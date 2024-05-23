Число жертв российского обстрела Одессы 29 апреля возросло до 8. Сегодня в больнице умер 4-летний ребенок

Сегодня в больнице умер ребенок, который пострадал во время российского обстрела Одессы 29 апреля.

Об этом в своем телеграмм-канале написал глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в больнице умерла 4-летняя Злата, осколок российской ракеты попал ей в сердце... Наши медики боролись до последнего... Выражаю искренние соболезнования семье. Нет ничего страшнее смерти ребенка.", - написал Кипер.

Ракетный удар россиян по Одессе 29 апреля

Напомним, вечером 29 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. По данным ОВА, рашисты ударили баллистической ракетой с кассетным боеприпасом по одному из самых популярных среди горожан и гостей города мест. По состоянию на утро 30 апреля, количество жертв ракетного удара по Одессе составляло 5 человек, а 1 мая сообщалось о еще одной жертве - в больнице умер мужчина. 8 мая количество жертв возросло до 7, в больнице умер еще один человек 2001 г.р., за жизнь которого врачи боролись до последнего.

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