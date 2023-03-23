Представители Московского патриархата вывозят вещи из Лавры, - Ткаченко

Представители Московского патриархата начали процесс выезда из Киево-Печерской Лавры.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Процесс выезда происходит. Это может засвидетельствовать любой прохожий в Лавре. Вывозят бойлеры, столы, стулья. Какой-то процесс начался. Сейчас работает межведомственная комиссия, которая должна зафиксировать состояние сохранности недвижимого и движимого имущества, музейных экспонатов, которые находились в пользовании УПЦ МП. Как только комиссия завершит свою работу, можно будет четко сказать, что было не так", - отметил чиновник.

Если комиссия обнаружит, что в Лавре чего-то не будет хватать, то представители УПЦ МП будут нести ответственность согласно закону.

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"Все эти громкие заявления не соответствуют реалиям, то есть понемногу они выезжают. Есть представители МВД и СБУ, есть проверки на выезде из Лавры. Процесс контролируется", - подчеркнул Ткаченко.

По его словам, заявления УПЦ МП о "почернении куполов" и "перекрытии пещер навсегда" также являются неправдивыми.

Напомним, 10 марта в Киево-Печерской лавре заявили о разрыве договора об оренде с УПЦ МП с 29 марта этого года.

Впоследствии в Минкульте уточнили, что расторжение договора осуществляется на основании выявленных нарушений условий пользования государственным имуществом.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал решение о расторжении договора "несправедливым" по верующим. Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался Папе Римскому и другим религиозным и светским мировым деятелям на "изгнание монахов" из "колыбели нашей цивилизации". В ответ Франциск призвал к "уважению" к религиозным объектам.

В Лавре заявили, что не собираются уходить оттуда.

С 21 марта в Лавре работает комиссия, проверяющая сохранность культурных ценностей. Монахи жалуются, что из-за работы комиссии нет доступа к пещерам и мощам Лавры.