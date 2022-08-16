До вибухів поблизу окупованого Джанкоя причетний "елітний український підрозділ", - NYT

До вибухів на військовій базі у Джанкойському районі окупованого Росією Криму причетний "елітний український підрозділ".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як повідомив виданню The New York Times український високопосадовець, ім'я якого не називають, "український підрозділ" діяв у тилу. Інших деталей він не розкрив.

Зауважимо, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр напередодні закликала не вірити інформаціям у статтях, де є посилання на "українських анонімних високопосадовців".

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"Я звертаюсь до всіх читачів, глядачів, якщо ви в будь-якому найавторитетнішому ЗМІ бачите, що якийсь невідомий працівник Міноборони без прізвища без імені, я рекомендую не вірити в цю інформацію", - сказала вона і додала, що дані щодо оперативних планів українських військ не підлягають поширенню.

Нагадаємо, у Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня пролунали вибухи. Пізніше міністерство оборони РФ підтвердило, що в районі села Майське Джанкойського району окупованого Криму сталася пожежа на майданчику з боєприпасами.

За попередньою інформацією, на території аеродрому рашисти розміщували близько 50 одиниць військової техніки.

У Збройних силах України вважають вибухи в Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму "недотриманням правил протипожежної безпеки".

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