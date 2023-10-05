Розвідник Червінський - прокурорам: Я не розумію, який злочин я скоїв. Покажіть мені у справі, де я передав інформацію росіянам

Розвідник Роман Червінський не розуміє, за що саме його підозрюють у злочині, та просить прокуратуру показати факти щодо нібито передачі ним інформації росіянам.

Відповідну заяву Червінський зробив сьогодні, 5 жовтня, під час перерви у засіданні Київського апеляційного суду, коли вирішувалося питання щодо відводу прокурорів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Вони (прокурори. – Ред.) прийшли тут судити людину, яка дійсно воювала. Я був на цьому Канатово. Мене ж теж могли там прибити. Я не розумію, який злочин я скоїв. Я здійснював свою роботу", - заявив Червінський.

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"Я вам (звертається до прокурорів. – Ред.) п’ятий-десятий суд кажу: покажіть мені у справі, як ви щойно сказали: "Там в матеріалах є", - де я передав інформацію росіянам. Пан прокурор, це фальсифікація з вашої (сторони. – Ред.). Ви кажете: "Я не писав цього". Так, а чого ти сюди прийшов тоді, якщо не писав?" - звернувся Червінський до прокурорів.

Він також порадив прокурорам більше сконцентрувати свою діяльність на злочинах, пов’язаних з корупцією в оборонній сфері.

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.