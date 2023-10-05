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Рассмотрение апелляции об изменении меры пресечения полковнику Червинскому: Коллегия судей заявила о самоотводе. Адвокат считает, что это затягивание. ВИДЕО (обновлено)

Сегодня, 5 октября, Киевский апелляционный суд продолжил рассмотрение апелляции на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей разведчику Роману Червинскому.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда рассматривает апелляцию на меру пресечения разведчику Роману Червинскому.

Рассмотрение апелляции об изменении меры пресечения полковнику Червинскому: Коллегия судей заявила о самоотводе. Адвокат считает, что это затягивание 01

На заседание суда пришел отец погибшего в "серой" зоне воина Ярослава Журавля.


Рассмотрение апелляции об изменении меры пресечения полковнику Червинскому: Коллегия судей заявила о самоотводе. Адвокат считает, что это затягивание 02

Роман Червинский

Читайте также: Суд отказался рассматривать апелляцию об изменении меры пресечения полковнику Червинскому

Трансляция заседания суда:


На заседании коллегия судей заявила о самоотводе. Судьи вышли в совещательную комнату для принятия решения.

В то же время адвокат Червинского Виктор Василюк заявил, что, по его мнению, это очередная попытка затянуть рассмотрение апелляции.

Также адвокат сообщил, что 10 октября в 16:00 Шевченковский суд Киева продолжит рассмотрение дела об обжаловании подозрения Червинскому.

Также читайте: Военный встал на защиту полковника Червинского и обругал судей и прокуроров во время суда: "Что за бред, сука!? Вы за#бали этим цирком!". ВИДЕО

Рассмотрение апелляции об изменении меры пресечения полковнику Червинскому: Коллегия судей заявила о самоотводе. Адвокат считает, что это затягивание 03

Виктор Василюк

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ППК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально вовлекали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

Автор: 

апелляция (628) Червинский Роман (141)


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Топ комментарии
+18
Колегія суддів заявила про самовідвід?
Пізно, мразота, ви вже показали свою продажну суть.
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05.10.2023 16:27
+13
коли цей сраний зелений цирк закінчиться? з решіткою має бути Ерамак, а тут все навпаки.
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05.10.2023 16:24
+12
Навіщо нам нагадують про Червінського?
Ми маємо більш радісну новину про пожиттєву стипендію для батька Зеленського.
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05.10.2023 16:19
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Правила форума Совет форумчан
Навіщо нам нагадують про Червінського?
Ми маємо більш радісну новину про пожиттєву стипендію для батька Зеленського.
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05.10.2023 16:19 Ответить
Тобто, хай людина сидить за фейковими звинуваченнями в тюрмі?
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05.10.2023 16:21 Ответить
Що? Ви не хочете порадіти за папана Зеленського? Ви - ворог?
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05.10.2023 16:23 Ответить
Якщо мова йде особисто про ЗЄ, його родину та його оточення, то так - я їх ворог.
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05.10.2023 16:27 Ответить
А коли так, то що ВАМ заважає на сайті Зелі подати петицію про звільнення Червінського? Наше тупцювання тут нічого не міняє.
Хіба не видно, що над ним ПОКАЗОВО ЗНУЩАЮТЬСЯ????
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05.10.2023 16:29 Ответить
Ви впевнені, що розгляд справи у суді залежить від петиції на сайті ОП?
ЗЄ розведе руками і скаже, що він не впливає на суди (хоча це і буде відвенрта брехня).

Це не знущання - це репресії за політичними мотивами. Бо Червінський для ОПЗЄ є небезпечним свідком.

Тут не петиції писати треба, а йти по душу ЗЄ. А це стаття під час воєнного стану.
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05.10.2023 16:47 Ответить
Чому не йдете? Що саме вам заважає, коли петиція не підходить? Може ви хоч до суду ходили? Теж ні?
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05.10.2023 16:52 Ответить
До суду я ходив два попередні засідання. Срати вони хотіли на все.

От скільки ми ходили до судів по справі вбивства Шеремета - толку нуль. Фейково обвинувачених тихенько відпустили на фронт тільки після початку вторгнення. І те їх справу не закрили. Тобто, у будь-який момент можуть вкинути назад у буцигарню, якщо вони почнуть рота розкривати.

Для ЗЄ свобода Червінського смерті подобна.
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05.10.2023 16:58 Ответить
наскільки я розумію, на цьому форумі у вас вперше забарахлив детектор на сарказм...
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05.10.2023 16:34 Ответить
Я не проти поржати над папанькою ЗЄ але не у темі про Червінського.
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05.10.2023 16:42 Ответить
патамуша ви нє панімаєтє-ета другоє...
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05.10.2023 16:21 Ответить
Free Roman Chervinskiy
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05.10.2023 16:20 Ответить
А зеля кончений поц.
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05.10.2023 17:06 Ответить
коли цей сраний зелений цирк закінчиться? з решіткою має бути Ерамак, а тут все навпаки.
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05.10.2023 16:24 Ответить
Колегія суддів заявила про самовідвід?
Пізно, мразота, ви вже показали свою продажну суть.
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05.10.2023 16:27 Ответить
колегія засцяла єрмаковсько-татарського набігу на своє благополучне життя і на бізнеси своїх дітей.
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05.10.2023 16:33 Ответить
так і є ...

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05.10.2023 16:38 Ответить
А як же https://www.ukr.net/news/details/criminal/100133643.html?utm_source=share&utm_medium=mobile повідомлення адвоката, що 02.10.2023 Київський апеляційний суд відмовився розглядати апеляційну скаргу на ухвалу Шевченківського райсуду про залишення Червінського під вартою?
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05.10.2023 16:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JhJCy197nNU більш широке обговорення цього судового засідання в чаті 5-го телеканалу
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05.10.2023 16:32 Ответить
перед цією трансляцією в прямому етері 5-того свій коментар дав сам Бутусов
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05.10.2023 16:33 Ответить
Держава дасть йому Героя України.. може не зараз... але скоро по місцях усіх розставимо..
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05.10.2023 16:35 Ответить
Підераси зелені. Мурижать Червінського, Ріфа Дугарь відкрили другу справу на генерала Марченка, генерала Кривоноса. Беззаконня!!!
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05.10.2023 16:46 Ответить
Ой! А шо случілось? 😲 Неприємно у лайні сидіти по вуха? А звикайте, ваше безчестя! Це лайно накриє вас з головою! Суддя чкчть повинен берегти, як дівчина до шлюбу. Щоб не стати повією. Бо з повії незайманки вже не буде.
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05.10.2023 16:48 Ответить
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05.10.2023 16:52 Ответить
73% зебілів це й зробили. причиною,що в президентах України зараз оманський зрадник це 73% тупоголових хохлів. і щоб не говорили, що це українці і вибір кожного, але вибрати гетьманом України людину, яка ображала свою країну і в політиці "0", то зараз ми маємо оце, коли справжніх патріотів України саджають у тюрми, а зрадники України при владі. Слава ЗСУ!
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05.10.2023 17:45 Ответить
це особиста помста за вагнер в мінську.
і нагадаю! нема ніякого єрмака. за все несе відповідальність, зе!поц, особисто!
"боярє плохіє" не проканає!
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05.10.2023 19:09 Ответить
Насколько я помню, суть в том что обвиняемые не должен некому ничего доказывать. Пока не будет должным образом доказана его вина.
У нас же, берут любого и делают его виновным.
Вина не доказывается фактами, а жертве нет возможности доказать что они не имеют оснований предъявлять ему обвинения без доказательств.
Да, Европа нас примет?!!
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05.10.2023 19:10 Ответить
Бариголісімус всієї України (він же шапітмейстер) змайстрячив своє ШАПІТО і вважає що це надовго. Уже удавка накинута і шапіто почало здуватися і не допоможуть світлини на громадському та охвісу Резидентів. Смерть циркачам в мантіях.
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05.10.2023 20:23 Ответить
 
 