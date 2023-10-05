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Розгляд апеляції про зміну запобіжного заходу полковнику Червінському: Колегія суддів заявила про самовідвід. Адвокат вважає, що це затягування. ВIДЕО (оновлено)

Сьогодні, 5 жовтня, Київський апеляційний суд продовжив розгляд апеляції на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою розвіднику Роману Червінському.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Колегія суддів Київського апеляційного суду розглядає апеляцію на запобіжний захід розвіднику Роману Червінському. 

Розгляд апеляції про зміну запобіжного заходу полковнику Червінському: Колегія суддів заявила про самовідвід. Адвокат вважає, що це затягування 01

На засідання суду прийшов батько загиблого у "сірій" зоні воїна Ярослава Журавля.


Розгляд апеляції про зміну запобіжного заходу полковнику Червінському: Колегія суддів заявила про самовідвід. Адвокат вважає, що це затягування 02

Роман Червінський

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Трансляція засідання суду:

На засіданні колегія суддів заявила про самовідвід. Наразі судді вийшли у нарадчу кімнату для прийняття рішення.

Водночас, адвокат Червінського Віктор Василюк заявив, що, на його думку, це чергова спроба затягнути розгляд апеляції.

Також адвокат повідомив, що 10 жовтня о 16.00 Шевченківський суд Києва продовжить розгляд справи щодо оскарження підозри Червінському.

Розгляд апеляції про зміну запобіжного заходу полковнику Червінському: Колегія суддів заявила про самовідвід. Адвокат вважає, що це затягування 03

Віктор Василюк

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

Автор: 

апеляція (502) Червінський Роман (148)


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Топ коментарі
+18
Колегія суддів заявила про самовідвід?
Пізно, мразота, ви вже показали свою продажну суть.
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05.10.2023 16:27
+13
коли цей сраний зелений цирк закінчиться? з решіткою має бути Ерамак, а тут все навпаки.
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05.10.2023 16:24
+12
Навіщо нам нагадують про Червінського?
Ми маємо більш радісну новину про пожиттєву стипендію для батька Зеленського.
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05.10.2023 16:19
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Навіщо нам нагадують про Червінського?
Ми маємо більш радісну новину про пожиттєву стипендію для батька Зеленського.
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05.10.2023 16:19 Відповісти
Тобто, хай людина сидить за фейковими звинуваченнями в тюрмі?
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05.10.2023 16:21 Відповісти
Що? Ви не хочете порадіти за папана Зеленського? Ви - ворог?
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05.10.2023 16:23 Відповісти
Якщо мова йде особисто про ЗЄ, його родину та його оточення, то так - я їх ворог.
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05.10.2023 16:27 Відповісти
А коли так, то що ВАМ заважає на сайті Зелі подати петицію про звільнення Червінського? Наше тупцювання тут нічого не міняє.
Хіба не видно, що над ним ПОКАЗОВО ЗНУЩАЮТЬСЯ????
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05.10.2023 16:29 Відповісти
Ви впевнені, що розгляд справи у суді залежить від петиції на сайті ОП?
ЗЄ розведе руками і скаже, що він не впливає на суди (хоча це і буде відвенрта брехня).

Це не знущання - це репресії за політичними мотивами. Бо Червінський для ОПЗЄ є небезпечним свідком.

Тут не петиції писати треба, а йти по душу ЗЄ. А це стаття під час воєнного стану.
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05.10.2023 16:47 Відповісти
Чому не йдете? Що саме вам заважає, коли петиція не підходить? Може ви хоч до суду ходили? Теж ні?
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05.10.2023 16:52 Відповісти
До суду я ходив два попередні засідання. Срати вони хотіли на все.

От скільки ми ходили до судів по справі вбивства Шеремета - толку нуль. Фейково обвинувачених тихенько відпустили на фронт тільки після початку вторгнення. І те їх справу не закрили. Тобто, у будь-який момент можуть вкинути назад у буцигарню, якщо вони почнуть рота розкривати.

Для ЗЄ свобода Червінського смерті подобна.
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05.10.2023 16:58 Відповісти
наскільки я розумію, на цьому форумі у вас вперше забарахлив детектор на сарказм...
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05.10.2023 16:34 Відповісти
Я не проти поржати над папанькою ЗЄ але не у темі про Червінського.
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05.10.2023 16:42 Відповісти
патамуша ви нє панімаєтє-ета другоє...
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05.10.2023 16:21 Відповісти
Free Roman Chervinskiy
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05.10.2023 16:20 Відповісти
А зеля кончений поц.
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05.10.2023 17:06 Відповісти
коли цей сраний зелений цирк закінчиться? з решіткою має бути Ерамак, а тут все навпаки.
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05.10.2023 16:24 Відповісти
Колегія суддів заявила про самовідвід?
Пізно, мразота, ви вже показали свою продажну суть.
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05.10.2023 16:27 Відповісти
колегія засцяла єрмаковсько-татарського набігу на своє благополучне життя і на бізнеси своїх дітей.
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05.10.2023 16:33 Відповісти
так і є ...

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05.10.2023 16:38 Відповісти
А як же https://www.ukr.net/news/details/criminal/100133643.html?utm_source=share&utm_medium=mobile повідомлення адвоката, що 02.10.2023 Київський апеляційний суд відмовився розглядати апеляційну скаргу на ухвалу Шевченківського райсуду про залишення Червінського під вартою?
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05.10.2023 16:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JhJCy197nNU більш широке обговорення цього судового засідання в чаті 5-го телеканалу
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05.10.2023 16:32 Відповісти
перед цією трансляцією в прямому етері 5-того свій коментар дав сам Бутусов
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05.10.2023 16:33 Відповісти
Держава дасть йому Героя України.. може не зараз... але скоро по місцях усіх розставимо..
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05.10.2023 16:35 Відповісти
Підераси зелені. Мурижать Червінського, Ріфа Дугарь відкрили другу справу на генерала Марченка, генерала Кривоноса. Беззаконня!!!
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05.10.2023 16:46 Відповісти
Ой! А шо случілось? 😲 Неприємно у лайні сидіти по вуха? А звикайте, ваше безчестя! Це лайно накриє вас з головою! Суддя чкчть повинен берегти, як дівчина до шлюбу. Щоб не стати повією. Бо з повії незайманки вже не буде.
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05.10.2023 16:48 Відповісти
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05.10.2023 16:52 Відповісти
73% зебілів це й зробили. причиною,що в президентах України зараз оманський зрадник це 73% тупоголових хохлів. і щоб не говорили, що це українці і вибір кожного, але вибрати гетьманом України людину, яка ображала свою країну і в політиці "0", то зараз ми маємо оце, коли справжніх патріотів України саджають у тюрми, а зрадники України при владі. Слава ЗСУ!
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05.10.2023 17:45 Відповісти
це особиста помста за вагнер в мінську.
і нагадаю! нема ніякого єрмака. за все несе відповідальність, зе!поц, особисто!
"боярє плохіє" не проканає!
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05.10.2023 19:09 Відповісти
Насколько я помню, суть в том что обвиняемые не должен некому ничего доказывать. Пока не будет должным образом доказана его вина.
У нас же, берут любого и делают его виновным.
Вина не доказывается фактами, а жертве нет возможности доказать что они не имеют оснований предъявлять ему обвинения без доказательств.
Да, Европа нас примет?!!
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05.10.2023 19:10 Відповісти
Бариголісімус всієї України (він же шапітмейстер) змайстрячив своє ШАПІТО і вважає що це надовго. Уже удавка накинута і шапіто почало здуватися і не допоможуть світлини на громадському та охвісу Резидентів. Смерть циркачам в мантіях.
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05.10.2023 20:23 Відповісти
 
 