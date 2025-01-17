Ключевое дело ПриватБанка против Никопольского завода ферросплавов в третий раз будут пересматриваться в апелляции

Во вторник, 21 января, Северный апелляционный хозяйственный суд (САХС) рассмотрит ключевое дело предприятий из орбиты экс-владельцев ПриватБанка против этого финучреждения, которое может повлиять на дело против Игоря Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова в США.

Речь идет о деле по иску Никопольского завода ферросплавов к ПриватБанку, инициированному по иску завода. Это дело по решению Верховного Суда уже второй раз направлено на новое рассмотрение, на этот раз в апелляционную инстанцию. Также судьи САХС возобновили рассмотрение еще трех апелляционных жалоб банка по делам относительно кредитов, полученных Никопольским и Запорожским заводами ферросплавов еще до национализации этого финучреждения, которые были приостановлены почти на 1,5 года.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил адвокат ПриватБанка Олег Самсонович.

Рассматривать все эти дела будут разные коллегии судей, но с участием одних и тех же пяти судей. Что касается коллегии, которая будет рассматривать дело во вторник, то эти же судьи ранее уже рассматривали первое дело НЗФ с участием Кабинета Министров Украины (дело № 910/14224/20). В этом деле Кабмин, как представитель государства хотел приобщиться к делу для защиты государственных интересов, просил восстановить ему срок на апелляционное обжалование решения Хозяйственного суда города Киева от 22.01.2021 года, отменить это решение в полном объеме и принять новое решение, которым отказать в удовлетворении исковых требований. По результатам заседаний коллегия вынесла определение о закрытии соответствующего апелляционного производства.

Как уже ранее писал Цензор.НЕТ, судебный процесс, инициированный НЗФ, с 2021 года фактически приостановил рассмотрение иска ПриватБанка в США к его бывшим акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и их компаниям о выводе и отмывании средств банка до окончания рассмотрения иска НЗФ против ПриватБанка в Украине.

По мнению юристов, представляющих банк, подача соответствующего иска была направлена на то, чтобы получить судебные решения, которые признают кредитные обязательства "выполненными", и осуществить попытку повлиять на иностранные судебные процессы ПриватБанка, в частности, в США. Ведь никаких претензий по кредитным обязательствам ПриватБанк не выдвигал. То есть, как они считают, речь идет о подаче искусственного иска.

3 сентября 2024 года Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу ПриватБанка, отменив решение Хозяйственного суда города Киева и отказав в удовлетворении иска НЗФ. Это апелляционное разбирательство длилось почти год, поскольку НЗФ и связанные с ним компании активно затягивали процесс, подавая многочисленные ходатайства, жалобы и заявления.

Никопольский ферросплавный завод обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд на соответствующее постановление.

Рассмотрев дело за одно заседание, судьи Верховного Суда в декабре прошлого года направили его в апелляцию на новое рассмотрение. При этом, как заявляли ранее в комментарии Цензор.НЕТ адвокаты ПриватБанка, в постановлении суд фактически написал, что апелляционный суд должен учитывать выводы Большой Палаты по предыдущему первому делу (дело №910/14224/20), когда решение было вынесено в пользу НЗФ.

Читайте также: Суд возобновил рассмотрение трех дел против ПриватБанка по искам ферросплавных заводов. Адвокаты банка утверждают, что это может повлиять на суд против Коломойского и Боголюбова в США

По этому поводу адвокаты НЗФ заявляют следующую позицию: результат рассмотрения дела №910/14224/20 нельзя автоматически переносить на другие, каждое дело нужно рассматривать отдельно и выбирать, какую практику Верховного Суда применять. По словам Олега Самсоновича, в прошлом году судьи апелляционной инстанции по собственной инициативе возобновили слушания по трем делам, рассмотрение апелляционных жалоб по которым ими было приостановлено, стороны об этом не просили. А судебные заседания назначены так, что первым будет слушаться дело, которое вернулось в апелляцию из Верховного Суда, а за ним все остальные. Потому что судебные заседания по этим трем возобновленным к рассмотрению делам были назначены на декабрь прошлого года, но по ходатайству представителей заводов были перенесены на январь-февраль текущего года.

"Мы не знаем мотивов, по которым было именно так перенесено и запланировано заседание, - отметил Олег Самсонович, - Возможно, оппоненты рассчитывают на то, что 21 января будет рассмотрено дело, которое вернулось на новое рассмотрение из Верховного Суда, и где будут сделаны определенные выводы относительно того, как правильно учитывать практику Верховного Суда, и уже через неделю в других делах эта же позиция может быть закреплена".

Напомним, что именно сейчас у ПриватБанка и его оппонентов есть возможность подавать дополнительные материалы в суд в США, который рассматривает вопрос о том, будут ли выводы украинских судов учитываться при дальнейшем рассмотрении дела против экс-владельцев финучреждения. Поэтому, если оппоненты банка получат в апелляционной инстанции подряд несколько решений в свою пользу, они могут пытаться использовать это, чтобы убедить американский суд использовать выводы украинских судов в судебном процессе ПриватБанка против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Напомним, что последнего летом прошлого года Государственное бюро расследований объявило в розыск. Его обвиняют по ч. 3 статьи 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей) и ч. 2 статьи 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). В пресс-службе Боголюбова заявили, что обвинения безосновательны.

В свою очередь бизнесмен Игорь Коломойский все еще находится под стражей, хотя тоже отвергает все выдвинутые против него различными правоохранительными органами обвинения.

Напомним, Игоря Коломойского подозревают в мошенничестве и завладении средствами "Приватбанка", а также в организации заказного убийства в 2003 году. Ему объявили несколько подозрений по разным эпизодам.

2 сентября 2023 года СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.

7 сентября того же года детективы НАБУ сообщили Коломойскому и еще 5 лицам о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств "Приватбанка". Однако Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла производство по делу НАБУ в отношении Коломойского из-за завершения сроков досудебного следствия, сославшись на "правки Лозового". В САП решили обжаловать это решение в Верховном Суде. Комментируя это дело, глава САП Александр Клименко во время брифинга заявил, что решение Верховного Суда еще ожидается.

"Относительно дела "ПриватБанка", то в настоящее время там обжалуется промежуточная часть решений, которые были приняты в первой инстанции и поддержаны некоторые апелляционной инстанцией ВАКС. Учитывая, что были некоторые законодательные изменения в декабре, я думаю, что мы дождемся окончательного решения Верховного Суда и уже будем делать какие-то выводы по этому делу", - сказал Клименко.

Кроме того, как сообщал Цензор.НЕТ, 15 сентября 2023 года СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о новом подозрении по трем статьям.

А в мае 2024 года Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства юриста, директора украинско-американской Консалтинговой компании "Фарго" в 2003 году в Феодосии (Крым).

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский, комментируя вопрос борьбы с коррупцией в подкасте Лекса Фридмана заявил:

"Сказать, что у нас нет коррупции, - это врать. Просто мы открыто об этом говорим и реально с этим боремся. У нас в тюрьме сидит самый влиятельный до меня олигарх за годы независимости (Игорь Коломойский. - Ред.) - и никто не смог с ним ничего сделать. Ни США, что они только не делали из-за вывода денег и так далее. Есть уголовные дела в США. Ни Европа с ним ничего не могла сделать. То есть с олигархами мы много всего сделали".