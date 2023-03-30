Минкульт обратился в полицию, потому что комиссию не пустили в Лавру

Министерство культуры Украины подало заявление в полицию по факту препятствования работе в Лавре министерской комиссии.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Входящие в состав Комиссии представители Монастыря от Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры не смогли объяснить, у кого находятся ключи от здания, проверка которого была запланирована. К тому же, многочисленные неизвестные лица препятствовали попаданию членов Комиссии внутрь здания", - написал он в фейсбуке.

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Ткаченко пообещал, что завтра комиссия "в любом случае" продолжит свою работу.

"Брутальное поведение представителей УПЦ МП по отношению к представителям Комиссии глубоко диссонирует с их призывами к Богу", - добавил он.

Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает с УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании Киево-Печерской лаврой. Такое решение было принято из-за того, что религиозная организация нарушила условия пользования государственным имуществом.

Монахи УПЦ МП должны покинуть Лавру до 29 марта. Но они заявили, что не собираются уходить оттуда.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал решение о расторжении договора "несправедливым" в отношении верующих. Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался религиозным и светским мировым деятелям на "изгнание монахов" из "колыбели нашей цивилизации". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выселение УПЦ МП из Лавры якобы оправдывает полномасштабное вторжение РФ в Украину.

29 марта УПЦ МП подала иск в суд, борясь за право остаться на территории Лавры. Митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому с угрозами.

Между тем, архимандрит Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и стал наместником монастыря. УПЦ МП запретило ему служение.

30 марта УПЦ МП не выехала из Лавры и заблокировала работу комиссии Министерства культуры, которая не смогла попасть в закрытую церковь.