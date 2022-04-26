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Новости Война
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США отслеживают развитие событий в Приднестровье

придністров'я

Соединенные Штаты Америки изучают причину взрывов в поддерживаемом Россией регионе Приднестровья.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Не знаю, что за этим стоит, но мы сосредоточимся на этом", – сказал чиновник.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал CNN, что слишком рано "знать точно, что здесь произошло, кто ответственен" за взрывы.

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"Мы внимательно наблюдаем за этим", - заявил Кирби.

Напомним, 22 апреля исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев сообщил, что российская армия во время начатого нового наступления на востоке Украины планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить сухопутный коридор в Крым. Контроль российской армии над югом Украины также позволит получить выход в Приднестровье, заявили в командовании ЦВО.

Утром 26 апреля на территории непризнанного "Приднестровья" в поселке Маяк Григориопольского района произошли два взрыва. Впоследствии появилась информация о третьем взрыве.

"Руководство" непризнанного Приднестровья ввело "красный" уровень террористической опасности и пообещало принять "решение в защиту интересов республики".

Президент Молдовы Майя Санду 26 апреля после заседания Совбеза заявила, что во взрывах, произошедших в Приднестровье, задействованы силы изнутри региона, не контролируемые конституционными властями. Эти силы настроены на втягивание Приднестровья в войну.

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По данным украинской разведки, жители Приднестровья получают сообщения от имени якобы Вооруженных сил и спецслужб Украины. В них содержится предупреждение о "ракетном и артиллерийском" ударе по территории "ПМР".

Генштаб ВСУ информирует, что российские войска на территории Приднестровья приведены в полную боевую готовность.

Из-за ситуации в Приднестровье в Молдову прибудет делегация ОБСЕ.

Приднестровье (657) США (26877) Кирби Джон (452) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+22
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26.04.2022 19:50
+18
А никак нельзя пнуть Румын, шоб они пнули Молдаван, и зачистили этот русский гнойник?
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26.04.2022 19:52
+12
Ребят у всех пздц с коментами, то их вообще нету, то только пару шт и тд?
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26.04.2022 19:51
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26.04.2022 19:50 Ответить
Ребят у всех пздц с коментами, то их вообще нету, то только пару шт и тд?
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26.04.2022 19:51 Ответить
++
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26.04.2022 19:55 Ответить
именно так.
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26.04.2022 20:08 Ответить
Уже несколько дней такие глюки
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26.04.2022 20:08 Ответить
Они идут с большой задержкой. Видимо какая-то кибератака.
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26.04.2022 20:16 Ответить
аналогічно
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26.04.2022 21:28 Ответить
А никак нельзя пнуть Румын, шоб они пнули Молдаван, и зачистили этот русский гнойник?
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26.04.2022 19:52 Ответить
Молдаванам ****** будет сразу, если москаляк бить начнут в приднестровье. Если мы выстояли, то они не выстоят, и помогать им никто не будет. Потому они будут только наблюдать и беспокоится. Но это только мое мнение.
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26.04.2022 20:15 Ответить
Цілком згоден, Румунія з одного боку, Україна - з іншого, по запрошенню Молдови, і від цього непорозуміння й сліду не залишиться.
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26.04.2022 20:19 Ответить
Отрицательно отношусь к вашему комменту. Молдова приняла очень много украинских беженцев и старается им помочь . Неужели Вам так хочется чтоб Молдова ввязалась в эту войну??? Куда еще бежать вашим же беженцам???Молдова -маленькая страна с ничтожным боевым потенциалом,зачем Вам так хочется гибели нашей страны? У Вас достаточно помощи от крупных развитых западных стран,а Молдова чем может вам помогает
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26.04.2022 20:27 Ответить
У вас там всього півтори тисячі кацапських вояк. Не справитесь?
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26.04.2022 20:34 Ответить
Да, только нападение на свинособак в приднестровье, развяжет москалям руки напасть на молдован без всяких своих ************** оправданий. Страну без войск и с непонятными настроениями в массах, они за день возьмут и никто им слова не скажет, даже обеспокоености не проявят.
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26.04.2022 20:49 Ответить
Сухопутные войска Республики Молдова (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA молд. Forțele Terestre ale Republicii Moldova) - составная часть https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8 Вооружённых сил Молдавии , наряду с https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8 Военно-воздушными силами Молдавии , Дунайскими силами и https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8 Войсками карабинеров . Созданы в 1991-1992. Насчитывают 3250 человек.
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26.04.2022 21:46 Ответить
Україна готова за гроші ЄС прийняти 100% молдаван як біженців, коли рашка піде в вашу сторону, а не на Україну, як ви того хочете. Але впевнений, що молдаван без проблем загонять в рос. військомати і поженуть вмирати в Україну
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26.04.2022 20:40 Ответить
Я бы не доверял "русскоязычным" молдаванам. Сколько общался с ними это все рашисты, проживающие в Молдове. Настоящие Молдоване, с родным молдавским - крайне негативно относятся к пнр.
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26.04.2022 20:41 Ответить
Амери,шо там відслідковувати-кацапські свині насрали як завжди...
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26.04.2022 19:56 Ответить
Можно еще по их складах пальнуть,вот тогда рванет так рванет..
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26.04.2022 19:58 Ответить
Хочемо чи ні, з придністров'ям доведеться воювати, питання в тому на їхній чи нашій землі, знаючи зе скоріше на нашій.
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26.04.2022 19:59 Ответить
Для превентивного удару треба згода інших країн.
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26.04.2022 20:07 Ответить
краще б ті склади захопити, там найбільші склади для нашой совкової техніки
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26.04.2022 20:11 Ответить
Шансів на захоплення майже нуль, там або вже заміновано, або просто кацапи в разі чого *********** ракетами.
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26.04.2022 20:31 Ответить
ща румыны вторгнуца и еще раз Одессу оккупируют
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26.04.2022 20:02 Ответить
«Запасаемся попкорном»
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26.04.2022 20:03 Ответить
Вбивати, вбивати та вбивати кацапів. Тільки так можна очистити світ від зла!!!
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26.04.2022 20:07 Ответить
Даю підказку це *****
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26.04.2022 20:07 Ответить
Запропонувати 1700 вохрівцям, які охороняють склади нормальну зарплату в "Придністровському українському корпусі охорони".
І проблема вирішиться мирно. і в нашу користь.
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26.04.2022 20:19 Ответить
Схоже на те, що мордор до 9 травня збирається захопити Молдову.
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26.04.2022 20:55 Ответить
Самое идеальное прекратить существование Приднестровье раз и навсегда! Молдове вернуть их территории ,а Украине отдать все имеющееся там оружие!И все!Даже выгодно будет если Приднестровье само первое нападет на Украину!
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26.04.2022 23:02 Ответить
 
 