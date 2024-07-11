В "Охматдете" уже возобновили подачу света и воды, на очереди - операционные, - Ляшко

Восстановительные работы в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" начались уже на следующий день после российской террористической атаки. Уже восстановили водоснабжение и подачу электроэнергии. На очереди - операционные и отделения интенсивной терапии.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Восстановительные работы в "Охматдет" начались уже на следующий день после российской атаки. С тех пор удалось наладить электро- и водоснабжение, систему медицинского газоснабжения.

"Сейчас наша приоритетная задача - восстановить предоставление критически важных медицинских услуг в "Охматдете" на базе функционирующих помещений", - рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Речь идет об операционном блоке, отделении интенсивной терапии и отделениях детской офтальмологии, урологии и нейрохирургии и тому подобное. Для этого отделения, которые были размещены в ныне уничтоженном токсикологическом корпусе и аварийном хирургическом, переведут в функционирующие.

Также сейчас продолжаются восстановительные работы внутри помещений и подготовка к ремонту фасада западной части нового корпуса.

"Параллельно продолжается работа по комплексной оценке нанесенного ущерба. Уже сегодня мы с командой медучреждения понимаем целесообразность строительства нового корпуса вместо разрушенного и одного из поврежденных, который бы отвечал самым современным стандартам", - добавил Ляшко.

Часть отделений "Охматдета" временно переместят в киевские областные больницы - пока не восстановят все корпуса.

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что аварийно-спасательные работы на территории больницы уже завершились: 2 человека погибли, 32 раненых.