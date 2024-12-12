РФ готова к возобновлению переговоров с Украиной, но Киев должен учесть условия Путина, - Медведев. ВИДЕО

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной, однако Киев должен учитывать условия диктатора Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил после переговоров с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

"Мы в целом положительно относимся к этим предложениям и готовы к возобновлению переговоров с Украиной, но только в случае понимания Украиной сложившихся реалий на земле и тех предложений и позиций, которые были сформулированы президентом Путиным во время его выступления на коллегии МИД в этом году", - сказал Медведев.

14 июня 2024 года диктатор Путин провел заседание коллегии МИД РФ, во время которого заявил, что для начала переговоров Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей.

Также Путин говорил, что Запад должен немедленно предоставить России гарантии безопасности.

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Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что считает решение вопроса войны в Украине более приоритетным для себя, чем конфликт на Ближнем Востоке.

Издание Reuters сообщало, что Трамп во время встречи с Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже заявил, что хочет переговоров для быстрого завершения войны.

Также Трамп сказал, что хочет достичь мирного соглашения между Украиной и РФ и планирует давить на Россию.

МИД РФ недавно заявил, что Россия готова изучить предложения Трампа по Украине, но это не означает, что их поддержит.

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