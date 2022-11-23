Срочное заседание Совбеза ООН начнется в 23:00 по Киеву, - AFP
Президент Украины Владимир Зеленский выступит на срочном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном последним ракетным ударам России.
Об этом сообщили агентству AFP дипломатические источники, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Зеленский выступит на экстренных дебатах, созванных по запросу Украины, которые должны начаться в 16:00 по местному времени в Нью-Йорке (в 23:00 по Киеву).
Напомним, днем 23 ноября была объявлена воздушная тревога в большинстве областей Украины. Сообщалось о взрывах в Одесской и Николаевской областях.
Жители Киева слышали звуки взрывов в разных районах. По информации властей, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Известно о погибших и пострадавших.
На Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС отключены все энергоблоки, Запорожская перешла в режим полного блэкаута.
Воздушные силы сообщают, что Россия выпустила по Украине 70 крылатых ракет, ПВО уничтожила 51. По данным Нацполиции, российские ракеты попали по 16 объектам инфраструктуры, погибли шесть человек.
Президент Владимир Зеленский ранее поручил послу Украины в ООН потребовать созыва заседания Совбеза ООН через российские ракетные удары в среду.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це таке оонівське знущяння?
До речі, якщо ерефію визнано терористом - як вони можуть бути присутні у радбезі?
І в світі можно запустити ФЛЕШ МОБ - година без світла в знак підтримки України
"После Победы Украины, некий депутат Верховной Рады выступил с ее трибуны в поддержку Закона о запрете оборота огнестрельного оружия. Большинство парламентариев, коллективно выбросило своего коллегу из окна Рады. Закон о легализации оружия был проголосован единогласно.".
А не грати в ваше пво!