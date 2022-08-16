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Новини Окуповані території
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До вибухів поблизу окупованого Джанкоя причетний "елітний український підрозділ", - NYT

джанкой

До вибухів на військовій базі у Джанкойському районі окупованого Росією Криму причетний "елітний український підрозділ".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як повідомив виданню The New York Times український високопосадовець, ім'я якого не називають, "український підрозділ" діяв у тилу. Інших деталей він не розкрив.

Зауважимо, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр напередодні закликала не вірити інформаціям у статтях, де є посилання на "українських анонімних високопосадовців".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рух потягів у північному Криму зупинено - через детонацію боєприпасів пошкоджено залізницю

"Я звертаюсь до всіх читачів, глядачів, якщо ви в будь-якому найавторитетнішому ЗМІ бачите, що якийсь невідомий працівник Міноборони без прізвища без імені, я рекомендую не вірити в цю інформацію", - сказала вона і додала, що дані щодо оперативних планів українських військ не підлягають поширенню.

Нагадаємо, у Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня пролунали вибухи. Пізніше міністерство оборони РФ підтвердило, що в районі села Майське Джанкойського району окупованого Криму сталася пожежа на майданчику з боєприпасами.

За попередньою інформацією, на території аеродрому рашисти розміщували близько 50 одиниць військової техніки.

У Збройних силах України вважають вибухи в Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму "недотриманням правил протипожежної безпеки".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "#бать, аж автобус километрах в 6 шевелится", - під Джанкоєм продовжує вибухати склад окупантів. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4527) Джанкой (66)


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Топ коментарі
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16.08.2022 15:54 Відповісти
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16.08.2022 15:56 Відповісти
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16.08.2022 15:54 Відповісти
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16.08.2022 16:24 Відповісти
Слава Героям!!!
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16.08.2022 15:53 Відповісти
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16.08.2022 15:53 Відповісти
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16.08.2022 16:01 Відповісти
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16.08.2022 16:13 Відповісти
Вже в 18-му роцi "Z"-ка на технiцi була...
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16.08.2022 20:23 Відповісти
У такі короткі терміни ми навчилися таким операціям - це сильний привід пишатися нашою державою.
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16.08.2022 15:53 Відповісти
Касапчегу, їдь до джанкоя, рятуй своїх братів. Раз тебе нудить від нашої держави.
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16.08.2022 16:17 Відповісти
Про захиплення цемаха знаєте? Того, якого Бубочка відпустив?
А про "вагнерівців"? Яких Бубочка з дерьмаком відпустили?
А про "ізоляцію", яку Бубочка з сотоФаріщами теж зірвав?
Це були спецоперації наших розвідників.
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16.08.2022 16:01 Відповісти
не забувайте про ліквідації моторол, захарченків і гівій.
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16.08.2022 18:03 Відповісти
гiвнIй - вчи граматику..
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16.08.2022 20:27 Відповісти
Гуси?
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16.08.2022 15:54 Відповісти
га-га-га )))
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16.08.2022 15:59 Відповісти
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16.08.2022 16:03 Відповісти
Нас там нєт.Ото воно саме ....бнулось.Термічний удар.
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16.08.2022 15:54 Відповісти
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16.08.2022 15:56 Відповісти
Ви Укро ДРГ показали в неповному складі.Якже в такій компанії без обдристовича з вкраденим РПГ, подляка і арачмонії з смартфонами, і тохи з тарілкою борщу? Ghj otytdnsrf ghjvjdxe/
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16.08.2022 20:04 Відповісти
А той хлопець що посерединi ,мабуть i ррозпалював ту бавовну ))...
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16.08.2022 20:31 Відповісти
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16.08.2022 15:56 Відповісти
А треба про це патякати?
Навіть, якщо це дійсно спецпризначенці, хіба не потрібно спочатку забезпечити їх евакуацію, а потім давати інтерв'ю?
Чи буде як з Азовом?
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16.08.2022 15:57 Відповісти
тень на плетень наводят
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16.08.2022 16:02 Відповісти
Хочеться вірити.
Але доки є такі люди, як подоляк та арестович, все можливо.
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16.08.2022 16:03 Відповісти
Причем тут вообще Азов? В результате быстрого прорыва через разминированный Чонгар рашисты уже на третий день войны отрезали мариупольскую группировку ВСУ от основных сил. В окружении оказались почти три бригады, из которых азовцы составляли одну пятую часть.
Это вообще ничего общего не имеет с данной ситуацией, где якобы группа диверсантов глубоко в тылу врага взорвала объект. Не говоря уже о том, что первыми о том, что это были диверсанты заявились сами орки.
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16.08.2022 16:02 Відповісти
Ситуацію з Азовом, я привів як приклад.
Так, кацапи заявили: вони можуть все що завгодно казати, не факт що це правдива версія.
Навіщо ім допомагати в пошуках істини?
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16.08.2022 16:06 Відповісти
в АБСОЛЮНО УСІХ заявах на цю тематику (офіційних, не офіційних та інш.) повинні звучати застереження про пожежну безпеку, необачних курців та прильоти бавовни з ... та хоть з узбекистану!
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16.08.2022 16:06 Відповісти
Ох уж эти курильщики!
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16.08.2022 16:00 Відповісти
Яркий підрозділ? Це Боже провидіння, а як наслідок - каміння з неба. А от чия рука діяла від імені Його...
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16.08.2022 16:00 Відповісти
NYT уже утратило свою серьёзную репутацию и превратилось в медиапомойку-провокатора.
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16.08.2022 16:02 Відповісти
tak. pri tom - "diversanti" ta "specpodrazdelenija" kak raz igraet na ruku rashke.
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16.08.2022 16:13 Відповісти
У нас все подразделения элитные. Уточнять надо.
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16.08.2022 16:04 Відповісти
На Ранчо Дональда Трампа ФБР и ЦРУ провели обыск...
Обнаружены секретнецшие документы о ядерном оружии США...
Трампа светит пожизненная тюрряга...
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16.08.2022 16:05 Відповісти
може сяде з ****** на одну шконку? шредера до купи і буде новий анєк про руZZкого нємца і амєріканца!
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16.08.2022 16:09 Відповісти
А в Штатах печерський суд маЭ юрисдикцiю ?
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16.08.2022 20:36 Відповісти
херню не пиши. У Трампа нет ранчо. есть дом. ЦРУ не принимают участия в никаких обысках, а ФБР забрала те документы, среди которых не было ничего про ядерное оружие, которые хранились по договоренности с министерством юстиции до выяснении споров между нацархивом и президентом.
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16.08.2022 23:00 Відповісти
Елітний підрозділ бойових гусей.
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16.08.2022 16:07 Відповісти
Та хто би там не був, головне, робота відмінна!

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16.08.2022 16:10 Відповісти
Слава!!!
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16.08.2022 16:27 Відповісти
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16.08.2022 16:12 Відповісти
та то прикарпатская терроборона бушует!))))
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16.08.2022 16:12 Відповісти
По Джанкою гахнул путлер...вспомнил дома в Москве Волгодонске Буйнакске..в Рязани прокололся...
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16.08.2022 16:15 Відповісти
https://www.facebook.com/LevinYigal?__cft__[0]=AZUmuxGgZoopmUI4SQL4q241PiFhX4lNF3c5jc-TqA59e8z1VHfEPazjgfKJTHeOLgUiJE0XeEd--BTd9yb7mhYheOWE8A22-wBsC5RPY4m8cLTAwkOBP741mA01HqDpYKux7Kf-5F5JCJ9YWSvjB4ugfzI-bmcNUTWIbSdwIJzgZQ&__tn__=-UC%2CP-R Игаль Левин

https://www.facebook.com/LevinYigal/posts/pfbid02uYBHvJfxYbbSxw9LxgNwjA6m7NuiXed45qhXudVqULrJp2BwHbttaVRPZU7cAUoXl?__cft__[0]=AZUmuxGgZoopmUI4SQL4q241PiFhX4lNF3c5jc-TqA59e8z1VHfEPazjgfKJTHeOLgUiJE0XeEd--BTd9yb7mhYheOWE8A22-wBsC5RPY4m8cLTAwkOBP741mA01HqDpYKux7Kf-5F5JCJ9YWSvjB4ugfzI-bmcNUTWIbSdwIJzgZQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·

А помните как Кремль пугал некими "красными линиями", когда будут украинские удары по оккупированному Крыму? Помните, как паникеры, прокремлевские агенты влияния и просто трусливое дурачье призывало не трогать Крым? Или разгоняли, что он якобы навсегда потерян?

Я вот хорошо помню.

Украина сейчас методично наносит удары по Крыму. Вас абсолютно не должно волновать чем. Ракетами, дронами или диверсантами (или всем сразу) - это компетенция Генштаба ВСУ. Важно то, что методично сгорают боевые самолеты, аэродромы и склады с боеприпасами.

Удары по военным аэродромам и логистике в Крыму - это очень важно.

Так вот. Крым - это Украина. А Шойгу сегодня только подчеркнул, что никакое ядерное оружие они использовать не станут. И это понятно. Заявление это делается не для Украины, а для НАТО. Так как Кремль хорошо знает, что у НАТО есть план упреждающего ядерного удара.

В нем моментально сгорит вся Россия и вряд ли сможет вообще ответить.

Пойдет ли на такой удар НАТО? Я не знаю. Но Путин и Шойгу точно не хотят испытывать судьбу и рисковать своими жалкими, никчемными жизнями. Поэтому Россию нужно дальше продолжать бить и унижать. Пока с нее не будет сбита вся эта имперская спесь.

Пока они не начнут молить о возвращение к статусу-кво в границах 91 года.
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16.08.2022 16:18 Відповісти
Охереть
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16.08.2022 16:18 Відповісти
https://www.facebook.com/serg.marco?__cft__[0]=AZWFnEyI4kGLrc-ZJwszAs0eKUrXRdAwrmMpUONmruqayRlQ0sp8bJ-Ojw_7soWDmoBYcEyuXZkRE9GiJCibj6Xb-PddBzsy4cksR_TTIKP9mgSijVBCy16CVhaO65aGk6l0EPPzvN97_99uhIT4yUoMQg_FzF8475XDyPpmYFcYhw&__tn__=-UC%2CP-R Serg Marco

https://www.facebook.com/serg.marco/posts/pfbid02UgVg5en1JF2ea8x8YnmgQekcDiFHDCmR91qB1SMMdjBHqTZRkmHZU2jEq3eZewEel?__cft__[0]=AZWFnEyI4kGLrc-ZJwszAs0eKUrXRdAwrmMpUONmruqayRlQ0sp8bJ-Ojw_7soWDmoBYcEyuXZkRE9GiJCibj6Xb-PddBzsy4cksR_TTIKP9mgSijVBCy16CVhaO65aGk6l0EPPzvN97_99uhIT4yUoMQg_FzF8475XDyPpmYFcYhw&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·

Чувствуешь запах? Это никотин, сынок. Больше ничто в мире не пахнет так.

Я люблю запах никотина поутру. Однажды мы курили на одном аэродроме в Крыму, двенадцать часов подряд. И когда всё закончилось, я пришел на этот аэродром. Там уже никого не было, даже ни одного вонючего трупа. Но запах! Весь аэродром был им пропитан, совсем как на Гвардейском. Когда то так вонял крейсер Москва, мне рассказывали...Это был запах… *************!

Когда-нибудь эта война закончится.
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16.08.2022 16:22 Відповісти
Кто поставлял в Украину дроны-камикадзе? кажуть що Иран...потому путлер и заказал дроны у аятоллы Хаменеи...аятолла це страшна Сила... 💙💛👍
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16.08.2022 16:23 Відповісти
Какие фаши дакасательтфа?

Эта ни мы, нас там нихт!

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16.08.2022 16:23 Відповісти
Напевне це таємно розказав елітний звиздун Обдристович.
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16.08.2022 16:23 Відповісти
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16.08.2022 16:24 Відповісти
Если путлек 8 лет к ряду берет Авдеевку и Пески...то это точно вторая армия в Мире 💙💛👍
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16.08.2022 16:27 Відповісти
Это был Призрак Крыма
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16.08.2022 16:41 Відповісти
нет у нас таких спецов все на что мы можем нается это случайность и пьяные орки которые сами стреляются и курят где попало...и ненужно приувиличивать
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16.08.2022 16:59 Відповісти
то був агент 007 разом з бетменом
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16.08.2022 17:03 Відповісти
Елітний український підрозділ "Himars".
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16.08.2022 17:10 Відповісти
Та какая разніца (це не стьоб!!!)? Головне результат!
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16.08.2022 17:19 Відповісти
- Ка-мель... Трофейные, что ли?
- Нет, союзнические
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16.08.2022 17:41 Відповісти
И курить русские начали всего полгода назад)
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16.08.2022 17:54 Відповісти
Люди добрі, не ведиться на ці вкиди, які NYT бере з кацапського інформпростору.
Ви уявляєте собі, скільки вибухівки мав привезти із собою цей "елітний підрозділ", аби влаштувати такий фейєрверк? Як мінімум - 200 кг, аби пішла така детонація.
Ви уявляєте собі, яка система безпекового контролю у кацапів біля воєнних об'єктів у Криму?

Вони не можуть визнати, що їхні С300, С400 та Панцирі виявилися анало-говнетом, і їх тепер неможливо буде впарити навіть папуасам і ескімосам, то розповідатимуть про укр.спецнази, про партизанів. Бо про газовий балон в кіоску із шаурмою вже явно не канає.
Включайте критичне мислення, коли читаєте всі ці "думки експертів", "інформації високопосадовців" та інший подібний треш...
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16.08.2022 18:42 Відповісти
Так, це цілком можливо.
Вірогідно елітний підрозділ ракетних військ та артилерії.
Або наприклад елітний підрозділ повітряних сил.
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16.08.2022 19:01 Відповісти
Тут вчєні казали що поруч з Зємлєю мав пролєтіти астєроід,можє він тут тим часом залєтів.
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16.08.2022 21:12 Відповісти
 
 