РФ пока не контактировала с командой Трампа, - Песков
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал возможность контактов Кремля и команды Дональда Трампа.
Как информирует Цензор.НЕТ, его цитируют росСМИ.
По словам пресс-секретаря Путина, контактов с командой Трампа у российской стороны пока не было.
Напомним, издание The Washington Post сообщило, что новоизбранный президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор 7 ноября 2024 года.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что сообщения о том, что Киев был заранее проинформирован о телефонном разговоре между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным, являются ложными.
Впоследствии в Кремле заявили, что Трамп и Путин не говорили по телефону.
8 декабря Трамп не ответил на вопрос журналистки о том говорил ли он с кремлевским диктатором Владимиром Путиным после победы на выборах.
Также избранный президент США допустил сокращение помощи Украине при своем президентстве.
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