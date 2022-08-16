До вибухів поблизу окупованого Джанкоя причетний "елітний український підрозділ", - NYT
До вибухів на військовій базі у Джанкойському районі окупованого Росією Криму причетний "елітний український підрозділ".
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Як повідомив виданню The New York Times український високопосадовець, ім'я якого не називають, "український підрозділ" діяв у тилу. Інших деталей він не розкрив.
Зауважимо, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр напередодні закликала не вірити інформаціям у статтях, де є посилання на "українських анонімних високопосадовців".
"Я звертаюсь до всіх читачів, глядачів, якщо ви в будь-якому найавторитетнішому ЗМІ бачите, що якийсь невідомий працівник Міноборони без прізвища без імені, я рекомендую не вірити в цю інформацію", - сказала вона і додала, що дані щодо оперативних планів українських військ не підлягають поширенню.
Нагадаємо, у Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня пролунали вибухи. Пізніше міністерство оборони РФ підтвердило, що в районі села Майське Джанкойського району окупованого Криму сталася пожежа на майданчику з боєприпасами.
За попередньою інформацією, на території аеродрому рашисти розміщували близько 50 одиниць військової техніки.
У Збройних силах України вважають вибухи в Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму "недотриманням правил протипожежної безпеки".
Будь ласка, зачекайте...
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А про "вагнерівців"? Яких Бубочка з дерьмаком відпустили?
А про "ізоляцію", яку Бубочка з сотоФаріщами теж зірвав?
Це були спецоперації наших розвідників.
Навіть, якщо це дійсно спецпризначенці, хіба не потрібно спочатку забезпечити їх евакуацію, а потім давати інтерв'ю?
Чи буде як з Азовом?
Але доки є такі люди, як подоляк та арестович, все можливо.
Это вообще ничего общего не имеет с данной ситуацией, где якобы группа диверсантов глубоко в тылу врага взорвала объект. Не говоря уже о том, что первыми о том, что это были диверсанты заявились сами орки.
Так, кацапи заявили: вони можуть все що завгодно казати, не факт що це правдива версія.
Навіщо ім допомагати в пошуках істини?
Обнаружены секретнецшие документы о ядерном оружии США...
Трампа светит пожизненная тюрряга...
https://www.facebook.com/LevinYigal/posts/pfbid02uYBHvJfxYbbSxw9LxgNwjA6m7NuiXed45qhXudVqULrJp2BwHbttaVRPZU7cAUoXl?__cft__[0]=AZUmuxGgZoopmUI4SQL4q241PiFhX4lNF3c5jc-TqA59e8z1VHfEPazjgfKJTHeOLgUiJE0XeEd--BTd9yb7mhYheOWE8A22-wBsC5RPY4m8cLTAwkOBP741mA01HqDpYKux7Kf-5F5JCJ9YWSvjB4ugfzI-bmcNUTWIbSdwIJzgZQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·
А помните как Кремль пугал некими "красными линиями", когда будут украинские удары по оккупированному Крыму? Помните, как паникеры, прокремлевские агенты влияния и просто трусливое дурачье призывало не трогать Крым? Или разгоняли, что он якобы навсегда потерян?
Я вот хорошо помню.
Украина сейчас методично наносит удары по Крыму. Вас абсолютно не должно волновать чем. Ракетами, дронами или диверсантами (или всем сразу) - это компетенция Генштаба ВСУ. Важно то, что методично сгорают боевые самолеты, аэродромы и склады с боеприпасами.
Удары по военным аэродромам и логистике в Крыму - это очень важно.
Так вот. Крым - это Украина. А Шойгу сегодня только подчеркнул, что никакое ядерное оружие они использовать не станут. И это понятно. Заявление это делается не для Украины, а для НАТО. Так как Кремль хорошо знает, что у НАТО есть план упреждающего ядерного удара.
В нем моментально сгорит вся Россия и вряд ли сможет вообще ответить.
Пойдет ли на такой удар НАТО? Я не знаю. Но Путин и Шойгу точно не хотят испытывать судьбу и рисковать своими жалкими, никчемными жизнями. Поэтому Россию нужно дальше продолжать бить и унижать. Пока с нее не будет сбита вся эта имперская спесь.
Пока они не начнут молить о возвращение к статусу-кво в границах 91 года.
https://www.facebook.com/serg.marco/posts/pfbid02UgVg5en1JF2ea8x8YnmgQekcDiFHDCmR91qB1SMMdjBHqTZRkmHZU2jEq3eZewEel?__cft__[0]=AZWFnEyI4kGLrc-ZJwszAs0eKUrXRdAwrmMpUONmruqayRlQ0sp8bJ-Ojw_7soWDmoBYcEyuXZkRE9GiJCibj6Xb-PddBzsy4cksR_TTIKP9mgSijVBCy16CVhaO65aGk6l0EPPzvN97_99uhIT4yUoMQg_FzF8475XDyPpmYFcYhw&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·
Чувствуешь запах? Это никотин, сынок. Больше ничто в мире не пахнет так.
Я люблю запах никотина поутру. Однажды мы курили на одном аэродроме в Крыму, двенадцать часов подряд. И когда всё закончилось, я пришел на этот аэродром. Там уже никого не было, даже ни одного вонючего трупа. Но запах! Весь аэродром был им пропитан, совсем как на Гвардейском. Когда то так вонял крейсер Москва, мне рассказывали...Это был запах… *************!
Когда-нибудь эта война закончится.
Эта ни мы, нас там нихт!
- Нет, союзнические
Ви уявляєте собі, скільки вибухівки мав привезти із собою цей "елітний підрозділ", аби влаштувати такий фейєрверк? Як мінімум - 200 кг, аби пішла така детонація.
Ви уявляєте собі, яка система безпекового контролю у кацапів біля воєнних об'єктів у Криму?
Вони не можуть визнати, що їхні С300, С400 та Панцирі виявилися анало-говнетом, і їх тепер неможливо буде впарити навіть папуасам і ескімосам, то розповідатимуть про укр.спецнази, про партизанів. Бо про газовий балон в кіоску із шаурмою вже явно не канає.
Включайте критичне мислення, коли читаєте всі ці "думки експертів", "інформації високопосадовців" та інший подібний треш...
Вірогідно елітний підрозділ ракетних військ та артилерії.
Або наприклад елітний підрозділ повітряних сил.