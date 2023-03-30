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Минкульт обратился в полицию, потому что комиссию не пустили в Лавру

лавра

Министерство культуры Украины подало заявление в полицию по факту препятствования работе в Лавре министерской комиссии.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Входящие в состав Комиссии представители Монастыря от Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры не смогли объяснить, у кого находятся ключи от здания, проверка которого была запланирована. К тому же, многочисленные неизвестные лица препятствовали попаданию членов Комиссии внутрь здания", - написал он в фейсбуке.

Читайте: Комиссия Минкульта не смогла попасть в закрытую церковь в Лавре

Ткаченко пообещал, что завтра комиссия "в любом случае" продолжит свою работу.

"Брутальное поведение представителей УПЦ МП по отношению к представителям Комиссии глубоко диссонирует с их призывами к Богу", - добавил он.

Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает с УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании Киево-Печерской лаврой. Такое решение было принято из-за того, что религиозная организация нарушила условия пользования государственным имуществом.

Монахи УПЦ МП должны покинуть Лавру до 29 марта. Но они заявили, что не собираются уходить оттуда.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал решение о расторжении договора "несправедливым" в отношении верующих. Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался религиозным и светским мировым деятелям на "изгнание монахов" из "колыбели нашей цивилизации". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выселение УПЦ МП из Лавры якобы оправдывает полномасштабное вторжение РФ в Украину.

29 марта УПЦ МП подала иск в суд, борясь за право остаться на территории Лавры. Митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому с угрозами.

Между тем, архимандрит Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и стал наместником монастыря. УПЦ МП запретило ему служение.

30 марта УПЦ МП не выехала из Лавры и заблокировала работу комиссии Министерства культуры, которая не смогла попасть в закрытую церковь.

Лавра (421) Министерство культуры и информационной политики (771) Нацполиция (16418) Ткаченко Александр (429) УПЦ МП (1558)


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Топ комментарии
+29
РПЦ нужно признать экстремистской организацией.
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30.03.2023 16:11
+27
****** в стране война,кровь ,тысячи убитых,****** бородатая ***** ,сидит и на камеру говорит что "отпоет всех украинцев".СБУ ***** вы там ********* долбоебы?
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30.03.2023 16:14
+24
Невже поліція не справиться з бойовими кацапськими попами?Може попросити допомоги у ЗСУ?
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30.03.2023 16:11
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РПЦ нужно признать экстремистской организацией.
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30.03.2023 16:11 Ответить
це 100%, але наразі питання про УПЦ (МП).
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30.03.2023 16:14 Ответить
Я ж так и написал, РПЦ.
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30.03.2023 16:16 Ответить
по документах це різні огранізації (хоча ми, звичано, все розуміємо)
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30.03.2023 16:17 Ответить
Що по наступу? Крим-2024? Пропозиція Карася педофілам у Лаврі?

https://youtu.be/gz0W-u1GRMM

карась знает что с ними делать .
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30.03.2023 16:22 Ответить
Невже поліція не справиться з бойовими кацапськими попами?Може попросити допомоги у ЗСУ?
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30.03.2023 16:11 Ответить
Нє, так просто не можна. Вони ж почнуть кричати, шо страждають за віру. папа римський перезбудиться (а він старенький і йому не можна), гамнєсті інтернешанал і мільярд ліваків по світу завиють в унісон.
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30.03.2023 16:16 Ответить
папе уже не до того. самое время
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30.03.2023 16:28 Ответить
а шо з ним таке? завезли свіжих хлопчиків з семінарії?
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30.03.2023 16:44 Ответить
та проскакивало где то шо он чуть ли не вкоме
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30.03.2023 16:46 Ответить
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30.03.2023 16:46 Ответить
Хай виють...Нам своє робити!
Якого зразу з мусорами не прийшли?! Цирк влаштовують,тільки проблему розтягують в часі,а значить посилюють її безкінечною балаканиною та увагою...
По горбу та за "парєбрік"...за місяць всі б вгамувались!..
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30.03.2023 18:51 Ответить
"Хай виють.."

А гроші, снаряди і танчіки де брати? З-під асфальту викопувати? Ви, шановний, Україну і США випадково не переплутали? На Заході - демократія. Якшо мільярд ліваків скаже "ні", то хєр Україна отримає а не підтримку.
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30.03.2023 19:21 Ответить
"лівакам" глибоко насрати на проблеми "православнутих"! Настільки глИбоко,що тільки сміятися будуть...
Ти "в упор" не хочеш бачити покинуті "традиційні" церкви по всій Європі???
До речі,"ліваки" зовсім не проти,щоб повернулась українська церква до Лаври.
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31.03.2023 11:05 Ответить
Лівакам не насрати на те, про шо кажуть по телевізору і в лівацьких пабліках. І кацапи забезпечать там необхідний розголос. Тому, перед тим як рубати, треба трохи думати.
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31.03.2023 12:00 Ответить
ткаченко міг би і сам отримати добрячу киз*дюліну для просвітління
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30.03.2023 16:11 Ответить
стає цікавіше. Україна починає здавати один з екзаменів на право називатися правовою державою.
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30.03.2023 16:12 Ответить
Завтра поліція не знайде ключа (причини ті ж що й сьогодні для комісії). Що далі? Скільки це буде тягнуться?
Чи це все заради багатосерійного цирку?
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30.03.2023 16:12 Ответить
А далі дустом їх викурювати
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30.03.2023 16:22 Ответить
Треба взяти завтра побільше сцяних тряпок
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30.03.2023 16:13 Ответить
****** в стране война,кровь ,тысячи убитых,****** бородатая ***** ,сидит и на камеру говорит что "отпоет всех украинцев".СБУ ***** вы там ********* долбоебы?
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30.03.2023 16:14 Ответить
Це правове та виважене рішення. Без різких рухів. Не надали доступ до будівлі, відповідна заява до поліції. Будівля ж не самозачинилася. Є відповідальні, нехай відповідають.
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30.03.2023 16:17 Ответить
а вызвать полицию на место и в присутствии полиции вскрыть запертое помещение? я так понимаю, собственник в лице государства не может попасть в свои владения.
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30.03.2023 16:29 Ответить
Навпаки, треба показати, що власник в обличчі держави вживає всіх можливих заходів щоб спокійно та мирно врегулювати це питання. Не забувайте, у нас ще і інформаційна війна точиться. Будь який різкий рух у вигляді болгарки чи лома розлетиться в медійному просторі під заголовками "укравашискіє бєзбожникі вламиваются в святиню" або "мучєнікі праваславнай церкві жертвуют сабой раді хріста". Якщо вичерпуються правові кроки, тоді питань не має, лом та болгарка в хід. Кримінальні та адміністративні справи проти порушників. Відповідні рішення судів.
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30.03.2023 17:41 Ответить
а что неправового в моем комментарии?

полиция проверяет кто владелец, где ключ... потерян? ну ок, вскрываем. разве собственник не имеет право делать это? вскрывать свое помещение при утерянном ключе.
или Вы предлагаете ждать, когда "праваславные мученники" УСТАНУТ прятать ключ?
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30.03.2023 17:58 Ответить
А на яких підставах сьогодні щось ломом відкривати? РПЦЕПІСТИ там сьогодні ще на законних підставах, нажаль. Прийшла комісія, типу хтось, десь загубив ключ від будівлі. Це не кримінальне правопорушення. Тобто у поліції просто не має прав туди лізти. А московітам тільки і треба було, щоб почали двері болгаркою відкривати. Ось і картинка, яку я вище описав. Уже як стало відомо суд відмовив у забезпеченні позову по справі №910/4552/23 від УПЦ до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови договору, застосування наслідків недійсності розірвання Договору № 2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю. От вже далі згідно букви закону.
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30.03.2023 19:50 Ответить
анатема на гетьмана Івана Мазепу - акт відлучення від Православної російської церкви гетьмана Війська Запорозького Івана Мазепи. Накладена 12 листопада 1708 року за наказом російського царя Петра І

геноцид у Батурині - каральні дії московських військ із захоплення і знищення столиці гетьмана Мазепи Батурина і його мешканців, що були проведені 13 листопада 1708. Під час цих дій, московські війська вирізали всіх мешканців міста, незалежно від віку і статі.[7] За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців. В історію України ці події увійшли під назвою «Різанина в Батурині».[8][9] Саме місто пограбували, в тому числі і православні храми, а потім, за наказом Меншикова, спалили, а церкви знищили.[10]

Тогочасні газети так описували події у Батурині - «Страшна різанина», «Вся Україна в крові», «Жінки і діти на вістріях шабель». Такими назвами виходили провідні газети Франції - «Gazette de France», «Paris Gazette», «Lettres Historique», «Mercure historique», «Clef du Cabinet». Вони писали, що «страшний цар жадібний до крові в Україні… Всі мешканці Батурина, незважаючи на вік і стать, вирізані, як наказують нелюдські звичаї московитів»; «Вся Україна купається в крові. Меншиков показує жахи московського варварства»[11][12].

I ci moskovs'ki popy do syh pir smivaut' anafemu Mazepi, ****** kincheni, pishly ***** z Lavry, TVARI v RYASAH!!!!!!!!!!
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30.03.2023 16:17 Ответить
850 років тому - 12 березня 1169 року - війська коаліції князів Хинова на чолі з Володимиро-суздальським князем Андрієм захопили і сплюндрували Київ. Гвалтували, вирізали, четвертували і просто вбивали, частину забрали в полон. Грабували будинки і навіть храми, а потім все підпалили. Цю подію публіцисти інколи називають першою українсько-російською війною.
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30.03.2023 17:00 Ответить
хочу бачити. як поліція кийками розчищає дорогу для комісії... особливо хочу бачити роботу кийка по тій чорноротій, в білому...
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30.03.2023 16:17 Ответить
а я-трактором
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30.03.2023 16:29 Ответить
треба було й в СБУ водночас звертатися, бо навіть в інтерв"ю журналістів під Лаврою вже зафіксовані на відео люди, які знахабніло та безкарно розповсюджують на камеру, не соромлячиь та нічого не боючись, пропагандиські наративи країни-окупанта, все це зафільмовано та викладено в інтернеті і якщо на це не відреагує СБУ належним чином, то це означатиме перемогу москальських агентів в рясах над українською державою, яку має захищати наша контррозвідка.
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30.03.2023 16:18 Ответить
Что вы на сбу валите? Это на Марсе происходит... где гражданская позиция общества? Ответьте господа комментаторы в чем трудность прийти туда и поддержать свою страну? Не надо рукоприкладства мирно 2-3сотни граждан освежает запал москалей! жевать сопли и кивать на сбу всу зелю смысл?
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30.03.2023 17:11 Ответить
Ви що, це ж робити щось треба
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31.03.2023 02:38 Ответить
О це і є сатанинська секта.
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30.03.2023 16:18 Ответить
Тобто,для цього знадобився цілий день?
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30.03.2023 16:20 Ответить
Може вже досить з цим московським лайном в демократію гратися.Які там в фіга віряни.Одмудохать так, щоб навіки бажання пропало до московських попів ходити.Вони на випадок чого толерантничать з нами не будуть.Не йдуть по доброму розігнати силою.
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30.03.2023 16:22 Ответить
bezzubist' demokratii - ce moskovs'kyi naratyv. Protylejnist' fashyzmu - ce ne demokratiya ta ne socializm, a anarhiya.



na foto, Linkol'n spyrae ruky na fascii (symvol poryadku i pokarannya v derjavi)
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30.03.2023 16:50 Ответить
плюс к вышеперечисленному поставить пробки в канализацию и дихлофос в вентиляционные каналы
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30.03.2023 16:35 Ответить
А кримінальну справу за антиукраїнську діяльність?
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30.03.2023 16:28 Ответить
мусорам это дело не интересно - бабла не обломится, можно еще по хлебалу от верующих получить. То ли дело фопы шмонать или при обысках оргтехнику и ценности пи@дить
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30.03.2023 16:32 Ответить
УПЦ(МП) це секта, там немає "вєрующіх"
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30.03.2023 17:18 Ответить
Ну и дальше что? Передавать дело в суд и ждать?
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30.03.2023 16:33 Ответить
так. Так і буде, оптимістичний строк - 3-4 місяці. Від рупопів подано вже чотири позови назустріч, вони також блокуватимуть позов заповідника. Тут з порадами можуть хоч всеритися, але все має бути зроблено по закону.
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30.03.2023 18:30 Ответить
Вибачте, ну що це за шоу "водіння кози" з допуском на територію та в будівлі, що належать державі:
- в умовах воєнного стану в країні; -представників державної установи, що мають відповідне рішення суду;
- у присутності наряду поліції;
- "ніхто не знає у кого ключі";
- "невідомі особи" перешкоджають...

Господи, та не ганьбіть себе і Україну своїми договорняками!
Ганьба!
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30.03.2023 16:37 Ответить
A razve bil sud? Poka tolko bumazka ministestva! Sevodnja nepustili, zavtra s policija, potom uze silovoi variant dubinkami po galave i tjurmu...
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30.03.2023 16:45 Ответить
Де закон Верховної Ради про заборону УПЦ МП-філії російської, загарбницької церкви?
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30.03.2023 16:51 Ответить
А чому,рпц в Україні і досі називають упц мп?чи закон, який прийняли в 2019р., не діє?
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30.03.2023 16:52 Ответить
І я це постійно запитую. Бо ця секта з 2018 року має називатися РПЦ в Україні. Чи "слуги" не вміють читати?
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30.03.2023 17:07 Ответить
РПЦ ФСБ!
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30.03.2023 23:41 Ответить
******** мрази!вышвырнуть в говнорашку к их кураторам!фсбшная сволота
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30.03.2023 17:20 Ответить
налицо кремлёвская попытка организации в центре Киева "православного майдана"
действовать нужно быстро, умно и осторожно - иначе в Киев потянутся московские попы с бабками со всей Украины
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30.03.2023 18:06 Ответить
якийсь цирк зробили,
одразу прийшли з поліцією виконали що необхідно,
ще будуть вмовляти кацапів віддати що належить Україні
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30.03.2023 19:22 Ответить
Цікаво, а куди загубилися всякі свободівці, активісти і журналісти, мовчать, бо ОПа не оплачує такі тексти. Сірьожа Лєщенко як спеціаліст в усіх сортах теж голос не подає, дивина та й годі
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30.03.2023 19:50 Ответить
Зелена рашистська наволоч у владі хоче влаштувати театральне дійство абсурду з московськими фсбшними "попами", судовими розглядами поки українці віддають свої життя у боротьбі проти цієї ворожої московської зарази.
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30.03.2023 20:00 Ответить
 
 