Гутерриш просит Путина сохранить "зерновое соглашение"

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выразил сожаление по поводу выхода России из Черноморской зерновой инициативы и призвал российского диктатора Владимира Путина сохранить соглашение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Он заявил, что направил письмо Путину с новым предложением по сохранению Черноморской инициативы.

"В этом письме, которое я считаю необходимым процитировать, я подчеркиваю, что, цитирую, "с момента подписания меморандума о взаимопонимании, а также с учетом мер, предпринятых Российской Федерацией, российская торговля зерном, как и объемы экспорта, и рынки удобрений стабилизируются. Российский экспорт близится к полному восстановлению, о чем заявляют Российский союз экспортеров зерна и Российская ассоциация производителей удобрений", – отметил он.

"Я глубоко сожалею о решении Российской Федерации прекратить реализацию Черноморской инициативы, включая упразднение российских гарантий безопасности судоходства в северо-западной части Черного моря", - добавил Гутерриш.

Он напомнил, что экспорт украинского зерна Черным морем очень важен для продовольственной безопасности мира.

"Эта инициатива обеспечивает безопасное прохождение более 32 миллионов метрических тонн продовольственных товаров из украинских портов. А Всемирная продовольственная программа отправила более 725 000 тонн помощи человечеству для поддержки гуманитарных операций", – резюмировал Гутерриш.

Читайте также: Зеленский о выходе РФ из "зернового соглашения": Мы не боимся. Есть владельцы кораблей, которые готовы продолжать поставки зерна

Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИДе РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.

По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".

Читайте также: Белый дом о срыве Россией "зернового соглашения": "Это нанесет ущерб миллионам уязвимых людей по всему миру"

Сообщалось также, что с утра 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно с украинским зерном в рамках зернового соглашения.

Со своей стороны Китай надеется, что Черноморская зерновая инициатива по перевозке зерна из Украины по Черному морю и в дальнейшем будет выполняться в полном объеме.

США, Нидерланды и Еврокомиссия уже осудили срыв соглашения с Россией.