Хорватия примет участие в Глобальном саммите мира, - премьер Пленкович

Недавно повторно назначенный премьер-министром Хорватии Андрей Пленкович провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Пленкович написал в соцсети X.

По словам премьера Хорватии, Зеленский поздравил его с формированием правительства и рассказал о ситуации в Украине.

"Я подтвердил свое участие в первом Саммите мира в Швейцарии", - добавил Пленкович.

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Всего 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.

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