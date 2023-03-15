РУС
Россия попытается извлечь из Черного моря обломки американского беспилотника, - Патрушев

mq-9,reaper

Россия предпримет попытки найти обломки американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море.

Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься обязательно. Надеюсь, конечно, на успех", - сказал Патрушев.

"По поводу американского беспилотника - американцы все время говорят, что они не участвуют в военных действиях - это очередное подтверждение, что они непосредственно участвуют в этих мероприятиях, в войне", - заявил Патрушев. Он отметил, что РФ на фоне этих событий продолжит "отстаивать свой суверенитет".

Читайте также: Американский беспилотник не представлял угрозы для России, - Воздушные силы

В свою очередь глава СВР Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос, есть ли у России возможность найти эти обломки и изучить их, отметил: "Мне представляется, что возможности технические такие есть".

Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что российские самолеты Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Черным морем, из-за чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах.

В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.

В Пентагоне при этом утверждают, что российский истребитель получил во время столкновения с беспилотниками определенные повреждения. А в Белом доме говорят, что США приняли меры, чтобы сбитый дрон MQ-9 Reaper не попал в чужие руки.

По мнению американского Института изучения войны (ISW), ицидент с беспилотником не приведет к прямому конфликту между Россией и США.

+49
Дно морское вам стекловатой, касабы.
показать весь комментарий
15.03.2023 16:32 Ответить
+38
а супер-недо-крейсер мацква з 500 дохлими кацапами вони вже дістали ???
показать весь комментарий
15.03.2023 16:34 Ответить
+33
Щоб ви довбні кацапорилі під водою всі крякнули.
показать весь комментарий
15.03.2023 16:34 Ответить
Дно морское вам стекловатой, касабы.
показать весь комментарий
15.03.2023 16:32 Ответить
Кружок десятидолларовых шлюх получит скоро новых членов 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
15.03.2023 16:46 Ответить
У відповідь на збиття беззбройного американського безпілотника наші ЗСУ під Бахмутом завалили СУ-24. Звучить як анекдот , але це правда
показать весь комментарий
15.03.2023 18:39 Ответить
Щоб ви довбні кацапорилі під водою всі крякнули.
показать весь комментарий
15.03.2023 16:34 Ответить
Я сильно сомневаюсь что из этого что то выйдет.
показать весь комментарий
15.03.2023 16:34 Ответить
а супер-недо-крейсер мацква з 500 дохлими кацапами вони вже дістали ???
показать весь комментарий
15.03.2023 16:34 Ответить
Саме їх збираються відправити на пошуки уламків MQ-9
показать весь комментарий
15.03.2023 16:47 Ответить
коли піднімати будете ? до мацкви, чи після ?
показать весь комментарий
15.03.2023 16:34 Ответить
Дістануть і передадуть своїм друзякам іранським терористам
показать весь комментарий
15.03.2023 16:35 Ответить
один раз "лошарік" вже шось доставав. але лохонувся )))
показать весь комментарий
15.03.2023 16:35 Ответить
Вот для этого и сбит-что б скопировать(как в своё время поступили иранцы).
показать весь комментарий
15.03.2023 16:36 Ответить
він не був збитий !!! кацапській недогавнольот під назвою "су27" його трохи зачепив і пошкодив гвинт !!! тому оператори дрону його дистанційно підірвали !!! навить якщо кацапи йлого дістануть то виявиться що основні вузли, які являють собою, хоч якусь військову, технологічну таємницю пошкоджені при підриві, плюс дія морської води ... думаю у кацапів з того руля не вийде ніх*я ...
показать весь комментарий
15.03.2023 16:50 Ответить
И вот тут появляется замечательная возможность подловить специфические кораблики ГУГИ и закувалдить на дно, а то мы как-то стали забывать о морских баталиях
показать весь комментарий
15.03.2023 16:36 Ответить
ну хоч одна людина згадала. А то таке враження, що цей інцидент стався десь в Тихому Океані.
Думаю, якщо Нептун чи Гарпун там кацапів не дістане, то випадково у нас якимось дивним чином з'явиться Сокира чи Топірець(ну зовні чисто випадково один в один як Томагавк), з дальністю до Синопа
показать весь комментарий
15.03.2023 16:50 Ответить
Ви ще забули про морські дрони. Це для них чудова можливість.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:10 Ответить
Крейсер модцква уже вышел из родной гавани?
показать весь комментарий
15.03.2023 16:37 Ответить
кацапы, для поисков обломков беспилотника можете подлючить обломки крейсера-беспонтовника "мос-ква", дбл блд
показать весь комментарий
15.03.2023 16:37 Ответить
турки б могли не пустити кацапів в чорне море, нехай везуть свої міні-субмарини через кубань але турки не розуміють натяків бога та землетрусу, тож бог їх каратиме знову і знову за допомогу злу.
показать весь комментарий
15.03.2023 16:38 Ответить
в московітів на Ватастополі є ,,Комуна,, з АРСами - саме вони будуть пробувати достати. Або ,,Рудніцький,, - лісовоз. Цілі - великі та нерухомі...В пеклі кацабів зачекались.
показать весь комментарий
15.03.2023 19:10 Ответить
Сподіваюся, звичайно, на успіх", - сказав Патрушев. Та вже рік минув, як москалі сподівалися на успіх у взятті Києва. Вони коли-небудь порозумнішають чи так і залишаться підлітками?
показать весь комментарий
15.03.2023 16:39 Ответить
Таран MQ-9 Reaper: казус белли или жалкая попытка насолить Пентагону?
https://www.youtube.com/watch?v=zlB48-SPgCo
показать весь комментарий
15.03.2023 16:39 Ответить
Ага, хочуть ''передерти'' технології. А нам американці відмовляли в тих безпілотниках саме через боязнь що потрапить до кацапських лап.
показать весь комментарий
15.03.2023 16:39 Ответить
- Василь Иваныч, ты чо там в толчке вылавливаешь?
- Планшетку туды уронил!
- Да хрен с ней теперя, с планшеткой! Фу...
- С планшеткой-то - да, но в ней бутерброд был! (с)
показать весь комментарий
15.03.2023 16:40 Ответить
Триндіть - не мішки ворочать...вони дістануть,просто смішно...."умельці" кацапські криворукі.
показать весь комментарий
15.03.2023 16:42 Ответить
А намерения, с которыми Россия очень хочет достать эти обломки, Патрушев озвучить не хочет?
показать весь комментарий
15.03.2023 16:42 Ответить
чтобы восстановить и вернуть амерам
показать весь комментарий
15.03.2023 23:03 Ответить
Ну-ну, мені здається при спробі дістати їх БПЛА з дна, у США знатно "пригорить", і от тоді може щось загорітись уже реально, на флоті Рашки.
показать весь комментарий
15.03.2023 16:42 Ответить
Від чого загорітись уже реально, на флоті Рашки, від глибокої занепокоєності?
показать весь комментарий
15.03.2023 16:47 Ответить
Скільки і чого готові потопити на місці падіння безпілотника? Весь флот чи тільки половину
показать весь комментарий
15.03.2023 16:42 Ответить
Закінчиться тим, чим і рятувальна операція щодо АПЛ курськ, тобто нічим.
показать весь комментарий
15.03.2023 16:42 Ответить
правильно , мокните пиндосов в дерьмо , чтоб не тянули с поставками Ф35 в Украину
показать весь комментарий
15.03.2023 16:43 Ответить
американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах Джерело:
Що це таке - американським силам довелося збити MQ-9? І чим збили, за допомогою якої зброї та навіщо? Він же летів, виходить, собі?
А може прямо признати, що кацапи збили MQ-9 у міжнародних водах? Нехай не ракетою, але ж збили. ( Тут знову таки, він що плавав там у міжнародних водах та потонув?)
показать весь комментарий
15.03.2023 16:43 Ответить
Хай кацапи краще свого прутня зубами спробують дістати,виродки!
показать весь комментарий
15.03.2023 16:44 Ответить
Тільки спочатку патрох свинячий смачно відсосне а потім повернеться задом до Дяді Сема.
показать весь комментарий
15.03.2023 16:45 Ответить
Беспілотник був збитий в міжнародному повітряному просторі. А це - тероризм (на морі - піратство).
Це по-перше.
А по-друге: там глибини більше 1000м (якщо вірити карті). Чим вони туди дістануться? Черговий "анал говнєт"?
показать весь комментарий
15.03.2023 16:46 Ответить
Ну, если подводный газопровод сумели подорвать, то беспилотник могут и поднять...
Вопрос - в чьих водах обломки ?
показать весь комментарий
15.03.2023 16:47 Ответить
Мене інше цікавить. Учора американці обвомились, що рашистський літак зазнав пошкоджень та запросив аварійну посадку у третій країні, але це не розголошується.... Тут у Чорному морі або Грузія прийняла літак або дійсно якась із країн НАТО
показать весь комментарий
15.03.2023 17:06 Ответить
... підручник географії Ви у школі скурили, навіть не листаючи? )))
показать весь комментарий
15.03.2023 22:08 Ответить
Даёшь пополнение рядов десятидолларовых шлюх 😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
15.03.2023 16:47 Ответить
Американці мають порахувати дистанцію від Одеси до місця затоплення Ріпера, і...українці забезпечать секретність новітніх технологій.
показать весь комментарий
15.03.2023 16:53 Ответить
Взагалі-то американцям давно треба було подбати про те, щоби кацапські літаки не літали вільно над Чорним морем, яке викопали стародавні укри. Якщо самим сцикотно, надали б нам F15, F16 чи F18 з далекобійними ракетами повітря-повітря.
показать весь комментарий
15.03.2023 16:56 Ответить
Ой, чую, хтось наривається на конкретну пи@дюлину! Й таки її отримає!)
показать весь комментарий
15.03.2023 16:57 Ответить
как "курс" и "моцкву" с "кузей" . болезные
показать весь комментарий
15.03.2023 16:58 Ответить
Черное море, не Азовское - это сероводородная бездна, если в обломках нет активных излучателей радиоволн или ядерных изотопов, то шансы найти нулевые, легче иглу в стоге сена!
показать весь комментарий
15.03.2023 17:00 Ответить
Не пам*ятаю, з якої глибини в Чорному морі вже не вода, а дуже агресивна сірководнева кислота, розчин у воді Н2S, яка хоч і вважається слабою, а роз*їдає метал тільки тримайся.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:49 Ответить
150-200 метрів. Наче так.
показать весь комментарий
15.03.2023 19:12 Ответить
У якій війні? Патрушева на 8 років за грати за дискредитацію!
показать весь комментарий
15.03.2023 17:02 Ответить
Патрушев совсем дурачёк забылся. расия тоже не ваюет,нет войны у расии
показать весь комментарий
15.03.2023 17:04 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2023 17:10 Ответить
Как обычно,на голландском аппарате,а не на аналоговнетном "Мире"
показать весь комментарий
15.03.2023 17:57 Ответить
Там десь в бункері сидить пірнальщик за амфорами, що йому той Репер знайти.
показать весь комментарий
15.03.2023 17:10 Ответить
давайте, желательно все в кучу, чтобы было удобнее по вам @.@нуть!
показать весь комментарий
15.03.2023 17:13 Ответить
Іншого шляху ніж постачати Україні ракети 1000 км + та літаків немає. Ми б зачистили Крим і Чорне море від рашистів і проблеми діставання дронів з дна не були б пріоритетними по причинам відсутності засобів доставання.
показать весь комментарий
15.03.2023 17:14 Ответить
Если с миссией кацапов по поиску этого дрона случится нежданчик, то у американцев есть шанс на вопрос "а что с этими поисковиками случилось" многозначительно отвечать "они утонули"
показать весь комментарий
15.03.2023 17:17 Ответить
Что дадут ещё сбить свинособакам в следующих раз...? Ракету в Польше замяли кацапскую,тут беспилотник..
Ну ну ....
показать весь комментарий
15.03.2023 17:27 Ответить
они давно пассажирский самолет не сбивали. А за тот что сбили, никто не понес ответственность....
показать весь комментарий
15.03.2023 23:05 Ответить
Это - хорошо! Чем дальше, тем глубже залезут. Пожар идет по плану.
показать весь комментарий
15.03.2023 17:47 Ответить
Срузкие дебилы даже не знают какая в Чёрном море глубина
показать весь комментарий
15.03.2023 17:49 Ответить
Рано чи пізно, кацапи обов'язково втнуть якусь ху#ню і в просять 3,14здюлєй або у США, або у НАТО. Це неодмінно станеться.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:22 Ответить
Американці вже отримали дозвіл Туреччини на прохід своїх військових кораблів у Чорне море. Кацапам треба бути зовсім дебільними, щоб тільки спробувати опинитись у місці падіння Ріпера - може бути дуже боляче
показать весь комментарий
15.03.2023 18:26 Ответить
Черное море неглубокое. Что намерены делать США?
показать весь комментарий
15.03.2023 18:30 Ответить
Навпаки, глибоке і дуже. Максимум 2,2 км.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:52 Ответить
«Ребята! не Москва ль под нами? Умремте ж над Москвой.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:48 Ответить
РФ сбила летающий объект США и какая реакция США и Запада? А реакции нет ни какой, И рашке все сойдёт с рук, то есть пусть Украина и украинцы воюют со Всемирным злом. Наших западных партнеров не тошнит от такого цинизма?
показать весь комментарий
15.03.2023 18:56 Ответить
А ХІБА ЧОРНЕ МОРЕ.ЦЕ ВЖЕ ВНУТРІШНЄ МОРЕ 3,14ДЕРАЦІЇ І БЕЗПІЛОТНИК НЕ ВПАВ В МІЖНАРОДНИХ ВОДАХ.КУДА МОЖУТЬ ЗАЙТИ КОРАБЛІ НАТО???
показать весь комментарий
15.03.2023 19:06 Ответить
Наприклад з Румунії.
показать весь комментарий
15.03.2023 19:13 Ответить
з Болгарії,Турції теж,через Босфор із Середземного моря
показать весь комментарий
15.03.2023 19:14 Ответить
Щось не зрозумів
Вони перші туди дістались?
То ж чужий безпілотник
Крадівництво?
показать весь комментарий
15.03.2023 20:07 Ответить
Нато НЕ ПОГОДИЛОСЬ

https://charter97.org/ru/news/2023/3/15/540103/ Турция готова пропустить войска США через Босфор после инцидента в Черном море https://charter97.org/ru/news/2023/3/15/540103/comments/#comments 19 15.03.2023, 14:30 21,434

Об этом заявил министр обороны страны ****** Акар.
показать весь комментарий
15.03.2023 20:23 Ответить
МХ, 14:47, 15.03

Чарговая "мнагахадовачка" Пуціна.
Хацеў адкаціць НАТА на межы 1997 года - атрымаў +2 новых члена.
Хацеў клятым амерыканцам паказаць хто у Чорным моры хазяін - караблі ВМФ ЗША магчыма будуць пад самым Крымскім мостам і Севастопалем стаяць. Ай да Пуцін, ай да маладзец!
показать весь комментарий
15.03.2023 20:25 Ответить
кацапи передадуть ірану щоб скопіював,
нато могли б і пошукати свою зброю
показать весь комментарий
15.03.2023 21:18 Ответить
Никто там ничего не найдёт. Не с их счастьем.
Ихтиандры ххеровы...
показать весь комментарий
15.03.2023 22:40 Ответить
 
 