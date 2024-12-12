РФ готова к возобновлению переговоров с Украиной, но Киев должен учесть условия Путина, - Медведев. ВИДЕО
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной, однако Киев должен учитывать условия диктатора Путина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил после переговоров с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
"Мы в целом положительно относимся к этим предложениям и готовы к возобновлению переговоров с Украиной, но только в случае понимания Украиной сложившихся реалий на земле и тех предложений и позиций, которые были сформулированы президентом Путиным во время его выступления на коллегии МИД в этом году", - сказал Медведев.
14 июня 2024 года диктатор Путин провел заседание коллегии МИД РФ, во время которого заявил, что для начала переговоров Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей.
Также Путин говорил, что Запад должен немедленно предоставить России гарантии безопасности.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что считает решение вопроса войны в Украине более приоритетным для себя, чем конфликт на Ближнем Востоке.
Издание Reuters сообщало, что Трамп во время встречи с Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже заявил, что хочет переговоров для быстрого завершения войны.
Также Трамп сказал, что хочет достичь мирного соглашения между Украиной и РФ и планирует давить на Россию.
МИД РФ недавно заявил, что Россия готова изучить предложения Трампа по Украине, но это не означает, что их поддержит.
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Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив після переговорів з главою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном.
"Ми в цілому позитивно ставимося до цих пропозицій та готові до відновлення переговорів з Україною, але тільки у разі розуміння Україною реалій, що склалися на землі (ідеш накуй рашистський пес, ці реалії склали Ви, світові рашистські кровожадні злочинці )
Навіть скаже "Слава Україні"
Так шольц цим постійно займається. І не збирається припиняти...
Вся суть цих переговорів зводиться до дилеми чи відбудуться перемовини про безумовне припинення вогню по поточній лінії зіткнення, чи рашка відмовиться, сказавши що "готова до перемовин, але не про безумовне припинення вогню". Ось і все.
***** взагалі злочинець. Які з ним перемовини можуть бути?
"Справедливий мир", схоже, наближається. Але питання, чи є в Зелупи Талейран, який на переговорах опустить паРашу нижче плінтуса?
Чи він перед інтерв'ю тиждень кабіною вниз висів?