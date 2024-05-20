РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8448 посетителей онлайн
Новости
480 6

Хорватия примет участие в Глобальном саммите мира, - премьер Пленкович

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович та Володимир Зеленський

Недавно повторно назначенный премьер-министром Хорватии Андрей Пленкович провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Пленкович написал в соцсети X.

По словам премьера Хорватии, Зеленский поздравил его с формированием правительства и рассказал о ситуации в Украине.

"Я подтвердил свое участие в первом Саммите мира в Швейцарии", - добавил Пленкович.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Украина ожидает, что участники Саммита мира составят план действий по трем пунктам

Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию  высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать  проведение саммита в Швейцарии.

Всего 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.

Читайте также: Спикер парламента Молдовы Гросу во время встречи с делегацией украинских депутатов подтвердил участие страны в Глобальном саммите мира. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) Хорватия (266) Пленкович Андрей (33) глобальный саммит мира (273)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Населення Хорватії менше населення Києва. Під час війни там було мобілізоване все населення включаючи жінок і дітей. Тому хорватам ніколи не зрозуміти як можна ухилятися від мобілізації. Вони "маленькі", "компактні" і всі на виду. Там не сховатись. Не те що в нас...
показать весь комментарий
20.05.2024 13:04 Ответить
Вибачте, ви спеціально пишете повну маячню? Яка ще «мобілізація дітей» в Хорватії?
показать весь комментарий
20.05.2024 13:21 Ответить
Мав на увазі участь всього населення. Діти, особливо підлітки, також приймали активну участь. Всім знайшлось заняття по обороні. Там навіть мови взагалі про "офіційну мобілізацію дітей та жінок" не йшло. Мобілізувались масово самі. Рятували країну.
показать весь комментарий
20.05.2024 13:26 Ответить
Ну який сцаміт миру з вже нелегетимним 🤡...ніякої ваги , масовка для клована
показать весь комментарий
20.05.2024 13:44 Ответить
 
 