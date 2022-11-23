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Термінове засідання Радбезу ООН почнеться о 23:00 за Києвом, - AFP

оон,зеленський,радбез

Президент України Володимир Зеленський виступить на терміновому засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому останнім ракетним ударам Росії.

Про це повідомили агентству AFP дипломатичні джерела, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Зеленський виступить на екстрених дебатах, скликаних на прохання України, які повинні початися о 16:00 за місцевим часом в Нью-Йорку (о 23:00 за Києвом).

Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині та Миколаївщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужний про ракетні обстріли: Росія неспроможна здолати ЗСУ, тому веде війну з мирними громадянами, ТЕС та лікарнями

Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.

Повітряні сили повідомляють, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули шестеро людей.

Президент Володимир Зеленський раніше доручив послу України в ООН вимагати скликання засідання Ради безпеки ООН через російські ракетні удари у середу.

Також читайте: Всі служби працюють, ми все це відновимо і все це пройдемо, - Зеленський про наслідки пошкодження інфраструктури

Автор: 

Зеленський Володимир (24413) обстріл (29302) Радбез ООН (869)


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Топ коментарі
+17
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23.11.2022 20:41 Відповісти
+12
Выразят озабоченность очередную....
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23.11.2022 20:42 Відповісти
+12
********* насрет на стол в этот раз?
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23.11.2022 20:46 Відповісти
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23.11.2022 20:40 Відповісти
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23.11.2022 20:41 Відповісти
Маска симпатичніша, ніж воно в реалі
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23.11.2022 20:44 Відповісти
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23.11.2022 20:42 Відповісти
Не ображайте аутистів, це добрі та симпатичні люди, особливо діти.
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23.11.2022 21:07 Відповісти
Особливо Маск.
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23.11.2022 22:16 Відповісти
Выразят озабоченность очередную....
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23.11.2022 20:42 Відповісти
Термінове засідання старих імпотентів...
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23.11.2022 20:44 Відповісти
без допомоги яких ти би уже давно облизував кацапські чоботи
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23.11.2022 20:47 Відповісти
********* насрет на стол в этот раз?
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23.11.2022 20:46 Відповісти
Не насрет, а озаботившись очередной глубокой озабоченностью, озабоченно покакает с высооооокой трибуны на глубоко озабоченных озабоченцев
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23.11.2022 20:51 Відповісти
Він покаже відривок з Володаря Персня де роханці атакували орків під стінами Мінас Тіріту і заявить що це українці займаються геноцидом орків.
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23.11.2022 20:53 Відповісти
Апять виразят азабочєную азабочєнасть...
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23.11.2022 20:50 Відповісти
Добре що почнеться, головне,чим закінчиться...
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23.11.2022 20:52 Відповісти
Если предложить Academi выкрасть весь этот бл#дский Совбез и провести заседание в окопах под Бахмутом. Через сколько сек этого "заседания"они прозреют (ну, кто в живых останется)?
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23.11.2022 20:52 Відповісти
зараз кацапи в радбезі оон, зі своїм сраним вєто, засудять самі себе...
це таке оонівське знущяння?
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23.11.2022 20:57 Відповісти
Озабоченість сотий Левел!
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23.11.2022 21:02 Відповісти
Імпотентна організація. Нащо то гів.но слухати?
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23.11.2022 21:03 Відповісти
У світі з'явився новий Гітлер. Але визнати це, виявляється, півсвіту не може: то гроші, то страшно!
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23.11.2022 21:11 Відповісти
їх у світі цілий пучок - асад, ким чен ір, хомейні, пуйло, в африці ще там ціла купа.
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23.11.2022 21:31 Відповісти
А на х*я воно кому треба покі там підаросси?
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23.11.2022 21:28 Відповісти
Придет время, когда диктатор РФ путин ответит за все свои преступления против Украины. "Этот конфликт электричества и путина завершится тем, что к стулу путина таки будет подведено 2700 вольт очень хорошего переменного тока. А поскольку мы знаем, что история очень любит показывать язык и гримасничать, нельзя исключать, что этот ток будет сделано на украинских ТЭС или АЭС"
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23.11.2022 21:28 Відповісти
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23.11.2022 21:57 Відповісти
Нах#р це ООН без зубе зі своїми засіданнями
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23.11.2022 21:30 Відповісти
🤡🤡🤡
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23.11.2022 21:41 Відповісти
Чергове - термінове.... Будуть в черговий раз пробувать у імпотента щось піднять....
До речі, якщо ерефію визнано терористом - як вони можуть бути присутні у радбезі?
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23.11.2022 21:43 Відповісти
Самая азабоченая азабоченость сичас так ниабхадима!
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23.11.2022 21:53 Відповісти
Пропоную засідання ООН проводити без світла в знак солідарності з УКРАІНОЙ
І в світі можно запустити ФЛЕШ МОБ - година без світла в знак підтримки України
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23.11.2022 22:09 Відповісти
Немного юмора:
"После Победы Украины, некий депутат Верховной Рады выступил с ее трибуны в поддержку Закона о запрете оборота огнестрельного оружия. Большинство парламентариев, коллективно выбросило своего коллегу из окна Рады. Закон о легализации оружия был проголосован единогласно.".
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23.11.2022 23:12 Відповісти
Україні потрібно ракети поставити, щоб мати можливість надаватни отвєтні удари!
А не грати в ваше пво!
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23.11.2022 23:23 Відповісти
 
 