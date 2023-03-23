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Представители Московского патриархата вывозят вещи из Лавры, - Ткаченко

лавра

Представители Московского патриархата начали процесс выезда из Киево-Печерской Лавры.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Процесс выезда происходит. Это может засвидетельствовать любой прохожий в Лавре. Вывозят бойлеры, столы, стулья. Какой-то процесс начался. Сейчас работает межведомственная комиссия, которая должна зафиксировать состояние сохранности недвижимого и движимого имущества, музейных экспонатов, которые находились в пользовании УПЦ МП. Как только комиссия завершит свою работу, можно будет четко сказать, что было не так", - отметил чиновник.

Если комиссия обнаружит, что в Лавре чего-то не будет хватать, то представители УПЦ МП будут нести ответственность согласно закону.

Читайте также: В Лавре должна продолжаться монашеская жизнь, - Ткаченко

"Все эти громкие заявления не соответствуют реалиям, то есть понемногу они выезжают. Есть представители МВД и СБУ, есть проверки на выезде из Лавры. Процесс контролируется", - подчеркнул Ткаченко.

По его словам, заявления УПЦ МП о "почернении куполов" и "перекрытии пещер навсегда" также являются неправдивыми.

Напомним, 10 марта в Киево-Печерской лавре заявили о разрыве договора об оренде с УПЦ МП с 29 марта этого года.

Впоследствии в Минкульте уточнили, что расторжение договора осуществляется на основании выявленных нарушений условий пользования государственным имуществом.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал решение о расторжении договора "несправедливым" по верующим. Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался Папе Римскому и другим религиозным и светским мировым деятелям на "изгнание монахов" из "колыбели нашей цивилизации". В ответ Франциск призвал к "уважению" к религиозным объектам.

В Лавре заявили, что не собираются уходить оттуда.

С 21 марта в Лавре работает комиссия, проверяющая сохранность культурных ценностей. Монахи жалуются, что из-за работы комиссии нет доступа к пещерам и мощам Лавры.

Автор: 

Лавра (421) Ткаченко Александр (429) УПЦ МП (1558)


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Топ комментарии
+38
Геть з Лаври та взагалі з України кацапський поп нєкрасівий...
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23.03.2023 21:04
+31
Спочатку ревізію!! А вони нехай на Лук'янівці зачекають. Там теж товсті стіни й кельї є. Бо зараз нічого не знайдуть.
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23.03.2023 21:06
+22
А коли підуть з Почаєвської лаври ?
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23.03.2023 21:07
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Правила форума Совет форумчан
то добре..тепер усе спаковане майно на Схід...
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23.03.2023 21:03 Ответить
Цікаво,а унітази теж вивезуть? Скрєпа ж!!!
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23.03.2023 21:25 Ответить
Які унітази!!!! Вони в дірку в землі ходять...
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23.03.2023 21:26 Ответить
Геть з Лаври та взагалі з України кацапський поп нєкрасівий...
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23.03.2023 21:04 Ответить
і Ткаченко з ними за відомим напрямком !
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23.03.2023 21:06 Ответить
та і боневтік теж ....
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23.03.2023 21:11 Ответить
А тепер починається найцікавіше...
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23.03.2023 21:05 Ответить
Спочатку ревізію!! А вони нехай на Лук'янівці зачекають. Там теж товсті стіни й кельї є. Бо зараз нічого не знайдуть.
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23.03.2023 21:06 Ответить
Розкрадають вони, паскуди...
Чому не контролюють що вони тягнуть?
Ікони, яким немає ціни...
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23.03.2023 21:06 Ответить
А прочитати далі заголовку слабо?
"Є представники МВС та СБУ, є перевірки на виїзді з Лаври..." Джерело:

Нашо піднімати хвилю?
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23.03.2023 21:26 Ответить
Та хіба все перечитаєш?
Я читаю в основному коментарі - бо в них значно більше змістовна виважена і перевірена інфа...

а так - дякую...
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23.03.2023 21:56 Ответить
а верещати я почав тому що колись давно (дуже давно), в Лаврі на типу виставці, звернув увагу що проходячи відчув жар - як від УФО але звісно значно менший. Мене здивувало.
Я почав ходити туди-сюди щоб зрозуміти звідки йде тепло - поки не зрозумів, що від ікони.
Дивлюсь ікона простенька, на ній щось не зрозуміле і, запам'яталося, щось типу ворони були.
Дверцята якісь в іконі. Я простягнув руку і відкрив їх - щоб подивитися.

Біжить тітка - типу не можна чіпати - там святі мощі за дверцею.

Ну я вибачився.

А потім думаю собі - ця ж ікона дійсно чудотворна якщо з неї так теплом віє. То чому вона була виставлена так, щоб якийсь телепень може до неї дотягнутись...
(згадав що Мону Лізу чи хотіли, чи облили кислотою).

Потім, не пам'ятаю звідки - чи запам'ятав, чи шукав, гуглив - здається була виставлена ікона "Успіння Пресвятої Богородиці"...

Був у Києві пізніше - намагався знайти, розпитував про ікону - відповіді не знайшов.

Якщо така чудодійна ікона - то, в кращому випадку, десь на дачі у попів, у гіршому - вивезена на рассєю...

Пишу - може який добрий Самаритянин заспокоїть мене тим що скаже - та є ікона десь, де до неї люди зможуть добратись...
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23.03.2023 22:13 Ответить
4. Не робитимеш собі ніякого тесаного кумира, ані подобини того, що вгорі, на небі, ні того, що внизу, на землі, ні того, що попід землею, в водах.
5. Не падатимеш перед ними ниць і не служитимеш їм, бо я Господь, Бог твій, Бог ревнивий, що караю беззаконня батьків на дітях до третього й четвертого покоління тих, хто ненавидять мене,
6. і творю милосердя до тисячного покоління тим, хто ******* мене і бережуть заповіді мої. (Біблія в перекладі Івана Хоменка; Второзаконня гл. 20. Друга Заповідь Божа).
Не гнівіть Бога, і не кажіть такого, що якась ікона чудеса робить. Навіщо Ви створююте собі кумира. Це язичництво. Прочитайте хоч раз уважно всю Біблію. «Бог бо так полюбив світ, що Сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним.» (Євангелія Г.Н.І. Христа від Йоана; 3:16) Краще Ісуса знайдіть та запросіть у своє сердець, а ікони залиште попам і не переймайтесь через ті вироби рук людських.
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23.03.2023 22:38 Ответить
Дякую.
Згоден з Вами.

Я маю на увазі ікону не як предмет поклоніння - а як неперевершений вироб мистецтва Богом даний (вважаю там де творче мистецтво - там Бог). Науково не доведено, але помічено що є таке явище як "намолене місце", "намолена ікона" - очищені і накопичені молитвами тисяч людей.

Отже - це скарб.
І таємниця.

А це притягує.
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24.03.2023 08:30 Ответить

Додати - скарб нації - те що робить націю сильнішою.
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24.03.2023 08:52 Ответить
для кацапів існує тільки унітазний фетіш, але буває так що вже приготували речі на виніс та банально не встигли... https://twitter.com/i/status/1569036694606823425
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23.03.2023 21:27 Ответить
Ти не на картинки дивись , а статтю прочитай нормально. Перевіряють.
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23.03.2023 21:40 Ответить
Дивіться щоб вони нічого лишнього не винесли.
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23.03.2023 21:06 Ответить
Після них в Лаврі дезінфекцію і обряд вигнання диявола проводити треба.
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23.03.2023 21:07 Ответить
Це тільки папа римський може !
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23.03.2023 21:08 Ответить
Тільки не цей
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23.03.2023 21:09 Ответить
Вселенський Патріарх також. Можна ще Афонських старців запросити
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23.03.2023 21:27 Ответить
Крест на груди в густой шерсти,-
Толпа как хором ахнет:
За ноги надо потрясти,-
Глядишь - оно и звякнет!

И точно: ниже живота -
Смешно, да не до смеха -
Висели два литых креста
Пятнадцатого века.
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23.03.2023 21:07 Ответить
А коли підуть з Почаєвської лаври ?
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23.03.2023 21:07 Ответить
Так не всі виходять з Лаври, там Володя Боневтік Тамбувший дозволяє залишитися семинаристам і "монахам" і звичайно кацапським, не нашим. Подивимося чим закінчиться ця історія, але мені чомусь здається, що влада не впорається з цим завданням, буде діяти на свою користь, прийдеться вмішуватися патріотам. Бо із самого початку вони дурили українців, а можна було давно одним рішенням заборонити той сатанат-філію ФСБ, а хто тоді буде за нього голосувати? Ось, що в його голові - рейтинги і голоси, а не розквітаюча Україна.
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24.03.2023 07:09 Ответить
Дивись, Ткаченко, а то ікон з іконостасом недорахкєшся, поки ти там інтерв'ю роздаєш
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23.03.2023 21:07 Ответить
не сомневаюсь, что все золотые потиры спижжены, а рубины из окладов повыколупаны, а вместо них вставлено стекло.
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23.03.2023 21:07 Ответить
До Паші на дачу? А де дача? А за чий кошт придбана?🤔
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23.03.2023 21:08 Ответить
Главное что бы не вышло как с ГенШтабом и Новой Каховкой... Не так поняли, не так разглядели.
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23.03.2023 21:08 Ответить
Загальна ганьба РПЦ

Вселенський патріарх відновлює свою юрисдикцію в Литві і звинувачує РПЦ у військових злочинах.
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23.03.2023 21:09 Ответить
Може Ви мали на увазі "мсс"? Масковієвська сатанинська секта? Якої вже, понад 500 років. Бо її релігії, аналога дійсно не існує на світі!
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23.03.2023 22:06 Ответить
а хто перевірятиме чи не ******** щось ті кацапські підари, га
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23.03.2023 21:10 Ответить
они вам там вывезут...вплоть до косяков с порогами...Лавра -достояние Украины,памятник...
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23.03.2023 21:15 Ответить
Добре було б що б і малорос ткаченко пішов разом з московськими попами ,йому не місце в воюючій країни бути міністром культури і інформ. політики.
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23.03.2023 21:16 Ответить
Проводи их Шарапов до автобуса, в обменный фонд
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23.03.2023 21:17 Ответить
Цікавим буде час, коли попи вже виїхали, а нові ще не заїхали. Саме тоді основні крадіжки і стануться. І нічого не докажешь. Ткаченко на це розраховує? Опис має робитися вже зараз, під час виселення. Хтось бажає на цьому добре нагріти руки.
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23.03.2023 21:17 Ответить
Главное- святыни не забыть захватить.
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23.03.2023 21:18 Ответить
Это они про себя..
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23.03.2023 21:19 Ответить
Так паша-мерседес казав, що вони нікуди не підуть. Та й боневтікянелох кричав, щоб їх не чіпали. Як би це часом не вистава для лохтората.
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23.03.2023 21:19 Ответить
як що не підводить пам,ять то ще років 15-20 тому казали що Лавра вже розграбована
так що вивозять те, що залишилося.
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23.03.2023 21:20 Ответить
І це правильно. Не*уй жити за державний кошт. Колись у УГКЦ забрали все, ченців і клір вивезли до Сибіру. І Почаївську Лавру теж забрали, вселивши ткди кацапопархатську братію. Коли УГКЦ вийшла з підпілля, більшість храмів до неї повернулися разом з вірянами. Але не Почаївська Лавра. І УГКЦ побудувала багато нових храмів за рахунок пожертв, складених вірянами, в тому числі і головний Храм у Києві. Навіть землю під забудову викуповували, а не влада безкоштовно виділяла. Тільки упц кацапопархату так не може. Бо пожертви йшли на мерседеси, хатинки у Конча-Заспі і у мацкву. Тепер все справедливо - хочете мати свє - працюйте, будуйте, мерседеси продавайте. Вистачить жити за рахунок держави і недалекоглядних темних вірян.
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23.03.2023 21:23 Ответить
"монахи и недвижимость"...пилотная серия первого сезона.
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23.03.2023 21:23 Ответить
А шо так мєдлєнно?
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23.03.2023 21:25 Ответить
Не вивозять, а крадуть .
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23.03.2023 21:30 Ответить
Треба перевіряти що вони там вивозять, щоб історичні і культурні цінності не повивозили
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23.03.2023 21:31 Ответить
Шманайте до трусів, бо під рясами вони навіть дзвони повиносять
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23.03.2023 21:39 Ответить
А які речі вивозяться куратору Зомбофмарафона не цікаво?
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23.03.2023 21:42 Ответить
Так, а це шо, жєст доброй волі?
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23.03.2023 21:46 Ответить
Яка нах ревізія , яке майно млять? Як ****** дружина, прийшла із подушкою і без трусів , так і кіздує назад , тільки без подушки вже. Чмо очкасте петух зелений ставай в Лаврі з ментами разом , знимай з тих уйобків ряси ,рубай бороди і нах в масковию з голою сракою , обвалів гімном и виваляв в пірьях. А разом всіх зелених ублюдків і 73% дебілів головожопих

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23.03.2023 22:05 Ответить
Треба проконтролювати, що вони там вивозять. Бо потім ні розеток, ні унітазів не буде. Я навіть не кажу про культурні і релігійні цінності.
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23.03.2023 22:06 Ответить
.
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23.03.2023 22:14 Ответить
Колишній заступник директора компанії "Троїцька артіль" Корнелій Борисов розповів, що для того, щоб отримати підрядні роботи, довелося йти на умови, які були поставлені керівництвом Лаври. У підсумку, значну частину заробленого віддавали особисто Павлу.
"Наприкінці 2011 року я був безпосереднім учасником передачі грошових коштів наміснику Лаври в сумі мільйон 576 тисяч гривень. Це було в будинку намісника Києво-Печерської Лаври, в 42-му корпусі, пізно ввечері. І ввечері ми приїхали з цими двома рюкзаками готівки й передали наміснику монастиря", - заявив Борисов.

З його слів, усі будівельні організації, які працюють у Києво-Печерській Лаврі, частину отриманого прибутку повертали Павлу як пожертву.
"У народі це називається "відкатом". У церкві це називається пожертвуванням", - наголосив ексзаступник директора компанії "Троїцька артіль".

Крім того, будинки для владики Павла та Варсанофія побудувала компанія "Затишний дім". Вона також займалася реставрацією у Лаврі.
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24.03.2023 08:15 Ответить
Слід перевіряти обшуками що вони вивозять.
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23.03.2023 22:27 Ответить
ОНИ УЖЕ ЗА 31 ГОД ВСЁ ВЫВЕЗЛИ !!!
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23.03.2023 22:30 Ответить
Домой всех выслать, на раиссю родную. А лучше обменять.
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23.03.2023 22:46 Ответить
Я думаю, что они запросто могут спиз забрать мощи Ильи Муромца. Он же (и Добрыня) коренные москвичи, по их мнению. Из посконно славянского финно-угорского племени мурома.
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23.03.2023 22:47 Ответить
Сажать их со всем мотлохом в автобусы и везти до границы с сраисей. Там отбирать паспорта и давать пинка под сраку. Я понимаю, что есть люди, которые любят древнееврейские былины, но только не в московском исполнении!
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23.03.2023 22:50 Ответить
Ще з Почаївської Лаври приберіть той розсадник кгбістів.
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23.03.2023 23:02 Ответить
то перевіряти зараз що вивозять!

потім хер хтось буде шукати тих попів на росії з вкраденими святинями
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24.03.2023 00:22 Ответить
Є куди везти майно.

В одному із інтерв'ю український громадський діяч та активіст, лідер громадської організації С14 Євген Карась розповів, що прямо в будинку намісника Києво-Печерської лаври владики Павла, якого в миру знають як Пашу "Мерседеса", поблизу Воронькова в Бориспільському районі є ціла стіна з золота. Де владика взяв гроші на таку розкіш розбиралася "Моя Київщина"

Ще у 2015 році представники "Автомайдану показали цю резиденцію під Києвом. Маєток оцінюють у $1,3 млн.
"Оцініть, так би мовити, "скромні келії" московських попів, побудовані, як ми розуміємо, зокрема й на пожертвування довірливих парафіян УПЦ (МП)", - написав тоді активіст "Автомайдану" Віталій Уманець.

Після російського вторгнення в Україну 2022 року митрополит "Мерседес" не став засуджувати Росію й заявив, що українці не чули застережень і "тепер пожинають плоди". Він навіть виганяє ієромонахів з Лаври, бо ті не поминають під час богослужіння патріарха РПЦ Кіріла Гундяєва. А як інакше, адже владика відверто заявляє, що в Україні немає ніякого Московського патріархату…., а є "Руська православна церква".
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24.03.2023 08:14 Ответить
 
 