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Новости Война
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РФ пока не контактировала с командой Трампа, - Песков

Кремль поки не контактував із командою Трампа

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал возможность контактов Кремля и команды Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ, его цитируют росСМИ.

По словам пресс-секретаря Путина, контактов с командой Трампа у российской стороны пока не было.

Кремль поки не контактував із командою Трампа

Также читайте: "Путин ранее озвучил условия мирных переговоров. Украина продолжает отказываться", - Песков

Напомним, издание The Washington Post сообщило, что новоизбранный президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор 7 ноября 2024 года.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что сообщения о том, что Киев был заранее проинформирован о телефонном разговоре между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным, являются ложными.

Впоследствии в Кремле заявили, что Трамп и Путин не говорили по телефону.

8 декабря Трамп не ответил на вопрос журналистки о том говорил ли он с кремлевским диктатором Владимиром Путиным после победы на выборах.

Также избранный президент США допустил сокращение помощи Украине при своем президентстве.

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Автор: 

Песков Дмитрий (1866) россия (95502) Трамп Дональд (5194) война в Украине (3804)


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Топ комментарии
+2
Кому більше потрібно - тои і почне
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09.12.2024 11:50
+2
тож Трамп сам на це відповів: щоб не було зайвої шуміхи навколо питання тих переговорів. тобто справді можна припустити, що переговори там уже ведуть за кулісами.
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09.12.2024 13:34
+1
Скоро законтачаться... два куйла
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09.12.2024 11:48
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Скоро законтачаться... два куйла
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09.12.2024 11:48 Ответить
Дорогие подписчики и гости канала! Стремительное падение режима Башара Асада в Сирии стало основной темой обсуждения в рамках политбюро, перекрыв собой практически все насущные проблемы и споры. Обрушение условно-правящего режима в Сирии, действительно стало неожиданностью для многих членов политбюро. Во время предыдущего, недавнего, срочного и неофициального визита Башара Асада в Россию, ему была обещана "посильная" помощь, но уже тогда было понятно, что он обречён, вопрос был только в сроках. Но российское руководство было-бы не самим собой, если бы не верило в чудо, вернее, в то что ситуация каким-то чудесным образом разрешится сама собой. Получилось даже хуже. Практически в последний момент представители руководства России обратились к президенту Турции Реджепу Эрдогану с нижайшей просьбой сохранить на время российское военное присутствие в Сирии и получили положительный ответ, правда с некоторыми оговорками. Так, Эрдоган дал свое согласие на сохранение присутствия российских войск в Сирии в течении полугода, но он отвечает исключительно за те силы, которые в состоянии контролировать, а договариваться с остальными должны сами представители российского руководства. Такой расклад не сильно воодушевил политбюро и бодрости духа им не придал. В политбюро понимают, что вместе с Сирией, в перспективе, они теряют и Африку, но поделать уже ничего не могут. Российская разведка откровенно, в очередной раз, проспала события которые привели к катастрофе. Уныние в политбюро, вызванное сирийскими событиями, должно смениться на "боевое" настроение в начале этой недели. Основной причиной для этого служит активация переговоров российского руководства с командой Дональда Трампа по вопросам перемирия в Украине. В минувшую субботу поздно вечером по Москве, для российского руководства поступили новые предложения от Трампа.
Генерал СВР
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09.12.2024 12:04 Ответить
Це той генерал, який вже півроку ховає ***** в холодильнику? Ну-ну.
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09.12.2024 14:15 Ответить
Это тот генерал, который сказал, что война начнется сразу после олимпиады. Потому, что китайцы запретили ***** её омрачать.
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09.12.2024 14:34 Ответить
Це ті вкраїнчики які вибрали клована президентом під час війни?ну-ну.
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09.12.2024 15:05 Ответить
Кому більше потрібно - тои і почне
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09.12.2024 11:50 Ответить
Трамп:
- Ваша оценка событый в Сирии?
Пуйло:
- Мне некогда: чемоданчик переполнился...
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09.12.2024 11:53 Ответить
Трамп переглянув цю лекцію і вже не хоче контактувати:
https://www.youtube.com/watch?v=Z6PXY00R56Y&t=2s
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09.12.2024 12:12 Ответить
Генерал СВР - це потужно! Якщо йому вірити,то путлєр вже майже рік у холодильнику ...а "проХфесор" Соловей - тайний агент 00 Трампа...
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09.12.2024 12:22 Ответить
Значить контактувала.
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09.12.2024 12:28 Ответить
Пистить Пєсков. Тільки питаннячко, навіщо?
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09.12.2024 12:46 Ответить
тож Трамп сам на це відповів: щоб не було зайвої шуміхи навколо питання тих переговорів. тобто справді можна припустити, що переговори там уже ведуть за кулісами.
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09.12.2024 13:34 Ответить
Цей вусатий орк огидніший навіть за пухлого кіма
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09.12.2024 13:02 Ответить
Зеленський та Трамп це поци на службі ФСБ *****.
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09.12.2024 13:43 Ответить
 
 