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Новини Війна
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Зеленський на засіданні Радбезу ООН закликав підтримати "українську формулу миру"

зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступив на терміновому засіданні Ради Безпеки ООН ввечері 23 листопада в режимі відеоконференції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Президент закликав ООН засудити ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі: "Поки Україна пропонує мирний план з десяти пунктів, РФ відповідає ракетами. Ми чекаємо на реакцію на терор Росії. Нам потрібні системи ППО. Час підтримати українську формулу миру".

Зеленський також запросив представників ООН приїхати та подивитись на те, що Росія зробила з українською інфраструктурою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всі служби працюють, ми все це відновимо і все це пройдемо, - Зеленський про наслідки пошкодження інфраструктури

"Терористична держава не може брати участь у будь-яких голосуваннях, що стосуються її агресії. Це тупикова ситуація, коли сторона, яка веде війну, блокує будь-яку спробу від імені Ради Безпеки ООН виконати свій мандат".

За словами президента, Росія робить усе, аби "генератор енергії був потужнішим інструментом, ніж статут ООН". Але ООН може виправити цю ситуацію, аби "не бути заручниками одного міжнародного терориста - Росії", - додав він.

Також Зеленський зазначив, що обстріл критичної інфраструктури України є російською формулою терору, від якого страждає не лише Україна, а й сусідні держави.

В умовах, коли температура нижче нуля і десятки мільйонів людей залишаються без електроенергії, опалення, води - "це зброя масового знищення, це очевидний злочин проти людяності", констатував президент України.

Також читайте: У результаті ракетного удару по Україні 23 листопада пошкоджено три багатоповерхівки, загинуло 10 людей, - Монастирський

Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині, Миколаївщині та в інших областях.

Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.

Повітряні сили повідомляють, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули 10 людей.

Також читайте: Енергосистему України "піднімуть" у найближчі 24 години, - Forbes

Україна скликала засідання Ради безпеки ООН.

Автор: 

Зеленський Володимир (24413) росія (66193) Радбез ООН (869)


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Топ коментарі
+13
нах пішов,цей бидляк просрав за три роки все що тільки можна.навіть таке бидло як ти гноїв ковідом,а ти далі йому лижеш,ні бидло і йому і тобі будуть нагадувати постійно той асфальт,не мрій худобо що забудуть
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24.11.2022 03:16 Відповісти
+7
Хай ще та падла нєбздєнзя розкаже, що і чеченці самі себе винищували, і грузини, і сирійці, і всі інші де рашисти "нас там нєт, єто нє ми, а докажітє". Тварюки яких світ ще не бачив.
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24.11.2022 00:23 Відповісти
+6
Зараз представник параши в ООН розказує, що сьогодні українці обстріляли самі себе.
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24.11.2022 00:13 Відповісти
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А чому він не попросив надати Україні ракети, щоби бити у відповідь?
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24.11.2022 00:06 Відповісти
Бо ніхто їх поки не дасть,на жаль.Чим більше ручні вистріляє по нам цих ракет,тим меньше потенційно постраждає Европа.Чим більше постраждає інфраструктура- тим більше замовлень буде західним виробникам.Бізнес є бізнес.
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24.11.2022 00:10 Відповісти
Бо мабуть Байден сказав, що якщо буде просити далекобійні ракети, то не отримає взагалі нічого. Формула:"бери, що дають, і не гавкай"
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24.11.2022 00:11 Відповісти
То така формула миру - «ми за мир, а не війну», або «світу мир», або «мир - це перемога». типу ми повинні «звикнути» до слова мир, а не перемога
Хз, може я не правий, або підозрілий занадто, але здається всім зрозуміло, що кацапів до «миру» змушувати треба виключно силою.
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24.11.2022 00:34 Відповісти
Побоявся відповідді: стріляйте асфальтом
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24.11.2022 01:33 Відповісти
нах пішов,цей бидляк просрав за три роки все що тільки можна.навіть таке бидло як ти гноїв ковідом,а ти далі йому лижеш,ні бидло і йому і тобі будуть нагадувати постійно той асфальт,не мрій худобо що забудуть
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24.11.2022 03:16 Відповісти
Проси не проси все в зелені труси
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24.11.2022 02:34 Відповісти
увікн,умівкну,увікмнул,увімкнули нарешті світло
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24.11.2022 00:07 Відповісти
Цікаво скільки установок пво потрібно, щоб накрити всі українські електростанції і розподільні підстанції?
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24.11.2022 00:08 Відповісти
Треба по суті тільки одну установку. Ту, яка пє стане по фуйлу.
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24.11.2022 00:10 Відповісти
ні. проблема в кацапах, а не у пуйлі. після пуйла може взагалі бути той, хто *бане по нам ЯЗ.
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24.11.2022 00:59 Відповісти
Там не тільки пво потрібне,потрібний мозок у відповідальних осіб,в тому числі і військових.
Проти тих крилатих ракет,якими в основному бьють за ці 9 місяців треба було зробити лінії виявлення в 2-3 ешелони -країна велика,населення теж немало,зв'язок є-що не можна було порозтавляти пікети на висотах,що просто відслідковували шлях ракети і по зв'язку передавали в координуючий центр,який обробляв би інформацію і був би час на реакцію для пво
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24.11.2022 09:43 Відповісти
***** --все твое гавновойско сдохнет вместе с тобой Со своими обстрелами делаешь нас только злее и сильнее
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24.11.2022 00:09 Відповісти
Маю камін, криницю, дрова в дворі і, саме головне, критичну інфраструктуру - туалет надворі додатковий
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24.11.2022 00:23 Відповісти
Гадаю, усі маєтки наших ''отцов нації'' всім забезпечені, їм і карти в руки, а я теж можу запросити пожити нужденних
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24.11.2022 00:48 Відповісти
А як же, шо з літ, то й з розуму
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24.11.2022 00:55 Відповісти
Тут і Кличко, здається, в село всіх агітував. Нестарий, наче, правда, боксер, їх, кажуть, по голові дуже сильно б'ють.
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24.11.2022 01:00 Відповісти
Шо,падло прокацапське,все ниєш про неможливість жити без комфорту? То не живи-хто заважає? Все одно твої тугрики за коменти на пігулки підуть.
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24.11.2022 01:21 Відповісти
- 5 пока не было из электрики генератор . Спальник наше все и блиндаж ))) Приезжай посмотришь
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24.11.2022 01:03 Відповісти
На радном заґаваріл? На фронті така гнида,як ти,не потрібна,не переймайся. Ти околієш у тилу від пальонки,і всі жахи поствоєнного синдрому тебе оминуть.
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24.11.2022 01:59 Відповісти
угу угу весело понти кидати генератором за 30ку
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24.11.2022 03:18 Відповісти
незламний, пнх!
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24.11.2022 07:22 Відповісти
Зараз представник параши в ООН розказує, що сьогодні українці обстріляли самі себе.
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24.11.2022 00:13 Відповісти
Хай ще та падла нєбздєнзя розкаже, що і чеченці самі себе винищували, і грузини, і сирійці, і всі інші де рашисти "нас там нєт, єто нє ми, а докажітє". Тварюки яких світ ще не бачив.
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24.11.2022 00:23 Відповісти
Обурює те, що ніхто з представників ООН не встав і не сказав тому уроду "Та досить вже пиз..ти!"
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24.11.2022 00:33 Відповісти
ООН чекае доки Україна бахнет по теріторіі раши І ПЕРЕНЕСЕ ВІЙНУ НА РАШКІНУ ТЕРІТОРІЮ .

шоб рашу развалити .
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24.11.2022 00:16 Відповісти
Гавнистый путин только думает как нагадить Украине.
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24.11.2022 00:17 Відповісти
Представник параші ООН небензя розказує, що ЗСУ в Херсоні "відстрілює зрадників як собак і вішає полонених, відрізає вуха і прострілює ноги, а за допомогою віагри гвалтує".
І ще багато брєду напи..ів
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24.11.2022 00:25 Відповісти
хм....норм.
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24.11.2022 10:59 Відповісти
руZZкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!

тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
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24.11.2022 00:28 Відповісти
А в Україні наявність є.нема а хто винен Нарід. Хоча як і говорилося з зЕ можна зробити бандерівця як роблять.,
.
Шеврон на рукаві бачили це йому мітка Думайте
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24.11.2022 00:30 Відповісти
А росіяни теж не дуже переговорів бажають:
https://t.me/nexta_live/41449
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24.11.2022 01:10 Відповісти
Шо за мирний план? З сатаной будемо миритися?
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24.11.2022 02:54 Відповісти
А шо це охвіс твого Гпрокурора здриснув завідси в одне з європейських міст? Потім причепиш медальку За заслуги 100% своєму Гпрокурору.
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24.11.2022 05:10 Відповісти
а всі судді, прокурори, міністерства, держустанови, фонди, банки????
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24.11.2022 07:28 Відповісти
"формула миру" тільки одна-перемога і членство в НАТО!Та й членство в ЄС!
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24.11.2022 10:57 Відповісти
 
 