РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6107 посетителей онлайн
Новости Война
7 399 42

Зеленский на заседании Совбеза ООН призвал поддержать "украинскую формулу мира"

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на срочном заседании Совета Безопасности ООН вечером 23 ноября в режиме видеоконференции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Президент призвал ООН осудить ракетные удары россиян по энергетической инфраструктуре: "Пока Украина предлагает мирный план из десяти пунктов, рф отвечает ракетами. Мы ждем реакции на террор россии. Нам нужны системы ПВО. Пора поддержать украинскую формулу мира".

Зеленский также пригласил представителей ООН приехать и посмотреть на то, что россия сделала с украинской инфраструктурой.

"Террористическое государство не может участвовать в каких-либо голосованиях, касающихся его агрессии. Это тупиковая ситуация, когда ведущая войну сторона блокирует любую попытку от имени Совета Безопасности ООН выполнить свой мандат".

Читайте также: Энергосистему Украины "поднимут" в ближайшие 24 часа, - Forbes

По словам президента, россия делает все, чтобы "генератор энергии был более мощным инструментом, чем устав ООН". Но ООН может исправить эту ситуацию, чтобы "не быть заложниками одного международного террориста – россии", добавил он.

Также Зеленский отметил, что обстрел критической инфраструктуры Украины является российской формулой террора, от которого страдает не только Украина, но и соседние государства.

В условиях, когда температура ниже нуля, и десятки миллионов людей остаются без электроэнергии, отопления, воды - "это оружие массового уничтожения, это очевидное преступление против человечности", констатировал Президент Украины.

Напомним, днем ​​23 ноября была объявлена ​​воздушная тревога в большинстве областей Украины. Сообщалось о взрывах в Одесской, Николаевской и других областях.

Жители Киева слышали звуки взрывов в разных районах. По информации властей, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Известно о погибших и пострадавших.

На Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС отключены все энергоблоки, Запорожская перешла в режим полного блекаута.

Воздушные силы сообщают, что Россия выпустила по Украине 70 крылатых ракет, ПВО уничтожило 51. По данным Нацполиции, российские ракеты попали по 16 объектам инфраструктуры, погибли 10 человек.

Украина созвала заседание Совета безопасности ООН.

Автор: 

Зеленский Владимир (20925) россия (96279) Совбез ООН (1123)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
нах пішов,цей бидляк просрав за три роки все що тільки можна.навіть таке бидло як ти гноїв ковідом,а ти далі йому лижеш,ні бидло і йому і тобі будуть нагадувати постійно той асфальт,не мрій худобо що забудуть
показать весь комментарий
24.11.2022 03:16 Ответить
+7
Хай ще та падла нєбздєнзя розкаже, що і чеченці самі себе винищували, і грузини, і сирійці, і всі інші де рашисти "нас там нєт, єто нє ми, а докажітє". Тварюки яких світ ще не бачив.
показать весь комментарий
24.11.2022 00:23 Ответить
+6
Зараз представник параши в ООН розказує, що сьогодні українці обстріляли самі себе.
показать весь комментарий
24.11.2022 00:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чому він не попросив надати Україні ракети, щоби бити у відповідь?
показать весь комментарий
24.11.2022 00:06 Ответить
Бо ніхто їх поки не дасть,на жаль.Чим більше ручні вистріляє по нам цих ракет,тим меньше потенційно постраждає Европа.Чим більше постраждає інфраструктура- тим більше замовлень буде західним виробникам.Бізнес є бізнес.
показать весь комментарий
24.11.2022 00:10 Ответить
Бо мабуть Байден сказав, що якщо буде просити далекобійні ракети, то не отримає взагалі нічого. Формула:"бери, що дають, і не гавкай"
показать весь комментарий
24.11.2022 00:11 Ответить
То така формула миру - «ми за мир, а не війну», або «світу мир», або «мир - це перемога». типу ми повинні «звикнути» до слова мир, а не перемога
Хз, може я не правий, або підозрілий занадто, але здається всім зрозуміло, що кацапів до «миру» змушувати треба виключно силою.
показать весь комментарий
24.11.2022 00:34 Ответить
Побоявся відповідді: стріляйте асфальтом
показать весь комментарий
24.11.2022 01:33 Ответить
нах пішов,цей бидляк просрав за три роки все що тільки можна.навіть таке бидло як ти гноїв ковідом,а ти далі йому лижеш,ні бидло і йому і тобі будуть нагадувати постійно той асфальт,не мрій худобо що забудуть
показать весь комментарий
24.11.2022 03:16 Ответить
Проси не проси все в зелені труси
показать весь комментарий
24.11.2022 02:34 Ответить
увікн,умівкну,увікмнул,увімкнули нарешті світло
показать весь комментарий
24.11.2022 00:07 Ответить
Цікаво скільки установок пво потрібно, щоб накрити всі українські електростанції і розподільні підстанції?
показать весь комментарий
24.11.2022 00:08 Ответить
Треба по суті тільки одну установку. Ту, яка пє стане по фуйлу.
показать весь комментарий
24.11.2022 00:10 Ответить
ні. проблема в кацапах, а не у пуйлі. після пуйла може взагалі бути той, хто *бане по нам ЯЗ.
показать весь комментарий
24.11.2022 00:59 Ответить
Там не тільки пво потрібне,потрібний мозок у відповідальних осіб,в тому числі і військових.
Проти тих крилатих ракет,якими в основному бьють за ці 9 місяців треба було зробити лінії виявлення в 2-3 ешелони -країна велика,населення теж немало,зв'язок є-що не можна було порозтавляти пікети на висотах,що просто відслідковували шлях ракети і по зв'язку передавали в координуючий центр,який обробляв би інформацію і був би час на реакцію для пво
показать весь комментарий
24.11.2022 09:43 Ответить
***** --все твое гавновойско сдохнет вместе с тобой Со своими обстрелами делаешь нас только злее и сильнее
показать весь комментарий
24.11.2022 00:09 Ответить
Маю камін, криницю, дрова в дворі і, саме головне, критичну інфраструктуру - туалет надворі додатковий
показать весь комментарий
24.11.2022 00:23 Ответить
Гадаю, усі маєтки наших ''отцов нації'' всім забезпечені, їм і карти в руки, а я теж можу запросити пожити нужденних
показать весь комментарий
24.11.2022 00:48 Ответить
А як же, шо з літ, то й з розуму
показать весь комментарий
24.11.2022 00:55 Ответить
Тут і Кличко, здається, в село всіх агітував. Нестарий, наче, правда, боксер, їх, кажуть, по голові дуже сильно б'ють.
показать весь комментарий
24.11.2022 01:00 Ответить
Шо,падло прокацапське,все ниєш про неможливість жити без комфорту? То не живи-хто заважає? Все одно твої тугрики за коменти на пігулки підуть.
показать весь комментарий
24.11.2022 01:21 Ответить
- 5 пока не было из электрики генератор . Спальник наше все и блиндаж ))) Приезжай посмотришь
показать весь комментарий
24.11.2022 01:03 Ответить
На радном заґаваріл? На фронті така гнида,як ти,не потрібна,не переймайся. Ти околієш у тилу від пальонки,і всі жахи поствоєнного синдрому тебе оминуть.
показать весь комментарий
24.11.2022 01:59 Ответить
угу угу весело понти кидати генератором за 30ку
показать весь комментарий
24.11.2022 03:18 Ответить
незламний, пнх!
показать весь комментарий
24.11.2022 07:22 Ответить
Зараз представник параши в ООН розказує, що сьогодні українці обстріляли самі себе.
показать весь комментарий
24.11.2022 00:13 Ответить
Хай ще та падла нєбздєнзя розкаже, що і чеченці самі себе винищували, і грузини, і сирійці, і всі інші де рашисти "нас там нєт, єто нє ми, а докажітє". Тварюки яких світ ще не бачив.
показать весь комментарий
24.11.2022 00:23 Ответить
Обурює те, що ніхто з представників ООН не встав і не сказав тому уроду "Та досить вже пиз..ти!"
показать весь комментарий
24.11.2022 00:33 Ответить
ООН чекае доки Україна бахнет по теріторіі раши І ПЕРЕНЕСЕ ВІЙНУ НА РАШКІНУ ТЕРІТОРІЮ .

шоб рашу развалити .
показать весь комментарий
24.11.2022 00:16 Ответить
Гавнистый путин только думает как нагадить Украине.
показать весь комментарий
24.11.2022 00:17 Ответить
Представник параші ООН небензя розказує, що ЗСУ в Херсоні "відстрілює зрадників як собак і вішає полонених, відрізає вуха і прострілює ноги, а за допомогою віагри гвалтує".
І ще багато брєду напи..ів
показать весь комментарий
24.11.2022 00:25 Ответить
хм....норм.
показать весь комментарий
24.11.2022 10:59 Ответить
руZZкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!

тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
показать весь комментарий
24.11.2022 00:28 Ответить
А в Україні наявність є.нема а хто винен Нарід. Хоча як і говорилося з зЕ можна зробити бандерівця як роблять.,
.
Шеврон на рукаві бачили це йому мітка Думайте
показать весь комментарий
24.11.2022 00:30 Ответить
А росіяни теж не дуже переговорів бажають:
https://t.me/nexta_live/41449
показать весь комментарий
24.11.2022 01:10 Ответить
Шо за мирний план? З сатаной будемо миритися?
показать весь комментарий
24.11.2022 02:54 Ответить
А шо це охвіс твого Гпрокурора здриснув завідси в одне з європейських міст? Потім причепиш медальку За заслуги 100% своєму Гпрокурору.
показать весь комментарий
24.11.2022 05:10 Ответить
а всі судді, прокурори, міністерства, держустанови, фонди, банки????
показать весь комментарий
24.11.2022 07:28 Ответить
"формула миру" тільки одна-перемога і членство в НАТО!Та й членство в ЄС!
показать весь комментарий
24.11.2022 10:57 Ответить
 
 