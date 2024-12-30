Командира 211-й понтонно-мостовой бригады Побережнюка арестовали с правом залога 12 млн грн

Командиру 211-й понтонно-мостовой бригады Олегу Побережнюку, который покрывал издевательства над солдатами, избрали меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения более 12 миллионов гривен залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Прокуроры ходатайствовали об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 40 миллионов гривен.

Однако суд отправил его под стражу с возможностью внесения 12 миллионов 112 тысяч гривен залога.

Также прокуроры Офиса Генерального прокурора подали в суд ходатайство об отстранении подозреваемого от исполнения служебных обязанностей.

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Что этому предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что крестник командира 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.

В Генштабе сообщили, что после опубликованного материала командир отстранен, а в воинскую часть направлена комиссия ВСП.

Также отмечалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных для строительства дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.

Главная инспекция Минобороны проверит изложенные в СМИ факты об издевательствах над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.

В то же время представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что ведомство не получало предварительной информации о случаях издевательств над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.

17 декабря следователи полиции Тернопольщины сообщили о подозрении командиру 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ в злоупотреблении служебным положением.

Командира 211 понтонно-мостовой бригады арестовали с правом почти миллиона грн залога.

Командир 211 понтонно-мостовой бригады Олег Побережнюк вышел из-под стражи под залог в 908,4 тыс. грн.

29 декабря правоохранители задержали и сообщили о новом подозрении командиру 211-й понтонно-мостовой бригады, который покрывал издевательства над солдатами.

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