словами, дійсно, планове засідання фракції планується на 14 лютого, тобто традиційно у понеділок перед початком пленарного тижня, але засідання щодо ситуації з Трухіним відбудеться набагато раніше.
"Сьогодні голова партії Олена Шуляк заявила про виключення Трухіна з лав партії "Слуга народу", а зараз стоїть питання про виключення його з фракції. Зараз визначаємось з часом, бо у фракції 241 народний депутат станом на вчора", - додала Палійчук.
2 лютого нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу".
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.
7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".
1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. доларів. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.
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Під час депутатства у Полтавській облраді прогуляв всі засідання земельної комісії. Таким чином він був кандидатом на відкликання з депутатства через прогулиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17] .
Будучи одним з найбагатших депутатів ВРУ (за розміром задекларованого доходу, 20 млн грн, 4-те місце !!!!!), отримував компенсацію за житло від платників податківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [18] .
А что такое могло случится?что так зашевелились.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подтвердил информацию о том, что задержанный за организацию массовых беспорядков - бывший сотрудник полиции, полковник Юрий Голубан. Источник:
Отмечается, что обыски проводятся у бывшего руководства НАК "Нафтогаз Украины", Источник:
Одно из двух. Аваков. Сколько там ещё плёнок лежит.
І він продовжує сидіти на своєму ж місці і голосує в унісон зі слугами, як і голосував.
Хоча.... тут не партія винна, а 73 відсотків очільників туполобості.
они не с этим шли в политику))))) а с чем?))) с шаурмой и роялем??? )))
https://www.facebook.com/borislav.bereza 3 ч. ·
Трухин не только заместитель главы бюджетного комитета, влиятельный "Слуга народа" и сопредседаталь важной группы межпарламентских связей с Китаем, но и личный бухгалтер-схематозник Зеленского. А это значит, что его все равно будут "отмазывать" до конца. Он очень много знает и очень много умеет. И в ОП очень не хотят, чтоб он заговорил. Но тут такая ситуация, что история с Трухиным ещё не закончилась. Я же говорил, что есть видео того, как Трухин был бухим и как он предлагал взятку полицейского. И я заранее предупреждал, что это видео появится. Но наша туговатая власть меня не слушала. Так вот, это ещё не все. Есть ещё свидетель и видео того, что бухой Трухин сидел за рулём в момент аварии. И это тоже скоро всплывет. Так что это вопрос лишь времени. И дальше у Зеленского будет ситуация лишь ухудшаться.
Дело в том, что с Трухиным хотят действовать по схеме Иванисова и Юрченко. Официально вывести его из "слуг народа", но оставить его в ВР. И будет дальше Саша мутить схемы и голосовать по отмашке с Банковой. Но тут ситуация явно отличается от истории насильника Иванисова и Юрченко, которому НАБУ вручило подозрение в коррупции. Дело в том, что Трухин не только совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, но и пытался дать взятку в 150 000 полицейскому. А это уже совершенно иное. Особенно на фоне того, как Зеленский блокирует избрание Главы САП. И видео с тем, как Трухин пытался дать взятку патрульному, посмотрят во всех посольствах. А оппозиция будет через Трухина минусовать рейтинг Зеленского. Системно, регулярно и успешно.
И для Зеленского наступает момент выбора - "отдать" Трухина или защищать его и сделать из него идеальное оружие для атак на власть и лично президента. Дело в том, что ситуация с Трухиным - это история с вопиющей несправедливостью, когда Зеленский, Монастырский и фракция "Слуга народа" цинично защищала от ответственности своего https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZVE2n3UAAxltSq1Es-I0dGakXI9LqH9z7wVsoOcikc8lin5EspfUOd4Z8FZ8-PlSLLw5mdoJ3rI6xrxn9ZNvr7Cypdlk5t-daKEwD2wZOF7sZ4870dIPadtfPsn3Jx6ins&__tn__=*NK-R #слугу Трухина, точно зная, что он совершил преступление. И эта история, при правильной, системной, технологической работе, превратится для Зеленского во Врадиевку. А как известно, именно с Врадиевки начался конец правления Януковича. Так что интересно посмотреть, какой сценарий выберет Зеленский.
А я еще раз напоминаю, что предложение неправомерной выгоды (взятки) служебному лицу - это безусловное коррупционное преступление (ст. 369 УК), которое наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Совершенное народным депутатом - это подследственность НАБУ. И НАБУ уже должно требовать взятие Трухина под стражу.
с ЗЕ-льоным партбилетом на сердце
Встроять публічну порку, виключать з фракції тай буде далі сидіти в Раді та возити гроші.
Вообще то, все происходящее очень страшно.
Вот это вот - очень страшно:
"ГБР открыло дело о деятельности партии "Голос" в 2020 году, основываясь на "данных из открытых источников"" Источник:
Это начало 37-го года.
Дальше будут обвинять и приговаривать ДАЖЕ ПОКОЙНИКОВ.
Не верите?
Так в РФ УЖЕ судят покойников и уже их обвиняют.
Я как-то мало следила за "литераной", так сказать, деятельностью в РФ, то есть деятельностью в области цензуры. А тут youtube мне сюжет дал.
И что самое ужасное - так это то, что это, к сожалению,правда.
На днях Лев Толстой был признан в России по суду экстремистом уже в третий раз. 18 марта 2010 года в Кировском суде г. Екатеринбурга на одном из многочисленных антиэкстремистских процессов, которые сейчас происходят по всей России, эксперт по экстремизму Павел Суслонов веско засвидетельствовал: «В листовках Льва Толстого «Предисловие к «Солдатской памятке» и «Офицерской памятке», направленных к солдатам, фельдфебелям и офицерскому составу, содержатся прямые призывы к разжиганию межрелигиозной розни, направленные против православной церкви».
До этого в конце января 2010 года стало известно, что решением суда в Ростовской области от 11 сентября 2009 года писатель Толстой Лев Николаевич, мужчина 1828 г. рождения, русский, женатый, место прописки: Ясная Поляна Щекинского р-на Тульской обл., был признан экстремистом в ходе одного антиэкстремистского процесса в Таганроге. В интернете выложено заключение экспертизы, которая засвидетельствовала об экстремистский характер мировоззрения Льва Толстого, возбуждавшего религиозную вражду и/или ненависть по признакам статьи 282 УК РФ, в частности в следующем высказывании:
«Я убедился, что учение [русской православной] церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения».
И впервые, в 1901 году, Толстой Лев Николаевич, мужчина 1828 г. рождения, русский, женатый, место прописки: Ясная Поляна Щекинского р-на Тульской обл., уже был официально осужден за крамольные мысли в отношении РПЦ, отлучен от церкви и предан анафеме."
http://koltushi.org/index.php?topic=5672.0;wap2
Информация пришла из Украинской правды , собственности Пинчука.
с украинской правдой связаны 2 крупных политических скандала - убийство Гонгадзе и Шеремета. ( Елена Притула агент ФСБ)
Теперь разгорается очередной политический скандал .
Учитывая беспрецедентную обстановку с войной в Украине и поддержкой Украины западными странами , позволю себе сделать вывод , что записи ДТП были в украинской правде давно , и их запустили только сейчас.
НУ А МОНАСТЫРСКОГО , ТАТАРОВА пора в отставку
Трухина СРОЧНОисключить из депутатов за попытку взятки должностному лицу
вы, мадам очень бзд..тельная, насчет УП в прошлом!
Притула - ватница . И тут вдруг в УП ???
Трухина должны судить КАК депутата и члена партии "Слуга народа". Иначе все умыли руки и какой то гражданин что то нарушил. Партия и депутаты здесь не при чём.
"А тот полцай, что сбил на переходе, уже 20 минут не был полицаем, и быковал ещё не зная об этом"
его люди выбрали, за гречку по округу
посадить можно, а с депутатов - ниЗЗЗяяя !
Оцените рынок компромата. От плівок Вовка, кто подслушивал премьера, до, прости господи, Трухина.
Сейчас пытаюсь вспомнить что оно ещё наобещало, готовлюсь к очередным ударам по Украине от козЕл (коломша - зЕлох). Был уверен перед выборами, писюнист-президент, это анекдот!
А з чим ви йшли? Анал табу? Корабельна сосна? Заплатити собакою за комуналку?