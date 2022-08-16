Ко взрывам вблизи оккупированного Джанкоя причастно "элитное украинское подразделение", - NYT

Ко взрывам на военной базе в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма причастно "элитное украинское подразделение".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как сообщил изданию The New York Times украинский чиновник, имя которого не называют, "украинское подразделение" действовало в тылу. Других деталей он не раскрыл.

Заметим, что заместитель министра обороны Анна Маляр накануне призвала не верить информации в статьях, где есть ссылка на "украинских анонимных чиновников".

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"Я обращаюсь ко всем читателям, зрителям, если вы в любом авторитетном СМИ видите, что какой-то неизвестный работник Минобороны без фамилии без имени, я рекомендую не верить в эту информацию", - сказала она и добавила, что данные по оперативным планам украинских войск не подлежат распространению.

Напомним, в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа прогремели взрывы. Позже министерство обороны РФ подтвердило, что в районе села Майское Джанкойского района оккупированного Крыма произошел пожар на площадке с боеприпасами.

По предварительной информации, на территории аэродрома рашисты размещали около 50 единиц военной техники.

В Вооруженных силах Украины считают взрывы в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма "несоблюдением правил противопожарной безопасности".

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