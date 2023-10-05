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прокуратура (3633) Червінський (141)

Розвідник Червінський - прокурорам: Я не розумію, який злочин я скоїв. Покажіть мені у справі, де я передав інформацію росіянам

червінський

Розвідник Роман Червінський не розуміє, за що саме його підозрюють у злочині, та просить прокуратуру показати факти щодо нібито передачі ним інформації росіянам.

Відповідну заяву Червінський зробив сьогодні, 5 жовтня, під час перерви у засіданні Київського апеляційного суду, коли вирішувалося питання щодо відводу прокурорів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Вони (прокурори. – Ред.) прийшли тут судити людину, яка дійсно воювала. Я був на цьому Канатово. Мене ж теж могли там прибити. Я не розумію, який злочин я скоїв. Я здійснював свою роботу", - заявив Червінський.

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"Я вам (звертається до прокурорів. – Ред.) п’ятий-десятий суд кажу: покажіть мені у справі, як ви щойно сказали: "Там в матеріалах є", - де я передав інформацію росіянам. Пан прокурор, це фальсифікація з вашої (сторони. – Ред.). Ви кажете: "Я не писав цього". Так, а чого ти сюди прийшов тоді, якщо не писав?" - звернувся Червінський до прокурорів.

Він також порадив прокурорам більше сконцентрувати свою діяльність на злочинах, пов’язаних з корупцією в оборонній сфері.

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

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Топ коментарі
+85
від цієї ***** з Червинським просто кулаки стискаються, але що робити? Що робити коли країну осідлав дєрьмак? Навіть Джо безсилий
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05.10.2023 18:08
+61
Чекати справедливості від злочинців? Бо судді, які ведуть цю справу показали себе справжніми злочинцями, позбавляючи волі справжнього патріота на догоду єрмакам-зеленським!
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05.10.2023 18:08
+53
Єрмак сам бачив!!! Цього достатньо.

Також, як він бачив, як Порошенко вбив його брата, який потім продавав державні посади.
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05.10.2023 18:08
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Ну да росіяни не знали де в Україні знаходяться війскові аеродроми!!!! в Україні з часів СССР жодного військового ареродрому не побудували.їх тільки закривали! А тепер виявляеться Червінський видав страшну таемницю!!!
ворогу.а те що у нас Сбушники були росіяни і татарови.ермаки при владі то це *****!!!
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05.10.2023 21:55 Відповісти
Роман Червінській герой!
Суддів на мило. Запроданці. Їх саме на допит щоб взнати хто замовив справу. Хоча і так зрозуміло. Пінгвін через Єрмака і Татарова хоче мати недоторканість після терміну.
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05.10.2023 22:21 Відповісти
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZVeEqDt-qzzSB6FZc0vOOPXrJPFrTVvEVzlTJa-VlfTjG6uOs1HHhPrM35hY_zqvt3aL8BNI-p1gneJJ8m2qrxDoPi-a7ihpbRODN7GNW5mk9gvqSOhnDcg9txBPh-l9To5_mdmMBLSv-cgusKxFvoTwEaa4xUg72R1EkE-6M_knA&__tn__=*NK-R #СвободуРомануЧервінському



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05.10.2023 23:00 Відповісти
корупціонерів з доказами не садять, тут якогось *** військового муружить, ****** прокурори і суддя
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06.10.2023 01:21 Відповісти
Не знаю як ще донести до людей - не можна сідати за стіл грати з шахраями за правилами, шановний пан Роман може хтось до вас доведе - не треба казати "Я не розумію чому..." треба кричати "Я розумію чому, я розумію що це політичне переслідування, я розумію що в мене нема шансу на справжній суд тому благаю на допомогу міжнародного суспільства втрутитись в цей процесс та надати мені згідно з резолюцією ООН..." бла бла бла, так це може бути принизливо, не гідно та таке інше але ящо завтра в Бадена, Щольца або того англоіндусика спитають - "а що там з Червінським?" то післязавтра він стане ближче до свободи
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06.10.2023 01:50 Відповісти
Негайно свободу полковнику Червінському !
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06.10.2023 07:40 Відповісти
А резніков з яйцями просто у відставку....папа вови пожиттєва пенсія....така куйня
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06.10.2023 08:22 Відповісти
Народ України помилився вибравши блазня (буває), але ж скільки можна терпіти купку шахраїв, що тримає країну за горло і п'є кров українців?
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06.10.2023 08:28 Відповісти
Краще посадіть тих , хто розмінував Чонгар. Хто дав наказ це зробити. Що слабо???кишка тонка??? А бойового офіцера в час війни тримати у вязниці,це дійсно злочин .Злочин проти народу Украіни.
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06.10.2023 08:53 Відповісти
Якщо ці прокурори не можуть обгрунтувати звинувачення, то прокурорів на нари, як злочинців, які виконують злочинні накази. Свободу Червінському!
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06.10.2023 09:06 Відповісти
Що я бачу на суді. Кацапські агенти судять ПАТРІОТА України
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06.10.2023 09:24 Відповісти
Кожен прокурор і суддя має прізвище.
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06.10.2023 14:07 Відповісти
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