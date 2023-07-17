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Гутерриш просит Путина сохранить "зерновое соглашение"

гутерріш

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выразил сожаление по поводу выхода России из Черноморской зерновой инициативы и призвал российского диктатора Владимира Путина сохранить соглашение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Он заявил, что направил письмо Путину с новым предложением по сохранению Черноморской инициативы.

"В этом письме, которое я считаю необходимым процитировать, я подчеркиваю, что, цитирую, "с момента подписания меморандума о взаимопонимании, а также с учетом мер, предпринятых Российской Федерацией, российская торговля зерном, как и объемы экспорта, и рынки удобрений стабилизируются. Российский экспорт близится к полному восстановлению, о чем заявляют Российский союз экспортеров зерна и Российская ассоциация производителей удобрений", – отметил он.

"Я глубоко сожалею о решении Российской Федерации прекратить реализацию Черноморской инициативы, включая упразднение российских гарантий безопасности судоходства в северо-западной части Черного моря", - добавил Гутерриш.

Он напомнил, что экспорт украинского зерна Черным морем очень важен для продовольственной безопасности мира.

"Эта инициатива обеспечивает безопасное прохождение более 32 миллионов метрических тонн продовольственных товаров из украинских портов. А Всемирная продовольственная программа отправила более 725 000 тонн помощи человечеству для поддержки гуманитарных операций", – резюмировал Гутерриш.

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Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИДе РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.

По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".

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Сообщалось также, что с утра 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно с украинским зерном в рамках зернового соглашения.

Со своей стороны Китай надеется, что Черноморская зерновая инициатива по перевозке зерна из Украины по Черному морю и в дальнейшем будет выполняться в полном объеме.

США, Нидерланды и Еврокомиссия уже осудили срыв соглашения с Россией.

Автор: 

ООН (4213) Гутерриш Антониу (345) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+27
Перед царем на колінах треба просити, мерзенна бюрократична підстилка!
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17.07.2023 18:50 Ответить
+25
Та що ви носитесь з тими домовленостями. Чіпляєте ганчірку ООН на кораблі та впєрьод на дерданели обстріляють рашен терорист викинути з ради ООН та в відповідь потопити паро корит. Ви не розумієте як ******** получять по морді то вони як ті шавкі повтікають в Краснодар
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17.07.2023 18:52 Ответить
+17
Позорище, а не ООН!!
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17.07.2023 19:00 Ответить
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Перед царем на колінах треба просити, мерзенна бюрократична підстилка!
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17.07.2023 18:50 Ответить
Гутерріш просить Путіна......

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17.07.2023 18:50 Ответить
Та що ви носитесь з тими домовленостями. Чіпляєте ганчірку ООН на кораблі та впєрьод на дерданели обстріляють рашен терорист викинути з ради ООН та в відповідь потопити паро корит. Ви не розумієте як ******** получять по морді то вони як ті шавкі повтікають в Краснодар
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17.07.2023 18:52 Ответить
Сволоти, дядькові нема з чого круасанчики випікати!
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17.07.2023 18:52 Ответить
Попроси ще і той точно відмовиться!
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17.07.2023 18:53 Ответить
Так поїдь до пітара і заглянь йому у дупло
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17.07.2023 18:55 Ответить
Дикунів мокшанських про щось просити, це себе не поважати...
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17.07.2023 18:56 Ответить
Оба идут на йух !!!
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17.07.2023 18:57 Ответить
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17.07.2023 18:58 Ответить
Світ чекає, коли путін зіграє свою роль до кінця, щоб потім одним махом йому відповісти... Світ не веде діалогів, він слухає, а потім Відповідає один раз, але остаточно.
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17.07.2023 18:59 Ответить
Треба ще поплакати на камеру на фоні голодних африканців.
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17.07.2023 18:59 Ответить
Ну, Гутерріш просто бунтує перед ******, став на коліна і бунтує!!
Це і є приклад нікчемності та безпорадності ООН перед убивцею з московії!!

Десь, мабуть, поряд з Гутеррішем, стоять на колінах і просять прутіна, усе керівництво Червого Хреста… Христа ради!!
Авторитетні організації !!
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17.07.2023 19:00 Ответить
Позорище, а не ООН!!
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17.07.2023 19:00 Ответить
як таких ідіотів вибирають
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17.07.2023 19:06 Ответить
Маму свою ще попроси, старе убоїще!
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17.07.2023 19:07 Ответить
гутеріш, баран, йбанутуго прєзідєнта расіі путіна не просити треба, а знищити. нахй і назавжди.
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17.07.2023 19:11 Ответить
Гутереш ООНівська хвойда
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17.07.2023 19:14 Ответить
Убийцу упрашивают не убивать фу низость и мерзость он кроме сили не понимает когда в морду обсиается и становится вменяемим
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17.07.2023 19:15 Ответить
Гуттіере ("Людина-амфібія") - чиста душею, наївна, довірлива та романтична дівчина, що не дуже знається на тіньових сторонах життя.
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17.07.2023 19:17 Ответить
..
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17.07.2023 19:19 Ответить
Конвої формувати разом з судновласниками всіх країн, страховка в Лойді, контроль над Чорним морем на НАТО, відповідальність за потоплення рашен банд флоту на Султана /консультації у японців/, знищення сил мордору на берегу і в повітрі на ЗСУ, гутереша - на свалку.
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17.07.2023 19:19 Ответить
Ну вийшла й добре. Баба з возу кобилі легше. Угода між Україною, ООН і Туреччиною діють, які питання?
Яким юридичним актом Україні заборонено експорт зерна? Відповідь - жодним, лише незаконна морська блокада є тому причина. Так шліть нах*у ту русню, хай спробують атакувати цивільні суда, це пірацтво з усіма наслідками.
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17.07.2023 19:20 Ответить
Коли згадують меморандум від ООН для жителів голодних країн,то постає питання, а чому вони голодні? За скільки поколінь так і не навчилися себе забезпечувати. А коли Україну не бачать в полум'ї, смерті,біді, то про яке зерно на крові можна говорити
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17.07.2023 19:21 Ответить
А на коліна вже встав? Якщо ні, тоді не рахується... нікчемний ООНівський бюрократ
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17.07.2023 19:26 Ответить
ООН не перестає думати та жаліти про голодуючих Африки
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17.07.2023 19:28 Ответить
"Европейские куколды договариваются с Путиным" Картина. Семен Скрепецкий
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17.07.2023 19:34 Ответить
терористів не просять, а пздть
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17.07.2023 19:35 Ответить
С ****** не договариваться надо, а наручники
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17.07.2023 19:37 Ответить
Прожив я в Португалії 20 років.Файний народ щодо поїсти,повеселитися,побухати,пожартувати,повболівати за футбол,але тупі щодо політики))Як вони цього делегували туди?((а так)
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17.07.2023 19:41 Ответить
Виконають умови Пуйла, і той великодушно дозволить себе умовити.
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17.07.2023 20:05 Ответить
сильні люди породжують хороші часи, хороші часи породжують слабких людей, слабкі люди породжують важкі часи, важкі часи породжують сильних людей.
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17.07.2023 20:58 Ответить
Как челобитную подаешь, смерд. Еще в анус забыл лизнуть. И этот чел возглавляет оон
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17.07.2023 21:19 Ответить
В сраку поцілуй. А ні, ще двотижневий карантин пройдеш, а тоді поцілунок.
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18.07.2023 00:42 Ответить
 
 