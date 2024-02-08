Суд продлил на 60 суток заключение под стражей полковника Червинского
Шевченковский районный суд Киева 7 февраля продлил меру пресечения полковнику Роману Червинскому. Он будет находиться под стражей еще 60 дней без права на залог.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
В связи с ухудшением здоровья Червинского суд обязал руководителя отдела досудебного следствия Службы безопасности Украины обеспечить назначенное лечение и питание.
Дело Романа Червинского
Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
После Роман Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".
В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.
25 апреля суд избрал меру пресечения Червинскому в виде ареста без права залога.
Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.
Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.
В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции задержания "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.
28 декабря 2023 года полковник Роман Червинский уведомлен о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностного лица Государственной фискальной службы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи zeлена катівня для Героя?
Треба ще потерпіти ці знущання від ОПи чи прийшов вже час?
https://www.youtube.com/watch?v=-XYDsCcTmKI
Розуміє, що робить протизаконно, а порушити установку з ОПУ, неМОЖЕ ! Розуміє, що гадить під себе, а припинити це неМОЖЕ, хоть і смердить! Вляпався він в історію… Потім скаже, що його заставили, у мене діти маленькі ….А Патріоти України, життям своїм, його сім'ю захищають, на ФРОНТІ!! Судді МАЙДАНУ під патронатом СРАТЬєха…
Это все, что нужно знать про нынешнюю власть и президента.
За два місяці закінчується "термін придатності" Нєтряпкі...
це вороги - і замовники і виконавці