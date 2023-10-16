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Прокуратура настаивает на продлении сроков расследования по делу полковника Червинского, несмотря на то, что СБУ завершила следствие, - адвокат Лысенко

богачук,червинский

На прошлой неделе адвокатам Червинского сначала сообщили об окончании досудебного расследования, а затем о том, что прокуратура подала ходатайство о продлении сроков расследования. Сегодня Шевченковский суд Киева рассмотрит это ходатайство прокуратуры.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил адвокат экс-разведчика Сергей Лысенко.

"В четверг нас всех на 14.30 вызвали в ИВС на вручение сообщения об окончании досудебного расследования и открытии материалов следствия, - рассказал адвокат. - Это процедура, предусмотренная статьей 290 Уголовного процессуального кодекса Украины. Практически в 14.00 следователь нам позвонил и сказал, что ехал на эту встречу, но ему позвонили из прокуратуры и завернули. А ближе к ночи нас начали вызывать для того, чтобы вручать ходатайство о продлении сроков досудебного расследования, а до этого было установлено до 21 октября".

"Фактически не вручив его нам, его уже подали для рассмотрения в суд. И разбирательство в суде планировали назначить уже на пятницу. Но мы еще заранее в четверг уведомили следствие официальным письмом о том, что никого из нас не будет в пятницу в Киеве, мы находились за пределами города. Я так понимаю, суд это учел, поэтому заседание было назначено на понедельник", - добавляет адвокат.

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"При этом следователь, еще не имея решения суда о том, что сроки досудебного расследования по делу продлены, нам в субботу уже на "Ватсап" сбрасывал ходатайство о продлении срока пребывания Червинского под стражей. Хотя он тогда еще не знал, может ли его продлевать на таком основании. В целом, срок ареста не может быть дольше сроков расследования - так прямо сказано в законе. Поскольку ходатайство нам все же пытаются вручить, думаю, сегодня его подадут в суд, чтобы, возможно, рассмотреть уже после обеда. Конечно, это мое предположение, но только так я могу объяснить эту спешку в субботу. Потому что до 21 октября времени более чем достаточно для проведения всех следственных и процессуальных действий", - заявил Лисенко.

По словам Сергея Лысенко, прокуратура аргументирует ходатайство тем, что хочет еще назначить комплексные экспертизы, провести очные ставки, то есть еще ряд следственных действий.

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"Я не уверен, что все эти следственные действия будут проводиться, и не понимаю, почему этого нельзя было делать через полгода", - подчеркнул адвокат.

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области. 25 апреля суд избрал меру пресечения Червинскому в виде ареста без права залога.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально вовлекали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене отерсительно операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

Смотрите также: Военный встал на защиту полковника Червинского и обругал судей и прокуроров во время суда: "Что за бред, сука!? Вы за#бали этим цирком!". ВИДЕО

Автор: 

прокуратура (5020) СБУ (19928) суд (25111) Червинский Роман (141)


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Топ комментарии
+21
Зелень о***їває від безкарності.
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16.10.2023 10:53
+16
а "лейтенанта" баканова, тимошенка, резнікова, іншу зашквалену зе-наволоч коли посадять ??? чи вони не винні, бо діє "зе-закон": "друзям "найвеличнішого зе-нелоха", "**************", 4-х разового ухилянта від служби в ЗСУ - усе можна, усім іншим - зебільний зе-закон" ???
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16.10.2023 11:02
+15
Free Roman Chervinskiy
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16.10.2023 10:55
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Зелень о***їває від безкарності.
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16.10.2023 10:53 Ответить
Дали "чесне прокурорське" Гнусавому,що буде під арештом тому завершувати слідство Генпрокурору аж ніяк. Все ж таки особистий ворог Гнусавого.
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16.10.2023 12:22 Ответить
Free Roman Chervinskiy
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16.10.2023 10:55 Ответить
Скільки можна знущатися над людиною? Майте вже совість!
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16.10.2023 10:58 Ответить
а "лейтенанта" баканова, тимошенка, резнікова, іншу зашквалену зе-наволоч коли посадять ??? чи вони не винні, бо діє "зе-закон": "друзям "найвеличнішого зе-нелоха", "**************", 4-х разового ухилянта від служби в ЗСУ - усе можна, усім іншим - зебільний зе-закон" ???
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16.10.2023 11:02 Ответить
Своїм -все...чужим- закон...
Це девіз нинішньої влади...
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16.10.2023 11:33 Ответить
...Правдою торгують.
І господа зневажають, -
Людей запрягають
В тяжкі ярма. Орють лихо,
Лихом засівають;
А що вродить? Побачите,
Які будуть жнива!
Схаменіться, недолюди,
Діти юродивії...

(Т. Шевченко)
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16.10.2023 11:05 Ответить
Тобто до камарильї прийшло розуміння, що написане на коліні звинувачення у суді перспектив не має. А отже, треба в авральному порядку придумувати ще щось.
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16.10.2023 11:14 Ответить
Виконавці замовлення ОП, будуть використовувати законні або напів законні приводи щоб Червінський утримувався під вартою і страждав
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16.10.2023 12:00 Ответить
Я так розумію що Єрмак Татаров і Зеленський собі на серйозний строк намотуть.
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16.10.2023 11:20 Ответить
який срок? зелена на другий срок йде.
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16.10.2023 11:24 Ответить
Прокурори вже подбали про курені в Швейцарії?
Бо вони відверті вороги українського народу, а влада зеленої пошесті не вічна.
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16.10.2023 11:23 Ответить
"ручне" кривосуддя з ОПи...для Єрмака пан Червінський як кістка в горлі...
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16.10.2023 11:31 Ответить
Дивує пан Малюк, з одного боку по козацьки рубати москальню, а з іншого боку займатися такими справами...
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16.10.2023 11:34 Ответить
Свободу професійному розвіднику і Патріоту Украіни ,
Роману Червінському , який би сьогодні захищав би нашу країну ,
а не сидів в буцегарні , тільки тому , що так Зедермаки захищають
своі шкури ‼️😠
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16.10.2023 11:37 Ответить
справа полковника Червінського це насправді сага про те, як насправді виглядає замовне правосуддя в Україні й приклад того, як в Україні можна легко "розібратися" з незручними особистостями..., якщо в тебе є влада, "ручна" прокуратура, продажні суди, кишенькове сбу, це можна зробити легко на очах у всього суспільства, купаючись у променях повної безкарності за свої дії..., а ви всі дивіться-дивіться, так буде с кожним, хто посміє піти проти влади..., це наша реальність, на жаль, й наше майбутнє...
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16.10.2023 11:37 Ответить
Ну, ну будуйте далі автократію ( усіх незгідних по тюрмам ))). Якщо рік тому в країні ще діяв негласний мораторій на критику одноосібної влади, то тепер більшість людей вважають, що критикувати узурпаторів за розкрадання в час війни не лише можна, але й треба ! За усе !
Свободу Справжньому Розвіднику, який не боїться говорити Правду.
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16.10.2023 11:39 Ответить
Коли вже наведуть порядок з прокурорами і суддями? З цією занадто привілейованою кастою треба щось робити. Корумповані судді-прокурори у спайці з рішалами - це головні внутрішні вороги України. Тепер туди ще й дбр підтягнулося. Це жах. Невже не можна повиводити ці банди на чисту воду. Це ж гниль. Яка ж буде незалежна Україна, якщо тут і надалі ця гнилота що хотітиме, те робитиме.
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16.10.2023 12:04 Ответить
Слабенький у нас президент,ссыкливый
Боится одного полковника
ПОЛКОВНИКА ЧЕРВИНСКОГО
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16.10.2023 12:25 Ответить
та ні, уже ціле яєчко відростив,раніше він боявся взагалі дівчат та художників,возмужав янелохич... проблема не в тому що воно мстиве падло,біда в тому що ми це дозволяєм...
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16.10.2023 21:27 Ответить
Sciklo zelene!!!!
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16.10.2023 13:50 Ответить
 
 