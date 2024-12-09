РФ пока не контактировала с командой Трампа, - Песков

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал возможность контактов Кремля и команды Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ, его цитируют росСМИ.

По словам пресс-секретаря Путина, контактов с командой Трампа у российской стороны пока не было.

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Напомним, издание The Washington Post сообщило, что новоизбранный президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор 7 ноября 2024 года.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что сообщения о том, что Киев был заранее проинформирован о телефонном разговоре между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным, являются ложными.

Впоследствии в Кремле заявили, что Трамп и Путин не говорили по телефону.

8 декабря Трамп не ответил на вопрос журналистки о том говорил ли он с кремлевским диктатором Владимиром Путиным после победы на выборах.

Также избранный президент США допустил сокращение помощи Украине при своем президентстве.

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