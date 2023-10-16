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Новини
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Прокуратура наполягає на продовженні строків розслідування у справі полковника Червінського, попри те, що СБУ завершила слідство, - адвокат Лисенко

богачук,червінський

Минулого тижня адвокатам Червінського спочатку повідомили про закінчення досудового розслідування, а потім про те, що прокуратура подала клопотання про продовження строків розслідування. Сьогодні Шевченківський суд м. Києва розгляне це клопотання прокуратури.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив адвокат ексрозвідника Сергій Лисенко.

"У четвер нас усіх на 14.30 викликали в ІТТ на вручення повідомлення про закінчення досудового розслідування і відкриття матеріалів слідства, - розповів адвокат. - Це процедура, передбачена статтею 290 Кримінального процесуального кодексу України. Практично о 14.00 слідчий нам подзвонив і сказав, що їхав на цю зустріч, але йому подзвонили з прокуратури і завернули. А ближче до ночі нас почали викликати для того, щоб вручати клопотання про продовження строків досудового розслідування, а його до цього було встановлено до 21 жовтня".

"Фактично не вручивши його нам, його вже подали для розгляду в суд. І розгляд у суді планували призначити вже на п’ятницю. Та ми ще заздалегідь у четвер повідомляли слідство офіційним листом про те, що нікого з нас не буде в п’ятницю в Києві, ми перебували за межами міста. Я так розумію, суд це врахував, тому засідання було призначено на понеділок", - додає адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд відмовив у задоволенні скарги на необґрунтованість підозри полковнику Червінському (оновлено)

"При цьому слідчий, ще не маючи рішення суду про те, що строки досудового розслідування у справі продовжено, нам у суботу вже на "Ватсап" скидав клопотання про продовження терміну перебування Червінського під вартою. Хоч він тоді ще не знав, чи може його продовжувати на такій підставі. Загалом строк арешту не може бути довшим, ніж строки розслідування. Так прямо сказано в законі. Оскільки клопотання нам намагаються все ж вручити, думаю, що його сьогодні подадуть до суду, щоб, можливо, розглянути вже після обіду. Це, звісно, моє припущення, але лише так я можу пояснити цей поспіх в суботу. Бо до 21 жовтня часу більш ніж вдосталь для проведення всіх слідчих і процесуальних дій", - заявив Лисенко.

За словами Сергія Лисенка, прокуратура аргументує клопотання тим, що хоче призначити ще комплексні експертизи, провести очні ставки, тобто ще низку слідчих дій.

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"Я не впевнений, що всі ці слідчі дії будуть проводитись і не розумію, чому цього не можна було робити за півроку", - підкреслив адвокат.

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

Також читайте: Розвідник Червінський - прокурорам: Я не розумію, який злочин я скоїв. Покажіть мені у справі, де я передав інформацію росіянам

Автор: 

прокуратура (3685) СБУ (12851) суд (11700) Червінський Роман (148)


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Топ коментарі
+21
Зелень о***їває від безкарності.
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16.10.2023 10:53
+16
а "лейтенанта" баканова, тимошенка, резнікова, іншу зашквалену зе-наволоч коли посадять ??? чи вони не винні, бо діє "зе-закон": "друзям "найвеличнішого зе-нелоха", "**************", 4-х разового ухилянта від служби в ЗСУ - усе можна, усім іншим - зебільний зе-закон" ???
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16.10.2023 11:02
+15
Free Roman Chervinskiy
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16.10.2023 10:55
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Зелень о***їває від безкарності.
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16.10.2023 10:53 Відповісти
Дали "чесне прокурорське" Гнусавому,що буде під арештом тому завершувати слідство Генпрокурору аж ніяк. Все ж таки особистий ворог Гнусавого.
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16.10.2023 12:22 Відповісти
Free Roman Chervinskiy
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16.10.2023 10:55 Відповісти
Скільки можна знущатися над людиною? Майте вже совість!
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16.10.2023 10:58 Відповісти
а "лейтенанта" баканова, тимошенка, резнікова, іншу зашквалену зе-наволоч коли посадять ??? чи вони не винні, бо діє "зе-закон": "друзям "найвеличнішого зе-нелоха", "**************", 4-х разового ухилянта від служби в ЗСУ - усе можна, усім іншим - зебільний зе-закон" ???
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16.10.2023 11:02 Відповісти
Своїм -все...чужим- закон...
Це девіз нинішньої влади...
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16.10.2023 11:33 Відповісти
...Правдою торгують.
І господа зневажають, -
Людей запрягають
В тяжкі ярма. Орють лихо,
Лихом засівають;
А що вродить? Побачите,
Які будуть жнива!
Схаменіться, недолюди,
Діти юродивії...

(Т. Шевченко)
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16.10.2023 11:05 Відповісти
Тобто до камарильї прийшло розуміння, що написане на коліні звинувачення у суді перспектив не має. А отже, треба в авральному порядку придумувати ще щось.
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16.10.2023 11:14 Відповісти
Виконавці замовлення ОП, будуть використовувати законні або напів законні приводи щоб Червінський утримувався під вартою і страждав
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16.10.2023 12:00 Відповісти
Я так розумію що Єрмак Татаров і Зеленський собі на серйозний строк намотуть.
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16.10.2023 11:20 Відповісти
який срок? зелена на другий срок йде.
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16.10.2023 11:24 Відповісти
Прокурори вже подбали про курені в Швейцарії?
Бо вони відверті вороги українського народу, а влада зеленої пошесті не вічна.
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16.10.2023 11:23 Відповісти
"ручне" кривосуддя з ОПи...для Єрмака пан Червінський як кістка в горлі...
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16.10.2023 11:31 Відповісти
Дивує пан Малюк, з одного боку по козацьки рубати москальню, а з іншого боку займатися такими справами...
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16.10.2023 11:34 Відповісти
Свободу професійному розвіднику і Патріоту Украіни ,
Роману Червінському , який би сьогодні захищав би нашу країну ,
а не сидів в буцегарні , тільки тому , що так Зедермаки захищають
своі шкури ‼️😠
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16.10.2023 11:37 Відповісти
справа полковника Червінського це насправді сага про те, як насправді виглядає замовне правосуддя в Україні й приклад того, як в Україні можна легко "розібратися" з незручними особистостями..., якщо в тебе є влада, "ручна" прокуратура, продажні суди, кишенькове сбу, це можна зробити легко на очах у всього суспільства, купаючись у променях повної безкарності за свої дії..., а ви всі дивіться-дивіться, так буде с кожним, хто посміє піти проти влади..., це наша реальність, на жаль, й наше майбутнє...
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16.10.2023 11:37 Відповісти
Ну, ну будуйте далі автократію ( усіх незгідних по тюрмам ))). Якщо рік тому в країні ще діяв негласний мораторій на критику одноосібної влади, то тепер більшість людей вважають, що критикувати узурпаторів за розкрадання в час війни не лише можна, але й треба ! За усе !
Свободу Справжньому Розвіднику, який не боїться говорити Правду.
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16.10.2023 11:39 Відповісти
Коли вже наведуть порядок з прокурорами і суддями? З цією занадто привілейованою кастою треба щось робити. Корумповані судді-прокурори у спайці з рішалами - це головні внутрішні вороги України. Тепер туди ще й дбр підтягнулося. Це жах. Невже не можна повиводити ці банди на чисту воду. Це ж гниль. Яка ж буде незалежна Україна, якщо тут і надалі ця гнилота що хотітиме, те робитиме.
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16.10.2023 12:04 Відповісти
Слабенький у нас президент,ссыкливый
Боится одного полковника
ПОЛКОВНИКА ЧЕРВИНСКОГО
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16.10.2023 12:25 Відповісти
та ні, уже ціле яєчко відростив,раніше він боявся взагалі дівчат та художників,возмужав янелохич... проблема не в тому що воно мстиве падло,біда в тому що ми це дозволяєм...
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16.10.2023 21:27 Відповісти
Sciklo zelene!!!!
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16.10.2023 13:50 Відповісти
 
 