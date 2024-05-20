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Хорватія братиме участь у Глобальному саміті миру, - прем’єр Пленкович

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович та Володимир Зеленський

Нещодавно повторно призначений прем’єр-міністром Хорватії Андрей Пленкович провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Пленкович написав у соцмережі X.

За словами прем'єра Хорватії, Зеленський привітав його з формуванням уряду і розповів про ситуацію в Україні.

"Я підтвердив свою участь у першому Саміті миру у Швейцарії", - додав Пленкович.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Загалом 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23719) Хорватія (299) Пленкович Андрій (37) Глобальний саміт миру (278)


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Населення Хорватії менше населення Києва. Під час війни там було мобілізоване все населення включаючи жінок і дітей. Тому хорватам ніколи не зрозуміти як можна ухилятися від мобілізації. Вони "маленькі", "компактні" і всі на виду. Там не сховатись. Не те що в нас...
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20.05.2024 13:04 Відповісти
Вибачте, ви спеціально пишете повну маячню? Яка ще «мобілізація дітей» в Хорватії?
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20.05.2024 13:21 Відповісти
Мав на увазі участь всього населення. Діти, особливо підлітки, також приймали активну участь. Всім знайшлось заняття по обороні. Там навіть мови взагалі про "офіційну мобілізацію дітей та жінок" не йшло. Мобілізувались масово самі. Рятували країну.
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20.05.2024 13:26 Відповісти
Ну який сцаміт миру з вже нелегетимним 🤡...ніякої ваги , масовка для клована
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20.05.2024 13:44 Відповісти
 
 