Кількість жертв російського обстрілу Одеси 29 квітня зросла до 8. Сьогодні в лікарні померла 4-річна дитина
Сьогодні в лікарні померла дитина, яка постраждала під час російського обстрілу Одеси 29 квітня.
Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у лікарні померла 4-річна Злата, осколок російської ракети влучив їй в серце.Наші медики боролися до останнього…Висловлюю щирі співчуття родині. Немає нічого страшнішого за смерть дитини.", - написав Кіпер.
Ракетний удар росіян по Одесі 29 квітня
Нагадаємо, увечері 29 квітня окупанти завдали ракетного удару по Одесі. За даними ОВА, рашисти вдарили балістичною ракетою з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед містян та гостей міста локацій. Станом на ранок 30 квітня кількість жертв ракетного удару по Одесі становила 5 осіб, а 1 травня повідомлялося про ще одну жертву - у лікарні помер чоловік. 8 травня кількість жертв зросла до 7 в лікарні помер ще один чоловік 2001 р.н., за життя якого лікарі боролися до останнього.
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Слава Україні!
52 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Провали вищого командування на Харківському напрямку вже списують на польових командирів. ДБР розслідує прорив окупантами кордону на Харківщині, перевіряють дії 28 командирів. За версією слідства, командування 125 бригади та підпорядковані їй підрозділи, у тому числі 415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади, 172 окремого стрілецького начебто не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та РФ, що призвело до втрати вказаних позицій, військової техніки та особового складу підрозділу. Всього у матеріалах справи фігурує прізвища 28 військовослужбовців (командувач оперативно-тактичного угруповання, командир бригади, командири батальйонів, командири рот, начальник відділення розвідки штабу).
Після нашої чергової публікації (22.05.2024 ) про голосування системою "Рада", система перестала голосувати сама, але дозволяє голосувати за когось (не працює сенсорна кнопка). Як результат - Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №9439 "Про призначення суддів в умовах воєнного стану" ініційований Зеленським.
Найбільший виробник спирту та державний монополіст ДП "Укрспирт" з квітня 2023 року повністю припинило виробничу діяльність та має багатомільйонну прострочену заборгованість перед державним бюджетом та іншими кредиторами. https://dasu.gov.ua/ua/news/5143
І хто винен ? Банально - Зеленський !
11.11.2019 г. Хроніка
Как мы и предупреждали, началась спиртовая эпопея... Внесенный президентом Зеленским с подачи министра экономики Милованова ( а почему не Кабинетом министров?) законопроект о демонополизации спиртовой отрасли оказался чистейшей воды аферой государственного масштаба, в которую роскошно (поманив чем?) втянули Зеленского.
02.12.2019 г. Хроніка
Главным, хотя и мало обсуждаемым событием внутриполитической жизни, стало заявление министерства финансов Украины, о том, что президентский законопроект №2300 относительно реформы спиртовой отрасли и приватизации "Укрспирт" не содержит финансово-экономического обоснования. (С)
Ось така, дурня малята…
у всьому, як з'ясовується, винні ми, українці.
українську, не використовують принципіально.
маю багато друзів, і там і там.