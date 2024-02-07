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Новини
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Суд продовжив на 60 діб тримання під вартою полковника Червінського

богачук,червінський

Шевченківський районний суд Києва 7 лютого продовжив запобіжний захід полковнику Роману Червінському. Він перебуватиме під вартою ще 60 діб без права на заставу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Через погіршення здоров'я Червінського суд зобов'язав керівника відділу досудового слідства Служби безпеки України забезпечити призначене лікування та харчування.

Також читайте: Один із ключових свідків у справі Червінського не з’явився на судове засідання

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

Автор: 

суд (11669) Червінський Роман (148)


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Топ коментарі
+31
Думаю, це закінчиться тільки зпісля того, як зеля й його "маладая *******" підуть.
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07.02.2024 23:24
+29
суд?
Чи zeлена катівня для Героя?
Треба ще потерпіти ці знущання від ОПи чи прийшов вже час?
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07.02.2024 23:24
+23
Дай Боже, щоб це все відгукнулось після травня всім зелєпідарам.
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07.02.2024 23:26
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Думаю, це закінчиться тільки зпісля того, як зеля й його "маладая *******" підуть.
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07.02.2024 23:24 Відповісти
Молодая команда перекрашених ригів яника
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07.02.2024 23:42 Відповісти
Сьоогодни зранку була типу добра новина для захисту - прокурор погодився за вимогою адвокатів зробити перехресне спілкування адвоката Червінського з головним свідком сторони звинувачення( до цього суд не погоджувався.) Але сьогодні цей свідок, офіцер СБУ подзвонив й сказав ,що не зможе сидчити у суді бо його послали у відрядження ...Отака хууйня !
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08.02.2024 00:05 Відповісти
Самі вони не підуть ніколи, їх треба гнати з влади до камер в буцегарнях!
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08.02.2024 00:25 Відповісти
Чому дивуватися коли поруч на Цензорі такий заголовок: "Низка посадовців причетних до сепаратистських рухів на сході України у 2004 році досі працюють у держорганах. ДОКУМЕНТ" Джерело:
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08.02.2024 00:26 Відповісти
Ця МАФІЯ Гіен , КЛОПІВ , ГНИД, ШАКАЛІВ , не підє НІКОЛИ ! Ставки більші , ніж життя ! На їх руках КРОВ СОТЕНЬ ТИСЯЧ ,закатованих українців , починаючи з МАРОДЕРСТВ НА КОВІДІ , і СПІВПРАЦІ З ФСБ +МІЛЛІАРДНІ ГРАБУВАННЯ НА ОЗБРОЕННІ , гуманітарці …………
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08.02.2024 10:01 Відповісти
суд?
Чи zeлена катівня для Героя?
Треба ще потерпіти ці знущання від ОПи чи прийшов вже час?
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07.02.2024 23:24 Відповісти
самостійно блазні не підуть.....
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07.02.2024 23:27 Відповісти
Так ..1917 - 1991...2019 - ?...
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07.02.2024 23:40 Відповісти
Саме так. Достатньо провести паралель, адже тоді теж був популісти типу вінниченка з петлюрою, що в ранньому 2017 розвалювали українізовані корпуси, створені ген.Скоопадським і М. Міхновським. І з іншої сторони - бойові генерали і полковники типу Болбочана (що брав Крим), успішні на полі бою. Петлюра заздрив рейтингу Болбочана і наказав його розстріляти.
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07.02.2024 23:46 Відповісти
Звичайно самі не підуть, ж...ОПа блазня здала вагнеровців кацапні, але в цьому іколи не признаеться. А якби у нас була-би жорстка військова хунта, вони - б дуже швидко очистили - всі державні структури від блазня, його продажньої ж...ОПи, продажних міністрів і голів військових держадміністрацій, всього цього ЗЕбанутого стада дебілів і поставили-б на їх місці справжніх патріотів-державників.
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08.02.2024 10:11 Відповісти
Дай Боже, щоб це все відгукнулось після травня всім зелєпідарам.
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07.02.2024 23:26 Відповісти
Во сто крат!
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08.02.2024 07:53 Відповісти
Можно і раніше ! Читайте звернення генерала Омельченко до офіцерів і генералів ЗСУ! На « ВОВЧИЦІ» ЗЕГНИДУ І ОЙГО ПОПЛІЧНИКІВ ,» партнерів «( так сказав мишка Падальляк , вже після Бучі) ТЕРРОРИСТІВ негайно заарештувати
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08.02.2024 10:06 Відповісти
От сволота...нема на них управи.
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07.02.2024 23:26 Відповісти
Саме стільки США будуть вмикати "окуня". А як ви думали, зелений гній? Саме так і буде. Набридли вже союзникам младориги неголені.
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07.02.2024 23:27 Відповісти
поцуплю у вас в меморіз "младоригів неголених".
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07.02.2024 23:29 Відповісти
Українці обрали собі у владу чужинців. От і мають.
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08.02.2024 07:22 Відповісти
Допоки зелене кодло при владі справжні патріоти будуть за гратами...
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07.02.2024 23:28 Відповісти
Як-би Порошенко не заплатив залог за генерала Марченка і його посадили-б, то кацапня давно взяла-би і Миколаїв , і Одесу і вийшли-би до придністровья
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08.02.2024 10:14 Відповісти
Звернення до генералів та офіцерів ЗСУ / Генерал Григорій Омельченко

https://www.youtube.com/watch?v=-XYDsCcTmKI
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07.02.2024 23:38 Відповісти
Чудова паралель. Тільки не зрозуміло нащо в один ряд з соціалістами типу вирниченка там поставили фото Скоропадського, бо він якраз на відміну від них створював українські корпуси ще коли Центральна рада мріяла про політичну автономію від расії
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07.02.2024 23:58 Відповісти
Скотство.
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07.02.2024 23:46 Відповісти
зелений ******* ублюдку, сподіваюся й тебе побачити у за гратами на лаві підсудних!! зелена тварь, ти вже заслужила на це!!
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08.02.2024 00:08 Відповісти
Суддя, як вош на гребінці, дупою єлозив та очі опускав!
Розуміє, що робить протизаконно, а порушити установку з ОПУ, неМОЖЕ ! Розуміє, що гадить під себе, а припинити це неМОЖЕ, хоть і смердить! Вляпався він в історію… Потім скаже, що його заставили, у мене діти маленькі ….А Патріоти України, життям своїм, його сім'ю захищають, на ФРОНТІ!! Судді МАЙДАНУ під патронатом СРАТЬєха…
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08.02.2024 00:33 Відповісти
Патріотам-смерть в окопі або тюрма.А зелене кодло розграбовує Україну.
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08.02.2024 00:49 Відповісти
Призивного возраста Резникову с украденными миллиардами открыта граница и выезд в Испанию, а патриоту полковнику Червинскому открыта дверь в тюремную камеру.
Это все, что нужно знать про нынешнюю власть и президента.
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08.02.2024 01:23 Відповісти
На два місяці продовжили термін перебування під вартою для полковника Червінського.
За два місяці закінчується "термін придатності" Нєтряпкі...
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08.02.2024 02:35 Відповісти
в Україні нема правосуддя, є тільки блдскй цирк з клоуном на мотузочках
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08.02.2024 03:52 Відповісти
Зеля ще при владі !
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08.02.2024 07:20 Відповісти
Судилище -позорище
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08.02.2024 07:26 Відповісти
То що, байстрюки кремлівські, немає дозволу ФСБ?
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08.02.2024 07:52 Відповісти
Операцію злили персонально Зєлєнскій і Єрмак. Це знають навіть діти які навчилися читати. Цим покидькам дуже хочеться уникнути відповідальності.
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08.02.2024 08:11 Відповісти
ви ж бачите ставлення до Червінського
це вороги - і замовники і виконавці
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08.02.2024 08:32 Відповісти
гниды
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08.02.2024 08:37 Відповісти
после того как бенин Оманский Нарик с фсбэшником Елдаком будут болтаться на фонарях со всей этой Гнилой кодлой нужно не забыть и шлюх в мантиях....
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08.02.2024 08:40 Відповісти
оманському скомороху ще недовго залишилось
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08.02.2024 09:04 Відповісти
Дело Червинского - это полная засветка агентурной сети фсб под погоняловом ЗеОПа (составе всех), которая не оставляет вопросов по цели их деятельности против Украины...
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08.02.2024 09:15 Відповісти
Зелені, лічильник цокає, терміни наближаються! Готуйте сухарі цапи зелені!
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08.02.2024 09:34 Відповісти
гниди зелені
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08.02.2024 09:36 Відповісти
Почекати треба бо Сбу з малюком зараз по наркоманам ,суди сепарні наскрізь.з пенсіями в 45 років по 300 тис а ви збирайте на дрони свої копійки ,війна не війна зелю оманского в травні на вихід і тюрьма це шобло риговсьек та зелене зачекалась.
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08.02.2024 09:50 Відповісти
"Ану постуляли ***здаки! Неначасі критикувати владу!" (С)
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08.02.2024 10:22 Відповісти
Ні звичайно , з нею потрібно вже робити те що колись кказав Кузьма СКРЯбін...
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08.02.2024 11:26 Відповісти
Зеля в черговий раз підтвердив, що воно дрібне паскудне нічтожество.
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08.02.2024 11:08 Відповісти
 
 