РФ поки не контактувала з командою Трампа, - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував можливість контактів Кремля та команди Дональда Трампа.
Як інформує Цензор.НЕТ, його цитують росЗМІ.
За словами прессекретаря Путіна, контактів із командою Трампа у російської сторони поки що не було.
Нагадаємо, видання The Washington Post повідомило, що новообраний президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін провели телефонну розмову 7 листопада 2024 року.
Міністерство закордонних справ України заявило, що повідомлення про те, що Київ був заздалегідь поінформований про телефонну розмову між новообраним президентом США Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним, є неправдивими.
Згодом у Кремлі заявили, що Трамп і Путін не говорили по телефону.
8 грудня Трамп не відповів на питання журналістки про те чи говорив він з кремлівським диктатором Володимиром Путіним після перемоги на виборах.
Також обраний президент США припустив скорочення допомоги Україні за свого президентства.
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