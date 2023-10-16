Прокуратура настаивает на продлении сроков расследования по делу полковника Червинского, несмотря на то, что СБУ завершила следствие, - адвокат Лысенко
На прошлой неделе адвокатам Червинского сначала сообщили об окончании досудебного расследования, а затем о том, что прокуратура подала ходатайство о продлении сроков расследования. Сегодня Шевченковский суд Киева рассмотрит это ходатайство прокуратуры.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил адвокат экс-разведчика Сергей Лысенко.
"В четверг нас всех на 14.30 вызвали в ИВС на вручение сообщения об окончании досудебного расследования и открытии материалов следствия, - рассказал адвокат. - Это процедура, предусмотренная статьей 290 Уголовного процессуального кодекса Украины. Практически в 14.00 следователь нам позвонил и сказал, что ехал на эту встречу, но ему позвонили из прокуратуры и завернули. А ближе к ночи нас начали вызывать для того, чтобы вручать ходатайство о продлении сроков досудебного расследования, а до этого было установлено до 21 октября".
"Фактически не вручив его нам, его уже подали для рассмотрения в суд. И разбирательство в суде планировали назначить уже на пятницу. Но мы еще заранее в четверг уведомили следствие официальным письмом о том, что никого из нас не будет в пятницу в Киеве, мы находились за пределами города. Я так понимаю, суд это учел, поэтому заседание было назначено на понедельник", - добавляет адвокат.
"При этом следователь, еще не имея решения суда о том, что сроки досудебного расследования по делу продлены, нам в субботу уже на "Ватсап" сбрасывал ходатайство о продлении срока пребывания Червинского под стражей. Хотя он тогда еще не знал, может ли его продлевать на таком основании. В целом, срок ареста не может быть дольше сроков расследования - так прямо сказано в законе. Поскольку ходатайство нам все же пытаются вручить, думаю, сегодня его подадут в суд, чтобы, возможно, рассмотреть уже после обеда. Конечно, это мое предположение, но только так я могу объяснить эту спешку в субботу. Потому что до 21 октября времени более чем достаточно для проведения всех следственных и процессуальных действий", - заявил Лисенко.
По словам Сергея Лысенко, прокуратура аргументирует ходатайство тем, что хочет еще назначить комплексные экспертизы, провести очные ставки, то есть еще ряд следственных действий.
"Я не уверен, что все эти следственные действия будут проводиться, и не понимаю, почему этого нельзя было делать через полгода", - подчеркнул адвокат.
Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".
В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области. 25 апреля суд избрал меру пресечения Червинскому в виде ареста без права залога.
Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.
Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально вовлекали в этот вопрос.
В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене отерсительно операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це девіз нинішньої влади...
І господа зневажають, -
Людей запрягають
В тяжкі ярма. Орють лихо,
Лихом засівають;
А що вродить? Побачите,
Які будуть жнива!
Схаменіться, недолюди,
Діти юродивії...
(Т. Шевченко)
Бо вони відверті вороги українського народу, а влада зеленої пошесті не вічна.
Роману Червінському , який би сьогодні захищав би нашу країну ,
а не сидів в буцегарні , тільки тому , що так Зедермаки захищають
своі шкури ‼️😠
Свободу Справжньому Розвіднику, який не боїться говорити Правду.
Боится одного полковника
ПОЛКОВНИКА ЧЕРВИНСКОГО