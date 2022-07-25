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Новости Война
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Удар по порту Одессы не должен навредить вывозу зерна, - Песков

песков

В Кремле считают, что ракетный удар по порту Одессы не должен повлиять на договоренности по вывозу зерна.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Журналисты спросили его, "ставит ли под угрозу" этот удар выполнения договоренности по зерну.

"Это связано исключительно с военной инфраструктурой, это никак не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не повлияет на начало процесса отгрузки", - ответил Песков.

Также читайте: Удар по Одессе показал, что экспортировать зерно через порты будет непросто, - Reuters

Напомним, Россия утром 23 июля обстреляла Одесский морской порт крылатыми ракетами "Калибр". Обстрел произошел на следующий день после заключения соглашения по экспорту украинского зерна.Россияне сознательно ударили в порт именно туда, где было зерно. Обстрел осудили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. В России сначала заявили, что не имеют никакого отношения к обстрелу, затем подтвердили удар.

зерно (1070) Одесса (7888) Песков Дмитрий (1877) порт (734) россия (95546)


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Топ комментарии
+65
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25.07.2022 14:42
+65
Удар по пєскову не має нікому зашкодити
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25.07.2022 14:42
+63
Після цього удару я б в ту ж секунду послав їх всіх на х у й, оон і рашку в тому числі, і більше ЖОДНИХ переговорів, окрім обміну полоненими не робив би. Ці мерзотники будуть знищені, всі до єдиного
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25.07.2022 14:42
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Песков там один славянской внешности
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25.07.2022 19:33 Ответить
Просто цікаво: удар по військовій базі в Севастополі може вплинути на вивіз зерна з України? Чому боневтік це не перевірить?
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25.07.2022 20:09 Ответить
отвечаю развёрнуто : пошёл нах урод... папина ошибка-мамина промашка...
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25.07.2022 22:36 Ответить
Яка глибока думка!
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25.07.2022 21:05 Ответить
Я дуже радий за еритрейців,арабів,африканців! Вони отримають зерно! Я радий за Ердогана-він отримає 25% скидку на укр.зерно! Радий за ООН-воно покаже свою потрібність людству! Радий за Рашку-вона отримає послаблення санкцій. Радий за аграрних латифундистів-кропопивць-вони отримають мільярди свіжого бабла! Виграють всі,крім українців,яких і далі щоденно вбиватиме рашка своїми обстрілами.Українці це не еритрейці і негри,їх не жалко....

2
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25.07.2022 21:23 Ответить
Запредельный цинизм и бандитская гопота на государственном уровне...
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25.07.2022 22:38 Ответить
Ракетний удар по москві не маєзашкодити росіїї
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25.07.2022 22:46 Ответить
От не розумію а що заважає нам нанести ракетний удар по мобілізаційному резерву МО РФ- по мирному населенню.
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25.07.2022 23:06 Ответить
Вот же ****! Коли ж ви повиздихаєте?
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26.07.2022 00:13 Ответить
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