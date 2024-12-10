РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9510 посетителей онлайн
Новости
1 634 19

Суд продлил меру пресечения Червинскому: домашний арест до 5 февраля 2025 года

Червінському продовжили запобіжний захід до 5 лютого: домашній арешт

Суд продлил меру пресечения Роману Червинскому по делу о взятке должностному лицу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Суспільне.

Так, суд назначил круглосуточный домашний арест до 5 февраля 2025 года.

Читайте также: Дело Червинского: Судья Гречаная заявляет якобы о давлении, защита отрицает и предполагает фабрикование доказательств для подозрения адвокатам

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатное".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

17 июля 2024 года Червинского отпустили под залог, продлив срок содержания под стражей до 4 августа. 18 июля 2024 года Суд отправил Червинского под круглосуточный домашний арест в рамках нового уголовного производства.

Также читайте: Защита Червинского подала жалобу в КС: Суды злоупотребляют нормой УПК и автоматически продлевают срок содержания под стражей

Автор: 

суд (25091) домашний арест (187) Червинский Роман (141)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Червінський який організовував ліквідацію моторол і гівь, сидів 2 роки у сізо і досі під арештом. Бурба відсторонений. Група спецури 'Шведа' що витаскувала Цемаха з лднр- розігнана а самого його ледь сбу не розстріляли вдень в спальному районі Києва- без всяких навіть неофіційних звинувачень. Після Цемаха, наступним рейдом вони мали звільнити в'язнів Ізоляції в Донецьку. Натомість третій рік маємо вологі мрії про український Моссад і відмазки по справі 30-х вагнерів яких Зелена мафія віддала лукашенку
показать весь комментарий
10.12.2024 17:02
+14
Та нема в нас суддів, там сидять паскуди які крадуть на судівстві казнакрадів виправдовуючи їх, і як індульгенція для них це робити все що скаже влада. Пора вже це ******** зеленського під сраку і в буцигарню.
показать весь комментарий
10.12.2024 17:11
+12
Ця вонюча какашка зеленський якого сюди пристроїв ***** повинна відповідати перед Европейским Судом, за свої злочини проти заслуженого офіцера України бо у нас нема судів.Чому ж і досі нема подання в европейский суд ?
показать весь комментарий
10.12.2024 17:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Червінський який організовував ліквідацію моторол і гівь, сидів 2 роки у сізо і досі під арештом. Бурба відсторонений. Група спецури 'Шведа' що витаскувала Цемаха з лднр- розігнана а самого його ледь сбу не розстріляли вдень в спальному районі Києва- без всяких навіть неофіційних звинувачень. Після Цемаха, наступним рейдом вони мали звільнити в'язнів Ізоляції в Донецьку. Натомість третій рік маємо вологі мрії про український Моссад і відмазки по справі 30-х вагнерів яких Зелена мафія віддала лукашенку
показать весь комментарий
10.12.2024 17:02 Ответить
На жаль, судді не можуть визнати своєї помилки !
показать весь комментарий
10.12.2024 17:03 Ответить
Та нема в нас суддів, там сидять паскуди які крадуть на судівстві казнакрадів виправдовуючи їх, і як індульгенція для них це робити все що скаже влада. Пора вже це ******** зеленського під сраку і в буцигарню.
показать весь комментарий
10.12.2024 17:11 Ответить
Шо там із суддями? Інваліди-пенсіонери у 45 років? Ну то таке...
показать весь комментарий
10.12.2024 17:03 Ответить
Ця вонюча какашка зеленський якого сюди пристроїв ***** повинна відповідати перед Европейским Судом, за свої злочини проти заслуженого офіцера України бо у нас нема судів.Чому ж і досі нема подання в европейский суд ?
показать весь комментарий
10.12.2024 17:05 Ответить
Судью и плокулола на фронт!!!
показать весь комментарий
10.12.2024 17:09 Ответить
Нах.й це гівно там потрібно-разом з зеленським
показать весь комментарий
10.12.2024 17:13 Ответить
Ну так правильно ж зробили. Ви знаєте який це затятий злочинець? Він такого накоїв! Скоро йому висунуть додаткові підозри - у вбивстві Кеннеді, теракту на Титаніку, співучасть у вбивстві Авеля та біотероризм у вигляді підкинутої змії Адаму та Єві. Ну і звісно найтяжче - зниження рейтингів Потужного. Гірше нього лише Порошенко.
показать весь комментарий
10.12.2024 17:18 Ответить
the-сцукі бояться патріотів. нехай. знаєть що їх дістануть і після втечі.
показать весь комментарий
10.12.2024 17:29 Ответить
Гундоса почвара не може спати коли герой на свободі...
показать весь комментарий
10.12.2024 17:50 Ответить
Та *** же вашу мать!!! Коли це ******** шапіто закінчиться?! Справа практично розвалилася, а вони все одно горбатого до стіни ліплять...
показать весь комментарий
10.12.2024 18:41 Ответить
"Судді" вимагають включити їх до програми е-оселя, бо їхніх статків не вистачає на житло!!!
Бурутьба триває...
показать весь комментарий
10.12.2024 19:02 Ответить
Поки Єгмак кегує , нема чого чекати. Своїх не здамо.
показать весь комментарий
10.12.2024 18:54 Ответить
Що за підкуп? Вже справа полігону тютю?
Схоже що банкова генерує все більше і більше вигаданих справ аби перевантажити судову систему.
Це ********, ей богу скурвились геть вже.
показать весь комментарий
10.12.2024 19:36 Ответить
буду рад, если кто-то пристрелит судью, прокуроров и другую єрмаковскую падаль.
показать весь комментарий
10.12.2024 19:39 Ответить
також дєрьмака з зеленою гнидою.
показать весь комментарий
10.12.2024 20:13 Ответить
 
 