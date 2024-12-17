Непредоставление отпусков и невыплата денежной помощи после ранений: Лубинец рассказал, с какими жалобами обращались военные в течение года
С начала 2024 года к омбудсмену обратились около 4 тысяч действующих военнослужащих. Самые распространенные жалобы от военнослужащих - это непредоставление отпусков и невыплата денежной помощи после ранений.
Об этом во время общения с прессой рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет"Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"За этот год от действительных военнослужащих мы получили достаточно большое количество обращений - около 4 тысяч. И по каждому вопросу была от нас юридическая реакция. На первом месте (по количеству, - ред.) - обращения, которые касались нарушенных прав на отпуск, на выплату помощи при ранении. Также были отдельные обращения относительно незаконных действий командиров", - сказал омбудсмен.
Относительно злоупотреблений в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ Лубинец пока не может сказать, о каком количестве пострадавших идет речь. Сейчас это тайна следствия, отмечает омбудсмен.
"Как мне уже стало известно, были обращения еще с сентября текущего года по этой ситуации. Мы сейчас проверяем не только факт, который сейчас стал известен, но и какая была реакция на предыдущие обращения",- рассказал Уполномоченный.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что крестник командира 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.
В Генштабе сообщили, что после опубликованного материала командир отстранен, а в воинскую часть направлена комиссия ВСП.
Также отмечалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных для строительства дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.
Главная инспекция Минобороны проверит изложенные в СМИ факты об издевательствах над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.
В то же время представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что ведомство не получало предварительной информации о случаях издевательств над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.
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Але про яку! Мабуть про ту, де яхта і вілла ....
і як намагається робити...
а так, молодець!
смарагдовий до синього відблиску...
в вас повна хата зелених тварів при владі, а все одно Амеріка?