УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11229 відвідувачів онлайн
Новини Війна
22 293 111

Удар по порту Одеси не має зашкодити вивезенню зерна, - Пєсков

песков

В Кремлі вважають, що ракетний удар по порту Одеси не повинен вплинути на домовленості щодо вивезення зерна.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Интерфакс".

Журналісти запитали його, чи "ставить під загрозу" цей удар виконання домовленості щодо зерна.

"Це пов'язано виключно з військовою інфраструктурою, це аж ніяк не пов'язано з інфраструктурою, яка задіюється для виконання домовленостей та вивезення зерна. Тому подібне ніяк не має вплинути на початок процесу відвантаження", - відповів Пєсков.

Також читайте: Удар по Одесі показав, що експортувати зерно через порти буде непросто, - Reuters

Нагадаємо, Росія вранці 23 липня обстріляла Одеський морський порт крилатими ракетами "Калібр". Обстріл стався наступного дня після укладання угоди про експорт українського зерна. Росіяни свідомо вдарили в порту саме туди, де було зерно. Обстріл засудили генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель. В Росії спочатку заявили, що не мають жодного стосунку до обстрілу, потім підтвердили удар.

Автор: 

зерно (3119) Одеса (5461) Пєсков Дмитро (1629) порт (2045) росія (65191)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+65
показати весь коментар
25.07.2022 14:42
+65
Удар по пєскову не має нікому зашкодити
показати весь коментар
25.07.2022 14:42
+63
Після цього удару я б в ту ж секунду послав їх всіх на х у й, оон і рашку в тому числі, і більше ЖОДНИХ переговорів, окрім обміну полоненими не робив би. Ці мерзотники будуть знищені, всі до єдиного
показати весь коментар
25.07.2022 14:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Песков там один славянской внешности
показати весь коментар
25.07.2022 19:33 Відповісти
Просто цікаво: удар по військовій базі в Севастополі може вплинути на вивіз зерна з України? Чому боневтік це не перевірить?
показати весь коментар
25.07.2022 20:09 Відповісти
отвечаю развёрнуто : пошёл нах урод... папина ошибка-мамина промашка...
показати весь коментар
25.07.2022 22:36 Відповісти
Яка глибока думка!
показати весь коментар
25.07.2022 21:05 Відповісти
Я дуже радий за еритрейців,арабів,африканців! Вони отримають зерно! Я радий за Ердогана-він отримає 25% скидку на укр.зерно! Радий за ООН-воно покаже свою потрібність людству! Радий за Рашку-вона отримає послаблення санкцій. Радий за аграрних латифундистів-кропопивць-вони отримають мільярди свіжого бабла! Виграють всі,крім українців,яких і далі щоденно вбиватиме рашка своїми обстрілами.Українці це не еритрейці і негри,їх не жалко....

2
показати весь коментар
25.07.2022 21:23 Відповісти
Запредельный цинизм и бандитская гопота на государственном уровне...
показати весь коментар
25.07.2022 22:38 Відповісти
Ракетний удар по москві не маєзашкодити росіїї
показати весь коментар
25.07.2022 22:46 Відповісти
От не розумію а що заважає нам нанести ракетний удар по мобілізаційному резерву МО РФ- по мирному населенню.
показати весь коментар
25.07.2022 23:06 Відповісти
Вот же ****! Коли ж ви повиздихаєте?
показати весь коментар
26.07.2022 00:13 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 