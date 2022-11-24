Зеленский на заседании Совбеза ООН призвал поддержать "украинскую формулу мира"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на срочном заседании Совета Безопасности ООН вечером 23 ноября в режиме видеоконференции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Президент призвал ООН осудить ракетные удары россиян по энергетической инфраструктуре: "Пока Украина предлагает мирный план из десяти пунктов, рф отвечает ракетами. Мы ждем реакции на террор россии. Нам нужны системы ПВО. Пора поддержать украинскую формулу мира".

Зеленский также пригласил представителей ООН приехать и посмотреть на то, что россия сделала с украинской инфраструктурой.

"Террористическое государство не может участвовать в каких-либо голосованиях, касающихся его агрессии. Это тупиковая ситуация, когда ведущая войну сторона блокирует любую попытку от имени Совета Безопасности ООН выполнить свой мандат".

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По словам президента, россия делает все, чтобы "генератор энергии был более мощным инструментом, чем устав ООН". Но ООН может исправить эту ситуацию, чтобы "не быть заложниками одного международного террориста – россии", добавил он.

Также Зеленский отметил, что обстрел критической инфраструктуры Украины является российской формулой террора, от которого страдает не только Украина, но и соседние государства.

В условиях, когда температура ниже нуля, и десятки миллионов людей остаются без электроэнергии, отопления, воды - "это оружие массового уничтожения, это очевидное преступление против человечности", констатировал Президент Украины.

Напомним, днем ​​23 ноября была объявлена ​​воздушная тревога в большинстве областей Украины. Сообщалось о взрывах в Одесской, Николаевской и других областях.

Жители Киева слышали звуки взрывов в разных районах. По информации властей, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Известно о погибших и пострадавших.

На Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС отключены все энергоблоки, Запорожская перешла в режим полного блекаута.

Воздушные силы сообщают, что Россия выпустила по Украине 70 крылатых ракет, ПВО уничтожило 51. По данным Нацполиции, российские ракеты попали по 16 объектам инфраструктуры, погибли 10 человек.

Украина созвала заседание Совета безопасности ООН.