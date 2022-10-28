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Новости Война
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Кадыров обвинил российского генерала Лапина в "сдаче линии обороны"

кадиров

Глава Чечни Рамзан Кадыров снова поддержал финансиста ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и раскритиковал командующего Центральным военным округом РФ генерал-полковника Александра Лапина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Кадырова.

Глава Чечни убежден, что именно из-за Лапина произошел прорыв ВСУ в районе населенных пунктов Терны, Торское и Ямпольевка.

"Повторяется история со сдачей линии обороны Красный Лиман. Один в один. И трагедию на этом участке мы пока избежали только за счет верного размещения сил на втором эшелоне линии обороны. Сейчас за Лапиным оборона Сватово и Макеевки.

Читайте: Данилов - "кадыровцам": Уходите из Украины и воюйте за независимость Ичкерии

Я задаюсь вопросами: никого не интересует, каким образом Лапин получил звезду за взятие Лисичанска, в котором он даже не был? Никого не интересует, как он умудрился сдать Красный Лиман и почему не было проверки? Никого не интересует, как он умудрился открыть брешь для противника и почему снова не было проверки? Никого не интересует, где он сейчас находится? Никого не интересует, кто его так хорошо прикрывает?

С этим нужно что-то делать, пока мы не потеряли парней и отбитые поселки. Как правильно заметил Евгений Викторович, нужны тактические и кадровые изменения. Сейчас, а не завтра", - заявив Кадиров.

Кадыров обвинил российского генерала Лапина в сдаче линии обороны 01

Напомним, генерал-полковник Александр Лапин, командующий российским Центральным военным округом, в начале весны наградил своего сына-танкиста, руководившего наступлением на украинские Сумы и Чернигов. Через несколько дней армия РФ ушла из этих областей.

Также читайте: Пригожин бросил вызов пропаганде Путина, скрывая поражения ЧВК "Вагнера" под Бахмутом, - ISW

Аналитики Института изучения войны еще 13 сентября сообщали, что после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области у российских оккупантов нет сил для укрепления новой линии фронта. Уже тогда шли активные бои за Лиман.

В конце месяца стало известно, что ВСУ окружили населенный пункт. Днем 1 октября в Восточной группировке ВСУ сообщили, что украинские войска вошли в город.

Позже Россия подтвердила бегство своих оккупационных войск из Лимана.

Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ответственность за отступление российских войск из Лимана несет командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин.

Также смотрите: "Братан, мы позицию не удержим, у нас уже 4 "трехсотых"", - российские солдаты объясняют свое отступление кадыровцам из заградительного отряда. ВИДЕО

армия РФ (19197) Кадыров Рамзан (801) Донецкая область (9636) Минобороны рф (928) Пригожин Евгений (399)


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Топ комментарии
+44
Главная опора ***** - уголовник пригожин и тупое животное рамзанка дыров.
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27.10.2022 22:58
+16
Вони ***** і замочать( сподіваюсь та уповаю) .
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27.10.2022 23:07
+16
Нехай рамзанка диров візьме ішака,назве його "лапін" і трахне.
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27.10.2022 23:10
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Главная опора ***** - уголовник пригожин и тупое животное рамзанка дыров.
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27.10.2022 22:58 Ответить
Вони ***** і замочать( сподіваюсь та уповаю) .
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27.10.2022 23:07 Ответить
Amen, sister.
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27.10.2022 23:08 Ответить
цьому міждународному злочинцю ка-Дирці вже давно пасує Бавовнятко
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27.10.2022 23:08 Ответить
Chechen supreme sheep fucker has spoken. But everyone just smells the shit coming out of his tiny mouth.
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27.10.2022 23:00 Ответить
tiny *tie smelly hairy sweaty wet * mouth )!
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27.10.2022 23:57 Ответить
Смешные у него генерал -полковники, все как на подбор.
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27.10.2022 23:01 Ответить
Ще гавкає ця мавпа з Сухумського мавпятника
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28.10.2022 02:08 Ответить
Оця мавпа не розуміє що ДЖИХАД це в перекладі СТАРАННІСТЬ( ДЖИХАД чого? Піськодрочення?) А от ГАЗАВАТ це війна з невірними. Правда оголошуючи ГАЗАВАТ треба не підтримувати невірних християн з Росії. Бо інакше такий ГАЗАВАТ це посміховисько над тим хто його оголосив
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28.10.2022 02:21 Ответить
Так. Джихад - борьба добра со злом, по бол'шей части эта борьба идет в душе каждого человека. Сделал доброе дело - джихад. Помог старушке перйти дорогу - джихад. Накормил бездомного - джихад. А газават обьявляется, когда самой религии угрожает опасность, а не потому, шо "вон те дон люди дон мне дон не нравятся дон"
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28.10.2022 02:33 Ответить
Мабуть вже скоро башкою дирова будуть грати в футбол
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27.10.2022 23:01 Ответить
Цього шакала свої завалять раніше чим успіє про це подумати
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27.10.2022 23:02 Ответить
Давай, кадирдон, мочи ВЕСЬ військовий округ генерала лапіна.

Он два таджика (чи хто вони там були) зробили більше користі, ніж твої sheepfuckers, як пише коментатор вище. Покажи чого ти вартий, напади зненацька на лапінців!
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27.10.2022 23:04 Ответить
Та да.Заставь этого Лапина перед собой извиниться и посади на бутылку.В любой очередности.
Амат Липтон сила.
Дон.
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27.10.2022 23:56 Ответить
Овцейоп таки вб'є ***** та захопить владу на раісє.
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27.10.2022 23:06 Ответить
нафіга цього гавнюка тік-токера взагалі на Цензорі цитувати?
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27.10.2022 23:09 Ответить
Котить бочку на самого *****?
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27.10.2022 23:10 Ответить
не бочку ,а здохлого барана
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27.10.2022 23:10 Ответить
Нехай рамзанка диров візьме ішака,назве його "лапін" і трахне.
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27.10.2022 23:10 Ответить
кадырке скоро пригодится домишко в Дубаях.... случайно лапин может бомбануть еще разок грозный как в 90-х
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27.10.2022 23:11 Ответить
Це те Торське що свинособаки пірамідками Гордона прикрилися?
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27.10.2022 23:12 Ответить
Чуєш, герой росії, приїзди і покомандуй! Тебе тут стільки людей чекає! І сальце вже приготоване
А як тебе чекають Чеченці з загону імені Джохара Дудаєва ти навіть не уявляєш! Тепла, навіть гаряча зустріч - гарантована! Ти тільки перестань молоть язиком, як баба, а приїзди!
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27.10.2022 23:13 Ответить
Лапин? Это у которого сына-полковника замочили на полигоне в белгородской области за неуважение к Аллаху?
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27.10.2022 23:15 Ответить
Детки, а кто это сделал? Лапин -фу, лапин какашка. Плюйте в лапина, детки. Бейте его!
Но самый главный вопрос - а кто же прикрывает лапина?
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27.10.2022 23:16 Ответить
А лапина прикрывает Шойгу. Шойгу главная цель Кадырова, чмо плешивое сдохнет и след презиком будет или Кадыров или Шойгу. Возможно в ФСБ хватит мозгов убрать Кадырова на след же день после смерти путина, иначе мир точно сгорит в ядерном пепле.
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27.10.2022 23:42 Ответить
Братан, чо-то я ваще загрустил. А не можешь то же самое, но повеселей?
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28.10.2022 00:07 Ответить
Тут дело в том, что лапин- генерал-полковник и овцейоп тоже стал генерал-полковником. Поэтому они соревнуются за право первым стать маршалом овцейопных войск, и в этом соревновании кадырка фаворит, т.к. половых партнёров-ослиц у него не в пример больше, чем у лапина.
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27.10.2022 23:18 Ответить
Значит хороший генерал. Назначить его министром обороны, а шойгу разжаловать в ефрейторы
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27.10.2022 23:22 Ответить
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28.10.2022 00:10 Ответить
на втором эшелоне вылавливают и возвращают на передовую... ну-ну...
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28.10.2022 00:12 Ответить
У бою з українцями брали участь сини глави Чечні рамзана кадирова, Ахмат, Елі і Адам, якім 16, 15 і 14 років. Про це кадиров написав у своєму Телеґрам-каналі.

Сини кадирова просто звикають до смаку людської крові, адже свого першого росіянина рамзана кадиров убив в шістнадцятирічному віці.
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28.10.2022 00:21 Ответить
Бреше як завжди.
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28.10.2022 01:24 Ответить
курво на тебе разбор воеваний детей сего трусливого барана https://www.youtube.com/watch?v=_HdVV-tmr8Y Дети Кадырова на передовой? | Разоблачение фейка
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28.10.2022 01:37 Ответить
капец, русских генералов какой-то чеченец мокает.

русским самим не стыдно?

и это путин всё разрешает!
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28.10.2022 00:45 Ответить
Нехай приїздить в Україну і сам "навчить генералів воювати". Інакше він просто балабол і "дурілка картонная".
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28.10.2022 01:20 Ответить
генералфельдмаршах баранних войск парашки
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28.10.2022 01:48 Ответить
Бородата-макака , нічим не краща за нашу зелену-макаку , лише є одна відмінність - наша зелена-макака перед ним вибачалася .
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28.10.2022 02:25 Ответить
Цей олігофрен зовсім не знає історії. Колись 'дику дивізію' хлопці Нестора Івановича практично знищили. ******* тікали сотні кілометрів. Ті хто вижив, сцялись від страху до самої смерті, коли чули українську мову.
І знов іх нащадки прийшли к нам, - ім що, сподобалось?!?!
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28.10.2022 08:12 Ответить
треба дорубати
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28.10.2022 08:52 Ответить
сподіваюсь дон-га..дон генералу голову відріже
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28.10.2022 08:14 Ответить
Про факт сварок між чеченцями та російським генеральским корпусом писалось давно але в це не вірилось..
Зрештою час показує, що даний факт має місце і це не може не тішить
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28.10.2022 10:25 Ответить
Позор чеченского народа уже стал похож на опухшего колобка.
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28.10.2022 10:27 Ответить
"Москва, 28 октября - АиФ-Москва.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что во время артобстрела в Херсонской области погибли 23 чеченских бойца, еще 58 получили ранения.

В своем Telegram-канале он выразил соболезнования семьям погибших, сказав, что «чеченцы участвуют в джихаде, сражаясь против сил иблиса». Кадыров также пообещал заботиться о семьях погибших.
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28.10.2022 10:43 Ответить
Лапіна замочили
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29.10.2022 21:00 Ответить
 
 