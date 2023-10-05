Рассмотрение апелляции об изменении меры пресечения полковнику Червинскому: Коллегия судей заявила о самоотводе. Адвокат считает, что это затягивание. ВИДЕО (обновлено)

Сегодня, 5 октября, Киевский апелляционный суд продолжил рассмотрение апелляции на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей разведчику Роману Червинскому.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда рассматривает апелляцию на меру пресечения разведчику Роману Червинскому.

На заседание суда пришел отец погибшего в "серой" зоне воина Ярослава Журавля.





Роман Червинский

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Трансляция заседания суда:





На заседании коллегия судей заявила о самоотводе. Судьи вышли в совещательную комнату для принятия решения.

В то же время адвокат Червинского Виктор Василюк заявил, что, по его мнению, это очередная попытка затянуть рассмотрение апелляции.

Также адвокат сообщил, что 10 октября в 16:00 Шевченковский суд Киева продолжит рассмотрение дела об обжаловании подозрения Червинскому.

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Виктор Василюк

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ППК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально вовлекали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.