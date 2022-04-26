США отслеживают развитие событий в Приднестровье

Соединенные Штаты Америки изучают причину взрывов в поддерживаемом Россией регионе Приднестровья.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Не знаю, что за этим стоит, но мы сосредоточимся на этом", – сказал чиновник.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал CNN, что слишком рано "знать точно, что здесь произошло, кто ответственен" за взрывы.

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"Мы внимательно наблюдаем за этим", - заявил Кирби.

Напомним, 22 апреля исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев сообщил, что российская армия во время начатого нового наступления на востоке Украины планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить сухопутный коридор в Крым. Контроль российской армии над югом Украины также позволит получить выход в Приднестровье, заявили в командовании ЦВО.

Утром 26 апреля на территории непризнанного "Приднестровья" в поселке Маяк Григориопольского района произошли два взрыва. Впоследствии появилась информация о третьем взрыве.

"Руководство" непризнанного Приднестровья ввело "красный" уровень террористической опасности и пообещало принять "решение в защиту интересов республики".

Президент Молдовы Майя Санду 26 апреля после заседания Совбеза заявила, что во взрывах, произошедших в Приднестровье, задействованы силы изнутри региона, не контролируемые конституционными властями. Эти силы настроены на втягивание Приднестровья в войну.

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По данным украинской разведки, жители Приднестровья получают сообщения от имени якобы Вооруженных сил и спецслужб Украины. В них содержится предупреждение о "ракетном и артиллерийском" ударе по территории "ПМР".

Генштаб ВСУ информирует, что российские войска на территории Приднестровья приведены в полную боевую готовность.

Из-за ситуации в Приднестровье в Молдову прибудет делегация ОБСЕ.