Ударов на 300 км по РФ уже недостаточно, нужно хотя бы 1000, – нардеп "Голоса", воин Костенко
Разрешение на удары западным оружием вглубь России не переломит ход войны, однако очень поможет Силам обороны.
Об этом сказал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Это может изменить ситуацию, хотя нужен комплекс мер - разведка, нанесение ударов по объектам, в том числе по пограничникам на оперативную глубину (до 250-300 км). Здесь речь идет о командных пунктах и базах хранения вооружений врага. Ракет немного, но такие точечные удары дают возможность выбить базы, которые дают короткую логистику российским войскам для того, чтобы они могли вести боевые действия", - отметил парламентарий.
По его словам, чтобы это дало эффект на поле боя таких ракет должно быть много, а дальность - более 300 км.
"Когда мы это уничтожаем, во-первых, уменьшается военный потенциал России, а во-вторых, увеличивается логистика для врага. Но здесь нужны точные удары, системность и делать это по всем направлениям. Это не переломит ход войны, но повлияет. Конечно, дальность в 300 км это мало, хотелось бы, чтобы мы летали хотя бы на 1000 км. Тогда было бы легче", - подытожил Костенко.
Удары ATACMS по России
Напомним, 25 ноября советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина применила предоставленные США баллистические ракеты ATACAMS для ударов по целям в Курской области России.
25 ноября росСМИ сообщили, что ракетами ATACMS уничтожена система ПВО в Курской области, ликвидированы 4 военных РФ.
OSINT-аналитики утверждают, что Силы обороны Украины нанесли удар американскими дальнобойными баллистическими ракетами ATACMS по военному аэродрому на Курщине.
В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты изменили установки для Украины и разрешили ВСУ использовать американские баллистические ракеты ATACMS для поражения целей в Курской области РФ.
Разрешение на удары по территории РФ
Действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.
CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.
Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.
МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".
19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS. Однако он отказался подтвердить или опровергнуть атаку по Брянской области РФ.
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потрібно на мільйон км - ото потужно!
а так - союзники не доробляють... слабуваті союзники...
тут нікуди не дінешся - робота така - по оманському контракту зобов'язані...
Нічого не буде достатньо - бо Україна самотужки, навіть при максимальній допомозі заходу, не може перемогти рашистів, враховуючи, що авіаносців і мінітменів США не дадуть.
Занадто нерівні сили.
Мир можливий тільки коли рашистів розбити в друзки. А Україна сама це зробити не зможе. Тільки спільними зусиллями, включаючи і участь військових НАТО, реально роздавити рашистів.
Усе інше - рожеві мрії...
Невже в них мало наркоманів та алкашів які можуть не те що щитову чи грп підпалити,а і уралвагонзавод рознести по гвинтику.
А поки що схоже що вони в нас таких шукають,це звісно добре особливо для звання та нагороди,але краще коли в кацапії щось вибухає за недорого
оно на цензорі була чергова маячня про рейтинги кандидатів, то він займає трете місце.
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_pd1
ВР попрацювало бідне АЖ 4 дні в листопаді ..податки підняли та кошти
314здилизапозичали
А тут прям стратег!
Дайте мені Зірку Смерті! Краще п'ять!
Це і є ті відірвані від реальності "хатєлкі", про які американці кажуть ЗЕбілам з вересні 2023го, саме з них і складається "план Зеленського".
Ти запустив свій гівновентилятор тому що він ДАП захищав, чи тому що під керівництвом генерала Марченко захищав Миколаїв та область?
Це тому що він нібито "позеленів" - його єрмачня не випускала з країни зокрема на Мюнхенську безпекову конференцію 2024?
Костенко не входить до парламентської більшості.
Прийнятий ВР закон (про зниження призовного віку до 25) від Костенка Блазень не підписував більше року.
Узагальнення хибні.
нагадую ..у нас ПАРЛАМЕНТСЬКО-президентський державний устрій
ви ж там долоні стираєте до крові в оплесках черговим "планам"
Те що ти написав це - "форма правління".
Інше це лише бурхливі емоції та порожні гасла.
плани зепреза - це якраз і є пустопорожні гасла та чонгарські дії.
сходіть в бухгалтерію за премією, зебот
Підгоріло, шаріятко-подолятко? Твоє гівноплюйство передбачувано.
Я по суті й написав: ти = войовничий невіглас, ще й недолугу Бабцю Вангу вмикаєш коли тебе тицьнули у твоє невігластво.
що по суті не відміняє поточного зеленого холуїзма ВР