Командира 211-й понтонно-мостовой бригады Побережнюка арестовали с правом залога 12 млн грн
Командиру 211-й понтонно-мостовой бригады Олегу Побережнюку, который покрывал издевательства над солдатами, избрали меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения более 12 миллионов гривен залога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Прокуроры ходатайствовали об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 40 миллионов гривен.
Однако суд отправил его под стражу с возможностью внесения 12 миллионов 112 тысяч гривен залога.
Также прокуроры Офиса Генерального прокурора подали в суд ходатайство об отстранении подозреваемого от исполнения служебных обязанностей.
Что этому предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что крестник командира 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.
В Генштабе сообщили, что после опубликованного материала командир отстранен, а в воинскую часть направлена комиссия ВСП.
Также отмечалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных для строительства дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.
Главная инспекция Минобороны проверит изложенные в СМИ факты об издевательствах над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.
В то же время представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что ведомство не получало предварительной информации о случаях издевательств над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.
17 декабря следователи полиции Тернопольщины сообщили о подозрении командиру 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ в злоупотреблении служебным положением.
Командира 211 понтонно-мостовой бригады арестовали с правом почти миллиона грн залога.
Командир 211 понтонно-мостовой бригады Олег Побережнюк вышел из-под стражи под залог в 908,4 тыс. грн.
29 декабря правоохранители задержали и сообщили о новом подозрении командиру 211-й понтонно-мостовой бригады, который покрывал издевательства над солдатами.
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Іншим зняли кіно про ніби то дачу... Ніби то знущання і в тюрму...
Тцкашніки що людей вбивають - всі на волі...
Комбріги і їх зами, що квартири в Києво-Печерських липках купують - всі на волі...
А цей лох... В тюрмі... Цікаво, кому він дорогу перейшов?
Народ... Побільше гнівних коментарів!!!