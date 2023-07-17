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Гутерріш просить Путіна зберегти "зернову угоду"

гутерріш

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш висловив жаль через вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи та закликав російського диктатора Володимира Путіна зберегти угоду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. 

Він заявив, що надіслав листа Путіну з новою пропозицією щодо збереження Чорноморської ініціативи.

"У цьому листі, який я вважаю за необхідне процитувати, я наголошую, що, цитую, "з моменту підписання меморандуму про взаєморозуміння, а також з урахуванням заходів, вжитих Російською Федерацією, російська торгівля зерном, як і обсяги експорту, і ринки добрив стабілізуються. Російський експорт наближається до повного відновлення, про що заявляють Російський союз експортерів зерна та Російська асоціація виробників добрив", - зазначив він.

"Я глибоко шкодую про рішення Російської Федерації припинити реалізацію Чорноморської ініціативи, включаючи скасування російських гарантій безпеки судноплавства в північно-західній частині Чорного моря", - додав Гутерріш.

Він нагадав, що експорт українського зерна Чорним морем вкрай важливе для продовольчої безпеки світу.

"Ця ініціатива забезпечує безпечне проходження понад 32 мільйонів метричних тонн продовольчих товарів з українських портів. А Всесвітня продовольча програма відправила понад 725 000 тонн допомоги людству для підтримки гуманітарних операцій", - резюмував Гутерріш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про вихід РФ із "зернової угоди: Ми не боїмося. Є власники кораблів, які готові продовжувати постачання зерна

Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

Також читайте: Уряд Німеччини закликав РФ продовжити "зернову угоду"

Повідомлялося також, що зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.

Зі свого боку Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі.

США, Нідерланди та Єврокомісія вже засудив зрив угоди Росією. 

ООН (3399) Гутерріш Антоніу (399) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+27
Перед царем на колінах треба просити, мерзенна бюрократична підстилка!
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17.07.2023 18:50 Відповісти
+25
Та що ви носитесь з тими домовленостями. Чіпляєте ганчірку ООН на кораблі та впєрьод на дерданели обстріляють рашен терорист викинути з ради ООН та в відповідь потопити паро корит. Ви не розумієте як ******** получять по морді то вони як ті шавкі повтікають в Краснодар
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17.07.2023 18:52 Відповісти
+17
Позорище, а не ООН!!
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17.07.2023 19:00 Відповісти
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Перед царем на колінах треба просити, мерзенна бюрократична підстилка!
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17.07.2023 18:50 Відповісти
Гутерріш просить Путіна......

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17.07.2023 18:50 Відповісти
Та що ви носитесь з тими домовленостями. Чіпляєте ганчірку ООН на кораблі та впєрьод на дерданели обстріляють рашен терорист викинути з ради ООН та в відповідь потопити паро корит. Ви не розумієте як ******** получять по морді то вони як ті шавкі повтікають в Краснодар
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17.07.2023 18:52 Відповісти
Сволоти, дядькові нема з чого круасанчики випікати!
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17.07.2023 18:52 Відповісти
Попроси ще і той точно відмовиться!
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17.07.2023 18:53 Відповісти
Так поїдь до пітара і заглянь йому у дупло
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17.07.2023 18:55 Відповісти
Дикунів мокшанських про щось просити, це себе не поважати...
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17.07.2023 18:56 Відповісти
Оба идут на йух !!!
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17.07.2023 18:57 Відповісти
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17.07.2023 18:58 Відповісти
Світ чекає, коли путін зіграє свою роль до кінця, щоб потім одним махом йому відповісти... Світ не веде діалогів, він слухає, а потім Відповідає один раз, але остаточно.
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17.07.2023 18:59 Відповісти
Треба ще поплакати на камеру на фоні голодних африканців.
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17.07.2023 18:59 Відповісти
Ну, Гутерріш просто бунтує перед ******, став на коліна і бунтує!!
Це і є приклад нікчемності та безпорадності ООН перед убивцею з московії!!

Десь, мабуть, поряд з Гутеррішем, стоять на колінах і просять прутіна, усе керівництво Червого Хреста… Христа ради!!
Авторитетні організації !!
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17.07.2023 19:00 Відповісти
Позорище, а не ООН!!
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17.07.2023 19:00 Відповісти
як таких ідіотів вибирають
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17.07.2023 19:06 Відповісти
Маму свою ще попроси, старе убоїще!
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17.07.2023 19:07 Відповісти
гутеріш, баран, йбанутуго прєзідєнта расіі путіна не просити треба, а знищити. нахй і назавжди.
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17.07.2023 19:11 Відповісти
Гутереш ООНівська хвойда
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17.07.2023 19:14 Відповісти
Убийцу упрашивают не убивать фу низость и мерзость он кроме сили не понимает когда в морду обсиается и становится вменяемим
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17.07.2023 19:15 Відповісти
Гуттіере ("Людина-амфібія") - чиста душею, наївна, довірлива та романтична дівчина, що не дуже знається на тіньових сторонах життя.
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17.07.2023 19:17 Відповісти
..
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17.07.2023 19:19 Відповісти
Конвої формувати разом з судновласниками всіх країн, страховка в Лойді, контроль над Чорним морем на НАТО, відповідальність за потоплення рашен банд флоту на Султана /консультації у японців/, знищення сил мордору на берегу і в повітрі на ЗСУ, гутереша - на свалку.
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17.07.2023 19:19 Відповісти
Ну вийшла й добре. Баба з возу кобилі легше. Угода між Україною, ООН і Туреччиною діють, які питання?
Яким юридичним актом Україні заборонено експорт зерна? Відповідь - жодним, лише незаконна морська блокада є тому причина. Так шліть нах*у ту русню, хай спробують атакувати цивільні суда, це пірацтво з усіма наслідками.
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17.07.2023 19:20 Відповісти
Коли згадують меморандум від ООН для жителів голодних країн,то постає питання, а чому вони голодні? За скільки поколінь так і не навчилися себе забезпечувати. А коли Україну не бачать в полум'ї, смерті,біді, то про яке зерно на крові можна говорити
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17.07.2023 19:21 Відповісти
А на коліна вже встав? Якщо ні, тоді не рахується... нікчемний ООНівський бюрократ
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17.07.2023 19:26 Відповісти
ООН не перестає думати та жаліти про голодуючих Африки
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17.07.2023 19:28 Відповісти
"Европейские куколды договариваются с Путиным" Картина. Семен Скрепецкий
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17.07.2023 19:34 Відповісти
терористів не просять, а пздть
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17.07.2023 19:35 Відповісти
С ****** не договариваться надо, а наручники
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17.07.2023 19:37 Відповісти
Прожив я в Португалії 20 років.Файний народ щодо поїсти,повеселитися,побухати,пожартувати,повболівати за футбол,але тупі щодо політики))Як вони цього делегували туди?((а так)
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17.07.2023 19:41 Відповісти
Виконають умови Пуйла, і той великодушно дозволить себе умовити.
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17.07.2023 20:05 Відповісти
сильні люди породжують хороші часи, хороші часи породжують слабких людей, слабкі люди породжують важкі часи, важкі часи породжують сильних людей.
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17.07.2023 20:58 Відповісти
Как челобитную подаешь, смерд. Еще в анус забыл лизнуть. И этот чел возглавляет оон
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17.07.2023 21:19 Відповісти
В сраку поцілуй. А ні, ще двотижневий карантин пройдеш, а тоді поцілунок.
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18.07.2023 00:42 Відповісти
 
 