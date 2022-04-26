США відслідковують розвиток подій в Придністров’ї

Сполучені Штати Америки вивчають причину вибухів у підтримуваному Росією регіоні Придністров’ї.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Не знаю, що за цим стоїть, але ми зосередимося на цьому", - сказав чиновник.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі сказав CNN, що надто рано "знати точно, що тут сталося, хто відповідальний" за вибухи.

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"Ми пильно спостерігаємо за цим", - заявив Кірбі.

Нагадаємо, 22 квітня виконуючий обов'язки командувача військ Центрального військового округу РФ Рустам Міннекаєв повідомив, що російська армія під час розпочатого нового наступу на сході України планує встановити повний контроль над Донбасом та Південною Україною, забезпечити сухопутний коридор у Крим. Контроль російської армії над півднем України також дозволить отримати вихід до Придністров'я, заявили в командуванні ЦВО.

Зранку 26 квітня на території невизнаного "Придністров'я", у селищі Маяк Григоріопольського району, пролунали два вибухи. Згодом з’явилася інформація про третій вибух.

"Керівництво" невизнаного Придністров'я запровадило "червоний" рівень терористичної небезпеки та пообіцяло прийняти "рішення на захист інтересів республіки".

Президент Молдови Майя Санду 26 квітня після засідання Ради безпеки заявила, що у вибухах, що сталися у Придністров'ї, задіяні сили зсередини регіону, який не контролює конституційна влада. Ці сили налаштовані на втягування Придністров'я у війну.

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За даними української розвідки, жителі Придністров’я отримують повідомлення від імені начебто Збройних сил та спецслужб України. В них міститься попередження про "ракетний та артилерійський" удар по території "ПМР".

Генштаб ЗСУ інформує, що російські війська на території Придністров'я приведено у повну бойову готовність.

Через ситуацію у Придністров'ї до Молдови прибуде делегація ОБСЄ.