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Новости Война
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Ударов на 300 км по РФ уже недостаточно, нужно хотя бы 1000, – нардеп "Голоса", воин Костенко

Роман Костенко про далекобійну зброю

Разрешение на удары западным оружием вглубь России не переломит ход войны, однако очень поможет Силам обороны.

Об этом сказал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это может изменить ситуацию, хотя нужен комплекс мер - разведка, нанесение ударов по объектам, в том числе по пограничникам на оперативную глубину (до 250-300 км). Здесь речь идет о командных пунктах и базах хранения вооружений врага. Ракет немного, но такие точечные удары дают возможность выбить базы, которые дают короткую логистику российским войскам для того, чтобы они могли вести боевые действия", - отметил парламентарий.

По его словам, чтобы это дало эффект на поле боя таких ракет должно быть много, а дальность - более 300 км.

"Когда мы это уничтожаем, во-первых, уменьшается военный потенциал России, а во-вторых, увеличивается логистика для врага. Но здесь нужны точные удары, системность и делать это по всем направлениям. Это не переломит ход войны, но повлияет. Конечно, дальность в 300 км это мало, хотелось бы, чтобы мы летали хотя бы на 1000 км. Тогда было бы легче", - подытожил Костенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европарламент призвал предоставить Украине Taurus и больше Patriot на фоне новой фазы в войне, - резолюция

Удары ATACMS по России

Напомним, 25 ноября советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина применила предоставленные США баллистические ракеты ATACAMS для ударов по целям в Курской области России.

25 ноября росСМИ сообщили, что ракетами ATACMS уничтожена система ПВО в Курской области, ликвидированы 4 военных РФ.

OSINT-аналитики утверждают, что Силы обороны Украины нанесли удар американскими дальнобойными баллистическими ракетами ATACMS по военному аэродрому на Курщине.

В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты изменили установки для Украины и разрешили ВСУ использовать американские баллистические ракеты ATACMS для поражения целей в Курской области РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мобилизационный возраст в Украине должен быть с 20 лет, - нардеп "Голоса", воин Костенко. ВИДЕО

Разрешение на удары по территории РФ

Действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS. Однако он отказался подтвердить или опровергнуть атаку по Брянской области РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часто ложная информация идет наверх. С ложью в армии нужно бороться, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Автор: 

оружие (10198) Костенко Роман (165)


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Топ комментарии
+18
Так зебіл говорив що вже маємо ракети і на 1000 км тільки шильдік приклеїти осталося і все мільйон ракет вже чекають на старт. А що знов ******* лідор? Ай ай ну ******* для красівого слівця.
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29.11.2024 11:21
+11
тут нещодавно пролітала інфа про потужний зелено-дрон-ракета-бімба паляніца..стріляйте нею ..надрепи ***
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29.11.2024 11:23
+10
Все по черзі, мільярд кубометрів асфальту,потім трильярд дерев,мільярд мільярдів дронів(т9вперто виправляє на дурнів),потім вже ті ракети
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29.11.2024 11:34
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Так зебіл говорив що вже маємо ракети і на 1000 км тільки шильдік приклеїти осталося і все мільйон ракет вже чекають на старт. А що знов ******* лідор? Ай ай ну ******* для красівого слівця.
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29.11.2024 11:21 Ответить
Все по черзі, мільярд кубометрів асфальту,потім трильярд дерев,мільярд мільярдів дронів(т9вперто виправляє на дурнів),потім вже ті ракети
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29.11.2024 11:34 Ответить
на 1000 км? курам на сміх!

потрібно на мільйон км - ото потужно!
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29.11.2024 11:57 Ответить
Фи-16 вже не в моді - тому їх і не випускають відганяти кацапів з кабами...
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29.11.2024 11:59 Ответить
а як буде на мільйон км - от тоді - бац! і фсьо...
а так - союзники не доробляють... слабуваті союзники...
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29.11.2024 12:01 Ответить
тут нещодавно пролітала інфа про потужний зелено-дрон-ракета-бімба паляніца..стріляйте нею ..надрепи ***
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29.11.2024 11:23 Ответить
А ще ліпше на 2тис км -- щоб накрити Оленью - звідки кацапи атакують Украіну
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29.11.2024 11:24 Ответить
не ..1000 мало ..треба 5000..МБР..ядерка ..і зарядити це все зеленим поносом - гарантований піпець русні
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29.11.2024 11:26 Ответить
А чем воин-депутат собрался бить на 1000 км?! Ухилянтов заряжать в ракеты и запускать, как камикадзе?
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29.11.2024 11:26 Ответить
зеленими відосиками - це страшна зброя ..
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29.11.2024 11:27 Ответить
як виявилося, дійсно страшна зброя для знищення україни.
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29.11.2024 11:29 Ответить
Треба тільки меньше звездіти, бо поки з'явиться чим бити за 1000км, кацапи і там все поховають....
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29.11.2024 11:28 Ответить
а шо вони від нічого робити звиздять?
тут нікуди не дінешся - робота така - по оманському контракту зобов'язані...
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29.11.2024 11:53 Ответить
Скільки ще цивілізований світ з подачі зелених недоносків буде тягати кота за хвіст?
Нічого не буде достатньо - бо Україна самотужки, навіть при максимальній допомозі заходу, не може перемогти рашистів, враховуючи, що авіаносців і мінітменів США не дадуть.
Занадто нерівні сили.
Мир можливий тільки коли рашистів розбити в друзки. А Україна сама це зробити не зможе. Тільки спільними зусиллями, включаючи і участь військових НАТО, реально роздавити рашистів.
Усе інше - рожеві мрії...
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29.11.2024 11:28 Ответить
ніззя ..червона лінія
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29.11.2024 11:40 Ответить
Може нашим спецслужбам треба більше витрачати коштів на купівлю російських диверсантів?
Невже в них мало наркоманів та алкашів які можуть не те що щитову чи грп підпалити,а і уралвагонзавод рознести по гвинтику.
А поки що схоже що вони в нас таких шукають,це звісно добре особливо для звання та нагороди,але краще коли в кацапії щось вибухає за недорого
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29.11.2024 11:28 Ответить
буданов на вибори готується.
оно на цензорі була чергова маячня про рейтинги кандидатів, то він займає трете місце.
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29.11.2024 11:32 Ответить
ви *** нардепи воїни інваліди супермени виходите з канікул хоча б мовчіть суки
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29.11.2024 11:29 Ответить
І хто ж дасть такі ракети? Томагавки? Так до них кораблі потрібні і персонал.А це вже відкрита війна проти москалів.Є ще версія ракет AGM-158,з такою дальністю.Але поки що і з дальністю 300 км не надали.
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29.11.2024 11:29 Ответить
сцана робота гандонів ВР країни що воює з ядерною державою за 2024

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_pd1
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29.11.2024 11:31 Ответить
Те щаради чого вони працюють і все,що вже напрацювали, то ну їх на....
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29.11.2024 12:42 Ответить
Так Гундосий прищ казав, що у нас є такі ракети. І лисий Гондон бив себе п'яткою в груди, що ракети такіє. Невже знову набрехади?
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29.11.2024 11:34 Ответить
та ні ..он нардеп Костенко малює напрямки ударів по владівостоку..

ВР попрацювало бідне АЖ 4 дні в листопаді ..податки підняли та кошти 314здилизапозичали
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29.11.2024 11:38 Ответить
Підуть під землю за Уралом - і це теж не допоможе.
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29.11.2024 11:37 Ответить
мене взагалі так "тішить" оце все від влади - нам треба, у нас буде, вже майже зроблено, розробляється.. ))) ...*****
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29.11.2024 11:39 Ответить
В сотні км від кордону, у Брянську, спокійно працює десяток зброєвих заводів. Там, до речі, виробляють, ремонтують та модернізують до цифрових "Торнадо" російські РСЗВ. І нікому діла немає три роки. Бо на цьому пАтужних гундосіків не намутиш.
А тут прям стратег!
Дайте мені Зірку Смерті! Краще п'ять!
Це і є ті відірвані від реальності "хатєлкі", про які американці кажуть ЗЕбілам з вересні 2023го, саме з них і складається "план Зеленського".
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29.11.2024 11:59 Ответить
Фігня це все , у московитів засобів ураження набагато більше , але вони ,,зрять в корінь", тобто б'ють по енергосистемі , бо відсутність електропостачання не тільки зупиняє виробництва , а перетворює всіх московитів в замерзлих пінгвінів , і те , що ми не б'ємо по їх енергетиці (навіть дронами) дивує , або чекають більших морозів , або нам не дозволяють
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29.11.2024 12:53 Ответить
Це Костенко "ряжений"?
Ти запустив свій гівновентилятор тому що він ДАП захищав, чи тому що під керівництвом генерала Марченко захищав Миколаїв та область?
Це тому що він нібито "позеленів" - його єрмачня не випускала з країни зокрема на Мюнхенську безпекову конференцію 2024?
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29.11.2024 12:16 Ответить
Тепер вже так, "ряжений". Це колись він був воїном, кіборгом... А тепер це чиновник який системно недопрацьовує, гарно харчується, спить на мяких перинах і краде у війська як і всі депутати ВР. Ну от не виходить бути "білим і пухнастим" плаваючи в гівні...
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29.11.2024 12:35 Ответить
Нардеп - це не чиновник.
Костенко не входить до парламентської більшості.
Прийнятий ВР закон (про зниження призовного віку до 25) від Костенка Блазень не підписував більше року.
Узагальнення хибні.
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29.11.2024 12:44 Ответить
"Депутат списочний" (, "Голос", утриманець Пінчука) гірший за чиновника, бо є законотворцем який створює правове середовище для діяльності корумпованих чиновників.
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29.11.2024 12:47 Ответить
То Костенко створив своїм законопроектом "правове середовище для діяльності корумпованих чиновників"?
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29.11.2024 12:51 Ответить
Треба, щоб до ново-огарьово та дачі пу в ленінградській обл долетіло. І бажано по кремлю..
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29.11.2024 12:03 Ответить
ти б краще був гарним нардепом ..а не воїном ..де слідча комісія по бракованим мінам ?!

нагадую ..у нас ПАРЛАМЕНТСЬКО-президентський державний устрій

ви ж там долоні стираєте до крові в оплесках черговим "планам"
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29.11.2024 12:08 Ответить
Державний устрій - це геть про інше, невігласе.
Те що ти написав це - "форма правління".
Інше це лише бурхливі емоції та порожні гасла.
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29.11.2024 12:29 Ответить
а що по суті скажете, зебот?

плани зепреза - це якраз і є пустопорожні гасла та чонгарські дії.

сходіть в бухгалтерію за премією, зебот
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29.11.2024 12:32 Ответить

Підгоріло, шаріятко-подолятко? Твоє гівноплюйство передбачувано.
Я по суті й написав: ти = войовничий невіглас, ще й недолугу Бабцю Вангу вмикаєш коли тебе тицьнули у твоє невігластво.
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29.11.2024 12:37 Ответить
гівноплюйство ..це ви в дзеркало зазирніть
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29.11.2024 12:40 Ответить
ну да ..форма правління .. помилився..

що по суті не відміняє поточного зеленого холуїзма ВР
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29.11.2024 12:35 Ответить
А можна ппо вибити, та літати ф16 куда подалі. Ні?
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29.11.2024 12:12 Ответить
"Дайте нам Томагавки ,Першинги і атомну бімбу ,а ще краще надішліть американські війська"- з нашими хотєлкамі нас скоро Захід пошле нахрін. І залишимось ми один на один з рашкою ,зате з планами "перемоги " ,"бздійкості " ,"кордонами 91 року " та іншо зєлємарафонівсько маячні ,Трамп нас швидко поставить на місце з нашими хотєлкамі і будете робити все що він скаже.
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29.11.2024 12:16 Ответить
Зачекайте ще 3 роки і буде вам 1000.
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29.11.2024 12:23 Ответить
Перед тим як виносити твою тупість на загал - загугли.
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29.11.2024 12:31 Ответить
да хотябы ЯДЕРНУЮ БОМБУ , а там хххххх мами !!!(((
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29.11.2024 14:42 Ответить
 
 