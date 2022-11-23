РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8591 посетитель онлайн
Новости Война
11 921 31

Срочное заседание Совбеза ООН начнется в 23:00 по Киеву, - AFP

оон,зеленський,радбез

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на срочном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном последним ракетным ударам России.

Об этом сообщили агентству AFP дипломатические источники, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Зеленский выступит на экстренных дебатах, созванных по запросу Украины, которые должны начаться в 16:00 по местному времени в Нью-Йорке (в 23:00 по Киеву).

Напомним, днем ​​23 ноября была объявлена ​​воздушная тревога в большинстве областей Украины. Сообщалось о взрывах в Одесской и Николаевской областях.

Читайте также: Залужный о ракетных обстрелах: Россия не может одолеть ВСУ, поэтому ведет войну с мирными гражданами, ТЭС и больницами

Жители Киева слышали звуки взрывов в разных районах. По информации властей, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Известно о погибших и пострадавших.

На Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС отключены все энергоблоки, Запорожская перешла в режим полного блэкаута.

Воздушные силы сообщают, что Россия выпустила по Украине 70 крылатых ракет, ПВО уничтожила 51. По данным Нацполиции, российские ракеты попали по 16 объектам инфраструктуры, погибли шесть человек.

Президент Владимир Зеленский ранее поручил послу Украины в ООН потребовать созыва заседания Совбеза ООН через российские ракетные удары в среду.

Читайте также: Все службы работают, мы все это восстановим и все это пройдем, - Зеленский о последствиях повреждения инфраструктуры

Автор: 

Зеленский Владимир (20922) обстрел (27972) Совбез ООН (1123)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
показать весь комментарий
23.11.2022 20:41 Ответить
+12
Выразят озабоченность очередную....
показать весь комментарий
23.11.2022 20:42 Ответить
+12
********* насрет на стол в этот раз?
показать весь комментарий
23.11.2022 20:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
23.11.2022 20:40 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2022 20:41 Ответить
Маска симпатичніша, ніж воно в реалі
показать весь комментарий
23.11.2022 20:44 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2022 20:42 Ответить
Не ображайте аутистів, це добрі та симпатичні люди, особливо діти.
показать весь комментарий
23.11.2022 21:07 Ответить
Особливо Маск.
показать весь комментарий
23.11.2022 22:16 Ответить
Выразят озабоченность очередную....
показать весь комментарий
23.11.2022 20:42 Ответить
Термінове засідання старих імпотентів...
показать весь комментарий
23.11.2022 20:44 Ответить
без допомоги яких ти би уже давно облизував кацапські чоботи
показать весь комментарий
23.11.2022 20:47 Ответить
********* насрет на стол в этот раз?
показать весь комментарий
23.11.2022 20:46 Ответить
Не насрет, а озаботившись очередной глубокой озабоченностью, озабоченно покакает с высооооокой трибуны на глубоко озабоченных озабоченцев
показать весь комментарий
23.11.2022 20:51 Ответить
Він покаже відривок з Володаря Персня де роханці атакували орків під стінами Мінас Тіріту і заявить що це українці займаються геноцидом орків.
показать весь комментарий
23.11.2022 20:53 Ответить
Апять виразят азабочєную азабочєнасть...
показать весь комментарий
23.11.2022 20:50 Ответить
Добре що почнеться, головне,чим закінчиться...
показать весь комментарий
23.11.2022 20:52 Ответить
Если предложить Academi выкрасть весь этот бл#дский Совбез и провести заседание в окопах под Бахмутом. Через сколько сек этого "заседания"они прозреют (ну, кто в живых останется)?
показать весь комментарий
23.11.2022 20:52 Ответить
зараз кацапи в радбезі оон, зі своїм сраним вєто, засудять самі себе...
це таке оонівське знущяння?
показать весь комментарий
23.11.2022 20:57 Ответить
Озабоченість сотий Левел!
показать весь комментарий
23.11.2022 21:02 Ответить
Імпотентна організація. Нащо то гів.но слухати?
показать весь комментарий
23.11.2022 21:03 Ответить
У світі з'явився новий Гітлер. Але визнати це, виявляється, півсвіту не може: то гроші, то страшно!
показать весь комментарий
23.11.2022 21:11 Ответить
їх у світі цілий пучок - асад, ким чен ір, хомейні, пуйло, в африці ще там ціла купа.
показать весь комментарий
23.11.2022 21:31 Ответить
А на х*я воно кому треба покі там підаросси?
показать весь комментарий
23.11.2022 21:28 Ответить
Придет время, когда диктатор РФ путин ответит за все свои преступления против Украины. "Этот конфликт электричества и путина завершится тем, что к стулу путина таки будет подведено 2700 вольт очень хорошего переменного тока. А поскольку мы знаем, что история очень любит показывать язык и гримасничать, нельзя исключать, что этот ток будет сделано на украинских ТЭС или АЭС"
показать весь комментарий
23.11.2022 21:28 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2022 21:57 Ответить
Нах#р це ООН без зубе зі своїми засіданнями
показать весь комментарий
23.11.2022 21:30 Ответить
🤡🤡🤡
показать весь комментарий
23.11.2022 21:41 Ответить
Чергове - термінове.... Будуть в черговий раз пробувать у імпотента щось піднять....
До речі, якщо ерефію визнано терористом - як вони можуть бути присутні у радбезі?
показать весь комментарий
23.11.2022 21:43 Ответить
Самая азабоченая азабоченость сичас так ниабхадима!
показать весь комментарий
23.11.2022 21:53 Ответить
Пропоную засідання ООН проводити без світла в знак солідарності з УКРАІНОЙ
І в світі можно запустити ФЛЕШ МОБ - година без світла в знак підтримки України
показать весь комментарий
23.11.2022 22:09 Ответить
Немного юмора:
"После Победы Украины, некий депутат Верховной Рады выступил с ее трибуны в поддержку Закона о запрете оборота огнестрельного оружия. Большинство парламентариев, коллективно выбросило своего коллегу из окна Рады. Закон о легализации оружия был проголосован единогласно.".
показать весь комментарий
23.11.2022 23:12 Ответить
Україні потрібно ракети поставити, щоб мати можливість надаватни отвєтні удари!
А не грати в ваше пво!
показать весь комментарий
23.11.2022 23:23 Ответить
 
 