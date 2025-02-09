Эксгумация жертв Волынской трагедии начнется этой весной, - посол Боднар

Весной 2025 года может начаться эксгумация польских жертв Волынской трагедии.

Об этом изданию РАР рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По словам Боднара, "мы планируем весной (начать эксгумацию. - Ред.) в первом месте, где уже есть разрешение, то есть в Пужниках".

Посол добавил, что месяц, в котором начнутся работы, еще не известен, поскольку это зависит от погодных условий.

"Мы не знаем точно, в каком месяце, но мы готовимся к тому, что если погода позволит, то все разрешения выданы и команда от польской стороны также готова начать эти работы", - сказал он в эфире TVN24.

Боднар рассказал, что сейчас идет работа над определением всех мест, где можно было бы провести эксгумацию - как на польской, так и на украинской территории.

"Согласно украинскому законодательству, должна быть украинская компания, которая имеет лицензию на проведение таких работ. Польская сторона уже имеет такого партнера, и это сотрудничество развивается с украинским учреждением", - сказал дипломат, добавив, что "это учреждение получило все разрешения, и когда команды выедут вместе, начнут копать, тогда общество об этом узнает и, конечно, мы будем это коммуницировать через министров культуры".

Читайте также: Почти 60% поляков не видят Украину в ЕС и НАТО до решения вопроса о Волынской трагедии, - опрос

Украинская сторона частично участвует в финансировании эксгумационных работ на украинской территории.

"Местные власти и наш ИНП сообщили, что будут предоставлять дотации на эти работы, но в основном финансирование идет от польской стороны", - отметил посол.

Он также отметил: "Речь идет о том, чтобы начать этот процесс, который, к сожалению, был приостановлен с 2017 года".

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туск о Волынской трагедии: Не позволю использовать драматическую историю Польши в политических играх

Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

В Минкульте 11 января сообщили, что Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации останков взаимных исторических конфликтов. Киев настроен на "положительные решения" по этому вопросу.

Также читайте: Польша не ставила ультиматум Украине относительно Волынской трагедии, - Дуда