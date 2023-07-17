Гутерріш просить Путіна зберегти "зернову угоду"
Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш висловив жаль через вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи та закликав російського диктатора Володимира Путіна зберегти угоду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Він заявив, що надіслав листа Путіну з новою пропозицією щодо збереження Чорноморської ініціативи.
"У цьому листі, який я вважаю за необхідне процитувати, я наголошую, що, цитую, "з моменту підписання меморандуму про взаєморозуміння, а також з урахуванням заходів, вжитих Російською Федерацією, російська торгівля зерном, як і обсяги експорту, і ринки добрив стабілізуються. Російський експорт наближається до повного відновлення, про що заявляють Російський союз експортерів зерна та Російська асоціація виробників добрив", - зазначив він.
"Я глибоко шкодую про рішення Російської Федерації припинити реалізацію Чорноморської ініціативи, включаючи скасування російських гарантій безпеки судноплавства в північно-західній частині Чорного моря", - додав Гутерріш.
Він нагадав, що експорт українського зерна Чорним морем вкрай важливе для продовольчої безпеки світу.
"Ця ініціатива забезпечує безпечне проходження понад 32 мільйонів метричних тонн продовольчих товарів з українських портів. А Всесвітня продовольча програма відправила понад 725 000 тонн допомоги людству для підтримки гуманітарних операцій", - резюмував Гутерріш.
Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.
За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".
Повідомлялося також, що зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.
Зі свого боку Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі.
США, Нідерланди та Єврокомісія вже засудив зрив угоди Росією.
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Це і є приклад нікчемності та безпорадності ООН перед убивцею з московії!!
Десь, мабуть, поряд з Гутеррішем, стоять на колінах і просять прутіна, усе керівництво Червого Хреста… Христа ради!!
Авторитетні організації !!
Яким юридичним актом Україні заборонено експорт зерна? Відповідь - жодним, лише незаконна морська блокада є тому причина. Так шліть нах*у ту русню, хай спробують атакувати цивільні суда, це пірацтво з усіма наслідками.