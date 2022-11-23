Термінове засідання Радбезу ООН почнеться о 23:00 за Києвом, - AFP
Президент України Володимир Зеленський виступить на терміновому засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому останнім ракетним ударам Росії.
Про це повідомили агентству AFP дипломатичні джерела, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Зеленський виступить на екстрених дебатах, скликаних на прохання України, які повинні початися о 16:00 за місцевим часом в Нью-Йорку (о 23:00 за Києвом).
Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині та Миколаївщині.
Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.
На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.
Повітряні сили повідомляють, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули шестеро людей.
Президент Володимир Зеленський раніше доручив послу України в ООН вимагати скликання засідання Ради безпеки ООН через російські ракетні удари у середу.
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це таке оонівське знущяння?
До речі, якщо ерефію визнано терористом - як вони можуть бути присутні у радбезі?
І в світі можно запустити ФЛЕШ МОБ - година без світла в знак підтримки України
"После Победы Украины, некий депутат Верховной Рады выступил с ее трибуны в поддержку Закона о запрете оборота огнестрельного оружия. Большинство парламентариев, коллективно выбросило своего коллегу из окна Рады. Закон о легализации оружия был проголосован единогласно.".
А не грати в ваше пво!