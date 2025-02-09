Эксгумация жертв Волынской трагедии начнется этой весной, - посол Боднар
Весной 2025 года может начаться эксгумация польских жертв Волынской трагедии.
Об этом изданию РАР рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
По словам Боднара, "мы планируем весной (начать эксгумацию. - Ред.) в первом месте, где уже есть разрешение, то есть в Пужниках".
Посол добавил, что месяц, в котором начнутся работы, еще не известен, поскольку это зависит от погодных условий.
"Мы не знаем точно, в каком месяце, но мы готовимся к тому, что если погода позволит, то все разрешения выданы и команда от польской стороны также готова начать эти работы", - сказал он в эфире TVN24.
Боднар рассказал, что сейчас идет работа над определением всех мест, где можно было бы провести эксгумацию - как на польской, так и на украинской территории.
"Согласно украинскому законодательству, должна быть украинская компания, которая имеет лицензию на проведение таких работ. Польская сторона уже имеет такого партнера, и это сотрудничество развивается с украинским учреждением", - сказал дипломат, добавив, что "это учреждение получило все разрешения, и когда команды выедут вместе, начнут копать, тогда общество об этом узнает и, конечно, мы будем это коммуницировать через министров культуры".
Украинская сторона частично участвует в финансировании эксгумационных работ на украинской территории.
"Местные власти и наш ИНП сообщили, что будут предоставлять дотации на эти работы, но в основном финансирование идет от польской стороны", - отметил посол.
Он также отметил: "Речь идет о том, чтобы начать этот процесс, который, к сожалению, был приостановлен с 2017 года".
Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии
Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.
Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.
2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.
Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".
4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.
26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.
В Минкульте 11 января сообщили, что Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации останков взаимных исторических конфликтов. Киев настроен на "положительные решения" по этому вопросу.
як що дозволимо полякам крутити наші яєли раз, нам будуть крутити їх постійно, коли захочуть з любого приводу.
ця зе!погань плазує перед будь ким, бо йому близиться повний піздець, і можливо воно про це здогадується не дивлячись на всі старання єрмачини.
- ексгумацію польських жертв на Волині,
- де можна було б провести ексгумацію польських жертв.
І це слова посла України! Не Волинська трагедія - одні лише поляки вбиті самі здогадайтесь ким.
А вбиті українці? Не на часі, так?
Перші жертви почалися зразу після 1920 року, коли польсько-українські війська розбили більшовитську орду під Варшавою, що потім назвали "Диво над Віслою". Співвідношення поляків під орудою Й. Пілсудського було 60% до 40% українців під командуванням генерал-хорунжого МаркА Безручко.
Після перемоги поляки порушивши союзні зобов'язання перед УНР, за спиною України тихенько домовилися з москалями про поділ України, а більше 20 000 українських вояків запроторили в концтабіри. Біля концтаборів виросли свої табірні братські могили рятівників-українців Польщі.
Потім сумнозвісна польська опереція по "умиротворенню" українців під назвою "Пацифікація" в 1930 р., з десятками тисяч замордованих українців та запроторених до в'язниць та таборів.
Під час "Волинської трагедії" українців загинуло не менше ніж поляків. Поляки чомусь "забувають", що українців вбивали не тільки на Волині, а і на Підляшші, і в Люблінському воєводстві і в других "сходніх крєсах".
А операція "Вісла" відбулася вже потім. Під час опереції "Вісла" близько 150 000 українців було тільки вислано з східних територій Польщі.
Не слабке у вас джерело інформації в кремлі. А я думаю, звідки ви все знаєте. Скольки платять за таке ІПСО?
У 1944 АК підняла повстання проти нацистів. На його придушення німці кинули 29 гренадерську дивізію СС, яка складалася із етнічних росіян. У жорстокому покоренні повстанців загинуло 235 тис. поляків, з яких 200 тис. - мирних жителів.
Але поляки згадують тільки про Волинь.
Якраз прийшла пора копати щось інше.