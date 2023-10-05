Розгляд апеляції про зміну запобіжного заходу полковнику Червінському: Колегія суддів заявила про самовідвід. Адвокат вважає, що це затягування. ВIДЕО (оновлено)
Сьогодні, 5 жовтня, Київський апеляційний суд продовжив розгляд апеляції на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою розвіднику Роману Червінському.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.
Колегія суддів Київського апеляційного суду розглядає апеляцію на запобіжний захід розвіднику Роману Червінському.
На засідання суду прийшов батько загиблого у "сірій" зоні воїна Ярослава Журавля.
Роман Червінський
Трансляція засідання суду:
На засіданні колегія суддів заявила про самовідвід. Наразі судді вийшли у нарадчу кімнату для прийняття рішення.
Водночас, адвокат Червінського Віктор Василюк заявив, що, на його думку, це чергова спроба затягнути розгляд апеляції.
Також адвокат повідомив, що 10 жовтня о 16.00 Шевченківський суд Києва продовжить розгляд справи щодо оскарження підозри Червінському.
Віктор Василюк
Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.
Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".
У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.
Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.
Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.
У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.
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Ми маємо більш радісну новину про пожиттєву стипендію для батька Зеленського.
Хіба не видно, що над ним ПОКАЗОВО ЗНУЩАЮТЬСЯ????
ЗЄ розведе руками і скаже, що він не впливає на суди (хоча це і буде відвенрта брехня).
Це не знущання - це репресії за політичними мотивами. Бо Червінський для ОПЗЄ є небезпечним свідком.
Тут не петиції писати треба, а йти по душу ЗЄ. А це стаття під час воєнного стану.
От скільки ми ходили до судів по справі вбивства Шеремета - толку нуль. Фейково обвинувачених тихенько відпустили на фронт тільки після початку вторгнення. І те їх справу не закрили. Тобто, у будь-який момент можуть вкинути назад у буцигарню, якщо вони почнуть рота розкривати.
Для ЗЄ свобода Червінського смерті подобна.
Пізно, мразота, ви вже показали свою продажну суть.
і нагадаю! нема ніякого єрмака. за все несе відповідальність, зе!поц, особисто!
"боярє плохіє" не проканає!
У нас же, берут любого и делают его виновным.
Вина не доказывается фактами, а жертве нет возможности доказать что они не имеют оснований предъявлять ему обвинения без доказательств.
Да, Европа нас примет?!!