Минкульт обратился в полицию, потому что комиссию не пустили в Лавру
Министерство культуры Украины подало заявление в полицию по факту препятствования работе в Лавре министерской комиссии.
Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
"Входящие в состав Комиссии представители Монастыря от Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры не смогли объяснить, у кого находятся ключи от здания, проверка которого была запланирована. К тому же, многочисленные неизвестные лица препятствовали попаданию членов Комиссии внутрь здания", - написал он в фейсбуке.
Ткаченко пообещал, что завтра комиссия "в любом случае" продолжит свою работу.
"Брутальное поведение представителей УПЦ МП по отношению к представителям Комиссии глубоко диссонирует с их призывами к Богу", - добавил он.
Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает с УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании Киево-Печерской лаврой. Такое решение было принято из-за того, что религиозная организация нарушила условия пользования государственным имуществом.
Монахи УПЦ МП должны покинуть Лавру до 29 марта. Но они заявили, что не собираются уходить оттуда.
Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал решение о расторжении договора "несправедливым" в отношении верующих. Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался религиозным и светским мировым деятелям на "изгнание монахов" из "колыбели нашей цивилизации". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выселение УПЦ МП из Лавры якобы оправдывает полномасштабное вторжение РФ в Украину.
29 марта УПЦ МП подала иск в суд, борясь за право остаться на территории Лавры. Митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому с угрозами.
Между тем, архимандрит Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и стал наместником монастыря. УПЦ МП запретило ему служение.
30 марта УПЦ МП не выехала из Лавры и заблокировала работу комиссии Министерства культуры, которая не смогла попасть в закрытую церковь.
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https://youtu.be/gz0W-u1GRMM
карась знает что с ними делать .
Якого зразу з мусорами не прийшли?! Цирк влаштовують,тільки проблему розтягують в часі,а значить посилюють її безкінечною балаканиною та увагою...
По горбу та за "парєбрік"...за місяць всі б вгамувались!..
А гроші, снаряди і танчіки де брати? З-під асфальту викопувати? Ви, шановний, Україну і США випадково не переплутали? На Заході - демократія. Якшо мільярд ліваків скаже "ні", то хєр Україна отримає а не підтримку.
Ти "в упор" не хочеш бачити покинуті "традиційні" церкви по всій Європі???
До речі,"ліваки" зовсім не проти,щоб повернулась українська церква до Лаври.
Чи це все заради багатосерійного цирку?
полиция проверяет кто владелец, где ключ... потерян? ну ок, вскрываем. разве собственник не имеет право делать это? вскрывать свое помещение при утерянном ключе.
или Вы предлагаете ждать, когда "праваславные мученники" УСТАНУТ прятать ключ?
геноцид у Батурині - каральні дії московських військ із захоплення і знищення столиці гетьмана Мазепи Батурина і його мешканців, що були проведені 13 листопада 1708. Під час цих дій, московські війська вирізали всіх мешканців міста, незалежно від віку і статі.[7] За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців. В історію України ці події увійшли під назвою «Різанина в Батурині».[8][9] Саме місто пограбували, в тому числі і православні храми, а потім, за наказом Меншикова, спалили, а церкви знищили.[10]
Тогочасні газети так описували події у Батурині - «Страшна різанина», «Вся Україна в крові», «Жінки і діти на вістріях шабель». Такими назвами виходили провідні газети Франції - «Gazette de France», «Paris Gazette», «Lettres Historique», «Mercure historique», «Clef du Cabinet». Вони писали, що «страшний цар жадібний до крові в Україні… Всі мешканці Батурина, незважаючи на вік і стать, вирізані, як наказують нелюдські звичаї московитів»; «Вся Україна купається в крові. Меншиков показує жахи московського варварства»[11][12].
I ci moskovs'ki popy do syh pir smivaut' anafemu Mazepi, ****** kincheni, pishly ***** z Lavry, TVARI v RYASAH!!!!!!!!!!
na foto, Linkol'n spyrae ruky na fascii (symvol poryadku i pokarannya v derjavi)
- в умовах воєнного стану в країні; -представників державної установи, що мають відповідне рішення суду;
- у присутності наряду поліції;
- "ніхто не знає у кого ключі";
- "невідомі особи" перешкоджають...
Господи, та не ганьбіть себе і Україну своїми договорняками!
Ганьба!
действовать нужно быстро, умно и осторожно - иначе в Киев потянутся московские попы с бабками со всей Украины
одразу прийшли з поліцією виконали що необхідно,
ще будуть вмовляти кацапів віддати що належить Україні