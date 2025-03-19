Суд продлил до 20 мая домашний арест Червинскому

Печерский районный суд Киева 19 марта продлил до 20 мая меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для экс-разведчика Романа Червинского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам адвоката Андрея Иосипова, Червинский заявил судье отвод из-за отказа рассматривать заявление о провокации преступления. Отвод отклонили.

После этого судья заявил о самоотводе, потому что "с учетом позиции защиты есть основания полагать, что возникнут сомнения в его беспристрастности у рядового гражданина". Другой судья, который рассматривал самоотвод, отклонил его.

Со своей стороны защита Червинского также ходатайствовала о вызове свидетеля и потерпевшего для допроса. Против вызова выступила сторона обвинения. Судья ходатайство о вызове свидетеля и потерпевшего также отклонил.

"Именно на свидетелей и потерпевшего, согласно решению о продлении меры пресечения, мы как бы можем давить. Мы хотели это опровергнуть. Нам отказали. И продолжают считать это риском", - пояснил адвокат.

Среди других рисков, на которые указывали прокуроры, - сокрытие от следствия, а также сокрытие и совершение "другого правонарушения".

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Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатное".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

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Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

17 июля 2024 года Червинского отпустили под залог, продлив срок содержания под стражей до 4 августа. 18 июля 2024 года Суд отправил Червинского под круглосуточный домашний арест в рамках нового уголовного производства.

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