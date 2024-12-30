РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11770 посетителей онлайн
Новости
2 996 16
залог (502) издевательство (131) мера пресечения (421) Офис Генпрокурора (2383) 211 понтонно-мостовая бригада ВСУ (14)

Командира 211-й понтонно-мостовой бригады Побережнюка арестовали с правом залога 12 млн грн

Суд заарештував командира 211-ї бригади Олега Побережнюка

Командиру 211-й понтонно-мостовой бригады Олегу Побережнюку, который покрывал издевательства над солдатами, избрали меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения более 12 миллионов гривен залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Прокуроры ходатайствовали об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 40 миллионов гривен.

Однако суд отправил его под стражу с возможностью внесения 12 миллионов 112 тысяч гривен залога.

Также прокуроры Офиса Генерального прокурора подали в суд ходатайство об отстранении подозреваемого от исполнения служебных обязанностей.

Смотрите также: Командир 211 понтонно-мостовой бригады, покрывавший издевательство над солдатами, задержан. Он получил новое подозрение, - Офис генпрокурора. ФОТО

Что этому предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что крестник командира 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.

В Генштабе сообщили, что после опубликованного материала командир отстранен, а в воинскую часть направлена комиссия ВСП.

Также отмечалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных для строительства дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.

Главная инспекция Минобороны проверит изложенные в СМИ факты об издевательствах над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.

В то же время представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что ведомство не получало предварительной информации о случаях издевательств над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.

17 декабря следователи полиции Тернопольщины сообщили о подозрении командиру 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ в злоупотреблении служебным положением.

Командира 211 понтонно-мостовой бригады арестовали с правом почти миллиона грн залога.

Командир 211 понтонно-мостовой бригады Олег Побережнюк вышел из-под стражи под залог в 908,4 тыс. грн.

29 декабря правоохранители задержали и сообщили о новом подозрении командиру 211-й понтонно-мостовой бригады, который покрывал издевательства над солдатами.

Читайте также: Офицеру 211-й бригады Пастуху, издевавшемуся над подчиненными, сообщено о подозрении. Он скрывается от следствия, - ГБР
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Розжалувати до рядового - і в окоп.
показать весь комментарий
30.12.2024 18:23
+3
Що робить дешеве шоу в цій країні... Одні крадуть мільярди і при владі...
Іншим зняли кіно про ніби то дачу... Ніби то знущання і в тюрму...
Тцкашніки що людей вбивають - всі на волі...
Комбріги і їх зами, що квартири в Києво-Печерських липках купують - всі на волі...

А цей лох... В тюрмі... Цікаво, кому він дорогу перейшов?
Народ... Побільше гнівних коментарів!!!
показать весь комментарий
30.12.2024 18:31
+2
Взагалі-то за таке під час війни не застава, а трибунал має бути.
показать весь комментарий
30.12.2024 18:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
#
показать весь комментарий
30.12.2024 18:16 Ответить
Розжалувати до рядового - і в окоп.
показать весь комментарий
30.12.2024 18:23 Ответить
До кого в окоп? До мене в окоп? Може краще ви? Якого біса ви всю нечисть намагаєтися в той окоп запихнути? І що з ним в тому окопі робити? Дістало вже...
показать весь комментарий
30.12.2024 19:44 Ответить
До вас на диван. )
показать весь комментарий
30.12.2024 20:24 Ответить
Недобудовану солдатами дачу візьмете, як заставу? Чи мені понтони продати?
показать весь комментарий
30.12.2024 18:26 Ответить
40 - 12 = 38
показать весь комментарий
30.12.2024 21:40 Ответить
Соррi 28
показать весь комментарий
30.12.2024 21:41 Ответить
А понти? - шо - не допоможуть?
показать весь комментарий
30.12.2024 18:30 Ответить
Що робить дешеве шоу в цій країні... Одні крадуть мільярди і при владі...
Іншим зняли кіно про ніби то дачу... Ніби то знущання і в тюрму...
Тцкашніки що людей вбивають - всі на волі...
Комбріги і їх зами, що квартири в Києво-Печерських липках купують - всі на волі...

А цей лох... В тюрмі... Цікаво, кому він дорогу перейшов?
Народ... Побільше гнівних коментарів!!!
показать весь комментарий
30.12.2024 18:31 Ответить
Взагалі-то за таке під час війни не застава, а трибунал має бути.
показать весь комментарий
30.12.2024 18:42 Ответить
його то за що Добрий охвіцер
показать весь комментарий
30.12.2024 18:46 Ответить
ставки підвищуються. Мабуть перевіряють, чи зможуть знов за добу зібрати.
показать весь комментарий
30.12.2024 19:02 Ответить
Цікаво, скільки отримав суддя за те, що знизив втричі заставу?
показать весь комментарий
30.12.2024 19:11 Ответить
Зірочку бойскаута )
показать весь комментарий
30.12.2024 20:39 Ответить
 
 