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Новости Война
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РФ готова к возобновлению переговоров с Украиной, но Киев должен учесть условия Путина, - Медведев. ВИДЕО

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной, однако Киев должен учитывать условия диктатора Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил после переговоров с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

"Мы в целом положительно относимся к этим предложениям и готовы к возобновлению переговоров с Украиной, но только в случае понимания Украиной сложившихся реалий на земле и тех предложений и позиций, которые были сформулированы президентом Путиным во время его выступления на коллегии МИД в этом году", - сказал Медведев.

14 июня 2024 года диктатор Путин провел заседание коллегии МИД РФ, во время которого заявил, что для начала переговоров Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей.

Также Путин говорил, что Запад должен немедленно предоставить России гарантии безопасности.

Читайте: Зеленский о звонке Орбана Путину: Не надо играть на собственный имидж

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что считает решение вопроса войны в Украине более приоритетным для себя, чем конфликт на Ближнем Востоке.

Издание Reuters сообщало, что Трамп во время встречи с Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже заявил, что хочет переговоров для быстрого завершения войны.

Также Трамп сказал, что хочет достичь мирного соглашения между Украиной и РФ и планирует давить на Россию.

МИД РФ недавно заявил, что Россия готова изучить предложения Трампа по Украине, но это не означает, что их поддержит.

Также читайте: Украина должна вести переговоры о прекращении войны с позиции силы, - глава МИД Франции Барро

Автор: 

Медведев Дмитрий (4101) россия (95481) переговоры с Россией (960)


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Топ комментарии
+25
Брись алкашня в наркодиспансер
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12.12.2024 16:47
+21
П Н Х кацапня ***на !!! забирайте своє кацапо-рашистьке окупаційне лайно з України в її міжнародно визнаних кордонах, а також усю кацапську прокацапську нечисть !!!
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12.12.2024 16:49
+21
Только не понятно в чем смысл таких переговоров? И ето вообще не переговоры а ультиматум. Переговоры ето например искать компромис типо Украина получает Курскую и Белгородскую область вместо дамбаса. Но как говорится, с дебилом начать спорить то и сам такой станешь. Или сесть за стол играть с шулером результат будет прогнозируемый.
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12.12.2024 16:51
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Брись алкашня в наркодиспансер
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12.12.2024 16:47 Ответить
..мелким лесом !
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12.12.2024 18:17 Ответить
в нього алкогольний цироз ?
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12.12.2024 16:49 Ответить
Цироз мозку.
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12.12.2024 17:10 Ответить
Не може бути, де підх...ловик, а де мозок
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12.12.2024 17:12 Ответить
Ні, бояришніковий.
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12.12.2024 17:11 Ответить
схоже шо йому тіки шо роги відпиляли на лобі
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12.12.2024 23:08 Ответить
Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія нібито готова до переговорів з Україною, проте Київ має враховувати умови диктатора Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив після переговорів з главою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном.

"Ми в цілому позитивно ставимося до цих пропозицій та готові до відновлення переговорів з Україною, але тільки у разі розуміння Україною реалій, що склалися на землі (ідеш накуй рашистський пес, ці реалії склали Ви, світові рашистські кровожадні злочинці )
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12.12.2024 16:49 Ответить
П Н Х кацапня ***на !!! забирайте своє кацапо-рашистьке окупаційне лайно з України в її міжнародно визнаних кордонах, а також усю кацапську прокацапську нечисть !!!
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12.12.2024 16:49 Ответить
Недоперепив?
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12.12.2024 16:50 Ответить
Налийте йому бояришника - відразу по іншому "заспіває"!
Навіть скаже "Слава Україні"
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12.12.2024 16:50 Ответить
Іди до біса, нечисть
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12.12.2024 16:51 Ответить
Только не понятно в чем смысл таких переговоров? И ето вообще не переговоры а ультиматум. Переговоры ето например искать компромис типо Украина получает Курскую и Белгородскую область вместо дамбаса. Но как говорится, с дебилом начать спорить то и сам такой станешь. Или сесть за стол играть с шулером результат будет прогнозируемый.
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12.12.2024 16:51 Ответить
Но как говорится, с дебилом начать спорить то и сам такой станешь. Или сесть за стол играть с шулером результат будет прогнозируемый.

Так шольц цим постійно займається. І не збирається припиняти...
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12.12.2024 16:52 Ответить
Поетому для начала Украине нужно забыть и запретить даже такое слово как "переговоры". Кстати "переговоры с кремлевским режимом " у нас вне закона. Не понимаю почему некоторые не соблюдают етот закон.
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12.12.2024 16:57 Ответить
А как ты собираешься решать вопрос с войной? Есть реальные способы выйти на границы 91 года? Если конечно исключить рыцарскую конницу на единорогах и вмешательство марсиан. Другое дело что то что несет похмельный Медведёв - можно не слушать. Вообще то что они там говорят не стоит слушать. Важно будет то на что они будут согласны по факту, и тут все или почти все зависит от позиции Трампа. А перед торгом все стороны всегда выдвигают завышенные требования как начальную точку, а дальше кто кому как руки выкрутит. Главное на что стоит обращать внимание - это то что начались разговоры о переговорах во многих кругах Мордора, а значит им тоже от войны приходится несладко. Плохо что на переговорах нас особо представлять некому, профессиональные дипломаты закончились после 19 года.
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12.12.2024 17:11 Ответить
Якісь офіційні зміни адміністративного устрію рашки чи України взагалі не є предметом ніяких переговорів.

Вся суть цих переговорів зводиться до дилеми чи відбудуться перемовини про безумовне припинення вогню по поточній лінії зіткнення, чи рашка відмовиться, сказавши що "готова до перемовин, але не про безумовне припинення вогню". Ось і все.
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12.12.2024 17:26 Ответить
Всегда ставки на переговорах завышены,что с нашей стороны (границы 91г),что с их. Во время переговоров условия всегда смягчаются.
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12.12.2024 19:44 Ответить
Скорее всего сойдутся на нынешней линии. А курскую обменяют на харьковскую.
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12.12.2024 19:45 Ответить
Х**** тебе. Курская вообще не ровня харьковской. Курскую еще можно сравнить с Запорожской. А Харьковская там рашисты узкую полоску держат с парой разрушенных сел на самой границе с которых и сами уйдут рано или поздно.
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12.12.2024 19:49 Ответить
Істота без шиї, плечей та мозку. Та ще й смикана, до того ж. Йому хоч спічрайтери правильно написали слово "арєшнік"? Не переплутали з "бояришнік"?
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12.12.2024 16:51 Ответить
А за крейсером, разом з *уйлом!
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12.12.2024 16:52 Ответить
Та йдіть ви вже нах і з путніим і з його умовами.
***** взагалі злочинець. Які з ним перемовини можуть бути?
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12.12.2024 16:52 Ответить
Воно ж плямами покрилося. Тиск певно лупашить. Пий-пий, кобзон чекає
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12.12.2024 16:54 Ответить
Тільки ультиматум росії. Переговори залишать нас спочатку без третини країни, а згодом і повністю без Батьківщини. І частина нас стане євреями 21 сторіччя, блукаючими по світу. Інша асимілюється та стане ,,ісконними,, Івановими.
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12.12.2024 16:54 Ответить
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12.12.2024 16:55 Ответить
Путлер капут!
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12.12.2024 16:56 Ответить
Дайте вгадаю, Сі дав *********** алкашні і той заспівав по-новому.
"Справедливий мир", схоже, наближається. Але питання, чи є в Зелупи Талейран, який на переговорах опустить паРашу нижче плінтуса?
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12.12.2024 16:57 Ответить
Не вгадав!
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12.12.2024 16:58 Ответить
Є! ЗЕленого талейрана звуть Давід Арахамія!
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12.12.2024 17:14 Ответить
Тобто ніяких переговорів найближчим часом і не буде. Бо на таких абсолютно протилежних умовах вони навіть і не почнуться......
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12.12.2024 17:00 Ответить
Ну этому кадру два пузыря Финляндии - он и "ой у лузі червона калина" споёт 🤣
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12.12.2024 17:00 Ответить
П'янь. Рвань. Заригань.
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12.12.2024 17:06 Ответить
алкаша достали
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12.12.2024 17:08 Ответить
Хто цю п'яницю розбудив, дайте йому бояришніка та хай білочка з ним розмовляє.
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12.12.2024 17:10 Ответить
Йди найух, разом зі своїм бункерним карликом! 🤬
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12.12.2024 17:11 Ответить
У цего ї^аната що, гідроцефалія?

Чи він перед інтерв'ю тиждень кабіною вниз висів?

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12.12.2024 17:12 Ответить
Гідроцефал. Він таким був і до алкоголізму,а зараз ще й опух,скотина....
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12.12.2024 17:24 Ответить
Курська область залишається за Україною. Я правильно зрозумів? Реалії ж. Чи каzапів інші реалії?
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12.12.2024 17:15 Ответить
Тобто, рф не готова до переговорів про припинення вогню, бо готується до якихось уявних переговорів, які ні з ким не плануються.
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12.12.2024 17:21 Ответить
Йди змагайся з захєровой,хто синіший.
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12.12.2024 17:21 Ответить
Після того,як Трампушка злився з теми про закінчення війни за 24 години і перевів стрілки на Китай,щоб той взявся за припинення війни, Путін відправив Дімульку до імператора Сі зі своїми хотілками. Правда,не відомо,що думає імператор Сі про те,що з такою місією Путін прислав до нього запойного алкаша і (за чутками) свого давнього коханця,дегенерата Дімку Мєдвєдєва (Менделя).....
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12.12.2024 17:22 Ответить
Алкогном-Дімон Дєнєгнєтов.
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12.12.2024 17:24 Ответить
Закусывать надоть...
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12.12.2024 17:25 Ответить
Тобто все шо обіцяв та здав 🤡 ,та вся зеленська потвара у Стамбулі ,треба відробити де юре ?
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12.12.2024 17:26 Ответить
Кому треба? Якись юридичні зміни адміністративного устрію України, чи рашки взагалі не є предметом ніяких перемовин.
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12.12.2024 17:37 Ответить
З пуйловським режимом ніяких переговорів не буде.
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12.12.2024 17:36 Ответить
Можно поменять лугандон на курскую, белгородскую и бряескую области.
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12.12.2024 17:40 Ответить
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12.12.2024 17:53 Ответить
***** і Лавров?
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12.12.2024 17:55 Ответить
Гопник заговорив про перемовини ...
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12.12.2024 17:55 Ответить
какой он нах гопник))) обсос! и он, и плешивый окурок. в школе ссали им в пасть на каждой переменке, и срали в портфель, а в институте трахали. никаких "подворотен" и улиц, эти голимые шавки боялись в подъезд выйти.
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12.12.2024 18:01 Ответить
Городской дурачок. Как же без него...
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12.12.2024 18:45 Ответить

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12.12.2024 18:49 Ответить
Курвська волость, пускай забирают
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12.12.2024 18:51 Ответить
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12.12.2024 19:07 Ответить
Отвезите его накуй в пивбар кентам обратно...
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12.12.2024 19:26 Ответить
Реалий , в которых общие рос. потери уже подошли к миллиону ( по неоф. данным) по "мясу" , а потери по танкам, например, столько велики, что в средине 2025 года танков в РФ может не быть быть вообще? Правильно , мы ж такие реалии должны учитывать ?!
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12.12.2024 19:34 Ответить
Алкоголічна падорва зі статурою гомункула...
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12.12.2024 19:40 Ответить
Пшол ти. Пора в зимову сплячку.Бухай,коричневий
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12.12.2024 19:46 Ответить
пошёл ты ***** со своими предложениями о мире,засунь их себе в сральник по гланды!алкаш ****** и нацистская нечисть!
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12.12.2024 19:55 Ответить
Пошел на нах, алкашня.
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12.12.2024 20:16 Ответить
,,Реалій, які склалися на землі"-тобто фактично кацапня сама визнає, що окуповує українську територію. Просто вона хоче, щоб це визнали усі.
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12.12.2024 20:42 Ответить
Трандить якусь єрєсь, а очинятка про інше говорять, бо алкаш думками в КурНР, про дільницю між снагостью та любимівкою, де свинки потікали з його комплексу "міраторг", декілька тисяч, а тепер їдять кацапське лайно, розкидане по полях округи, переймається щоб гидотою не потравилися.
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13.12.2024 12:59 Ответить
Алкаш..
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13.12.2024 16:06 Ответить
 
 