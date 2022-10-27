Кадиров звинуватив російського генерала Лапіна у "здачі лінії оборони"

Глава Чечні Рамзан Кадиров знову підтримав фінансиста ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та розкритикував командувача Центрального військового округу РФ генерал-полковника Олександра Лапіна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Кадирова.

Глава Чечні переконаний, що саме через Лапіна стався прорив ЗСУ в районі населених пунктів Терни, Торське та Ямполівка.

"Повторяется история со сдачей линии обороны Красный Лиман. Один в один. И трагедию на этом участке мы пока избежали только за счет верного размещения сил на втором эшелоне линии обороны. Сейчас за Лапиным оборона Сватово и Макеевки.

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Я задаюсь вопросами: никого не интересует, каким образом Лапин получил звезду за взятие Лисичанска, в котором он даже не был? Никого не интересует, как он умудрился сдать Красный Лиман и почему не было проверки? Никого не интересует, как он умудрился открыть брешь для противника и почему снова не было проверки? Никого не интересует, где он сейчас находится? Никого не интересует, кто его так хорошо прикрывает?

С этим нужно что-то делать, пока мы не потеряли парней и отбитые поселки. Как правильно заметил Евгений Викторович, нужны тактические и кадровые изменения. Сейчас, а не завтра", - заявив Кадиров.

Нагадаємо, генерал-полковник Олександр Лапін, командувач російського Центрального військового округу, на початку весни нагородив свого сина-танкіста, який керував наступом на українські Суми та Чернігів. За кілька днів армія РФ пішла з цих областей.

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Аналітики Інституту вивчення війни ще 13 вересня повідомляли, що після успішного контрнаступу ЗСУ в Харківській області російські окупанти не мають сили для зміцнення нової лінії фронту. Вже тоді тривали активні бої за Лиман.

Наприкінці місяця стало відомо, що ЗСУ оточили населений пункт. Вдень 1 жовтня у Східному угрупованні ЗСУ повідомили, що українські війська зайшли в місто.

Згодом Росія підтвердила втечу своїх окупаційних військ з Лиману.

Тоді глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що відповідальність за відступ російських військ з Лиману несе командувач Центрального військового округу генерал-полковник Олександр Лапін.

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