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Новини Війна
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Кадиров звинуватив російського генерала Лапіна у "здачі лінії оборони"

кадиров

Глава Чечні Рамзан Кадиров знову підтримав фінансиста ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та розкритикував командувача Центрального військового округу РФ генерал-полковника Олександра Лапіна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Кадирова.

Глава Чечні переконаний, що саме через Лапіна стався прорив ЗСУ в районі населених пунктів Терни, Торське та Ямполівка.

"Повторяется история со сдачей линии обороны Красный Лиман. Один в один. И трагедию на этом участке мы пока избежали только за счет верного размещения сил на втором эшелоне линии обороны. Сейчас за Лапиным оборона Сватово и Макеевки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ завдали удару по місцю дислокації "кадирівців": 40 окупантів ліквідовано, 60 - поранено. ВIДЕО

Я задаюсь вопросами: никого не интересует, каким образом Лапин получил звезду за взятие Лисичанска, в котором он даже не был? Никого не интересует, как он умудрился сдать Красный Лиман и почему не было проверки? Никого не интересует, как он умудрился открыть брешь для противника и почему снова не было проверки? Никого не интересует, где он сейчас находится? Никого не интересует, кто его так хорошо прикрывает?

С этим нужно что-то делать, пока мы не потеряли парней и отбитые поселки. Как правильно заметил Евгений Викторович, нужны тактические и кадровые изменения. Сейчас, а не завтра", - заявив Кадиров.

Кадиров звинуватив російського генерала Лапіна у здачі лінії оборони 01

Нагадаємо, генерал-полковник Олександр Лапін, командувач російського Центрального військового округу, на початку весни нагородив свого сина-танкіста, який керував наступом на українські Суми та Чернігів. За кілька днів армія РФ пішла з цих областей.

Також читайте: Пригожин кинув виклик пропаганді Путіна, приховуючи поразки ПВК "Вагнера" під Бахмутом, - ISW

Аналітики Інституту вивчення війни ще 13 вересня повідомляли, що після успішного контрнаступу ЗСУ в Харківській області російські окупанти не мають сили для зміцнення нової лінії фронту. Вже тоді тривали активні бої за Лиман.

Наприкінці місяця стало відомо, що ЗСУ оточили населений пункт. Вдень 1 жовтня у Східному угрупованні ЗСУ повідомили, що українські війська зайшли в місто.

Згодом Росія підтвердила втечу своїх окупаційних військ з Лиману.

Тоді глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що відповідальність за відступ російських військ з Лиману несе командувач Центрального військового округу генерал-полковник Олександр Лапін.

Читайте також: Кадиров вважає "слабкими" удари РФ по Україні і вимагає "стерти з землі міста"

Автор: 

армія рф (17373) Кадиров Рамзан (527) Донецька область (8459) Міноборони рф (707) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+44
Главная опора ***** - уголовник пригожин и тупое животное рамзанка дыров.
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27.10.2022 22:58
+16
Вони ***** і замочать( сподіваюсь та уповаю) .
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27.10.2022 23:07
+16
Нехай рамзанка диров візьме ішака,назве його "лапін" і трахне.
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27.10.2022 23:10
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Главная опора ***** - уголовник пригожин и тупое животное рамзанка дыров.
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27.10.2022 22:58 Відповісти
Вони ***** і замочать( сподіваюсь та уповаю) .
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27.10.2022 23:07 Відповісти
Amen, sister.
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27.10.2022 23:08 Відповісти
цьому міждународному злочинцю ка-Дирці вже давно пасує Бавовнятко
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27.10.2022 23:08 Відповісти
Chechen supreme sheep fucker has spoken. But everyone just smells the shit coming out of his tiny mouth.
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27.10.2022 23:00 Відповісти
tiny *tie smelly hairy sweaty wet * mouth )!
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27.10.2022 23:57 Відповісти
Смешные у него генерал -полковники, все как на подбор.
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27.10.2022 23:01 Відповісти
Ще гавкає ця мавпа з Сухумського мавпятника
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28.10.2022 02:08 Відповісти
Оця мавпа не розуміє що ДЖИХАД це в перекладі СТАРАННІСТЬ( ДЖИХАД чого? Піськодрочення?) А от ГАЗАВАТ це війна з невірними. Правда оголошуючи ГАЗАВАТ треба не підтримувати невірних християн з Росії. Бо інакше такий ГАЗАВАТ це посміховисько над тим хто його оголосив
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28.10.2022 02:21 Відповісти
Так. Джихад - борьба добра со злом, по бол'шей части эта борьба идет в душе каждого человека. Сделал доброе дело - джихад. Помог старушке перйти дорогу - джихад. Накормил бездомного - джихад. А газават обьявляется, когда самой религии угрожает опасность, а не потому, шо "вон те дон люди дон мне дон не нравятся дон"
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28.10.2022 02:33 Відповісти
Мабуть вже скоро башкою дирова будуть грати в футбол
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27.10.2022 23:01 Відповісти
Цього шакала свої завалять раніше чим успіє про це подумати
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27.10.2022 23:02 Відповісти
Давай, кадирдон, мочи ВЕСЬ військовий округ генерала лапіна.

Он два таджика (чи хто вони там були) зробили більше користі, ніж твої sheepfuckers, як пише коментатор вище. Покажи чого ти вартий, напади зненацька на лапінців!
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27.10.2022 23:04 Відповісти
Та да.Заставь этого Лапина перед собой извиниться и посади на бутылку.В любой очередности.
Амат Липтон сила.
Дон.
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27.10.2022 23:56 Відповісти
Овцейоп таки вб'є ***** та захопить владу на раісє.
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27.10.2022 23:06 Відповісти
нафіга цього гавнюка тік-токера взагалі на Цензорі цитувати?
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27.10.2022 23:09 Відповісти
Котить бочку на самого *****?
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27.10.2022 23:10 Відповісти
не бочку ,а здохлого барана
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27.10.2022 23:10 Відповісти
Нехай рамзанка диров візьме ішака,назве його "лапін" і трахне.
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27.10.2022 23:10 Відповісти
кадырке скоро пригодится домишко в Дубаях.... случайно лапин может бомбануть еще разок грозный как в 90-х
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27.10.2022 23:11 Відповісти
Це те Торське що свинособаки пірамідками Гордона прикрилися?
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27.10.2022 23:12 Відповісти
Чуєш, герой росії, приїзди і покомандуй! Тебе тут стільки людей чекає! І сальце вже приготоване
А як тебе чекають Чеченці з загону імені Джохара Дудаєва ти навіть не уявляєш! Тепла, навіть гаряча зустріч - гарантована! Ти тільки перестань молоть язиком, як баба, а приїзди!
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27.10.2022 23:13 Відповісти
Лапин? Это у которого сына-полковника замочили на полигоне в белгородской области за неуважение к Аллаху?
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27.10.2022 23:15 Відповісти
Детки, а кто это сделал? Лапин -фу, лапин какашка. Плюйте в лапина, детки. Бейте его!
Но самый главный вопрос - а кто же прикрывает лапина?
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27.10.2022 23:16 Відповісти
А лапина прикрывает Шойгу. Шойгу главная цель Кадырова, чмо плешивое сдохнет и след презиком будет или Кадыров или Шойгу. Возможно в ФСБ хватит мозгов убрать Кадырова на след же день после смерти путина, иначе мир точно сгорит в ядерном пепле.
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27.10.2022 23:42 Відповісти
Братан, чо-то я ваще загрустил. А не можешь то же самое, но повеселей?
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28.10.2022 00:07 Відповісти
Тут дело в том, что лапин- генерал-полковник и овцейоп тоже стал генерал-полковником. Поэтому они соревнуются за право первым стать маршалом овцейопных войск, и в этом соревновании кадырка фаворит, т.к. половых партнёров-ослиц у него не в пример больше, чем у лапина.
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27.10.2022 23:18 Відповісти
Значит хороший генерал. Назначить его министром обороны, а шойгу разжаловать в ефрейторы
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27.10.2022 23:22 Відповісти
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28.10.2022 00:10 Відповісти
на втором эшелоне вылавливают и возвращают на передовую... ну-ну...
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28.10.2022 00:12 Відповісти
У бою з українцями брали участь сини глави Чечні рамзана кадирова, Ахмат, Елі і Адам, якім 16, 15 і 14 років. Про це кадиров написав у своєму Телеґрам-каналі.

Сини кадирова просто звикають до смаку людської крові, адже свого першого росіянина рамзана кадиров убив в шістнадцятирічному віці.
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28.10.2022 00:21 Відповісти
Бреше як завжди.
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28.10.2022 01:24 Відповісти
курво на тебе разбор воеваний детей сего трусливого барана https://www.youtube.com/watch?v=_HdVV-tmr8Y Дети Кадырова на передовой? | Разоблачение фейка
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28.10.2022 01:37 Відповісти
капец, русских генералов какой-то чеченец мокает.

русским самим не стыдно?

и это путин всё разрешает!
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28.10.2022 00:45 Відповісти
Нехай приїздить в Україну і сам "навчить генералів воювати". Інакше він просто балабол і "дурілка картонная".
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28.10.2022 01:20 Відповісти
генералфельдмаршах баранних войск парашки
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28.10.2022 01:48 Відповісти
Бородата-макака , нічим не краща за нашу зелену-макаку , лише є одна відмінність - наша зелена-макака перед ним вибачалася .
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28.10.2022 02:25 Відповісти
Цей олігофрен зовсім не знає історії. Колись 'дику дивізію' хлопці Нестора Івановича практично знищили. ******* тікали сотні кілометрів. Ті хто вижив, сцялись від страху до самої смерті, коли чули українську мову.
І знов іх нащадки прийшли к нам, - ім що, сподобалось?!?!
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28.10.2022 08:12 Відповісти
треба дорубати
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28.10.2022 08:52 Відповісти
сподіваюсь дон-га..дон генералу голову відріже
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28.10.2022 08:14 Відповісти
Про факт сварок між чеченцями та російським генеральским корпусом писалось давно але в це не вірилось..
Зрештою час показує, що даний факт має місце і це не може не тішить
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28.10.2022 10:25 Відповісти
Позор чеченского народа уже стал похож на опухшего колобка.
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28.10.2022 10:27 Відповісти
"Москва, 28 октября - АиФ-Москва.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что во время артобстрела в Херсонской области погибли 23 чеченских бойца, еще 58 получили ранения.

В своем Telegram-канале он выразил соболезнования семьям погибших, сказав, что «чеченцы участвуют в джихаде, сражаясь против сил иблиса». Кадыров также пообещал заботиться о семьях погибших.
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28.10.2022 10:43 Відповісти
Лапіна замочили
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29.10.2022 21:00 Відповісти
 
 