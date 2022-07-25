Удар по порту Одессы не должен навредить вывозу зерна, - Песков
В Кремле считают, что ракетный удар по порту Одессы не должен повлиять на договоренности по вывозу зерна.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Журналисты спросили его, "ставит ли под угрозу" этот удар выполнения договоренности по зерну.
"Это связано исключительно с военной инфраструктурой, это никак не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не повлияет на начало процесса отгрузки", - ответил Песков.
Напомним, Россия утром 23 июля обстреляла Одесский морской порт крылатыми ракетами "Калибр". Обстрел произошел на следующий день после заключения соглашения по экспорту украинского зерна.Россияне сознательно ударили в порт именно туда, где было зерно. Обстрел осудили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. В России сначала заявили, что не имеют никакого отношения к обстрелу, затем подтвердили удар.
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