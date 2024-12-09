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РФ поки не контактувала з командою Трампа, - Пєсков

Кремль поки не контактував із командою Трампа

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував можливість контактів Кремля та команди Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, його цитують росЗМІ.

За словами прессекретаря Путіна, контактів із командою Трампа у російської сторони поки що не було.

Кремль поки не контактував із командою Трампа

Також читайте: "Путін раніше озвучив умови мирних переговорів. Україна продовжує відмовлятися", - Пєсков

Нагадаємо, видання The Washington Post повідомило, що новообраний президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін провели телефонну розмову 7 листопада 2024 року.

Міністерство закордонних справ України заявило, що повідомлення про те, що Київ був заздалегідь поінформований про телефонну розмову між новообраним президентом США Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним, є неправдивими.

Згодом у Кремлі заявили, що Трамп і Путін не говорили по телефону.

8 грудня Трамп не відповів на питання журналістки про те чи говорив він з кремлівським диктатором Володимиром Путіним після перемоги на виборах.

Також обраний президент США припустив скорочення допомоги Україні за свого президентства.

Також читайте: Зеленський хоче укласти мир, - Трамп

Автор: 

Пєсков Дмитро (1612) росія (65052) Трамп Дональд (5576) війна в Україні (3738)


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Топ коментарі
+2
Кому більше потрібно - тои і почне
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09.12.2024 11:50
+2
тож Трамп сам на це відповів: щоб не було зайвої шуміхи навколо питання тих переговорів. тобто справді можна припустити, що переговори там уже ведуть за кулісами.
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09.12.2024 13:34
+1
Скоро законтачаться... два куйла
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09.12.2024 11:48
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Скоро законтачаться... два куйла
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09.12.2024 11:48 Відповісти
Дорогие подписчики и гости канала! Стремительное падение режима Башара Асада в Сирии стало основной темой обсуждения в рамках политбюро, перекрыв собой практически все насущные проблемы и споры. Обрушение условно-правящего режима в Сирии, действительно стало неожиданностью для многих членов политбюро. Во время предыдущего, недавнего, срочного и неофициального визита Башара Асада в Россию, ему была обещана "посильная" помощь, но уже тогда было понятно, что он обречён, вопрос был только в сроках. Но российское руководство было-бы не самим собой, если бы не верило в чудо, вернее, в то что ситуация каким-то чудесным образом разрешится сама собой. Получилось даже хуже. Практически в последний момент представители руководства России обратились к президенту Турции Реджепу Эрдогану с нижайшей просьбой сохранить на время российское военное присутствие в Сирии и получили положительный ответ, правда с некоторыми оговорками. Так, Эрдоган дал свое согласие на сохранение присутствия российских войск в Сирии в течении полугода, но он отвечает исключительно за те силы, которые в состоянии контролировать, а договариваться с остальными должны сами представители российского руководства. Такой расклад не сильно воодушевил политбюро и бодрости духа им не придал. В политбюро понимают, что вместе с Сирией, в перспективе, они теряют и Африку, но поделать уже ничего не могут. Российская разведка откровенно, в очередной раз, проспала события которые привели к катастрофе. Уныние в политбюро, вызванное сирийскими событиями, должно смениться на "боевое" настроение в начале этой недели. Основной причиной для этого служит активация переговоров российского руководства с командой Дональда Трампа по вопросам перемирия в Украине. В минувшую субботу поздно вечером по Москве, для российского руководства поступили новые предложения от Трампа.
Генерал СВР
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09.12.2024 12:04 Відповісти
Це той генерал, який вже півроку ховає ***** в холодильнику? Ну-ну.
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09.12.2024 14:15 Відповісти
Это тот генерал, который сказал, что война начнется сразу после олимпиады. Потому, что китайцы запретили ***** её омрачать.
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09.12.2024 14:34 Відповісти
Це ті вкраїнчики які вибрали клована президентом під час війни?ну-ну.
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09.12.2024 15:05 Відповісти
Кому більше потрібно - тои і почне
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09.12.2024 11:50 Відповісти
Трамп:
- Ваша оценка событый в Сирии?
Пуйло:
- Мне некогда: чемоданчик переполнился...
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09.12.2024 11:53 Відповісти
Трамп переглянув цю лекцію і вже не хоче контактувати:
https://www.youtube.com/watch?v=Z6PXY00R56Y&t=2s
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09.12.2024 12:12 Відповісти
Генерал СВР - це потужно! Якщо йому вірити,то путлєр вже майже рік у холодильнику ...а "проХфесор" Соловей - тайний агент 00 Трампа...
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09.12.2024 12:22 Відповісти
Значить контактувала.
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09.12.2024 12:28 Відповісти
Пистить Пєсков. Тільки питаннячко, навіщо?
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09.12.2024 12:46 Відповісти
тож Трамп сам на це відповів: щоб не було зайвої шуміхи навколо питання тих переговорів. тобто справді можна припустити, що переговори там уже ведуть за кулісами.
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09.12.2024 13:34 Відповісти
Цей вусатий орк огидніший навіть за пухлого кіма
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09.12.2024 13:02 Відповісти
Зеленський та Трамп це поци на службі ФСБ *****.
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09.12.2024 13:43 Відповісти
 
 