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Новини Війна
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США відслідковують розвиток подій в Придністров’ї

придністров'я

Сполучені Штати Америки вивчають причину вибухів у підтримуваному Росією регіоні Придністров’ї.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Не знаю, що за цим стоїть, але ми зосередимося на цьому", - сказав чиновник.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі сказав CNN, що надто рано "знати точно, що тут сталося, хто відповідальний" за вибухи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія створює приводи для вторгнення з боку Придністров'я за планом захоплення українського узбережжя Чорного моря, - Бутусов

"Ми пильно спостерігаємо за цим", - заявив Кірбі.

Нагадаємо, 22 квітня виконуючий обов'язки командувача військ Центрального військового округу РФ Рустам Міннекаєв повідомив, що російська армія під час розпочатого нового наступу на сході України планує встановити повний контроль над Донбасом та Південною Україною, забезпечити сухопутний коридор у Крим. Контроль російської армії над півднем України також дозволить отримати вихід до Придністров'я, заявили в командуванні ЦВО.

Зранку 26 квітня на території невизнаного "Придністров'я", у селищі Маяк Григоріопольського району, пролунали два вибухи. Згодом з’явилася інформація про третій вибух.

"Керівництво" невизнаного Придністров'я запровадило "червоний" рівень терористичної небезпеки та пообіцяло прийняти "рішення на захист інтересів республіки".

Президент Молдови Майя Санду 26 квітня після засідання Ради безпеки заявила, що у вибухах, що сталися у Придністров'ї, задіяні сили зсередини регіону, який не контролює конституційна влада. Ці сили налаштовані на втягування Придністров'я у війну.

Також читайте: Стурбовані спробами загострити безпекову ситуацію у Придністровському регіоні Молдови, - заява МЗС України

За даними української розвідки, жителі Придністров’я отримують повідомлення від імені начебто Збройних сил та спецслужб України. В них міститься попередження про "ракетний та артилерійський" удар по території "ПМР".

Генштаб ЗСУ інформує, що російські війська на території Придністров'я приведено у повну бойову готовність.

Через ситуацію у Придністров'ї до Молдови прибуде делегація ОБСЄ.

Автор: 

Придністров’я (474) США (23085) Кірбі Джон (526) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+22
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26.04.2022 19:50
+18
А никак нельзя пнуть Румын, шоб они пнули Молдаван, и зачистили этот русский гнойник?
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26.04.2022 19:52
+12
Ребят у всех пздц с коментами, то их вообще нету, то только пару шт и тд?
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26.04.2022 19:51
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26.04.2022 19:50 Відповісти
Ребят у всех пздц с коментами, то их вообще нету, то только пару шт и тд?
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26.04.2022 19:51 Відповісти
++
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26.04.2022 19:55 Відповісти
именно так.
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26.04.2022 20:08 Відповісти
Уже несколько дней такие глюки
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26.04.2022 20:08 Відповісти
Они идут с большой задержкой. Видимо какая-то кибератака.
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26.04.2022 20:16 Відповісти
аналогічно
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26.04.2022 21:28 Відповісти
А никак нельзя пнуть Румын, шоб они пнули Молдаван, и зачистили этот русский гнойник?
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26.04.2022 19:52 Відповісти
Молдаванам ****** будет сразу, если москаляк бить начнут в приднестровье. Если мы выстояли, то они не выстоят, и помогать им никто не будет. Потому они будут только наблюдать и беспокоится. Но это только мое мнение.
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26.04.2022 20:15 Відповісти
Цілком згоден, Румунія з одного боку, Україна - з іншого, по запрошенню Молдови, і від цього непорозуміння й сліду не залишиться.
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26.04.2022 20:19 Відповісти
Отрицательно отношусь к вашему комменту. Молдова приняла очень много украинских беженцев и старается им помочь . Неужели Вам так хочется чтоб Молдова ввязалась в эту войну??? Куда еще бежать вашим же беженцам???Молдова -маленькая страна с ничтожным боевым потенциалом,зачем Вам так хочется гибели нашей страны? У Вас достаточно помощи от крупных развитых западных стран,а Молдова чем может вам помогает
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26.04.2022 20:27 Відповісти
У вас там всього півтори тисячі кацапських вояк. Не справитесь?
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26.04.2022 20:34 Відповісти
Да, только нападение на свинособак в приднестровье, развяжет москалям руки напасть на молдован без всяких своих ************** оправданий. Страну без войск и с непонятными настроениями в массах, они за день возьмут и никто им слова не скажет, даже обеспокоености не проявят.
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26.04.2022 20:49 Відповісти
Сухопутные войска Республики Молдова (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA молд. Forțele Terestre ale Republicii Moldova) - составная часть https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8 Вооружённых сил Молдавии , наряду с https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8 Военно-воздушными силами Молдавии , Дунайскими силами и https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8 Войсками карабинеров . Созданы в 1991-1992. Насчитывают 3250 человек.
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26.04.2022 21:46 Відповісти
Україна готова за гроші ЄС прийняти 100% молдаван як біженців, коли рашка піде в вашу сторону, а не на Україну, як ви того хочете. Але впевнений, що молдаван без проблем загонять в рос. військомати і поженуть вмирати в Україну
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26.04.2022 20:40 Відповісти
Я бы не доверял "русскоязычным" молдаванам. Сколько общался с ними это все рашисты, проживающие в Молдове. Настоящие Молдоване, с родным молдавским - крайне негативно относятся к пнр.
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26.04.2022 20:41 Відповісти
Амери,шо там відслідковувати-кацапські свині насрали як завжди...
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26.04.2022 19:56 Відповісти
Можно еще по их складах пальнуть,вот тогда рванет так рванет..
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26.04.2022 19:58 Відповісти
Хочемо чи ні, з придністров'ям доведеться воювати, питання в тому на їхній чи нашій землі, знаючи зе скоріше на нашій.
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26.04.2022 19:59 Відповісти
Для превентивного удару треба згода інших країн.
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26.04.2022 20:07 Відповісти
краще б ті склади захопити, там найбільші склади для нашой совкової техніки
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26.04.2022 20:11 Відповісти
Шансів на захоплення майже нуль, там або вже заміновано, або просто кацапи в разі чого *********** ракетами.
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26.04.2022 20:31 Відповісти
ща румыны вторгнуца и еще раз Одессу оккупируют
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26.04.2022 20:02 Відповісти
«Запасаемся попкорном»
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26.04.2022 20:03 Відповісти
Вбивати, вбивати та вбивати кацапів. Тільки так можна очистити світ від зла!!!
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26.04.2022 20:07 Відповісти
Даю підказку це *****
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26.04.2022 20:07 Відповісти
Запропонувати 1700 вохрівцям, які охороняють склади нормальну зарплату в "Придністровському українському корпусі охорони".
І проблема вирішиться мирно. і в нашу користь.
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26.04.2022 20:19 Відповісти
Схоже на те, що мордор до 9 травня збирається захопити Молдову.
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26.04.2022 20:55 Відповісти
Самое идеальное прекратить существование Приднестровье раз и навсегда! Молдове вернуть их территории ,а Украине отдать все имеющееся там оружие!И все!Даже выгодно будет если Приднестровье само первое нападет на Украину!
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26.04.2022 23:02 Відповісти
 
 