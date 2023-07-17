Гутерріш просить Путіна зберегти "зернову угоду"

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш висловив жаль через вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи та закликав російського диктатора Володимира Путіна зберегти угоду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Він заявив, що надіслав листа Путіну з новою пропозицією щодо збереження Чорноморської ініціативи.

"У цьому листі, який я вважаю за необхідне процитувати, я наголошую, що, цитую, "з моменту підписання меморандуму про взаєморозуміння, а також з урахуванням заходів, вжитих Російською Федерацією, російська торгівля зерном, як і обсяги експорту, і ринки добрив стабілізуються. Російський експорт наближається до повного відновлення, про що заявляють Російський союз експортерів зерна та Російська асоціація виробників добрив", - зазначив він.

"Я глибоко шкодую про рішення Російської Федерації припинити реалізацію Чорноморської ініціативи, включаючи скасування російських гарантій безпеки судноплавства в північно-західній частині Чорного моря", - додав Гутерріш.

Він нагадав, що експорт українського зерна Чорним морем вкрай важливе для продовольчої безпеки світу.

"Ця ініціатива забезпечує безпечне проходження понад 32 мільйонів метричних тонн продовольчих товарів з українських портів. А Всесвітня продовольча програма відправила понад 725 000 тонн допомоги людству для підтримки гуманітарних операцій", - резюмував Гутерріш.

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Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

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Повідомлялося також, що зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.

Зі свого боку Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі.

США, Нідерланди та Єврокомісія вже засудив зрив угоди Росією.