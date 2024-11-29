Ударов на 300 км по РФ уже недостаточно, нужно хотя бы 1000, – нардеп "Голоса", воин Костенко

Разрешение на удары западным оружием вглубь России не переломит ход войны, однако очень поможет Силам обороны.

Об этом сказал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это может изменить ситуацию, хотя нужен комплекс мер - разведка, нанесение ударов по объектам, в том числе по пограничникам на оперативную глубину (до 250-300 км). Здесь речь идет о командных пунктах и базах хранения вооружений врага. Ракет немного, но такие точечные удары дают возможность выбить базы, которые дают короткую логистику российским войскам для того, чтобы они могли вести боевые действия", - отметил парламентарий.

По его словам, чтобы это дало эффект на поле боя таких ракет должно быть много, а дальность - более 300 км.

"Когда мы это уничтожаем, во-первых, уменьшается военный потенциал России, а во-вторых, увеличивается логистика для врага. Но здесь нужны точные удары, системность и делать это по всем направлениям. Это не переломит ход войны, но повлияет. Конечно, дальность в 300 км это мало, хотелось бы, чтобы мы летали хотя бы на 1000 км. Тогда было бы легче", - подытожил Костенко.

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Удары ATACMS по России

Напомним, 25 ноября советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина применила предоставленные США баллистические ракеты ATACAMS для ударов по целям в Курской области России.

25 ноября росСМИ сообщили, что ракетами ATACMS уничтожена система ПВО в Курской области, ликвидированы 4 военных РФ.

OSINT-аналитики утверждают, что Силы обороны Украины нанесли удар американскими дальнобойными баллистическими ракетами ATACMS по военному аэродрому на Курщине.

В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты изменили установки для Украины и разрешили ВСУ использовать американские баллистические ракеты ATACMS для поражения целей в Курской области РФ.

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Разрешение на удары по территории РФ

Действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS. Однако он отказался подтвердить или опровергнуть атаку по Брянской области РФ.

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