Представители Московского патриархата вывозят вещи из Лавры, - Ткаченко
Представители Московского патриархата начали процесс выезда из Киево-Печерской Лавры.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Процесс выезда происходит. Это может засвидетельствовать любой прохожий в Лавре. Вывозят бойлеры, столы, стулья. Какой-то процесс начался. Сейчас работает межведомственная комиссия, которая должна зафиксировать состояние сохранности недвижимого и движимого имущества, музейных экспонатов, которые находились в пользовании УПЦ МП. Как только комиссия завершит свою работу, можно будет четко сказать, что было не так", - отметил чиновник.
Если комиссия обнаружит, что в Лавре чего-то не будет хватать, то представители УПЦ МП будут нести ответственность согласно закону.
"Все эти громкие заявления не соответствуют реалиям, то есть понемногу они выезжают. Есть представители МВД и СБУ, есть проверки на выезде из Лавры. Процесс контролируется", - подчеркнул Ткаченко.
По его словам, заявления УПЦ МП о "почернении куполов" и "перекрытии пещер навсегда" также являются неправдивыми.
Напомним, 10 марта в Киево-Печерской лавре заявили о разрыве договора об оренде с УПЦ МП с 29 марта этого года.
Впоследствии в Минкульте уточнили, что расторжение договора осуществляется на основании выявленных нарушений условий пользования государственным имуществом.
Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал решение о расторжении договора "несправедливым" по верующим. Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался Папе Римскому и другим религиозным и светским мировым деятелям на "изгнание монахов" из "колыбели нашей цивилизации". В ответ Франциск призвал к "уважению" к религиозным объектам.
В Лавре заявили, что не собираются уходить оттуда.
С 21 марта в Лавре работает комиссия, проверяющая сохранность культурных ценностей. Монахи жалуются, что из-за работы комиссии нет доступа к пещерам и мощам Лавры.
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Чому не контролюють що вони тягнуть?
Ікони, яким немає ціни...
"Є представники МВС та СБУ, є перевірки на виїзді з Лаври..." Джерело:
Нашо піднімати хвилю?
Я читаю в основному коментарі - бо в них значно більше змістовна виважена і перевірена інфа...
а так - дякую...
Я почав ходити туди-сюди щоб зрозуміти звідки йде тепло - поки не зрозумів, що від ікони.
Дивлюсь ікона простенька, на ній щось не зрозуміле і, запам'яталося, щось типу ворони були.
Дверцята якісь в іконі. Я простягнув руку і відкрив їх - щоб подивитися.
Біжить тітка - типу не можна чіпати - там святі мощі за дверцею.
Ну я вибачився.
А потім думаю собі - ця ж ікона дійсно чудотворна якщо з неї так теплом віє. То чому вона була виставлена так, щоб якийсь телепень може до неї дотягнутись...
(згадав що Мону Лізу чи хотіли, чи облили кислотою).
Потім, не пам'ятаю звідки - чи запам'ятав, чи шукав, гуглив - здається була виставлена ікона "Успіння Пресвятої Богородиці"...
Був у Києві пізніше - намагався знайти, розпитував про ікону - відповіді не знайшов.
Якщо така чудодійна ікона - то, в кращому випадку, десь на дачі у попів, у гіршому - вивезена на рассєю...
Пишу - може який добрий Самаритянин заспокоїть мене тим що скаже - та є ікона десь, де до неї люди зможуть добратись...
5. Не падатимеш перед ними ниць і не служитимеш їм, бо я Господь, Бог твій, Бог ревнивий, що караю беззаконня батьків на дітях до третього й четвертого покоління тих, хто ненавидять мене,
6. і творю милосердя до тисячного покоління тим, хто ******* мене і бережуть заповіді мої. (Біблія в перекладі Івана Хоменка; Второзаконня гл. 20. Друга Заповідь Божа).
Не гнівіть Бога, і не кажіть такого, що якась ікона чудеса робить. Навіщо Ви створююте собі кумира. Це язичництво. Прочитайте хоч раз уважно всю Біблію. «Бог бо так полюбив світ, що Сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним.» (Євангелія Г.Н.І. Христа від Йоана; 3:16) Краще Ісуса знайдіть та запросіть у своє сердець, а ікони залиште попам і не переймайтесь через ті вироби рук людських.
Згоден з Вами.
Я маю на увазі ікону не як предмет поклоніння - а як неперевершений вироб мистецтва Богом даний (вважаю там де творче мистецтво - там Бог). Науково не доведено, але помічено що є таке явище як "намолене місце", "намолена ікона" - очищені і накопичені молитвами тисяч людей.
Отже - це скарб.
І таємниця.
А це притягує.
Додати - скарб нації - те що робить націю сильнішою.
Толпа как хором ахнет:
За ноги надо потрясти,-
Глядишь - оно и звякнет!
И точно: ниже живота -
Смешно, да не до смеха -
Висели два литых креста
Пятнадцатого века.
Вселенський патріарх відновлює свою юрисдикцію в Литві і звинувачує РПЦ у військових злочинах.
так що вивозять те, що залишилося.
"Наприкінці 2011 року я був безпосереднім учасником передачі грошових коштів наміснику Лаври в сумі мільйон 576 тисяч гривень. Це було в будинку намісника Києво-Печерської Лаври, в 42-му корпусі, пізно ввечері. І ввечері ми приїхали з цими двома рюкзаками готівки й передали наміснику монастиря", - заявив Борисов.
З його слів, усі будівельні організації, які працюють у Києво-Печерській Лаврі, частину отриманого прибутку повертали Павлу як пожертву.
"У народі це називається "відкатом". У церкві це називається пожертвуванням", - наголосив ексзаступник директора компанії "Троїцька артіль".
Крім того, будинки для владики Павла та Варсанофія побудувала компанія "Затишний дім". Вона також займалася реставрацією у Лаврі.
спиззабрать мощи Ильи Муромца. Он же (и Добрыня) коренные москвичи, по их мнению. Из посконно славянского финно-угорского племени мурома.
потім хер хтось буде шукати тих попів на росії з вкраденими святинями
В одному із інтерв'ю український громадський діяч та активіст, лідер громадської організації С14 Євген Карась розповів, що прямо в будинку намісника Києво-Печерської лаври владики Павла, якого в миру знають як Пашу "Мерседеса", поблизу Воронькова в Бориспільському районі є ціла стіна з золота. Де владика взяв гроші на таку розкіш розбиралася "Моя Київщина"
Ще у 2015 році представники "Автомайдану показали цю резиденцію під Києвом. Маєток оцінюють у $1,3 млн.
"Оцініть, так би мовити, "скромні келії" московських попів, побудовані, як ми розуміємо, зокрема й на пожертвування довірливих парафіян УПЦ (МП)", - написав тоді активіст "Автомайдану" Віталій Уманець.
Після російського вторгнення в Україну 2022 року митрополит "Мерседес" не став засуджувати Росію й заявив, що українці не чули застережень і "тепер пожинають плоди". Він навіть виганяє ієромонахів з Лаври, бо ті не поминають під час богослужіння патріарха РПЦ Кіріла Гундяєва. А як інакше, адже владика відверто заявляє, що в Україні немає ніякого Московського патріархату…., а є "Руська православна церква".