Кадиров звинуватив російського генерала Лапіна у "здачі лінії оборони"
Глава Чечні Рамзан Кадиров знову підтримав фінансиста ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та розкритикував командувача Центрального військового округу РФ генерал-полковника Олександра Лапіна.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Кадирова.
Глава Чечні переконаний, що саме через Лапіна стався прорив ЗСУ в районі населених пунктів Терни, Торське та Ямполівка.
"Повторяется история со сдачей линии обороны Красный Лиман. Один в один. И трагедию на этом участке мы пока избежали только за счет верного размещения сил на втором эшелоне линии обороны. Сейчас за Лапиным оборона Сватово и Макеевки.
Я задаюсь вопросами: никого не интересует, каким образом Лапин получил звезду за взятие Лисичанска, в котором он даже не был? Никого не интересует, как он умудрился сдать Красный Лиман и почему не было проверки? Никого не интересует, как он умудрился открыть брешь для противника и почему снова не было проверки? Никого не интересует, где он сейчас находится? Никого не интересует, кто его так хорошо прикрывает?
С этим нужно что-то делать, пока мы не потеряли парней и отбитые поселки. Как правильно заметил Евгений Викторович, нужны тактические и кадровые изменения. Сейчас, а не завтра", - заявив Кадиров.
Нагадаємо, генерал-полковник Олександр Лапін, командувач російського Центрального військового округу, на початку весни нагородив свого сина-танкіста, який керував наступом на українські Суми та Чернігів. За кілька днів армія РФ пішла з цих областей.
Аналітики Інституту вивчення війни ще 13 вересня повідомляли, що після успішного контрнаступу ЗСУ в Харківській області російські окупанти не мають сили для зміцнення нової лінії фронту. Вже тоді тривали активні бої за Лиман.
Наприкінці місяця стало відомо, що ЗСУ оточили населений пункт. Вдень 1 жовтня у Східному угрупованні ЗСУ повідомили, що українські війська зайшли в місто.
Згодом Росія підтвердила втечу своїх окупаційних військ з Лиману.
Тоді глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що відповідальність за відступ російських військ з Лиману несе командувач Центрального військового округу генерал-полковник Олександр Лапін.
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Он два таджика (чи хто вони там були) зробили більше користі, ніж твої sheepfuckers, як пише коментатор вище. Покажи чого ти вартий, напади зненацька на лапінців!
АматЛиптон сила.
Дон.
А як тебе чекають Чеченці з загону імені Джохара Дудаєва ти навіть не уявляєш! Тепла, навіть гаряча зустріч - гарантована! Ти тільки перестань молоть язиком, як баба, а приїзди!
Но самый главный вопрос - а кто же прикрывает лапина?
Сини кадирова просто звикають до смаку людської крові, адже свого першого росіянина рамзана кадиров убив в шістнадцятирічному віці.
русским самим не стыдно?
и это путин всё разрешает!
І знов іх нащадки прийшли к нам, - ім що, сподобалось?!?!
Зрештою час показує, що даний факт має місце і це не може не тішить
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что во время артобстрела в Херсонской области погибли 23 чеченских бойца, еще 58 получили ранения.
В своем Telegram-канале он выразил соболезнования семьям погибших, сказав, что «чеченцы участвуют в джихаде, сражаясь против сил иблиса». Кадыров также пообещал заботиться о семьях погибших.