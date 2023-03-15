Россия попытается извлечь из Черного моря обломки американского беспилотника, - Патрушев
Россия предпримет попытки найти обломки американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море.
Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься обязательно. Надеюсь, конечно, на успех", - сказал Патрушев.
"По поводу американского беспилотника - американцы все время говорят, что они не участвуют в военных действиях - это очередное подтверждение, что они непосредственно участвуют в этих мероприятиях, в войне", - заявил Патрушев. Он отметил, что РФ на фоне этих событий продолжит "отстаивать свой суверенитет".
В свою очередь глава СВР Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос, есть ли у России возможность найти эти обломки и изучить их, отметил: "Мне представляется, что возможности технические такие есть".
Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что российские самолеты Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Черным морем, из-за чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах.
В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.
В Пентагоне при этом утверждают, что российский истребитель получил во время столкновения с беспилотниками определенные повреждения. А в Белом доме говорят, что США приняли меры, чтобы сбитый дрон MQ-9 Reaper не попал в чужие руки.
По мнению американского Института изучения войны (ISW), ицидент с беспилотником не приведет к прямому конфликту между Россией и США.
Думаю, якщо Нептун чи Гарпун там кацапів не дістане, то випадково у нас якимось дивним чином з'явиться Сокира чи Топірець(ну зовні чисто випадково один в один як Томагавк), з дальністю до Синопа
https://www.youtube.com/watch?v=zlB48-SPgCo
- Планшетку туды уронил!
- Да хрен с ней теперя, с планшеткой! Фу...
- С планшеткой-то - да, но в ней бутерброд был! (с)
Що це таке - американським силам довелося збити MQ-9? І чим збили, за допомогою якої зброї та навіщо? Він же летів, виходить, собі?
А може прямо признати, що кацапи збили MQ-9 у міжнародних водах? Нехай не ракетою, але ж збили. ( Тут знову таки, він що плавав там у міжнародних водах та потонув?)
Це по-перше.
А по-друге: там глибини більше 1000м (якщо вірити карті). Чим вони туди дістануться? Черговий "анал говнєт"?
Вопрос - в чьих водах обломки ?
Ну ну ....
Вони перші туди дістались?
То ж чужий безпілотник
Крадівництво?
https://charter97.org/ru/news/2023/3/15/540103/ Турция готова пропустить войска США через Босфор после инцидента в Черном море https://charter97.org/ru/news/2023/3/15/540103/comments/#comments 19 15.03.2023, 14:30 21,434
Об этом заявил министр обороны страны ****** Акар.
Чарговая "мнагахадовачка" Пуціна.
Хацеў адкаціць НАТА на межы 1997 года - атрымаў +2 новых члена.
Хацеў клятым амерыканцам паказаць хто у Чорным моры хазяін - караблі ВМФ ЗША магчыма будуць пад самым Крымскім мостам і Севастопалем стаяць. Ай да Пуцін, ай да маладзец!
нато могли б і пошукати свою зброю
Ихтиандры ххеровы...