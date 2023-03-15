Россия попытается извлечь из Черного моря обломки американского беспилотника, - Патрушев

Россия предпримет попытки найти обломки американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море.

Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься обязательно. Надеюсь, конечно, на успех", - сказал Патрушев.

"По поводу американского беспилотника - американцы все время говорят, что они не участвуют в военных действиях - это очередное подтверждение, что они непосредственно участвуют в этих мероприятиях, в войне", - заявил Патрушев. Он отметил, что РФ на фоне этих событий продолжит "отстаивать свой суверенитет".

В свою очередь глава СВР Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос, есть ли у России возможность найти эти обломки и изучить их, отметил: "Мне представляется, что возможности технические такие есть".

Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что российские самолеты Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Черным морем, из-за чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах.

В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.

В Пентагоне при этом утверждают, что российский истребитель получил во время столкновения с беспилотниками определенные повреждения. А в Белом доме говорят, что США приняли меры, чтобы сбитый дрон MQ-9 Reaper не попал в чужие руки.

По мнению американского Института изучения войны (ISW), ицидент с беспилотником не приведет к прямому конфликту между Россией и США.