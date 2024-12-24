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Шабунин (524) Центр противодействия коррупции (240) мина (226)

Washington Post о поставках ВСУ бракованных мин: Это может разрушить доверие партнеров к Киеву

міни

Украинские антикоррупционные активисты призывают начать уголовное расследование против высших должностных лиц оборонного ведомства Украины по обвинению в государственной измене из-за того, что десятки тысяч минометных мин украинского производства, которые имеют решающее значение для защиты страны от российских войск, не стреляют или стреляют неправильно.

Об этом пишет издание Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, обвинения в коррупции, которые преследуют оборонный сектор Украины, также являются потенциальным препятствием для будущей помощи - и будущих инвестиций в растущую оборонную промышленность страны - со стороны международных союзников Киева.

Призыв ЦПК к расследованию

Центр противодействия коррупции, одна из ведущих независимых антикоррупционных организаций Украины, подал в понедельник петицию в Службу безопасности Украины с призывом провести расследование в отношении должностных лиц Министерства обороны и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, а также "Укроборонпрома", государственного оборонно-промышленного конгломерата.

Как говорится в петиции ЦПК, чиновники этих государственных органов "совершили ряд действий", которые сделали невозможным использование минометных мин по назначению, нанеся ущерб "обороноспособности Украины".

Также читайте: Бракованные 120-е мины продолжают поставлять на фронт: "Гениальный "Укроборонпром" нап#здувал туда силикона". ВИДЕО

"Из уже раскрывшихся фактов не вызывает никаких сомнений, что должностные лица, ответственные за контроль качества, знали о неисправности минометных мин, но намеренно допустили их отправку в Вооруженные силы Украины", - заявила в интервью исполнительный директор центра Дарья Каленюк.

Председатель ЦПК Виталий Шабунин также опубликовал петицию в Facebook. Кроме того, он опубликовал еще одну петицию в Национальное антикоррупционное бюро Украины, независимый государственный орган, призванный бороться со взяточничеством, относительно вероятной переплаты около 90 миллионов долларов польской фирме за оружие.

Эти дела стали "двумя самыми кровавыми коррупционными схемами 2024 года", - написал Шабунин.

Что известно о поставках бракованных мин?

Издание напоминает, что в прошлом месяце украинские СМИ сообщили, что значительная часть 120-мм минометных мин и меньшее количество 82-мм снарядов, которые недавно прибыли на линию фронта, были дефектными. Эти два типа минометных мин являются ключевым элементом защиты Украины от российских пехотных атак.

По сообщениям местных СМИ, солдаты одного из подразделений заявили, что только один 120-мм минометный снаряд из каждых 10 взорвался успешно.

Также читайте: Вопрос политизирован, - "слуга народа" Вениславский рассказал, что Комитет по нацбезопасности рассмотрел ситуацию с поставками бракованных мин в ВСУ

Эти обвинения прозвучали в чувствительное время для правительства президента Владимира Зеленского. Украинские войска борются с нехваткой техники и живой силы, пытаясь сдержать российское наступление на многочисленных участках линии фронта в Украине и на Курщине - и Зеленский, который годами клялся бороться за каждый сантиметр украинской территории, недавно заявил о большей открытости к переговорам о прекращении войны.

Также отмечается, что обвинения в коррупции в оборонном секторе являются ключевой темой для обсуждения среди республиканских политиков в США, которые выступают против предоставления дальнейшей военной поддержки Украине, хотя эти обвинения не касаются оружия, предоставленного Западом.

Что говорят в Минобороны о бракованных минах?

Член группы при Министерстве обороны Украины Елена Трегуб, которая занимается мониторингом закупок в оборонном секторе, подчеркнула, что это был лишь один случай в многомиллиардной оборонной промышленности страны, которая стремительно развивается.

"Я не хочу поддерживать нарратив о том, что мы коррумпированное, неудачное государство, потому что это неправда. Тем не менее, ситуация с минометными минами была ужасной и опасной", - сказала госпожа Трегуб.

"Мы обеспокоены, потому что они нужны нам на передовой", - добавила она, отметив что это "критическая ситуация, если они (мины. - Ред.) не достигают своих целей".

Также читайте: Объяснение Минобороны о приобретении боеприпасов на 23 млрд грн без участия Агентства оборонных закупок – рафинированный обман, - Шабунин

В прошлом месяце Министерство обороны обнародовало заявление, в котором признало "неисправность 120-мм минометных мин", которую активно расследует.

Предварительные результаты свидетельствуют о том, что дефекты были вызваны "некачественными пороховыми зарядами или нарушением условий хранения боеприпасов", заявили в министерстве. В ведомстве добавили, что будут приняты "соответствующие кадровые решения" в отношении должностных лиц, которых расследование признает виновными.

Министерство обороны заявило, что приостановило использование соответствующих партий боеприпасов, а вместо них будут использоваться импортные патроны. Государственное бюро расследований также возбудило уголовное дело.

В то же время, в ведомстве не уточнили, сколько именно минометных мин оказалось бракованными, а также не указали, против каких должностных лиц ведется расследование. Название компании-производителя минометных мин не разглашается из соображений национальной безопасности.

Что говорит Сметанин о бракованных минах?

Как заявил в ноябре в Верховной Раде Украины министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, из одной партии из 54 тыс. снарядов калибра 120 мм почти половина нуждалась в замене. Однако не было понятно, какой процент от общего количества дефектных боеприпасов составляли эти боеприпасы.

Украинские СМИ сообщают, что общее количество дефектных 120-мм минометных мин приближается к 100 000 - количество мин, которое украинские военные могут использовать в течение нескольких недель. Хотя эта цифра не может быть независимо подтверждена, представитель украинского оборонного ведомства, который говорил на условиях анонимности из-за деликатности вопроса, заявил: "Первоначальный контракт был на сотни тысяч минометных мин, а сейчас нужно импортировать около 20 процентов от этого количества".

Также читайте: Бракованные мины: нардепы вызвали Умерова в Раду

Чиновник также сообщил, что пока продолжается расследование по производству бракованных снарядов, компания, которая их изготовила, не попала в черный список и сейчас направляет предложения по производству "миллионов снарядов различного калибра".

Что говорит о бракованных минах Завитневич?

"Слуга народа" Александр Завитневич, который возглавляет парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, заявил, что дефектные снаряды будут заменены за счет производителя, и что "контроль качества был усилен на всех производственных мощностях".

Представители украинской оборонной промышленности также обеспокоены тем, какое влияние обвинения в некачественном контроле качества могут иметь на западные инвестиции в украинскую оборонную промышленность.

"В то время как украинские чиновники готовятся к возможному серьезному сокращению западной военной помощи в следующем году, международные партнеры Киева направляют сотни миллионов долларов украинским производителям вооружений - в частности 800 миллионов долларов от Соединенных Штатов на помощь Украине в производстве беспилотников дальнего радиуса действия. Киев также надеется стать крупным экспортером оружия в ближайшие годы", - говорится в публикации.

Также читайте: "Слуга народа" Вениславский обвинил военных в нарушении условий хранения бракованных мин

"Даже одна неправомерная закупка может разрушить доверие западных партнеров. Мы должны исправить ошибку и показать, что такая ситуация не повторится в будущем...Иногда в США и Европе случаются производственные и технологические ошибки". Это также происходит в Украине, потому что мы находимся под давлением и мы являемся страной в состоянии войны", - заявила глава ведомства Министерства обороны, ответственного за закупки вооружений Марина Безрукова.

Приобретение боеприпасов на 23 млрд грн без участия АОЗ

На днях издание Рolitico также писало о скандальном решении Минобороны передать 23 миллиарда гривен на закупку снарядов Государственной пограничной службе. Закупка должна производиться через польскую фирму PHU Lechmar. Пограничники заявили, что сотрудничают с Lechmar в течение трех лет и что фирма, сертифицированная НАТО, выполнила свои обязательства.

Надзорные организации обвиняют Минобороны в заключении соглашения с польским Lechmar, поскольку предпочли бы, чтобы Украина не пользовалась посредниками, а закупала оружие непосредственно у производителей.

"Главной целью АОЗ было устранение посреднических и коррупционных рисков в системе государственного оборонного заказа Украины.

И удалось ввести многоступенчатые проверки и жесткие наказания. Но это замедлило закупки в то время, когда военные отчаянно нуждаются в амуниции и оружии", - отмечает издание.

Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.
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Топ комментарии
+53
Верховного ішака в першу чергу треба брати за одне місце. Це чмо пильнує лише відосіки.
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24.12.2024 09:03
+34
А верховний головнокомандувач знов нє-прі-чьом...
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24.12.2024 09:09
+24
І Веніславського - якии гундів - шо пороха не ті - а шоб перевірити на полігоні ні до кого не діишло?
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24.12.2024 09:08
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Верховного ішака в першу чергу треба брати за одне місце. Це чмо пильнує лише відосіки.
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24.12.2024 09:03 Ответить
Ну припустимо він той шо ьи кажеш. Тоді хто ті шо його туди посадили?
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24.12.2024 09:14 Ответить
Тоді, може, поміркувати, хто ті, що обурюються, аленікуя не роблять, щоб це змінити?
Лише купка активістів типу Шабуніна, хто б він не був, говорить про це вголос
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24.12.2024 10:03 Ответить
Шабунін і привів ЗЕіуду до влади,********** Порошенко , зате ні разу на пряму не звинуватив СВОГО ЗЕЛЕНОГНІЙНОГО в навмисній зраді , а ФАКТІВ - море !
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24.12.2024 10:42 Ответить
Шабунін привів…
Він був одним із багатьох, і це не робить його головним ідіотом
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24.12.2024 10:52 Ответить
Воу воу, полегше. Тобто за вашою логікою, винні не ті, хто обісрався (проголосував за Зє), а ті, кому набридло цим дибілам жопу підтирати? 73% просрали країну (не тільки голосуванням у 2019, а ще й у більш ранніх голосуваннях, починаючи з не обрання Чорновола), а винен я, який цим всім обурюється?
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24.12.2024 12:58 Ответить
Ні, я написав про те, що голосів, які говорять про десятки тисяч бракованих мін, має бути хочаб пару сотень. При чому, від тих, хто тримав ці міни в руках та пробував їх вистрілити. Тоді це сприйматиметься як серйозна проблема, в тому числі, і наверху.
А поки скарги є лише від Шабуніна, це так, «окремий випадок».
Від того, що міни вибухають та летять «не туди», напевно гинуть наші хлопці.
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24.12.2024 14:15 Ответить
Вибачте, неправильно Вас зрозумів
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24.12.2024 14:36 Ответить
Не перебільшуй на рахунок 73%...
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25.12.2024 04:08 Ответить
щоб ти шашликом вдавився назавжди , верховний зе-мерзотник, щоб ти *дох
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24.12.2024 12:05 Ответить
І Веніславського - якии гундів - шо пороха не ті - а шоб перевірити на полігоні ні до кого не діишло?
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24.12.2024 09:08 Ответить
ПЕНИСславский чмо без совести которое продало душу гнили зеленой
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24.12.2024 09:13 Ответить
У зеленій владі іуди всі, там ні совісті ні душі.
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24.12.2024 16:42 Ответить
Коваль
Якість пороху перевіряють не на полігоні, а у відповідній лабораторії.
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24.12.2024 10:03 Ответить
Так там не тільки пороха підвели
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24.12.2024 10:07 Ответить
Ну він мабуть про те що всі БП треба вибірково тестувати на полігоні, кожну партію, адже це втрачені позиції і життя.
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24.12.2024 10:28 Ответить
vit603
Якщо БП збирають на підприємстві, а порох не відповідає стандартам, то виготовлення таких БП є безглуздям і шкідництвом.
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24.12.2024 10:58 Ответить
Ні, це просто освоєння бабла.
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24.12.2024 12:59 Ответить
Та я не спорю про це .... але всерівно, якщо замовник адекватний, то він б мав все тестувати, це критично, навіть в серйозних компаній буває брак на виробництві, той же VW чи Тойота які відзивають багато машин.

Але тут це все має тестуватись і за порушення мають притягатись винні до відповідальності, тому що такий брак це ціна багатьох життів.
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24.12.2024 14:24 Ответить
Воно веніславський , звичайна - маріонетка ( всі працюючи на цю банду покривають оточення ) шавка , відгавкує, своїх хозяів
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24.12.2024 10:45 Ответить
Самі проти себе справу відкриють? Бджоли проти меду
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24.12.2024 09:08 Ответить
А верховний головнокомандувач знов нє-прі-чьом...
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24.12.2024 09:09 Ответить
Що це Ви на оплот і гордість нації наїзжаєте? Ну так "по-пріколу" воно призначило на керівні посади в ОПК, хоч некомпетентних, але своїх людей по принципу "хуже не будет, ибо хуже некуда". А так нє-прі-чьом...
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24.12.2024 09:21 Ответить
Блазням це й треба, зруйнувати довіру
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24.12.2024 09:11 Ответить
Яку ще довіру? Хтось довіряє єрмаку?
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24.12.2024 09:11 Ответить
Ну-ну.
Причому тут партнери?
Та самі партнери НЕ "білі та пухнасті" - теж постачали багато БРАКУ....
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24.12.2024 09:13 Ответить
Як можна зруйнувати те чого вже давно немає???
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24.12.2024 09:16 Ответить
Це "бізнес на крові" чи ще ні?...
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24.12.2024 09:17 Ответить
Якби ж то "західні партнери" спочатку перестали би довіряти заробітчанам-грантоїдам на корупції штибу Шабуніна...
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24.12.2024 09:18 Ответить
Ви мабуть "партнер" тих, хто каже, що "у нас корупції немає"?
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24.12.2024 09:31 Ответить
абсолютно ні; але наявність і популярність в публічному просторі України таких заробітчан-грантоїдів на корупції, як Шабунін чи Бігус та інших подібних брехунів (які не гребують брехнею на тих, хто на ділі боровся з корупцією, як Порошенко чи Луценко чи нині протистоїть корупціонерам) лише паплюжить саму справу боротьби з корупцією.
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24.12.2024 09:43 Ответить
Луценко був ярим любителем кварталу 95. Значить він один з головних з тих хто привів квартал до влади
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25.12.2024 02:26 Ответить
А Порох був прихожанином упц-мп, але зіграв чи не головну роль в становлені ПЦУ - і що з того?
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25.12.2024 11:48 Ответить
Якщо штатному пропагандону ботоферми подляка невідомо, що таке роялті, що таке спадок від батька - то я тобі не доктор.
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25.12.2024 11:46 Ответить
Чого думати, спочатку розстріляти, а потім думати як виправляти. А західну пояснити що народ і ублюдки не мають нічого спільного
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24.12.2024 09:19 Ответить
У нас всі політики є комуняками ссср і їх діти і внуки. Вони - гниди московських вошей. Інших вони не допускають в політику. Тому вони не є похідними від народу. Комуняцька мафія розділена на різні клани, які борються між собою за доступ до можливостей обкрадати країну і народ.
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25.12.2024 02:34 Ответить
грабили- грабят и будут грабить
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24.12.2024 09:19 Ответить
Так закрити нафіг цей цензор, разом з Бутусовим, щоб не "підривали довіру". Deepstate здається, вже поклали, щоб не пялілісь туди кожен ранок, а слухали повідомлення генштабу, про "контрольовану ситуації в Соледарі". Всі атаки відбити, усі щахеди збиті, усі корейці вбиті.
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24.12.2024 09:27 Ответить
Ще не "поклали", хочеш подивитися Deepstate - заходь: https://uk.tgstat.com/channel/@DeepStateUA
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24.12.2024 09:47 Ответить
а какая проблема в Deepstate стрелки от балды рисовать? Ты зуб даёшь, что пару парней всё знают и рисуют правду?)
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24.12.2024 10:00 Ответить
Ну не бачив поки що від балди, вони малюють на основі відео з беспілотників які є в інтернеті, коли орки вже десь окопались, а наша арта працює по тих позиціях і це далеко уже позаду тих ділянок, де по офіційних заявах все ще ведем оборону, то якось уже не правильно і нагадує совок.

А вся нелюбов до діпів почалась після їх висвітлення реальної ситуації по укріпленнях та відсутності зброї на передовій, коли всюди розповідають, що вже все передали.
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24.12.2024 10:33 Ответить
на основі відео з беспілотників які є в інтернеті. Огонь! Вот и весь уровень достоверности информации. Либо отсутствует элементарное критическое мышление (2019-73%), либо умышленно "вводити інших в оману"
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24.12.2024 11:17 Ответить
Що значить на відео видно куди ведуть вогонь і якщо орки вже штурмують позиції які далеко позаду так званих офіційних ліній оборони, а там то взагалі пішком ходять безнеказанно через відсутність снарядів, про що навіть мадяр деколи робить пости, то які там ще мають бути варіанти
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24.12.2024 14:21 Ответить
опять таки, видео может быть из курской обл, но представят его как Донецкую . И что? Кто на местности это верифицирует? Мадьяр размещает то, что ему разрешат, а представь, если он неумышленно сдаст ориентиры наших позиций и что будет?
Поэтому, всё что в открытом доступе предназначено для врага. Если это так - то я за
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24.12.2024 14:32 Ответить
Там орківські беспілотники залітають аж до миргорода чи знімають кортеж Зе, то ситуація на передовій моніториться ними 24/7 і ніякі позиції для них не секрет, тим більше що вони виставляють все через 2-3 дні
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24.12.2024 15:50 Ответить
Це вони ще злив всіх держреєстрів не чули.
Але, в принципі, все по плану, дайте Томагавки
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24.12.2024 09:32 Ответить
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24.12.2024 09:32 Ответить
Або сталося, чого так рознесло, мабуть от страждань за Україну, а не за бабло
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24.12.2024 10:50 Ответить
Тобто все інше партнерів влаштовує? Але на справді вони кожень тиждень мають аналітичні записки по широкому колу питань і все знають від корупційних оборуток,фінансово-економічних показників до бусіфікації,але в якийсь час краще закрити очі, а коли настає час інтересу/вигоди вони починають впливати. До прикладу-іниціатива по інвестиціям в укр оборон галузь напряму інших країн в рамках гарантій безпеки чи окремо-виходить стаття що все корумповано і вот і є відмазка це не робити. Воно то так стосовно внутрішньої корупції-АЛЕ що вам заважає будувати під своїм контролем та з вашими зовнішніми спостережними радами і.т.д де дуже важко по логіці буде корумпуювати. А вот тут і вилазить реальність- мабуть це не в сфері інтересу деяких країн з різних обставин. Це так би мовити асіметрія впливу-ширша тема наприклад споконвічної Української корупції (яка є абсолютно в усіх державах в явному чи квазі законному вигляді накшталт лобіювання ітд) може впливати на різні ініціативи, коли в них не зацікавленний субъект, якому це пропонують.
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24.12.2024 09:37 Ответить
Так что про мины - все брехня?
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24.12.2024 11:48 Ответить
правда звісно як і ще много чого. але таймінг от у чьому суть
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24.12.2024 11:53 Ответить
Найгірше те, що при владі російські диверсанти
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24.12.2024 09:38 Ответить
Вони що, не дивляться марафон правди? От поганці!
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24.12.2024 09:38 Ответить
А чого не красти і схематозити?
Bипадки вже були? - Були
Когось покарали, посадили? - Ні
Закривають очі, прикривють. Ну максимум на іншу посаду або послом

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24.12.2024 10:18 Ответить
Це дійсно зрада! За таке розстрілюють! Досить вже панькатись ...
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24.12.2024 11:23 Ответить
Це може зруйнувати довіру партнерів до Києва
--------------------------------------------------------------------
Так 5 колона итого и добивается, через яйца, яблоки, теперь через мины.
Кто наказан? Идет война - воруются десятки миллиардов - подрывается обороноспособность.
А наш главнокомандующий ни ухом ни рылом.
Самое большое у него для них наказание - отправить подальше послом, чтобы не разболтали то, что на самом деле происходит.
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24.12.2024 12:16 Ответить
Зруйнувати можна те, що існує. Зельоним перестали вірити ще під час розкратання при Пандемії. Коли вкрали все що можна, а людей кинули вмирати.
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24.12.2024 12:31 Ответить
Нечувана річ - вся Антитукраінська швара заворушилася , бо знову американці натиснули. Ті всі веніславські повинні давати свідчення в ізоляторі. Ми тратимо генофонд нації щоб свора сиділа на спині українців і жирували !!! Уявіть в Ізраїлі або Туреччині щось подібне сталося. Каменя на камені би не залишилося .
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24.12.2024 13:23 Ответить
Цікава аналогія з війною 1973 Ізраїльтян з арабами. Керівником держави була до речі киянка- Голда Мейр . Все керівництво Ізраїлю було патріотами до останньої букви. Як вони благали всюди по світу зброю і яка відданість!!!
За такі снаряди Голда Мейр запхала би тих урядників у той міномет!!!
Мразі ПОВИННІ відповісти. То повинно бути нашою ідеєю «фікс». Ми не зможемо зробити кроку вперед якщо наволоч не буде валятися на смітнику.
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24.12.2024 14:06 Ответить
Так для того и делают!
Потужный разминировать Чонгара все работает и работает
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24.12.2024 15:01 Ответить
це не тільки якась корупція, ... а саботаж і зрада...
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24.12.2024 15:12 Ответить
посадіть бубонистого ішака на бочку з порохом -пущай полєтаєт.
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24.12.2024 15:14 Ответить
Таков путь! (с)Якісь підвенні угоди.
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24.12.2024 16:18 Ответить
Там НЕ лише міни НЕправильні-там мізкиЗЕ-перевертнів вивернуті на зраду!!! (Все на догоду кремлівському унтер --пришибєйкіну...)
------------------------------------------------------------------------------------------Щойно із ЗБІРБАНКУ...(цікавився умовами ощасливлення ЗЕ-Тисячею...)
По-переду .( в черзі)був воїн--фронтовик. І ВИДНО Ж++ЛИШЕ З ОКОПУ...
(смертельна втома і закопчене обличчя від порохових газів --іще НЕ зійшли із змученого обличчя...) Крім того --вже НЕ молодий...Мабуть хотів зняти кошти і ощасливити внучат різдв*яними подарунками та мабуть НЕ судилося. Розфуфирена самичка--банкірша--поперла його аж бігом. ошелешивши:--Всі ваші кошти . ЗАБЛОКОВАНІ арештом...Оторопілий захисник
( ажніяк НЕсхожий на дизертира) довго НЕміг прийти. до тями
Мабуть і перед пащекою смерті не тушувався... а тут розгубився...
З часом --насмілився: :--Коли і хто ж їх заблокував??? Мармиза мовчала...відверталася. а потім процідила:--Це Утаємничена інформація...Самі шукайте хто це зробив...Я НЕмаю права розголошувати... Оце таке різдво влаштовує нашим захисникам ЗЕ-кишло провладних зайд--срульманів
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24.12.2024 16:45 Ответить
Трегуб сказала, що (54.000:2) 27.000 бракованих снарядів то поодинокий випадок. 27 тищ!! І що їх замінять на патрони. (А гармати на українців).
вони там зверху у владі взагалі всіх українців за ЛОХІВ мають ?
Як називається фірма постачальник?
Кому вона підпорядковується? Татарову? Умєрову? Єрмаку? Рєзнікову?
З ними Україна цю війну вже програє.
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24.12.2024 16:54 Ответить
Треба негайно відновити в Україні смертну кару в період війни.І все стане на свої місця.
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24.12.2024 17:43 Ответить
Згинь бототроль...
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25.12.2024 04:16 Ответить
Тим що будь коли працювали в області військової техніки відомо, що вироби мають тестуватись при мінус 60 і +65 градусів. Із мінами тільки якась частка.
А тут виходить, що при +20 все було норма, а тільки опустилось до нуля то все поплило.

За це мають відповісти не тільки виробники, але й ті хто підписував прийомку і тих хто їх призначав.

Схоже в нас в міноборони нема технарів, а є тільки артисти розмовного жанру з дипломами юристів і економістів.
Але їх дрімучість в техніці їх не виправдовує. Вони повинні були розуміти, що їм там не місце і не повинні були згоджуватись на свої призначення.
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25.12.2024 02:54 Ответить
Зеленого ворога народу, до суду!
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25.12.2024 09:08 Ответить
 
 