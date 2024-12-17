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жалоба (128) военнослужащие (6000) Лубинец Дмитрий (423) 211 понтонно-мостовая бригада ВСУ (14)

Непредоставление отпусков и невыплата денежной помощи после ранений: Лубинец рассказал, с какими жалобами обращались военные в течение года

Лубінець про скарги від військових

С начала 2024 года к омбудсмену обратились около 4 тысяч действующих военнослужащих. Самые распространенные жалобы от военнослужащих - это непредоставление отпусков и невыплата денежной помощи после ранений.

Об этом во время общения с прессой рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет"Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"За этот год от действительных военнослужащих мы получили достаточно большое количество обращений - около 4 тысяч. И по каждому вопросу была от нас юридическая реакция. На первом месте (по количеству, - ред.) - обращения, которые касались нарушенных прав на отпуск, на выплату помощи при ранении. Также были отдельные обращения относительно незаконных действий командиров", - сказал омбудсмен.

Относительно злоупотреблений в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ Лубинец пока не может сказать, о каком количестве пострадавших идет речь. Сейчас это тайна следствия, отмечает омбудсмен.

"Как мне уже стало известно, были обращения еще с сентября текущего года по этой ситуации. Мы сейчас проверяем не только факт, который сейчас стал известен, но и какая была реакция на предыдущие обращения",- рассказал Уполномоченный.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что крестник командира 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.

В Генштабе сообщили, что после опубликованного материала командир отстранен, а в воинскую часть направлена комиссия ВСП.

Также отмечалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных для строительства дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.

Главная инспекция Минобороны проверит изложенные в СМИ факты об издевательствах над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.

В то же время представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что ведомство не получало предварительной информации о случаях издевательств над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.

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Топ комментарии
+2
та це все російське іпсо. зєля постійно турбується про ЗСУ, і сам на мівіні сидить бідолага....
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17.12.2024 18:01
+2
"Огласітє вєсь спісок, пожалуйста!"
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17.12.2024 18:02
+2
Так турбується напевно, як за героя Журавля.
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17.12.2024 18:14
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та це все російське іпсо. зєля постійно турбується про ЗСУ, і сам на мівіні сидить бідолага....
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17.12.2024 18:01 Ответить
все про країну думає,,,
Але про яку! Мабуть про ту, де яхта і вілла ....
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17.12.2024 18:03 Ответить
Так турбується напевно, як за героя Журавля.
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17.12.2024 18:14 Ответить
"Огласітє вєсь спісок, пожалуйста!"
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17.12.2024 18:02 Ответить
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17.12.2024 18:06 Ответить
чим далі тим все більше і більше Лубінець мені подобається...
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17.12.2024 18:07 Ответить
Хотелось бы прочитать, в его отчёте, что сделали с теми тварями, которые так относились к нашим героическим воинам.
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17.12.2024 18:09 Ответить
Винесли догану і залишили без "30-ки" непричетних (хто отримує). Вони не тварі, їх похапали ТЦК і запхнули в армію не навчивши і не розказавши, як ту ****** додаткову компенсацію нараховувати і хто цим має займатися.
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17.12.2024 20:05 Ответить
Зачем писать такие глупости?
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17.12.2024 20:19 Ответить
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець тільки забув доповісти і шо ж він з цим
і як намагається робити...
а так, молодець!
смарагдовий до синього відблиску...
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17.12.2024 18:13 Ответить
Догану медикам підрозділів вліпили. Що не читали?
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17.12.2024 20:08 Ответить
і це я повинен зробити?
в вас повна хата зелених тварів при владі, а все одно Амеріка?
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17.12.2024 20:17 Ответить
Головне що жирні чиновники, судді, правоохоронці та інші держиморди усе отримують вчасно і в повному обсязі.
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17.12.2024 18:14 Ответить
Бо у них налагоджена система і компетентні працівники, а в армії - бардак і довбойобізм!
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17.12.2024 20:10 Ответить
 
 