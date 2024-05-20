Хорватия примет участие в Глобальном саммите мира, - премьер Пленкович
Недавно повторно назначенный премьер-министром Хорватии Андрей Пленкович провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Пленкович написал в соцсети X.
По словам премьера Хорватии, Зеленский поздравил его с формированием правительства и рассказал о ситуации в Украине.
"Я подтвердил свое участие в первом Саммите мира в Швейцарии", - добавил Пленкович.
Глобальный саммит мира
Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.
Всего 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.
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