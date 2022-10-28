Кадыров обвинил российского генерала Лапина в "сдаче линии обороны"
Глава Чечни Рамзан Кадыров снова поддержал финансиста ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и раскритиковал командующего Центральным военным округом РФ генерал-полковника Александра Лапина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Кадырова.
Глава Чечни убежден, что именно из-за Лапина произошел прорыв ВСУ в районе населенных пунктов Терны, Торское и Ямпольевка.
"Повторяется история со сдачей линии обороны Красный Лиман. Один в один. И трагедию на этом участке мы пока избежали только за счет верного размещения сил на втором эшелоне линии обороны. Сейчас за Лапиным оборона Сватово и Макеевки.
Я задаюсь вопросами: никого не интересует, каким образом Лапин получил звезду за взятие Лисичанска, в котором он даже не был? Никого не интересует, как он умудрился сдать Красный Лиман и почему не было проверки? Никого не интересует, как он умудрился открыть брешь для противника и почему снова не было проверки? Никого не интересует, где он сейчас находится? Никого не интересует, кто его так хорошо прикрывает?
С этим нужно что-то делать, пока мы не потеряли парней и отбитые поселки. Как правильно заметил Евгений Викторович, нужны тактические и кадровые изменения. Сейчас, а не завтра", - заявив Кадиров.
Напомним, генерал-полковник Александр Лапин, командующий российским Центральным военным округом, в начале весны наградил своего сына-танкиста, руководившего наступлением на украинские Сумы и Чернигов. Через несколько дней армия РФ ушла из этих областей.
Аналитики Института изучения войны еще 13 сентября сообщали, что после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области у российских оккупантов нет сил для укрепления новой линии фронта. Уже тогда шли активные бои за Лиман.
В конце месяца стало известно, что ВСУ окружили населенный пункт. Днем 1 октября в Восточной группировке ВСУ сообщили, что украинские войска вошли в город.
Позже Россия подтвердила бегство своих оккупационных войск из Лимана.
Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ответственность за отступление российских войск из Лимана несет командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин.
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Он два таджика (чи хто вони там були) зробили більше користі, ніж твої sheepfuckers, як пише коментатор вище. Покажи чого ти вартий, напади зненацька на лапінців!
АматЛиптон сила.
Дон.
А як тебе чекають Чеченці з загону імені Джохара Дудаєва ти навіть не уявляєш! Тепла, навіть гаряча зустріч - гарантована! Ти тільки перестань молоть язиком, як баба, а приїзди!
Но самый главный вопрос - а кто же прикрывает лапина?
Сини кадирова просто звикають до смаку людської крові, адже свого першого росіянина рамзана кадиров убив в шістнадцятирічному віці.
русским самим не стыдно?
и это путин всё разрешает!
І знов іх нащадки прийшли к нам, - ім що, сподобалось?!?!
Зрештою час показує, що даний факт має місце і це не може не тішить
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что во время артобстрела в Херсонской области погибли 23 чеченских бойца, еще 58 получили ранения.
В своем Telegram-канале он выразил соболезнования семьям погибших, сказав, что «чеченцы участвуют в джихаде, сражаясь против сил иблиса». Кадыров также пообещал заботиться о семьях погибших.