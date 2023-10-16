Прокуратура наполягає на продовженні строків розслідування у справі полковника Червінського, попри те, що СБУ завершила слідство, - адвокат Лисенко

Минулого тижня адвокатам Червінського спочатку повідомили про закінчення досудового розслідування, а потім про те, що прокуратура подала клопотання про продовження строків розслідування. Сьогодні Шевченківський суд м. Києва розгляне це клопотання прокуратури.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив адвокат ексрозвідника Сергій Лисенко.

"У четвер нас усіх на 14.30 викликали в ІТТ на вручення повідомлення про закінчення досудового розслідування і відкриття матеріалів слідства, - розповів адвокат. - Це процедура, передбачена статтею 290 Кримінального процесуального кодексу України. Практично о 14.00 слідчий нам подзвонив і сказав, що їхав на цю зустріч, але йому подзвонили з прокуратури і завернули. А ближче до ночі нас почали викликати для того, щоб вручати клопотання про продовження строків досудового розслідування, а його до цього було встановлено до 21 жовтня".

"Фактично не вручивши його нам, його вже подали для розгляду в суд. І розгляд у суді планували призначити вже на п’ятницю. Та ми ще заздалегідь у четвер повідомляли слідство офіційним листом про те, що нікого з нас не буде в п’ятницю в Києві, ми перебували за межами міста. Я так розумію, суд це врахував, тому засідання було призначено на понеділок", - додає адвокат.

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"При цьому слідчий, ще не маючи рішення суду про те, що строки досудового розслідування у справі продовжено, нам у суботу вже на "Ватсап" скидав клопотання про продовження терміну перебування Червінського під вартою. Хоч він тоді ще не знав, чи може його продовжувати на такій підставі. Загалом строк арешту не може бути довшим, ніж строки розслідування. Так прямо сказано в законі. Оскільки клопотання нам намагаються все ж вручити, думаю, що його сьогодні подадуть до суду, щоб, можливо, розглянути вже після обіду. Це, звісно, моє припущення, але лише так я можу пояснити цей поспіх в суботу. Бо до 21 жовтня часу більш ніж вдосталь для проведення всіх слідчих і процесуальних дій", - заявив Лисенко.

За словами Сергія Лисенка, прокуратура аргументує клопотання тим, що хоче призначити ще комплексні експертизи, провести очні ставки, тобто ще низку слідчих дій.

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"Я не впевнений, що всі ці слідчі дії будуть проводитись і не розумію, чому цього не можна було робити за півроку", - підкреслив адвокат.

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

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