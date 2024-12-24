Washington Post о поставках ВСУ бракованных мин: Это может разрушить доверие партнеров к Киеву

Украинские антикоррупционные активисты призывают начать уголовное расследование против высших должностных лиц оборонного ведомства Украины по обвинению в государственной измене из-за того, что десятки тысяч минометных мин украинского производства, которые имеют решающее значение для защиты страны от российских войск, не стреляют или стреляют неправильно.

Об этом пишет издание Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, обвинения в коррупции, которые преследуют оборонный сектор Украины, также являются потенциальным препятствием для будущей помощи - и будущих инвестиций в растущую оборонную промышленность страны - со стороны международных союзников Киева.

Призыв ЦПК к расследованию

Центр противодействия коррупции, одна из ведущих независимых антикоррупционных организаций Украины, подал в понедельник петицию в Службу безопасности Украины с призывом провести расследование в отношении должностных лиц Министерства обороны и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, а также "Укроборонпрома", государственного оборонно-промышленного конгломерата.

Как говорится в петиции ЦПК, чиновники этих государственных органов "совершили ряд действий", которые сделали невозможным использование минометных мин по назначению, нанеся ущерб "обороноспособности Украины".

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"Из уже раскрывшихся фактов не вызывает никаких сомнений, что должностные лица, ответственные за контроль качества, знали о неисправности минометных мин, но намеренно допустили их отправку в Вооруженные силы Украины", - заявила в интервью исполнительный директор центра Дарья Каленюк.

Председатель ЦПК Виталий Шабунин также опубликовал петицию в Facebook. Кроме того, он опубликовал еще одну петицию в Национальное антикоррупционное бюро Украины, независимый государственный орган, призванный бороться со взяточничеством, относительно вероятной переплаты около 90 миллионов долларов польской фирме за оружие.

Эти дела стали "двумя самыми кровавыми коррупционными схемами 2024 года", - написал Шабунин.

Что известно о поставках бракованных мин?

Издание напоминает, что в прошлом месяце украинские СМИ сообщили, что значительная часть 120-мм минометных мин и меньшее количество 82-мм снарядов, которые недавно прибыли на линию фронта, были дефектными. Эти два типа минометных мин являются ключевым элементом защиты Украины от российских пехотных атак.

По сообщениям местных СМИ, солдаты одного из подразделений заявили, что только один 120-мм минометный снаряд из каждых 10 взорвался успешно.

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Эти обвинения прозвучали в чувствительное время для правительства президента Владимира Зеленского. Украинские войска борются с нехваткой техники и живой силы, пытаясь сдержать российское наступление на многочисленных участках линии фронта в Украине и на Курщине - и Зеленский, который годами клялся бороться за каждый сантиметр украинской территории, недавно заявил о большей открытости к переговорам о прекращении войны.

Также отмечается, что обвинения в коррупции в оборонном секторе являются ключевой темой для обсуждения среди республиканских политиков в США, которые выступают против предоставления дальнейшей военной поддержки Украине, хотя эти обвинения не касаются оружия, предоставленного Западом.

Что говорят в Минобороны о бракованных минах?

Член группы при Министерстве обороны Украины Елена Трегуб, которая занимается мониторингом закупок в оборонном секторе, подчеркнула, что это был лишь один случай в многомиллиардной оборонной промышленности страны, которая стремительно развивается.

"Я не хочу поддерживать нарратив о том, что мы коррумпированное, неудачное государство, потому что это неправда. Тем не менее, ситуация с минометными минами была ужасной и опасной", - сказала госпожа Трегуб.

"Мы обеспокоены, потому что они нужны нам на передовой", - добавила она, отметив что это "критическая ситуация, если они (мины. - Ред.) не достигают своих целей".

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В прошлом месяце Министерство обороны обнародовало заявление, в котором признало "неисправность 120-мм минометных мин", которую активно расследует.

Предварительные результаты свидетельствуют о том, что дефекты были вызваны "некачественными пороховыми зарядами или нарушением условий хранения боеприпасов", заявили в министерстве. В ведомстве добавили, что будут приняты "соответствующие кадровые решения" в отношении должностных лиц, которых расследование признает виновными.

Министерство обороны заявило, что приостановило использование соответствующих партий боеприпасов, а вместо них будут использоваться импортные патроны. Государственное бюро расследований также возбудило уголовное дело.

В то же время, в ведомстве не уточнили, сколько именно минометных мин оказалось бракованными, а также не указали, против каких должностных лиц ведется расследование. Название компании-производителя минометных мин не разглашается из соображений национальной безопасности.

Что говорит Сметанин о бракованных минах?

Как заявил в ноябре в Верховной Раде Украины министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, из одной партии из 54 тыс. снарядов калибра 120 мм почти половина нуждалась в замене. Однако не было понятно, какой процент от общего количества дефектных боеприпасов составляли эти боеприпасы.

Украинские СМИ сообщают, что общее количество дефектных 120-мм минометных мин приближается к 100 000 - количество мин, которое украинские военные могут использовать в течение нескольких недель. Хотя эта цифра не может быть независимо подтверждена, представитель украинского оборонного ведомства, который говорил на условиях анонимности из-за деликатности вопроса, заявил: "Первоначальный контракт был на сотни тысяч минометных мин, а сейчас нужно импортировать около 20 процентов от этого количества".

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Чиновник также сообщил, что пока продолжается расследование по производству бракованных снарядов, компания, которая их изготовила, не попала в черный список и сейчас направляет предложения по производству "миллионов снарядов различного калибра".

Что говорит о бракованных минах Завитневич?

"Слуга народа" Александр Завитневич, который возглавляет парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, заявил, что дефектные снаряды будут заменены за счет производителя, и что "контроль качества был усилен на всех производственных мощностях".

Представители украинской оборонной промышленности также обеспокоены тем, какое влияние обвинения в некачественном контроле качества могут иметь на западные инвестиции в украинскую оборонную промышленность.

"В то время как украинские чиновники готовятся к возможному серьезному сокращению западной военной помощи в следующем году, международные партнеры Киева направляют сотни миллионов долларов украинским производителям вооружений - в частности 800 миллионов долларов от Соединенных Штатов на помощь Украине в производстве беспилотников дальнего радиуса действия. Киев также надеется стать крупным экспортером оружия в ближайшие годы", - говорится в публикации.

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"Даже одна неправомерная закупка может разрушить доверие западных партнеров. Мы должны исправить ошибку и показать, что такая ситуация не повторится в будущем...Иногда в США и Европе случаются производственные и технологические ошибки". Это также происходит в Украине, потому что мы находимся под давлением и мы являемся страной в состоянии войны", - заявила глава ведомства Министерства обороны, ответственного за закупки вооружений Марина Безрукова.

Приобретение боеприпасов на 23 млрд грн без участия АОЗ

На днях издание Рolitico также писало о скандальном решении Минобороны передать 23 миллиарда гривен на закупку снарядов Государственной пограничной службе. Закупка должна производиться через польскую фирму PHU Lechmar. Пограничники заявили, что сотрудничают с Lechmar в течение трех лет и что фирма, сертифицированная НАТО, выполнила свои обязательства.

Надзорные организации обвиняют Минобороны в заключении соглашения с польским Lechmar, поскольку предпочли бы, чтобы Украина не пользовалась посредниками, а закупала оружие непосредственно у производителей.

"Главной целью АОЗ было устранение посреднических и коррупционных рисков в системе государственного оборонного заказа Украины.

И удалось ввести многоступенчатые проверки и жесткие наказания. Но это замедлило закупки в то время, когда военные отчаянно нуждаются в амуниции и оружии", - отмечает издание.

Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.