Кількість жертв російського обстрілу Одеси 29 квітня зросла до 8. Сьогодні в лікарні померла 4-річна дитина

Сьогодні в лікарні померла дитина, яка постраждала під час російського обстрілу Одеси 29 квітня.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у лікарні померла 4-річна Злата, осколок російської ракети влучив їй в серце.Наші медики боролися до останнього…Висловлюю щирі співчуття родині. Немає нічого страшнішого за смерть дитини.", - написав Кіпер.

Ракетний удар росіян по Одесі 29 квітня

Нагадаємо, увечері 29 квітня окупанти завдали ракетного удару по Одесі. За даними ОВА, рашисти вдарили балістичною ракетою з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед містян та гостей міста локацій. Станом на ранок 30 квітня кількість жертв ракетного удару по Одесі становила 5 осіб, а 1 травня повідомлялося про ще одну жертву - у лікарні помер чоловік. 8 травня кількість жертв зросла до 7 в лікарні помер ще один чоловік 2001 р.н., за життя якого лікарі боролися до останнього.

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