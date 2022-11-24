Зеленський на засіданні Радбезу ООН закликав підтримати "українську формулу миру"

Президент України Володимир Зеленський виступив на терміновому засіданні Ради Безпеки ООН ввечері 23 листопада в режимі відеоконференції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Президент закликав ООН засудити ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі: "Поки Україна пропонує мирний план з десяти пунктів, РФ відповідає ракетами. Ми чекаємо на реакцію на терор Росії. Нам потрібні системи ППО. Час підтримати українську формулу миру".

Зеленський також запросив представників ООН приїхати та подивитись на те, що Росія зробила з українською інфраструктурою.

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"Терористична держава не може брати участь у будь-яких голосуваннях, що стосуються її агресії. Це тупикова ситуація, коли сторона, яка веде війну, блокує будь-яку спробу від імені Ради Безпеки ООН виконати свій мандат".

За словами президента, Росія робить усе, аби "генератор енергії був потужнішим інструментом, ніж статут ООН". Але ООН може виправити цю ситуацію, аби "не бути заручниками одного міжнародного терориста - Росії", - додав він.

Також Зеленський зазначив, що обстріл критичної інфраструктури України є російською формулою терору, від якого страждає не лише Україна, а й сусідні держави.

В умовах, коли температура нижче нуля і десятки мільйонів людей залишаються без електроенергії, опалення, води - "це зброя масового знищення, це очевидний злочин проти людяності", констатував президент України.

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Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині, Миколаївщині та в інших областях.

Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.

Повітряні сили повідомляють, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули 10 людей.

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Україна скликала засідання Ради безпеки ООН.