Хорватія братиме участь у Глобальному саміті миру, - прем’єр Пленкович

Нещодавно повторно призначений прем’єр-міністром Хорватії Андрей Пленкович провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Пленкович написав у соцмережі X.

За словами прем'єра Хорватії, Зеленський привітав його з формуванням уряду і розповів про ситуацію в Україні.

"Я підтвердив свою участь у першому Саміті миру у Швейцарії", - додав Пленкович.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Загалом 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.

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