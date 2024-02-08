РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6077 посетителей онлайн
Новости
5 609 45

Суд продлил на 60 суток заключение под стражей полковника Червинского

богачук,червінський

Шевченковский районный суд Киева 7 февраля продлил меру пресечения полковнику Роману Червинскому. Он будет находиться под стражей еще 60 дней без права на залог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В связи с ухудшением здоровья Червинского суд обязал руководителя отдела досудебного следствия Службы безопасности Украины обеспечить назначенное лечение и питание.

Также читайте: Один из ключевых свидетелей по делу Червинского не явился на судебное заседание

Дело Романа Червинского

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

После Роман Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

25 апреля суд избрал меру пресечения Червинскому в виде ареста без права залога.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции задержания "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковник Роман Червинский уведомлен о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностного лица Государственной фискальной службы.

Автор: 

суд (25091) Червинский Роман (141)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+31
Думаю, це закінчиться тільки зпісля того, як зеля й його "маладая *******" підуть.
показать весь комментарий
07.02.2024 23:24
+29
суд?
Чи zeлена катівня для Героя?
Треба ще потерпіти ці знущання від ОПи чи прийшов вже час?
показать весь комментарий
07.02.2024 23:24
+23
Дай Боже, щоб це все відгукнулось після травня всім зелєпідарам.
показать весь комментарий
07.02.2024 23:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Думаю, це закінчиться тільки зпісля того, як зеля й його "маладая *******" підуть.
показать весь комментарий
07.02.2024 23:24 Ответить
Молодая команда перекрашених ригів яника
показать весь комментарий
07.02.2024 23:42 Ответить
Сьоогодни зранку була типу добра новина для захисту - прокурор погодився за вимогою адвокатів зробити перехресне спілкування адвоката Червінського з головним свідком сторони звинувачення( до цього суд не погоджувався.) Але сьогодні цей свідок, офіцер СБУ подзвонив й сказав ,що не зможе сидчити у суді бо його послали у відрядження ...Отака хууйня !
показать весь комментарий
08.02.2024 00:05 Ответить
Самі вони не підуть ніколи, їх треба гнати з влади до камер в буцегарнях!
показать весь комментарий
08.02.2024 00:25 Ответить
Чому дивуватися коли поруч на Цензорі такий заголовок: "Низка посадовців причетних до сепаратистських рухів на сході України у 2004 році досі працюють у держорганах. ДОКУМЕНТ" Джерело:
показать весь комментарий
08.02.2024 00:26 Ответить
Ця МАФІЯ Гіен , КЛОПІВ , ГНИД, ШАКАЛІВ , не підє НІКОЛИ ! Ставки більші , ніж життя ! На їх руках КРОВ СОТЕНЬ ТИСЯЧ ,закатованих українців , починаючи з МАРОДЕРСТВ НА КОВІДІ , і СПІВПРАЦІ З ФСБ +МІЛЛІАРДНІ ГРАБУВАННЯ НА ОЗБРОЕННІ , гуманітарці …………
показать весь комментарий
08.02.2024 10:01 Ответить
суд?
Чи zeлена катівня для Героя?
Треба ще потерпіти ці знущання від ОПи чи прийшов вже час?
показать весь комментарий
07.02.2024 23:24 Ответить
самостійно блазні не підуть.....
показать весь комментарий
07.02.2024 23:27 Ответить
Так ..1917 - 1991...2019 - ?...
показать весь комментарий
07.02.2024 23:40 Ответить
Саме так. Достатньо провести паралель, адже тоді теж був популісти типу вінниченка з петлюрою, що в ранньому 2017 розвалювали українізовані корпуси, створені ген.Скоопадським і М. Міхновським. І з іншої сторони - бойові генерали і полковники типу Болбочана (що брав Крим), успішні на полі бою. Петлюра заздрив рейтингу Болбочана і наказав його розстріляти.
показать весь комментарий
07.02.2024 23:46 Ответить
Звичайно самі не підуть, ж...ОПа блазня здала вагнеровців кацапні, але в цьому іколи не признаеться. А якби у нас була-би жорстка військова хунта, вони - б дуже швидко очистили - всі державні структури від блазня, його продажньої ж...ОПи, продажних міністрів і голів військових держадміністрацій, всього цього ЗЕбанутого стада дебілів і поставили-б на їх місці справжніх патріотів-державників.
показать весь комментарий
08.02.2024 10:11 Ответить
Дай Боже, щоб це все відгукнулось після травня всім зелєпідарам.
показать весь комментарий
07.02.2024 23:26 Ответить
Во сто крат!
показать весь комментарий
08.02.2024 07:53 Ответить
Можно і раніше ! Читайте звернення генерала Омельченко до офіцерів і генералів ЗСУ! На « ВОВЧИЦІ» ЗЕГНИДУ І ОЙГО ПОПЛІЧНИКІВ ,» партнерів «( так сказав мишка Падальляк , вже після Бучі) ТЕРРОРИСТІВ негайно заарештувати
показать весь комментарий
08.02.2024 10:06 Ответить
От сволота...нема на них управи.
показать весь комментарий
07.02.2024 23:26 Ответить
Саме стільки США будуть вмикати "окуня". А як ви думали, зелений гній? Саме так і буде. Набридли вже союзникам младориги неголені.
показать весь комментарий
07.02.2024 23:27 Ответить
поцуплю у вас в меморіз "младоригів неголених".
показать весь комментарий
07.02.2024 23:29 Ответить
Українці обрали собі у владу чужинців. От і мають.
показать весь комментарий
08.02.2024 07:22 Ответить
Допоки зелене кодло при владі справжні патріоти будуть за гратами...
показать весь комментарий
07.02.2024 23:28 Ответить
Як-би Порошенко не заплатив залог за генерала Марченка і його посадили-б, то кацапня давно взяла-би і Миколаїв , і Одесу і вийшли-би до придністровья
показать весь комментарий
08.02.2024 10:14 Ответить
Звернення до генералів та офіцерів ЗСУ / Генерал Григорій Омельченко

https://www.youtube.com/watch?v=-XYDsCcTmKI
показать весь комментарий
07.02.2024 23:38 Ответить
Чудова паралель. Тільки не зрозуміло нащо в один ряд з соціалістами типу вирниченка там поставили фото Скоропадського, бо він якраз на відміну від них створював українські корпуси ще коли Центральна рада мріяла про політичну автономію від расії
показать весь комментарий
07.02.2024 23:58 Ответить
Скотство.
показать весь комментарий
07.02.2024 23:46 Ответить
зелений ******* ублюдку, сподіваюся й тебе побачити у за гратами на лаві підсудних!! зелена тварь, ти вже заслужила на це!!
показать весь комментарий
08.02.2024 00:08 Ответить
Суддя, як вош на гребінці, дупою єлозив та очі опускав!
Розуміє, що робить протизаконно, а порушити установку з ОПУ, неМОЖЕ ! Розуміє, що гадить під себе, а припинити це неМОЖЕ, хоть і смердить! Вляпався він в історію… Потім скаже, що його заставили, у мене діти маленькі ….А Патріоти України, життям своїм, його сім'ю захищають, на ФРОНТІ!! Судді МАЙДАНУ під патронатом СРАТЬєха…
показать весь комментарий
08.02.2024 00:33 Ответить
Патріотам-смерть в окопі або тюрма.А зелене кодло розграбовує Україну.
показать весь комментарий
08.02.2024 00:49 Ответить
Призивного возраста Резникову с украденными миллиардами открыта граница и выезд в Испанию, а патриоту полковнику Червинскому открыта дверь в тюремную камеру.
Это все, что нужно знать про нынешнюю власть и президента.
показать весь комментарий
08.02.2024 01:23 Ответить
На два місяці продовжили термін перебування під вартою для полковника Червінського.
За два місяці закінчується "термін придатності" Нєтряпкі...
показать весь комментарий
08.02.2024 02:35 Ответить
в Україні нема правосуддя, є тільки блдскй цирк з клоуном на мотузочках
показать весь комментарий
08.02.2024 03:52 Ответить
Зеля ще при владі !
показать весь комментарий
08.02.2024 07:20 Ответить
Судилище -позорище
показать весь комментарий
08.02.2024 07:26 Ответить
То що, байстрюки кремлівські, немає дозволу ФСБ?
показать весь комментарий
08.02.2024 07:52 Ответить
Операцію злили персонально Зєлєнскій і Єрмак. Це знають навіть діти які навчилися читати. Цим покидькам дуже хочеться уникнути відповідальності.
показать весь комментарий
08.02.2024 08:11 Ответить
ви ж бачите ставлення до Червінського
це вороги - і замовники і виконавці
показать весь комментарий
08.02.2024 08:32 Ответить
гниды
показать весь комментарий
08.02.2024 08:37 Ответить
после того как бенин Оманский Нарик с фсбэшником Елдаком будут болтаться на фонарях со всей этой Гнилой кодлой нужно не забыть и шлюх в мантиях....
показать весь комментарий
08.02.2024 08:40 Ответить
оманському скомороху ще недовго залишилось
показать весь комментарий
08.02.2024 09:04 Ответить
Дело Червинского - это полная засветка агентурной сети фсб под погоняловом ЗеОПа (составе всех), которая не оставляет вопросов по цели их деятельности против Украины...
показать весь комментарий
08.02.2024 09:15 Ответить
Зелені, лічильник цокає, терміни наближаються! Готуйте сухарі цапи зелені!
показать весь комментарий
08.02.2024 09:34 Ответить
гниди зелені
показать весь комментарий
08.02.2024 09:36 Ответить
Почекати треба бо Сбу з малюком зараз по наркоманам ,суди сепарні наскрізь.з пенсіями в 45 років по 300 тис а ви збирайте на дрони свої копійки ,війна не війна зелю оманского в травні на вихід і тюрьма це шобло риговсьек та зелене зачекалась.
показать весь комментарий
08.02.2024 09:50 Ответить
"Ану постуляли ***здаки! Неначасі критикувати владу!" (С)
показать весь комментарий
08.02.2024 10:22 Ответить
Ні звичайно , з нею потрібно вже робити те що колись кказав Кузьма СКРЯбін...
показать весь комментарий
08.02.2024 11:26 Ответить
Зеля в черговий раз підтвердив, що воно дрібне паскудне нічтожество.
показать весь комментарий
08.02.2024 11:08 Ответить
 
 