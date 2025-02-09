РУС
Новости
1 743 32

Эксгумация жертв Волынской трагедии начнется этой весной, - посол Боднар

Волынская трагедия

Весной 2025 года может начаться эксгумация польских жертв Волынской трагедии.

Об этом изданию РАР рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По словам Боднара, "мы планируем весной (начать эксгумацию. - Ред.) в первом месте, где уже есть разрешение, то есть в Пужниках".

Посол добавил, что месяц, в котором начнутся работы, еще не известен, поскольку это зависит от погодных условий.

"Мы не знаем точно, в каком месяце, но мы готовимся к тому, что если погода позволит, то все разрешения выданы и команда от польской стороны также готова начать эти работы", - сказал он в эфире TVN24.

Боднар рассказал, что сейчас идет работа над определением всех мест, где можно было бы провести эксгумацию - как на польской, так и на украинской территории.

"Согласно украинскому законодательству, должна быть украинская компания, которая имеет лицензию на проведение таких работ. Польская сторона уже имеет такого партнера, и это сотрудничество развивается с украинским учреждением", - сказал дипломат, добавив, что "это учреждение получило все разрешения, и когда команды выедут вместе, начнут копать, тогда общество об этом узнает и, конечно, мы будем это коммуницировать через министров культуры".

Украинская сторона частично участвует в финансировании эксгумационных работ на украинской территории.

"Местные власти и наш ИНП сообщили, что будут предоставлять дотации на эти работы, но в основном финансирование идет от польской стороны", - отметил посол.

Он также отметил: "Речь идет о том, чтобы начать этот процесс, который, к сожалению, был приостановлен с 2017 года".

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

В Минкульте 11 января сообщили, что Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации останков взаимных исторических конфликтов. Киев настроен на "положительные решения" по этому вопросу.

Боднар Василий (169) Польша (8827) эксгумация (159) Волынская трагедия (218)
+15
знаєте, як в 90х. заплатив раз, будеш платити постійно.
як що дозволимо полякам крутити наші яєли раз, нам будуть крутити їх постійно, коли захочуть з любого приводу.
ця зе!погань плазує перед будь ким, бо йому близиться повний піздець, і можливо воно про це здогадується не дивлячись на всі старання єрмачини.
09.02.2025 10:28 Ответить
+15
а жертви українців з "операціїї вісла" теж розпочалися.
09.02.2025 10:33 Ответить
+14
Та ви знущаєтесь? Знову викривлення інформації?
За посиланням
- ексгумацію польських жертв на Волині,
- де можна було б провести ексгумацію польських жертв.
І це слова посла України! Не Волинська трагедія - одні лише поляки вбиті самі здогадайтесь ким.
А вбиті українці? Не на часі, так?
09.02.2025 10:32 Ответить
знаєте, як в 90х. заплатив раз, будеш платити постійно.
як що дозволимо полякам крутити наші яєли раз, нам будуть крутити їх постійно, коли захочуть з любого приводу.
ця зе!погань плазує перед будь ким, бо йому близиться повний піздець, і можливо воно про це здогадується не дивлячись на всі старання єрмачини.
09.02.2025 10:28 Ответить
Під час виступу перед польським парламентом президент України попросив вибачення в поляків.
09.02.2025 11:42 Ответить
Та ви знущаєтесь? Знову викривлення інформації?
За посиланням
- ексгумацію польських жертв на Волині,
- де можна було б провести ексгумацію польських жертв.
І це слова посла України! Не Волинська трагедія - одні лише поляки вбиті самі здогадайтесь ким.
А вбиті українці? Не на часі, так?
09.02.2025 10:32 Ответить
а жертви українців з "операціїї вісла" теж розпочалися.
09.02.2025 10:33 Ответить
И пусть их недвижимость тоже вернут.Мой знакомый из соседнего рассказыал как его бабушку выслали тогда с Польши на Полтавщину и пришлось жить в землянке так как немцы у нас все села вокруг спалили и она до конца жизни вспоминала свой двухэтажный каменный дом и плакала..
09.02.2025 11:02 Ответить
Жертви українського народу розпочалися набагато раніше, ніж за операції "Вісла", якщо брати до уваги тільки 20-те сторіччя.
Перші жертви почалися зразу після 1920 року, коли польсько-українські війська розбили більшовитську орду під Варшавою, що потім назвали "Диво над Віслою". Співвідношення поляків під орудою Й. Пілсудського було 60% до 40% українців під командуванням генерал-хорунжого МаркА Безручко.
Після перемоги поляки порушивши союзні зобов'язання перед УНР, за спиною України тихенько домовилися з москалями про поділ України, а більше 20 000 українських вояків запроторили в концтабіри. Біля концтаборів виросли свої табірні братські могили рятівників-українців Польщі.
Потім сумнозвісна польська опереція по "умиротворенню" українців під назвою "Пацифікація" в 1930 р., з десятками тисяч замордованих українців та запроторених до в'язниць та таборів.
Під час "Волинської трагедії" українців загинуло не менше ніж поляків. Поляки чомусь "забувають", що українців вбивали не тільки на Волині, а і на Підляшші, і в Люблінському воєводстві і в других "сходніх крєсах".
А операція "Вісла" відбулася вже потім. Під час опереції "Вісла" близько 150 000 українців було тільки вислано з східних територій Польщі.
09.02.2025 11:37 Ответить
А що на рахунок польських концтаборів, в які заганяли українців?
09.02.2025 10:39 Ответить
то європейські цінності!
09.02.2025 10:59 Ответить
Але ж для цього вам потрібно ввести війська! Бо знов попре орда з півночі, як у лютому 2022, всі ваші копачі в полоні опиняться. Тому треба їх прикрити спочатку: ешелонованою ППО та іншими силами. Потім копати. Непоганий план)
09.02.2025 10:40 Ответить
"вам" - це полякам, мав на увазі.
09.02.2025 10:41 Ответить
Вони нам своїх циган та рольників підкинуть.
09.02.2025 10:45 Ответить
Та й добре. Може після цього налагодяться стосунки з поляками.
09.02.2025 10:46 Ответить
Ні ,не налагодяться, бо після всього чекайте від них " геноцид поляків в Україні " І це їх ціль . Після ексгумації , яку дозволили зелені по вказівці кремля , Україна уже нікому нічого недокаже . А це знімає вину з кацапів , на нас перекладають всі гріхи москалів - комуняк , і ми стаємо фашистами , пуйло аплодує .
09.02.2025 11:00 Ответить
"дозволили зелені по вказівці кремля"
---------
Не слабке у вас джерело інформації в кремлі. А я думаю, звідки ви все знаєте. Скольки платять за таке ІПСО?
09.02.2025 11:06 Ответить
Стосунки налагодяться? Споконвік польський двірник вважав українського інженера бидлом. Зараз щось змінилося?
09.02.2025 12:25 Ответить
Ти кажеш "ви". Тоді хто ти?
09.02.2025 14:52 Ответить
найголовніша проблема сьогодення Польщі і європи. Весною можливо не ексгумацією будуть займатися а похоронами своїх співвітчизників хазяін вєрньотса.
09.02.2025 10:50 Ответить
Зі слів бабушки її мати розповідала що поляки і українці жили відносно мирно. Потім щось трапилось, можливо вплив і дезінформація кацапів. Поляки почали вбивати українців. Звісно цього не стерпіли і пішло село на село. УПА там не було.
09.02.2025 10:54 Ответить
Богдан Червак
@bogdanchervak
·
14 січ.
У 1944 АК підняла повстання проти нацистів. На його придушення німці кинули 29 гренадерську дивізію СС, яка складалася із етнічних росіян. У жорстокому покоренні повстанців загинуло 235 тис. поляків, з яких 200 тис. - мирних жителів.
Але поляки згадують тільки про Волинь.
09.02.2025 10:56 Ответить
що з пам"ятниками УПА які розвалили польські вандали? де відстоювання пам"яті Українських жертв?
09.02.2025 10:58 Ответить
Які польські вандали? Зараз черговий зеленобот напише, що їй / йому казала бабушка, що двоюрідний брат дідового племінника бачив, що то москалі руйнували пам'ятники. Бабло воно ж таке, треба ставитися з розумінням
09.02.2025 11:08 Ответить
"Война за справедливость никогда не может быть закончена, потому что справедливость для одних - несправедливость для других...."
09.02.2025 11:14 Ответить
Щоб не говорити про дві правди, треба уміти бути справедливим спершу до самого себе. Читати історію. Якщо я не правий, історики, виправте мене. Спочатку Річ Посполита нагнала на наші території управителів із поляків і євреїв, які за кілька століть українців почали обкладати непідйомними податками. В часи Хмельниччини українці спробували звільнитися від цих чужеземців. Але Московія разом з Польщею придушила повстання. І знову поляки полізли на нашу землю управителями дерти з нас по три шкури. А потім два психічно хворих один комуніст інший нацист розв'язали війну у 1939 році, і саме вони окупували землі України, і вони як окупанти, повинні були забезпечувати порядок. А тепер зі слів поляків винні українці? Якось дивно. Ні. Нічого дивного немає, бо шовіністська душа поляка як була в середньовіччі, так і до сих пір нею залишається.Історики, виправте мене, якщо десь наплутав.
09.02.2025 11:27 Ответить
Треба завжди давати посилання на джерело інформації.
09.02.2025 11:41 Ответить
Коли почнеться ексгумація обов"язково про це повідомити в усіх новинах,вказати точне місце і час коли там буде максимальна кількість поляків. ЗЕ має поїхати туди зробити селфі на фоні якихось будівель. Перечислити прізвища усіх польських чиновників що будуть знаходитися на місці розкопок.
09.02.2025 11:46 Ответить
Фортифікації копати Шашличнику не потрібно.
Якраз прийшла пора копати щось інше.
09.02.2025 12:29 Ответить
Поляки вже багато років корчать із себе жертв і вимагають до себе особливої уваги. Польська пропаганда та деякі політики так накрутили цю тему, що поляки щиро вважають, що найбільше у Другій світовій війні загинуло поляків, потім євреїв, далі йдуть росіяни, німці, японці, а українцям відводиться тільки сьоме місце. Про те що у Другій світовій найбільше загинуло китайців (35 млн) поляки навіть не здогадуються. А польські жертви складають близько 5,5 млн, з яких більше 3 млн- польські євреї!
09.02.2025 13:03 Ответить
Яких самі ж поляки і видавали гітлерівцям.
09.02.2025 13:54 Ответить
Варто прочитати документальну книжку Яна Томаша Ґроса ,,,Золоті жнива,, про співпрацю етнічних поляків з нацистами у запроторені місцевих іудеїв до Треблінки, Освєнцима і грабунки єврейських родин.Взагалі кінцева мета теперішніх польських претензій це сплата Україною компенсацій родинам загиблих на Волині мазурів - військових поселенців осадників. Даремно наша влада виконує вимоги пшеків. ПС Мазури сором'язливо мовчать про польський підрозділ військ СС ,,Білий орел,,
09.02.2025 17:38 Ответить
дуже тупе рішення пустити подляків сюди. Ми його ще кровю потім вихаракаємо. Ці потвори не просто так сюди приїдуть
09.02.2025 19:59 Ответить
 
 