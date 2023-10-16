Прокуратура настаивает на продлении сроков расследования по делу полковника Червинского, несмотря на то, что СБУ завершила следствие, - адвокат Лысенко

На прошлой неделе адвокатам Червинского сначала сообщили об окончании досудебного расследования, а затем о том, что прокуратура подала ходатайство о продлении сроков расследования. Сегодня Шевченковский суд Киева рассмотрит это ходатайство прокуратуры.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил адвокат экс-разведчика Сергей Лысенко.

"В четверг нас всех на 14.30 вызвали в ИВС на вручение сообщения об окончании досудебного расследования и открытии материалов следствия, - рассказал адвокат. - Это процедура, предусмотренная статьей 290 Уголовного процессуального кодекса Украины. Практически в 14.00 следователь нам позвонил и сказал, что ехал на эту встречу, но ему позвонили из прокуратуры и завернули. А ближе к ночи нас начали вызывать для того, чтобы вручать ходатайство о продлении сроков досудебного расследования, а до этого было установлено до 21 октября".

"Фактически не вручив его нам, его уже подали для рассмотрения в суд. И разбирательство в суде планировали назначить уже на пятницу. Но мы еще заранее в четверг уведомили следствие официальным письмом о том, что никого из нас не будет в пятницу в Киеве, мы находились за пределами города. Я так понимаю, суд это учел, поэтому заседание было назначено на понедельник", - добавляет адвокат.

Также читайте: Суд отказал в удовлетворении жалобы на необоснованность подозрения полковнику Червинскому (обновлено)

"При этом следователь, еще не имея решения суда о том, что сроки досудебного расследования по делу продлены, нам в субботу уже на "Ватсап" сбрасывал ходатайство о продлении срока пребывания Червинского под стражей. Хотя он тогда еще не знал, может ли его продлевать на таком основании. В целом, срок ареста не может быть дольше сроков расследования - так прямо сказано в законе. Поскольку ходатайство нам все же пытаются вручить, думаю, сегодня его подадут в суд, чтобы, возможно, рассмотреть уже после обеда. Конечно, это мое предположение, но только так я могу объяснить эту спешку в субботу. Потому что до 21 октября времени более чем достаточно для проведения всех следственных и процессуальных действий", - заявил Лисенко.

По словам Сергея Лысенко, прокуратура аргументирует ходатайство тем, что хочет еще назначить комплексные экспертизы, провести очные ставки, то есть еще ряд следственных действий.

Читайте также: Разведчик Червинский – прокурорам: Я не понимаю, какое преступление я совершил. Покажите мне в деле, где я передал информацию россиянам

"Я не уверен, что все эти следственные действия будут проводиться, и не понимаю, почему этого нельзя было делать через полгода", - подчеркнул адвокат.

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области. 25 апреля суд избрал меру пресечения Червинскому в виде ареста без права залога.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально вовлекали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене отерсительно операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

Смотрите также: Военный встал на защиту полковника Червинского и обругал судей и прокуроров во время суда: "Что за бред, сука!? Вы за#бали этим цирком!". ВИДЕО