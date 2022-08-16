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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Ко взрывам вблизи оккупированного Джанкоя причастно "элитное украинское подразделение", - NYT

джанкой

Ко взрывам на военной базе в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма причастно "элитное украинское подразделение".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как сообщил изданию The New York Times украинский чиновник, имя которого не называют, "украинское подразделение" действовало в тылу. Других деталей он не раскрыл.

Заметим, что заместитель министра обороны Анна Маляр накануне призвала не верить информации в статьях, где есть ссылка на "украинских анонимных чиновников".

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"Я обращаюсь ко всем читателям, зрителям, если вы в любом авторитетном СМИ видите, что какой-то неизвестный работник Минобороны без фамилии без имени, я рекомендую не верить в эту информацию", - сказала она и добавила, что данные по оперативным планам украинских войск не подлежат распространению.

Напомним, в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа прогремели взрывы. Позже министерство обороны РФ подтвердило, что в районе села Майское Джанкойского района оккупированного Крыма произошел пожар на площадке с боеприпасами.

По предварительной информации, на территории аэродрома рашисты размещали около 50 единиц военной техники.

В Вооруженных силах Украины считают взрывы в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма "несоблюдением правил противопожарной безопасности".

Также смотрите: "#бать, аж автобус километрах в 6 шевелится", - под Джанкоем продолжает взрываться склад оккупантов. ВИДЕО

взрыв (6815) Джанкой (83)


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Топ комментарии
+53
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16.08.2022 15:54 Ответить
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16.08.2022 15:56 Ответить
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16.08.2022 15:54 Ответить
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16.08.2022 16:24 Ответить
Слава Героям!!!
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16.08.2022 15:53 Ответить
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16.08.2022 15:53 Ответить
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16.08.2022 16:01 Ответить
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16.08.2022 16:13 Ответить
Вже в 18-му роцi "Z"-ка на технiцi була...
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16.08.2022 20:23 Ответить
У такі короткі терміни ми навчилися таким операціям - це сильний привід пишатися нашою державою.
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16.08.2022 15:53 Ответить
Касапчегу, їдь до джанкоя, рятуй своїх братів. Раз тебе нудить від нашої держави.
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16.08.2022 16:17 Ответить
Про захиплення цемаха знаєте? Того, якого Бубочка відпустив?
А про "вагнерівців"? Яких Бубочка з дерьмаком відпустили?
А про "ізоляцію", яку Бубочка з сотоФаріщами теж зірвав?
Це були спецоперації наших розвідників.
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16.08.2022 16:01 Ответить
не забувайте про ліквідації моторол, захарченків і гівій.
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16.08.2022 18:03 Ответить
гiвнIй - вчи граматику..
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16.08.2022 20:27 Ответить
Гуси?
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16.08.2022 15:54 Ответить
га-га-га )))
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16.08.2022 15:59 Ответить
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16.08.2022 16:03 Ответить
Нас там нєт.Ото воно саме ....бнулось.Термічний удар.
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16.08.2022 15:54 Ответить
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16.08.2022 15:56 Ответить
Ви Укро ДРГ показали в неповному складі.Якже в такій компанії без обдристовича з вкраденим РПГ, подляка і арачмонії з смартфонами, і тохи з тарілкою борщу? Ghj otytdnsrf ghjvjdxe/
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16.08.2022 20:04 Ответить
А той хлопець що посерединi ,мабуть i ррозпалював ту бавовну ))...
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16.08.2022 20:31 Ответить
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16.08.2022 15:56 Ответить
А треба про це патякати?
Навіть, якщо це дійсно спецпризначенці, хіба не потрібно спочатку забезпечити їх евакуацію, а потім давати інтерв'ю?
Чи буде як з Азовом?
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16.08.2022 15:57 Ответить
тень на плетень наводят
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16.08.2022 16:02 Ответить
Хочеться вірити.
Але доки є такі люди, як подоляк та арестович, все можливо.
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16.08.2022 16:03 Ответить
Причем тут вообще Азов? В результате быстрого прорыва через разминированный Чонгар рашисты уже на третий день войны отрезали мариупольскую группировку ВСУ от основных сил. В окружении оказались почти три бригады, из которых азовцы составляли одну пятую часть.
Это вообще ничего общего не имеет с данной ситуацией, где якобы группа диверсантов глубоко в тылу врага взорвала объект. Не говоря уже о том, что первыми о том, что это были диверсанты заявились сами орки.
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16.08.2022 16:02 Ответить
Ситуацію з Азовом, я привів як приклад.
Так, кацапи заявили: вони можуть все що завгодно казати, не факт що це правдива версія.
Навіщо ім допомагати в пошуках істини?
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16.08.2022 16:06 Ответить
в АБСОЛЮНО УСІХ заявах на цю тематику (офіційних, не офіційних та інш.) повинні звучати застереження про пожежну безпеку, необачних курців та прильоти бавовни з ... та хоть з узбекистану!
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16.08.2022 16:06 Ответить
Ох уж эти курильщики!
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16.08.2022 16:00 Ответить
Яркий підрозділ? Це Боже провидіння, а як наслідок - каміння з неба. А от чия рука діяла від імені Його...
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16.08.2022 16:00 Ответить
NYT уже утратило свою серьёзную репутацию и превратилось в медиапомойку-провокатора.
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16.08.2022 16:02 Ответить
tak. pri tom - "diversanti" ta "specpodrazdelenija" kak raz igraet na ruku rashke.
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16.08.2022 16:13 Ответить
У нас все подразделения элитные. Уточнять надо.
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16.08.2022 16:04 Ответить
На Ранчо Дональда Трампа ФБР и ЦРУ провели обыск...
Обнаружены секретнецшие документы о ядерном оружии США...
Трампа светит пожизненная тюрряга...
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16.08.2022 16:05 Ответить
може сяде з ****** на одну шконку? шредера до купи і буде новий анєк про руZZкого нємца і амєріканца!
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16.08.2022 16:09 Ответить
А в Штатах печерський суд маЭ юрисдикцiю ?
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16.08.2022 20:36 Ответить
херню не пиши. У Трампа нет ранчо. есть дом. ЦРУ не принимают участия в никаких обысках, а ФБР забрала те документы, среди которых не было ничего про ядерное оружие, которые хранились по договоренности с министерством юстиции до выяснении споров между нацархивом и президентом.
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16.08.2022 23:00 Ответить
Елітний підрозділ бойових гусей.
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16.08.2022 16:07 Ответить
Та хто би там не був, головне, робота відмінна!

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16.08.2022 16:10 Ответить
Слава!!!
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16.08.2022 16:27 Ответить
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16.08.2022 16:12 Ответить
та то прикарпатская терроборона бушует!))))
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16.08.2022 16:12 Ответить
По Джанкою гахнул путлер...вспомнил дома в Москве Волгодонске Буйнакске..в Рязани прокололся...
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16.08.2022 16:15 Ответить
https://www.facebook.com/LevinYigal?__cft__[0]=AZUmuxGgZoopmUI4SQL4q241PiFhX4lNF3c5jc-TqA59e8z1VHfEPazjgfKJTHeOLgUiJE0XeEd--BTd9yb7mhYheOWE8A22-wBsC5RPY4m8cLTAwkOBP741mA01HqDpYKux7Kf-5F5JCJ9YWSvjB4ugfzI-bmcNUTWIbSdwIJzgZQ&__tn__=-UC%2CP-R Игаль Левин

https://www.facebook.com/LevinYigal/posts/pfbid02uYBHvJfxYbbSxw9LxgNwjA6m7NuiXed45qhXudVqULrJp2BwHbttaVRPZU7cAUoXl?__cft__[0]=AZUmuxGgZoopmUI4SQL4q241PiFhX4lNF3c5jc-TqA59e8z1VHfEPazjgfKJTHeOLgUiJE0XeEd--BTd9yb7mhYheOWE8A22-wBsC5RPY4m8cLTAwkOBP741mA01HqDpYKux7Kf-5F5JCJ9YWSvjB4ugfzI-bmcNUTWIbSdwIJzgZQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·

А помните как Кремль пугал некими "красными линиями", когда будут украинские удары по оккупированному Крыму? Помните, как паникеры, прокремлевские агенты влияния и просто трусливое дурачье призывало не трогать Крым? Или разгоняли, что он якобы навсегда потерян?

Я вот хорошо помню.

Украина сейчас методично наносит удары по Крыму. Вас абсолютно не должно волновать чем. Ракетами, дронами или диверсантами (или всем сразу) - это компетенция Генштаба ВСУ. Важно то, что методично сгорают боевые самолеты, аэродромы и склады с боеприпасами.

Удары по военным аэродромам и логистике в Крыму - это очень важно.

Так вот. Крым - это Украина. А Шойгу сегодня только подчеркнул, что никакое ядерное оружие они использовать не станут. И это понятно. Заявление это делается не для Украины, а для НАТО. Так как Кремль хорошо знает, что у НАТО есть план упреждающего ядерного удара.

В нем моментально сгорит вся Россия и вряд ли сможет вообще ответить.

Пойдет ли на такой удар НАТО? Я не знаю. Но Путин и Шойгу точно не хотят испытывать судьбу и рисковать своими жалкими, никчемными жизнями. Поэтому Россию нужно дальше продолжать бить и унижать. Пока с нее не будет сбита вся эта имперская спесь.

Пока они не начнут молить о возвращение к статусу-кво в границах 91 года.
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16.08.2022 16:18 Ответить
Охереть
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16.08.2022 16:18 Ответить
https://www.facebook.com/serg.marco?__cft__[0]=AZWFnEyI4kGLrc-ZJwszAs0eKUrXRdAwrmMpUONmruqayRlQ0sp8bJ-Ojw_7soWDmoBYcEyuXZkRE9GiJCibj6Xb-PddBzsy4cksR_TTIKP9mgSijVBCy16CVhaO65aGk6l0EPPzvN97_99uhIT4yUoMQg_FzF8475XDyPpmYFcYhw&__tn__=-UC%2CP-R Serg Marco

https://www.facebook.com/serg.marco/posts/pfbid02UgVg5en1JF2ea8x8YnmgQekcDiFHDCmR91qB1SMMdjBHqTZRkmHZU2jEq3eZewEel?__cft__[0]=AZWFnEyI4kGLrc-ZJwszAs0eKUrXRdAwrmMpUONmruqayRlQ0sp8bJ-Ojw_7soWDmoBYcEyuXZkRE9GiJCibj6Xb-PddBzsy4cksR_TTIKP9mgSijVBCy16CVhaO65aGk6l0EPPzvN97_99uhIT4yUoMQg_FzF8475XDyPpmYFcYhw&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·

Чувствуешь запах? Это никотин, сынок. Больше ничто в мире не пахнет так.

Я люблю запах никотина поутру. Однажды мы курили на одном аэродроме в Крыму, двенадцать часов подряд. И когда всё закончилось, я пришел на этот аэродром. Там уже никого не было, даже ни одного вонючего трупа. Но запах! Весь аэродром был им пропитан, совсем как на Гвардейском. Когда то так вонял крейсер Москва, мне рассказывали...Это был запах… *************!

Когда-нибудь эта война закончится.
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16.08.2022 16:22 Ответить
Кто поставлял в Украину дроны-камикадзе? кажуть що Иран...потому путлер и заказал дроны у аятоллы Хаменеи...аятолла це страшна Сила... 💙💛👍
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16.08.2022 16:23 Ответить
Какие фаши дакасательтфа?

Эта ни мы, нас там нихт!

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16.08.2022 16:23 Ответить
Напевне це таємно розказав елітний звиздун Обдристович.
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16.08.2022 16:23 Ответить
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16.08.2022 16:24 Ответить
Если путлек 8 лет к ряду берет Авдеевку и Пески...то это точно вторая армия в Мире 💙💛👍
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16.08.2022 16:27 Ответить
Это был Призрак Крыма
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16.08.2022 16:41 Ответить
нет у нас таких спецов все на что мы можем нается это случайность и пьяные орки которые сами стреляются и курят где попало...и ненужно приувиличивать
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16.08.2022 16:59 Ответить
то був агент 007 разом з бетменом
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16.08.2022 17:03 Ответить
Елітний український підрозділ "Himars".
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16.08.2022 17:10 Ответить
Та какая разніца (це не стьоб!!!)? Головне результат!
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16.08.2022 17:19 Ответить
- Ка-мель... Трофейные, что ли?
- Нет, союзнические
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16.08.2022 17:41 Ответить
И курить русские начали всего полгода назад)
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16.08.2022 17:54 Ответить
Люди добрі, не ведиться на ці вкиди, які NYT бере з кацапського інформпростору.
Ви уявляєте собі, скільки вибухівки мав привезти із собою цей "елітний підрозділ", аби влаштувати такий фейєрверк? Як мінімум - 200 кг, аби пішла така детонація.
Ви уявляєте собі, яка система безпекового контролю у кацапів біля воєнних об'єктів у Криму?

Вони не можуть визнати, що їхні С300, С400 та Панцирі виявилися анало-говнетом, і їх тепер неможливо буде впарити навіть папуасам і ескімосам, то розповідатимуть про укр.спецнази, про партизанів. Бо про газовий балон в кіоску із шаурмою вже явно не канає.
Включайте критичне мислення, коли читаєте всі ці "думки експертів", "інформації високопосадовців" та інший подібний треш...
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16.08.2022 18:42 Ответить
Так, це цілком можливо.
Вірогідно елітний підрозділ ракетних військ та артилерії.
Або наприклад елітний підрозділ повітряних сил.
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16.08.2022 19:01 Ответить
Тут вчєні казали що поруч з Зємлєю мав пролєтіти астєроід,можє він тут тим часом залєтів.
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16.08.2022 21:12 Ответить
 
 