Число жертв российского обстрела Одессы 29 апреля возросло до 8. Сегодня в больнице умер 4-летний ребенок
Сегодня в больнице умер ребенок, который пострадал во время российского обстрела Одессы 29 апреля.
Об этом в своем телеграмм-канале написал глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в больнице умерла 4-летняя Злата, осколок российской ракеты попал ей в сердце... Наши медики боролись до последнего... Выражаю искренние соболезнования семье. Нет ничего страшнее смерти ребенка.", - написал Кипер.
Ракетный удар россиян по Одессе 29 апреля
Напомним, вечером 29 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. По данным ОВА, рашисты ударили баллистической ракетой с кассетным боеприпасом по одному из самых популярных среди горожан и гостей города мест. По состоянию на утро 30 апреля, количество жертв ракетного удара по Одессе составляло 5 человек, а 1 мая сообщалось о еще одной жертве - в больнице умер мужчина. 8 мая количество жертв возросло до 7, в больнице умер еще один человек 2001 г.р., за жизнь которого врачи боролись до последнего.
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Слава Україні!
52 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Провали вищого командування на Харківському напрямку вже списують на польових командирів. ДБР розслідує прорив окупантами кордону на Харківщині, перевіряють дії 28 командирів. За версією слідства, командування 125 бригади та підпорядковані їй підрозділи, у тому числі 415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади, 172 окремого стрілецького начебто не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та РФ, що призвело до втрати вказаних позицій, військової техніки та особового складу підрозділу. Всього у матеріалах справи фігурує прізвища 28 військовослужбовців (командувач оперативно-тактичного угруповання, командир бригади, командири батальйонів, командири рот, начальник відділення розвідки штабу).
Після нашої чергової публікації (22.05.2024 ) про голосування системою "Рада", система перестала голосувати сама, але дозволяє голосувати за когось (не працює сенсорна кнопка). Як результат - Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №9439 "Про призначення суддів в умовах воєнного стану" ініційований Зеленським.
Найбільший виробник спирту та державний монополіст ДП "Укрспирт" з квітня 2023 року повністю припинило виробничу діяльність та має багатомільйонну прострочену заборгованість перед державним бюджетом та іншими кредиторами. https://dasu.gov.ua/ua/news/5143
І хто винен ? Банально - Зеленський !
11.11.2019 г. Хроніка
Как мы и предупреждали, началась спиртовая эпопея... Внесенный президентом Зеленским с подачи министра экономики Милованова ( а почему не Кабинетом министров?) законопроект о демонополизации спиртовой отрасли оказался чистейшей воды аферой государственного масштаба, в которую роскошно (поманив чем?) втянули Зеленского.
02.12.2019 г. Хроніка
Главным, хотя и мало обсуждаемым событием внутриполитической жизни, стало заявление министерства финансов Украины, о том, что президентский законопроект №2300 относительно реформы спиртовой отрасли и приватизации "Укрспирт" не содержит финансово-экономического обоснования. (С)
Ось така, дурня малята…
у всьому, як з'ясовується, винні ми, українці.
українську, не використовують принципіально.
маю багато друзів, і там і там.