Удар по порту Одеси не має зашкодити вивезенню зерна, - Пєсков

В Кремлі вважають, що ракетний удар по порту Одеси не повинен вплинути на домовленості щодо вивезення зерна.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Интерфакс".

Журналісти запитали його, чи "ставить під загрозу" цей удар виконання домовленості щодо зерна.

"Це пов'язано виключно з військовою інфраструктурою, це аж ніяк не пов'язано з інфраструктурою, яка задіюється для виконання домовленостей та вивезення зерна. Тому подібне ніяк не має вплинути на початок процесу відвантаження", - відповів Пєсков.

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Нагадаємо, Росія вранці 23 липня обстріляла Одеський морський порт крилатими ракетами "Калібр". Обстріл стався наступного дня після укладання угоди про експорт українського зерна. Росіяни свідомо вдарили в порту саме туди, де було зерно. Обстріл засудили генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель. В Росії спочатку заявили, що не мають жодного стосунку до обстрілу, потім підтвердили удар.